skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

便秘

作者：Jonathan Gotfried, MD, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
已审核/已修订 5月 2024
看法 进行患者培训

便秘指排便困难或排便次数少、大便干结或排便不尽。（参见儿童便秘。）

相比其他身体机能，排便最多变且易受外界影响。不同人排便习惯有很大不同，其同时受年龄、生理、饮食、社会文化的影响。有些人对于排便习惯持有毫无根据的成见。西方社会中，正常的排便频率从一天2 ～ 3次至一周2 ～ 3次。

许多人错误地认为必须每日排便，若无，则诉为便秘。其余者关注粪便的外观（大小、形状、色泽）或性状。有时，患者主诉为排便不满意或排便后有不尽感。便秘可能是许多潜在疾病（如，肠易激综合征[IBS]、抑郁）的症状主诉（如，腹痛、恶心、疲劳、厌食）。患者不应指望每日排便，所有症状即可缓解；且应当谨慎选择通便的方式。

强迫症患者认为必须每天清除体内“污物”。上述患者每日长时间如厕排便，或长期使用泻药。

便秘的病因

急性便秘提示有器质性原因，而慢性便秘则可能是器质性或功能性的（见表 便秘的原因）。

对于多数患者，便秘由粪便通过结肠时间过长所致。这种延迟可能是由于药物或违禁药物（例如阿片类药物）、器质性疾病、排便功能障碍（即盆底功能障碍）或饮食导致的疾病（见表格 经常影响胃肠功能的食物）。排便障碍患者不能产生足够的直肠推进力，在排便过程中不能放松耻骨直肠肌和肛门外括约肌，或两者兼而有之。 肠易激综合征患者，可表现为腹部不适及排便习惯改变，但结肠传输及肛门直肠功能正常。但是，肠易激综合征可与排便紊乱共存。

盆底功能障碍者若排便时用力过度，可致肛肠疾病，（如，痔疮肛裂直肠脱垂），甚至导致晕厥。

粪便嵌塞，与便秘互为因果，老年患者中常见，尤其长期卧床或缺乏活动者。也常见于口服吞钡或钡剂灌肠后。

表格
表格

便秘的病因

病因

示例

急性便秘*

肠梗阻

肠扭转、粘连、粪便嵌塞

麻痹性肠梗阻

腹膜炎、严重急症（如败血症）、头部或脊髓创伤、卧床

Medications（药物应用史）

抗胆碱能药（如，抗组胺药、抗精神病药、抗帕金森病药、抗痉挛药），各种阳离子（铁、铝、钙、钡、铋），鸦片类药，钙离子拮抗剂、全身麻醉剂

用药后短期即出现便秘。

慢性便秘*

结肠肿瘤

乙状结肠腺瘤

代谢性疾病

糖尿病甲状腺功能减退低钙或高钙血症、妊娠、尿毒症、卟啉病

中枢神经系统病变

帕金森病多发性硬化脑卒中脊髓损伤

周围神经系统疾病

先天性巨结肠神经纤维瘤自主神经性疾病

全身性疾病

系统性硬化症淀粉样变性炎性肌病强直性肌营养不良症

功能性疾病

慢传输型便秘、肠易激综合征、盆底肌功能障碍（功能性排便障碍

饮食因素

低纤维饮食、低糖饮食、长期滥用泻药

排便协同失调

肛门直肠肌肉不同步导致排便困难和便秘；通常，不完全排空的感觉加上过度紧张，特别是数字解除嵌塞

* 便秘的急性和慢性原因有一些重叠。尤其是药物是慢性便秘的常见原因。

表格
表格

常影响胃肠道功能的食物

易导致肠蠕动减慢和/或胀气的食物

所有含咖啡因饮料，特别含菊苣者

桃子、梨、樱桃、苹果

果汁：橙汁、蔓越莓汁、苹果汁

芦笋及十字花科蔬菜，如西兰花、花菜、卷心菜及豆芽

麸麦片、全麦面包、高纤维食物

糕点、糖果、巧克力、糖浆饼、甜甜圈

酒精

牛奶及乳制品（乳糖敏感者）

容易引起便秘或有助于控制肠蠕动的食物

白米饭、白面包、土豆、意大利面

肉、牛肉、家禽、鱼

煮熟的蔬菜

香蕉

便秘的评估

病史

现病史需明确患者排便频率、粪便性状、排便费力或辅助排便的情况（如，排便时按压会阴、臀部或直肠阴道壁）。应获得排便后的满足感，包括使用泻药或灌肠剂的频率和持续时间。需明确解大便是否带血、如有，应询问血量及血便持续时间。

