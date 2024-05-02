容积性泻剂（如，车前子、聚卡波非钙及甲基纤维素），起效缓慢、作用温和，是通便最安全的选择。 恰当用药方法：逐渐加量至tid或qid，并充分饮水（如，每日额外饮水500 mL），以预防粪便嵌塞，—直至排足量软便。逐渐调整膳食纤维素至推荐剂量，或改用合成纤维制剂，如甲基纤维素，可减轻腹胀不适感。

渗透性泻药含有不易吸收的多价离子（如，镁、磷、硫酸根）、聚合物（如聚乙二醇）或糖（如，乳果糖、山梨醇），上述物质滞留于肠道，使腔内渗透压升高，从而水分进入肠腔。腔内容物体积增大可刺激肠蠕动。 上述药物通常在3小时内起效。

通常，即使定期服用渗透性泻药，也较为安全。但是，不应将磷酸钠用于肠道准备，因在极少见情况下，即使单剂使用也可导致急性肾衰竭。 上述情况多见于老年患者，合并既往肾病者，及服用影响肾脏血流灌注或肾功能的药物（如，利尿剂、血管紧张素转换酶抑制剂、血管紧张素II受体拮抗剂）。 此外，镁和磷酸可被部分吸收，某些情况下，可能有害（如肾功能不全者）。钠（存于某些制剂），可加重心脏衰竭。若大剂量或经常摄入，可导致水、电解质紊乱。 若为行诊断性操作或手术而行肠道准备、慢性便秘患者，可经口或鼻胃管给予大量含平衡液渗透性泻药（如，聚乙二醇电解质溶液)。

分泌性或刺激性泻药（如，酚酞、比沙可啶、蒽醌类、蓖麻油等），通过刺激肠道黏膜或直接刺激黏膜下及肌间神经丛发挥作用。比沙可啶对慢性便秘疗效确定。蒽醌类番泻叶、鼠李圣草、芦荟、大黄是草药及非处方泻药常见成分。它们以原形到达结肠，在细菌作用下转变为活性形式。

副作用包括：过敏、电解质丢失、结肠黑变病和泻剂结肠。结肠黑病变指结直肠黏膜因不明成分发生色素沉着。长期服用刺激性泻药者，行钡剂灌肠，可见结肠解剖结构变化。泻剂结肠会导致便秘，导致更多的泻药使用，从而导致更多的便秘，从而形成恶性循环。 泻剂结肠发病原因不明，目前观点认为蒽醌类药物可破坏肌间神经丛，具体可能由仍市售的制剂或已退市的神经毒素制剂（如，鬼臼脂）所致。长期使用蒽醌类药物使用，可能并不增加罹患结肠癌风险。

也可进行灌肠，可用清水或市售高渗溶液。

润滑剂（如，多库酯钠、矿物油）作用缓慢，可软化粪便，使之易于排出。但润滑剂并不能有效刺激排便。多库酯是一种表面活性剂，使水分进入粪块，软化粪便并增加其体积。

外周作用μ-阿片受体拮抗剂 （PAMORAs；例如，甲基纳曲酮、naloxegol、naldemedine）可用于治疗通过其他措施无法解决的阿片类药物引起的便秘。Alvimopan 是一种 mu-阿片拮抗剂，可用于手术患者的短期住院治疗，用于治疗术后肠梗阻。