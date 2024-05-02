便秘指排便困难或排便次数少、大便干结或排便不尽。（参见儿童便秘。）
相比其他身体机能，排便最多变且易受外界影响。不同人排便习惯有很大不同，其同时受年龄、生理、饮食、社会文化的影响。有些人对于排便习惯持有毫无根据的成见。西方社会中，正常的排便频率从一天2 ～ 3次至一周2 ～ 3次。
许多人错误地认为必须每日排便，若无，则诉为便秘。其余者关注粪便的外观（大小、形状、色泽）或性状。有时，患者主诉为排便不满意或排便后有不尽感。便秘可能是许多潜在疾病（如，肠易激综合征[IBS]、抑郁）的症状主诉（如，腹痛、恶心、疲劳、厌食）。患者不应指望每日排便，所有症状即可缓解；且应当谨慎选择通便的方式。
强迫症患者认为必须每天清除体内“污物”。上述患者每日长时间如厕排便，或长期使用泻药。
便秘的病因
急性便秘提示有器质性原因，而慢性便秘则可能是器质性或功能性的（见表 便秘的原因）。
对于多数患者，便秘由粪便通过结肠时间过长所致。这种延迟可能是由于药物或违禁药物（例如阿片类药物）、器质性疾病、排便功能障碍（即盆底功能障碍）或饮食导致的疾病（见表格 经常影响胃肠功能的食物）。排便障碍患者不能产生足够的直肠推进力，在排便过程中不能放松耻骨直肠肌和肛门外括约肌，或两者兼而有之。 肠易激综合征患者，可表现为腹部不适及排便习惯改变，但结肠传输及肛门直肠功能正常。但是，肠易激综合征可与排便紊乱共存。
盆底功能障碍者若排便时用力过度，可致肛肠疾病，（如，痔疮、肛裂及直肠脱垂），甚至导致晕厥。
粪便嵌塞，与便秘互为因果，老年患者中常见，尤其长期卧床或缺乏活动者。也常见于口服吞钡或钡剂灌肠后。
便秘的病因
病因
示例
急性便秘*
肠梗阻
麻痹性肠梗阻
腹膜炎、严重急症（如败血症）、头部或脊髓创伤、卧床
Medications（药物应用史）
抗胆碱能药（如，抗组胺药、抗精神病药、抗帕金森病药、抗痉挛药），各种阳离子（铁、铝、钙、钡、铋），鸦片类药，钙离子拮抗剂、全身麻醉剂
用药后短期即出现便秘。
慢性便秘*
结肠肿瘤
代谢性疾病
中枢神经系统病变
周围神经系统疾病
全身性疾病
功能性疾病
饮食因素
低纤维饮食、低糖饮食、长期滥用泻药
排便协同失调
肛门直肠肌肉不同步导致排便困难和便秘；通常，不完全排空的感觉加上过度紧张，特别是数字解除嵌塞
* 便秘的急性和慢性原因有一些重叠。尤其是药物是慢性便秘的常见原因。
常影响胃肠道功能的食物
易导致肠蠕动减慢和/或胀气的食物
所有含咖啡因饮料，特别含菊苣者
桃子、梨、樱桃、苹果
果汁：橙汁、蔓越莓汁、苹果汁
芦笋及十字花科蔬菜，如西兰花、花菜、卷心菜及豆芽
麸麦片、全麦面包、高纤维食物
糕点、糖果、巧克力、糖浆饼、甜甜圈
酒精
牛奶及乳制品（乳糖敏感者）
容易引起便秘或有助于控制肠蠕动的食物
白米饭、白面包、土豆、意大利面
肉、牛肉、家禽、鱼
煮熟的蔬菜
香蕉
便秘的评估
病史
体格检查
需要全面检查了解有无全身性疾病的症状，包括发热和恶病质。
触诊有无腹块。
进行直肠指检，注意有无肛裂、狭窄、出血或肿块（包括粪便嵌塞）；同时应检查肛管静息张力（嘱患者用力，检查耻骨直肠肌的提升），刺激排便时会阴下降程度及直肠感觉。排便异常患者，肛管静息张力可能增高（或肛门痉挛）；刺激排便时会阴下降减少（<2 cm）或增加（>4 cm），和（或）耻骨直肠肌反向收缩。
危险信号
慢性便秘合并下述表现，提示更严重病因：
腹胀、胀气
呕吐
血便
体重下降
老年患者新近出现较严重便秘，或便秘加剧
临床表现解析
出现某些特定症状（如，肛肠阻塞感、排便时间长或排便困难、需要用手指解除嵌se），尤其合并会阴部异常运动（增强或降低），提示排便功能障碍性疾病。出现腹肌紧、腹胀，伴恶心呕吐，需考虑机械性肠梗阻。
慢性便秘患者，伴轻度腹部不适，且长期服用泻药，提示为慢传输型便秘。
急性便秘患者，起病与使用某种致便秘药物时间相符，且不伴报警症状，考虑为药物作用。
新发的便秘症状持续数周，或间断发作，但发作频率增加或严重程度进行性加重，无明确病因，应考虑结肠肿瘤或其他导致部分肠梗阻疾病。