系统回顾 应注意相关疾病症状，包括引起大便变细或血便（可能由癌症引起)。 亦需注意慢性病全身症状（如体重减轻）。

既往病史 应注意已知可能病因，包括既往腹部手术史、代谢疾病症状（如，甲状腺功能减退糖尿病），及神经系统疾病（如，帕金森病多发性硬化脊髓损伤）。仔细询问用药史，包括处方药与非处方药。特别注意抗胆碱能及阿片类药物。

体格检查

需要全面检查了解有无全身性疾病的症状，包括发热和恶病质。

触诊有无腹块。

进行直肠指检，注意有无肛裂、狭窄、出血或肿块（包括粪便嵌塞）；同时应检查肛管静息张力（嘱患者用力，检查耻骨直肠肌的提升），刺激排便时会阴下降程度及直肠感觉。排便异常患者，肛管静息张力可能增高（或肛门痉挛）；刺激排便时会阴下降减少（<2 cm）或增加（>4 cm），和（或）耻骨直肠肌反向收缩。

危险信号

慢性便秘合并下述表现，提示更严重病因：

  • 腹胀、胀气

  • 呕吐

  • 血便

  • 体重下降

  • 老年患者新近出现较严重便秘，或便秘加剧

临床表现解析

出现某些特定症状（如，肛肠阻塞感、排便时间长或排便困难、需要用手指解除嵌se），尤其合并会阴部异常运动（增强或降低），提示排便功能障碍性疾病。出现腹肌紧、腹胀，伴恶心呕吐，需考虑机械性肠梗阻。

慢性便秘患者，伴轻度腹部不适，且长期服用泻药，提示为慢传输型便秘。

急性便秘患者，起病与使用某种致便秘药物时间相符，且不伴报警症状，考虑为药物作用。

新发的便秘症状持续数周，或间断发作，但发作频率增加或严重程度进行性加重，无明确病因，应考虑结肠肿瘤或其他导致部分肠梗阻疾病。

排便过度用力、长时间排便或大便不尽感，伴或不伴肛门指状突起，提示排便障碍疾病。

粪便嵌塞患者可表现为痉挛性腹痛，水样粘液便或粪渣经粪块周围排出，临床表现类似腹泻（yi'chu性腹泻）

肠易激综合征患者常有腹痛及排便习惯紊乱。不符合IBS标准的慢性便秘患者可能存在功能性便秘（1)。

辅助检查

需根据患者临床症状及饮食史进行相应辅助检查。

若便秘原因明确（如药物、创伤、卧床），无需进一检查，可对症治疗。 若有肠梗阻症状，需行腹部立卧位片，可能需行水溶性造影剂灌肠，以了解结肠梗阻情况，或行腹部CT、小肠钡剂造影(另请参见 肠梗阻的诊断)。绝大多数病因不明者，需行肠镜检查，及实验室检查（包括血常规、促甲状腺素、空腹血糖、电解质及血钙）。

若上述检查有异常、或对症治疗无效，需行进一步检查。目前美国胃肠病学协会的2013年便秘医学立场声明建议对纤维和/或非处方泻药进行试验。如果这项试验失败，应进行肛门直肠测压和气囊排出，以确定盆底疾病和排便不协调（2）。如果测压结果为阴性，主要症状为排便不频繁，则应使用不透射线标记物（Sitz标记物）、闪烁扫描或无线运动胶囊测量结肠传输时间。慢性便秘患者，可能存在慢传输型便秘（结肠传输试验异常）或盆底肌功能障碍（标记物仅见于远端结肠），对上述两者进行鉴别十分重要。(参见 the American College of Gastroenterology's 2021 clinical guidelines for the management of benign anorectal disorders.)

评估参考文献

  1. 1.Lacy BE, Mearin F, Chang L, et al: Bowel disorders.Gastroenterology 150(6):1393–1407, 2016.doi: 10.1053/j.gastro.2016.02.031

  2. 2.Rao SCS, Tanisa Patcharatrakul T: Diagnosis and treatment of dyssynergic defecation.J Neurogastroenterol Motil 22(3):423–435, 2016.doi: 10.5056/jnm16060

便秘的治疗用药

  • 若可行，停用导致便秘的药物（部分情况下停药是必要的）。

  • 增加膳食纤维摄入。

  • 可短期试用渗透性泻药治疗。

对发现的任何异常情况，均应治疗。

查看表格 治疗便秘的药物 以作总结。谨慎使用泻药。有些物质（例如磷酸盐、麸皮、纤维素）会与药物结合并干扰其吸收。肠道转运速度加快后，某些药物及食物将快速通过肠道，从而未被充分吸收。缓泻剂和导泻剂禁忌症：不明原因急性腹痛、炎症性肠病、肠梗阻、消化道出血和粪便嵌塞。在治疗患者时，应考虑药物的疗效、成本和潜在副作用的现有证据，并已在专业协会指南中予以解决（1）。

饮食与行为

饮食应包含足够的纤维素（每日15 g ～ 20 g），以确保产生一定体积的粪便。植物纤维多数无法被消化和吸收，可增加粪便体积。纤维素的某些成分能吸收水分，软化粪便，使其利于排出。推荐食用水果、蔬菜，以及含麦麸的谷物。对传输时间正常的便秘患者，有一定的疗效；但对慢传输型便秘或排便障碍者，效果有限。