排便过度用力、长时间排便或大便不尽感，伴或不伴肛门指状突起，提示排便障碍疾病。
粪便嵌塞患者可表现为痉挛性腹痛，水样粘液便或粪渣经粪块周围排出，临床表现类似腹泻（yi'chu性腹泻）
辅助检查
需根据患者临床症状及饮食史进行相应辅助检查。
若便秘原因明确（如药物、创伤、卧床），无需进一检查，可对症治疗。 若有肠梗阻症状，需行腹部立卧位片，可能需行水溶性造影剂灌肠，以了解结肠梗阻情况，或行腹部CT、小肠钡剂造影(另请参见 肠梗阻的诊断)。绝大多数病因不明者，需行肠镜检查，及实验室检查（包括血常规、促甲状腺素、空腹血糖、电解质及血钙）。
若上述检查有异常、或对症治疗无效，需行进一步检查。目前美国胃肠病学协会的2013年便秘医学立场声明建议对纤维和/或非处方泻药进行试验。如果这项试验失败，应进行肛门直肠测压和气囊排出，以确定盆底疾病和排便不协调（2）。如果测压结果为阴性，主要症状为排便不频繁，则应使用不透射线标记物（Sitz标记物）、闪烁扫描或无线运动胶囊测量结肠传输时间。慢性便秘患者，可能存在慢传输型便秘（结肠传输试验异常）或盆底肌功能障碍（标记物仅见于远端结肠），对上述两者进行鉴别十分重要。(参见 the American College of Gastroenterology's 2021 clinical guidelines for the management of benign anorectal disorders.)
评估参考文献
1.Lacy BE, Mearin F, Chang L, et al: Bowel disorders.Gastroenterology 150(6):1393–1407, 2016.doi: 10.1053/j.gastro.2016.02.031
2.Rao SCS, Tanisa Patcharatrakul T: Diagnosis and treatment of dyssynergic defecation.J Neurogastroenterol Motil 22(3):423–435, 2016.doi: 10.5056/jnm16060
便秘的治疗用药
若可行，停用导致便秘的药物（部分情况下停药是必要的）。
增加膳食纤维摄入。
可短期试用渗透性泻药治疗。
对发现的任何异常情况，均应治疗。
查看表格 治疗便秘的药物 以作总结。谨慎使用泻药。有些物质（例如磷酸盐、麸皮、纤维素）会与药物结合并干扰其吸收。肠道转运速度加快后，某些药物及食物将快速通过肠道，从而未被充分吸收。缓泻剂和导泻剂禁忌症：不明原因急性腹痛、炎症性肠病、肠梗阻、消化道出血和粪便嵌塞。在治疗患者时，应考虑药物的疗效、成本和潜在副作用的现有证据，并已在专业协会指南中予以解决（1）。
饮食与行为
饮食应包含足够的纤维素（每日15 g ～ 20 g），以确保产生一定体积的粪便。植物纤维多数无法被消化和吸收，可增加粪便体积。纤维素的某些成分能吸收水分，软化粪便，使其利于排出。推荐食用水果、蔬菜，以及含麦麸的谷物。对传输时间正常的便秘患者，有一定的疗效；但对慢传输型便秘或排便障碍者，效果有限。
行为调整可能有所帮助。患者应该每日定时排便，宜在早餐后15 ～ 45 分钟，因食物摄入可刺激结肠蠕动。最初可用甘油栓剂，达到规律、通畅排便。
强迫症患者需要对该疾病进行治疗。医生必须说明，每日排便并非必须。若频繁使用泻药或进行灌肠（>每3日1次），可能使肠道无法正常发挥作用。
治疗便秘药物
试剂
一些不良反应
纤维素类*
麦麸
腹胀、胀气、铁和钙吸收不良
车前子
腹胀、胀气
甲基纤维素
腹胀感轻于其余纤维素制剂。
聚卡波非钙
腹胀、胀气
粪便软化剂
多库酯钠
对严重便秘无效
甘油
直肠刺激
矿物油
脂性肺炎、脂溶性维生素吸收不良、脱水、大便失禁
渗透性泻药
山梨醇
一过性腹部痉挛、肠胀气
乳果糖
同山梨醇
聚乙二醇
大便失禁（与剂量相关）
镁
镁中毒、脱水、腹部绞痛、大便失禁、腹泻
磷酸纳
罕见致急性肾衰竭病例
刺激性泻药
蒽醌类
腹部绞痛、脱水、结肠黑变病、吸收不良，可能损伤肠腔内神经
双乙酰氧苯基甲基吡啶
大便失禁、低钾血症、腹部绞痛、每日使用栓剂，可致直肠烧灼感