行为调整可能有所帮助。患者应该每日定时排便，宜在早餐后15 ～ 45 分钟，因食物摄入可刺激结肠蠕动。最初可用甘油栓剂，达到规律、通畅排便。

强迫症患者需要对该疾病进行治疗。医生必须说明，每日排便并非必须。若频繁使用泻药或进行灌肠（>每3日1次），可能使肠道无法正常发挥作用。

表格
表格

治疗便秘药物

试剂

一些不良反应

纤维素类*

麦麸

腹胀、胀气、铁和钙吸收不良

车前子

腹胀、胀气

甲基纤维素

腹胀感轻于其余纤维素制剂。

聚卡波非钙

腹胀、胀气

粪便软化剂

多库酯钠

对严重便秘无效

甘油

直肠刺激

矿物油

脂性肺炎、脂溶性维生素吸收不良、脱水、大便失禁

渗透性泻药

山梨醇

一过性腹部痉挛、肠胀气

乳果糖

同山梨醇

聚乙二醇

大便失禁（与剂量相关）

镁中毒、脱水、腹部绞痛、大便失禁、腹泻

磷酸纳

罕见致急性肾衰竭病例

刺激性泻药

蒽醌类

腹部绞痛、脱水、结肠黑变病、吸收不良，可能损伤肠腔内神经

双乙酰氧苯基甲基吡啶

大便失禁、低钾血症、腹部绞痛、每日使用栓剂，可致直肠烧灼感

利那洛肽†

腹痛、胀气

禁用于 2 岁以下儿童和已知或怀疑有机械性胃肠道阻塞的患者

鲁比前列酮†‡

恶心，尤其是空腹和头痛

普卡那肽†

头晕，罕见的尿路感染

普鲁必利†

头痛、腹痛、抑郁和自杀的风险增加

特纳帕诺尔†

严重腹泻、脱水、腹胀、胀气、头晕

灌肠

矿物油/橄榄油保留灌肠

腹泻，机械性损伤

自来水灌肠剂

机械性损伤

磷酸盐制剂

直肠黏膜持续损伤、高磷血症§、机械性损伤

肥皂水

直肠黏膜持续损伤、机械性损伤

外周作用μ-阿片受体拮抗剂（PAMORAs）

阿尔维莫潘

肠梗阻患者禁用

心血管事件（例如，心肌梗塞）风险增加的可能性

甲基纳曲酮

晚期疾病患者基于体重的皮下给药

如果 3 天后没有改善，重新开始先前的泻药治疗

已知或疑似肠梗阻者禁用

纳尔德迈定

已知或疑似肠梗阻者禁用

纳洛西醇

已知或疑似肠梗阻者禁用

*纤维素剂量应该在数周内逐渐增加到推荐剂量。 口服纤维补充剂。

† 这种药物只能通过处方获得。

‡ 鲁比前列tong已获准长期使用。

§ 由于高磷血症的风险，肾病患者不应使用磷酸盐。

Adapted from Romero Y, Evans JM, Fleming KC, Phillips SF: Constipation and fecal incontinence in the elderly population.Mayo Clin Proc 71(1):81–92, 1996.doi: 10.4065/71.1.81; by permission.

泻药类型

容积性泻剂（如，车前子、聚卡波非钙及甲基纤维素），起效缓慢、作用温和，是通便最安全的选择。 恰当用药方法：逐渐加量至tid或qid，并充分饮水（如，每日额外饮水500 mL），以预防粪便嵌塞，—直至排足量软便。逐渐调整膳食纤维素至推荐剂量，或改用合成纤维制剂，如甲基纤维素，可减轻腹胀不适感。

渗透性泻药含有不易吸收的多价离子（如，镁、磷、硫酸根）、聚合物（如聚乙二醇）或糖（如，乳果糖、山梨醇），上述物质滞留于肠道，使腔内渗透压升高，从而水分进入肠腔。腔内容物体积增大可刺激肠蠕动。 上述药物通常在3小时内起效。

通常，即使定期服用渗透性泻药，也较为安全。但是，不应将磷酸钠用于肠道准备，因在极少见情况下，即使单剂使用也可导致急性肾衰竭。 上述情况多见于老年患者，合并既往肾病者，及服用影响肾脏血流灌注或肾功能的药物（如，利尿剂、血管紧张素转换酶抑制剂、血管紧张素II受体拮抗剂）。 此外，镁和磷酸可被部分吸收，某些情况下，可能有害（如肾功能不全者）。钠（存于某些制剂），可加重心脏衰竭。若大剂量或经常摄入，可导致水、电解质紊乱。 若为行诊断性操作或手术而行肠道准备、慢性便秘患者，可经口或鼻胃管给予大量含平衡液渗透性泻药（如，聚乙二醇电解质溶液)。

分泌性或刺激性泻药（如，酚酞、比沙可啶、蒽醌类、蓖麻油等），通过刺激肠道黏膜或直接刺激黏膜下及肌间神经丛发挥作用。比沙可啶对慢性便秘疗效确定。蒽醌类番泻叶、鼠李圣草、芦荟、大黄是草药及非处方泻药常见成分。它们以原形到达结肠，在细菌作用下转变为活性形式。

副作用包括：过敏、电解质丢失、结肠黑变病和泻剂结肠。结肠黑病变指结直肠黏膜因不明成分发生色素沉着。长期服用刺激性泻药者，行钡剂灌肠，可见结肠解剖结构变化。泻剂结肠会导致便秘，导致更多的泻药使用，从而导致更多的便秘，从而形成恶性循环。 泻剂结肠发病原因不明，目前观点认为蒽醌类药物可破坏肌间神经丛，具体可能由仍市售的制剂或已退市的神经毒素制剂（如，鬼臼脂）所致。长期使用蒽醌类药物使用，可能并不增加罹患结肠癌风险。

也可进行灌肠，可用清水或市售高渗溶液。

润滑剂（如，多库酯钠、矿物油）作用缓慢，可软化粪便，使之易于排出。但润滑剂并不能有效刺激排便。多库酯是一种表面活性剂，使水分进入粪块，软化粪便并增加其体积。

外周作用μ-阿片受体拮抗剂 （PAMORAs；例如，甲基纳曲酮、naloxegol、naldemedine）可用于治疗通过其他措施无法解决的阿片类药物引起的便秘。Alvimopan 是一种 mu-阿片拮抗剂，可用于手术患者的短期住院治疗，用于治疗术后肠梗阻。