利那洛肽†
腹痛、胀气
禁用于 2 岁以下儿童和已知或怀疑有机械性胃肠道阻塞的患者
鲁比前列酮†‡
恶心，尤其是空腹和头痛
普卡那肽†
头晕，罕见的尿路感染
普鲁必利†
头痛、腹痛、抑郁和自杀的风险增加
特纳帕诺尔†
严重腹泻、脱水、腹胀、胀气、头晕
灌肠
矿物油/橄榄油保留灌肠
腹泻，机械性损伤
自来水灌肠剂
机械性损伤
磷酸盐制剂
直肠黏膜持续损伤、高磷血症§、机械性损伤
肥皂水
直肠黏膜持续损伤、机械性损伤
外周作用μ-阿片受体拮抗剂（PAMORAs）
阿尔维莫潘
肠梗阻患者禁用
心血管事件（例如，心肌梗塞）风险增加的可能性
甲基纳曲酮
晚期疾病患者基于体重的皮下给药
如果 3 天后没有改善，重新开始先前的泻药治疗
已知或疑似肠梗阻者禁用
纳尔德迈定
已知或疑似肠梗阻者禁用
纳洛西醇
已知或疑似肠梗阻者禁用
*纤维素剂量应该在数周内逐渐增加到推荐剂量。 口服纤维补充剂。
† 这种药物只能通过处方获得。
‡ 鲁比前列tong已获准长期使用。
§ 由于高磷血症的风险，肾病患者不应使用磷酸盐。
Adapted from Romero Y, Evans JM, Fleming KC, Phillips SF: Constipation and fecal incontinence in the elderly population.Mayo Clin Proc 71(1):81–92, 1996.doi: 10.4065/71.1.81; by permission.
泻药类型
容积性泻剂（如，车前子、聚卡波非钙及甲基纤维素），起效缓慢、作用温和，是通便最安全的选择。 恰当用药方法：逐渐加量至tid或qid，并充分饮水（如，每日额外饮水500 mL），以预防粪便嵌塞，—直至排足量软便。逐渐调整膳食纤维素至推荐剂量，或改用合成纤维制剂，如甲基纤维素，可减轻腹胀不适感。
渗透性泻药含有不易吸收的多价离子（如，镁、磷、硫酸根）、聚合物（如聚乙二醇）或糖（如，乳果糖、山梨醇），上述物质滞留于肠道，使腔内渗透压升高，从而水分进入肠腔。腔内容物体积增大可刺激肠蠕动。 上述药物通常在3小时内起效。
通常，即使定期服用渗透性泻药，也较为安全。但是，不应将磷酸钠用于肠道准备，因在极少见情况下，即使单剂使用也可导致急性肾衰竭。 上述情况多见于老年患者，合并既往肾病者，及服用影响肾脏血流灌注或肾功能的药物（如，利尿剂、血管紧张素转换酶抑制剂、血管紧张素II受体拮抗剂）。 此外，镁和磷酸可被部分吸收，某些情况下，可能有害（如肾功能不全者）。钠（存于某些制剂），可加重心脏衰竭。若大剂量或经常摄入，可导致水、电解质紊乱。 若为行诊断性操作或手术而行肠道准备、慢性便秘患者，可经口或鼻胃管给予大量含平衡液渗透性泻药（如，聚乙二醇电解质溶液)。
分泌性或刺激性泻药（如，酚酞、比沙可啶、蒽醌类、蓖麻油等），通过刺激肠道黏膜或直接刺激黏膜下及肌间神经丛发挥作用。比沙可啶对慢性便秘疗效确定。蒽醌类番泻叶、鼠李圣草、芦荟、大黄是草药及非处方泻药常见成分。它们以原形到达结肠，在细菌作用下转变为活性形式。
副作用包括：过敏、电解质丢失、结肠黑变病和泻剂结肠。结肠黑病变指结直肠黏膜因不明成分发生色素沉着。长期服用刺激性泻药者，行钡剂灌肠，可见结肠解剖结构变化。泻剂结肠会导致便秘，导致更多的泻药使用，从而导致更多的便秘，从而形成恶性循环。 泻剂结肠发病原因不明，目前观点认为蒽醌类药物可破坏肌间神经丛，具体可能由仍市售的制剂或已退市的神经毒素制剂（如，鬼臼脂）所致。长期使用蒽醌类药物使用，可能并不增加罹患结肠癌风险。
也可进行灌肠，可用清水或市售高渗溶液。
润滑剂（如，多库酯钠、矿物油）作用缓慢，可软化粪便，使之易于排出。但润滑剂并不能有效刺激排便。多库酯是一种表面活性剂，使水分进入粪块，软化粪便并增加其体积。
外周作用μ-阿片受体拮抗剂 （PAMORAs；例如，甲基纳曲酮、naloxegol、naldemedine）可用于治疗通过其他措施无法解决的阿片类药物引起的便秘。Alvimopan 是一种 mu-阿片拮抗剂，可用于手术患者的短期住院治疗，用于治疗术后肠梗阻。
粪便嵌塞
对于粪便嵌塞，首先以清水灌肠，然后以少量（100 mL）市售预配高渗溶液灌肠。