粪便嵌塞

对于粪便嵌塞，首先以清水灌肠，然后以少量（100 mL）市售预配高渗溶液灌肠。

若无效，可能需用手将嵌塞的粪块弄碎并掏出。 此操作可致疼痛，推荐先予直肠周或直肠内局部麻醉，（如，5%利多卡因软膏或1 %辛可卡因软膏）。部分患者需镇静。

治疗参考文献

  1. 1.Chang L, Chey WD, Imdad A, et al.American Gastroenterological Association-American College of Gastroenterology Clinical Practice Guideline: Pharmacological Management of Chronic Idiopathic Constipation. Gastroenterology.2023;164(7):1086-1106.doi:10.1053/j.gastro.2023.03.214

老年医学精要： 便秘

老年人中便秘较为常见，原因包括：低纤维饮食、缺乏运动、伴随其他疾病及使用致便秘药物。 许多老年人对正常排便及定期使用泻药存有误解。

其他导致老年人便秘的变化包括：直肠顺应性增加、直肠感觉功能受损（即需更大直肠容积以激发排便欲）。

关键点

  • 药物原因很常见（例如，使用抗胆碱能药物或阿片类药物）。

  • 对于急性且严重便秘患者，需警惕肠梗阻可能。

  • 如果纤维和/或泻药的试验失败，应进行肛门直肠测压和球囊排出以排除盆底功能障碍。

更多信息

以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。

  1. American Gastroenterological Association: Medical position statement on constipation (2013)

  2. American College of Gastroenterology: Clinical guidelines for the management of benign anorectal disorders (2021)

  3. American Gastroenterological Association-American College of Gastroenterology: Clinical Practice Guideline: Pharmacological Management of Chronic Idiopathic Constipation (2023)

排便困难

排便困难（也可称为协同失调、排空障碍、盆底或肛门括约肌功能障碍或功能性排便障碍）是大便困难。患者感觉到粪便的存在，有便意，但无法排便。由于盆底肌与肛门括约肌不协调所致。诊断需行肛门直肠检查。治疗较困难，生物反馈治疗可能有效。

消化不良的病因

正常情况下，排便时直肠压力升高，同时肛门外括约肌松弛。 一种或多种功能障碍（如，直肠收缩功能受损、腹壁过度收缩、肛门矛盾收缩、肛门松弛障碍），可能影响正常的排便过程。功能性排便障碍可见于任何年龄。相反，先天性巨结肠是由于直肠肛门抑制反射缺失所致，几乎大多数是在婴儿期或儿童期诊断。肠易激综合症 (IBS) 患者可能有 IBS 相关排便障碍，导致排便困难。

消化不良的症状和体征

患者能或不能够感觉到直肠中粪便的存在。即使长时间用力，排便仍十分困难，或无法排出；甚至软便或灌肠后亦常如此。

患者通常诉有肛门阻塞感，并可能需要用手扣出粪便；或支撑会阴部、按压阴道以助排便。

实际排便次数可能减少或无。

消化不良的诊断

  • 肛门直肠测压和直肠球囊排出

直肠及盆腔检查可见盆底肌及肛门括约肌张力亢进。嘱患者向下用力时，正常情况下见肛门松弛、会阴部下降，但并不见于此类患者。用力过度时，若有肛门松弛受损，患者直肠前壁可能脱垂至阴道；故出现继发性直肠脱垂，并非原发性。持续排便困难者，若长期用力排便，可致孤立性直肠溃疡、不同程度直肠脱垂、会阴过度下垂，或 肠疝

诊断需行肛门直肠测压及直肠球囊排出试验，必要时行动态磁共振排粪造影。(参见 the American College of Gastroenterology's 2021 clinical guidelines for the management of benign anorectal disorders.)

治疗排便困难

  • 生物反馈

因予泻药治疗效果欠佳，对于难治性便秘患者，行直肠肛门功能检查较为重要。

生物反馈治疗有助排便时腹肌收缩与盆底肌松弛协调，从而缓解症状。但对于排便障碍患者的盆底肌再训练治疗，专业性强，仅在特定医疗中心开展。需多学科协同指导治疗（物理治疗师、营养师、行为治疗师及消化科医生）。

更多信息

以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。

  1. American College of Gastroenterology: Clinical guidelines for the management of benign anorectal disorders (2021)

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。