若无效，可能需用手将嵌塞的粪块弄碎并掏出。 此操作可致疼痛，推荐先予直肠周或直肠内局部麻醉，（如，5%利多卡因软膏或1 %辛可卡因软膏）。部分患者需镇静。
治疗参考文献
1.Chang L, Chey WD, Imdad A, et al.American Gastroenterological Association-American College of Gastroenterology Clinical Practice Guideline: Pharmacological Management of Chronic Idiopathic Constipation. Gastroenterology.2023;164(7):1086-1106.doi:10.1053/j.gastro.2023.03.214
老年医学精要： 便秘
老年人中便秘较为常见，原因包括：低纤维饮食、缺乏运动、伴随其他疾病及使用致便秘药物。 许多老年人对正常排便及定期使用泻药存有误解。
其他导致老年人便秘的变化包括：直肠顺应性增加、直肠感觉功能受损（即需更大直肠容积以激发排便欲）。
关键点
药物原因很常见（例如，使用抗胆碱能药物或阿片类药物）。
对于急性且严重便秘患者，需警惕肠梗阻可能。
如果纤维和/或泻药的试验失败，应进行肛门直肠测压和球囊排出以排除盆底功能障碍。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
American Gastroenterological Association: Medical position statement on constipation (2013)
American College of Gastroenterology: Clinical guidelines for the management of benign anorectal disorders (2021)
American Gastroenterological Association-American College of Gastroenterology: Clinical Practice Guideline: Pharmacological Management of Chronic Idiopathic Constipation (2023)
排便困难
排便困难（也可称为协同失调、排空障碍、盆底或肛门括约肌功能障碍或功能性排便障碍）是大便困难。患者感觉到粪便的存在，有便意，但无法排便。由于盆底肌与肛门括约肌不协调所致。诊断需行肛门直肠检查。治疗较困难，生物反馈治疗可能有效。
消化不良的病因
消化不良的症状和体征
患者能或不能够感觉到直肠中粪便的存在。即使长时间用力，排便仍十分困难，或无法排出；甚至软便或灌肠后亦常如此。
患者通常诉有肛门阻塞感，并可能需要用手扣出粪便；或支撑会阴部、按压阴道以助排便。
实际排便次数可能减少或无。
消化不良的诊断
肛门直肠测压和直肠球囊排出
直肠及盆腔检查可见盆底肌及肛门括约肌张力亢进。嘱患者向下用力时，正常情况下见肛门松弛、会阴部下降，但并不见于此类患者。用力过度时，若有肛门松弛受损，患者直肠前壁可能脱垂至阴道；故出现继发性直肠脱垂，并非原发性。持续排便困难者，若长期用力排便，可致孤立性直肠溃疡、不同程度直肠脱垂、会阴过度下垂，或 肠疝。
诊断需行肛门直肠测压及直肠球囊排出试验，必要时行动态磁共振排粪造影。(参见 the American College of Gastroenterology's 2021 clinical guidelines for the management of benign anorectal disorders.)
治疗排便困难
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
American College of Gastroenterology: Clinical guidelines for the management of benign anorectal disorders (2021)