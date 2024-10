肛门直肠测压和直肠球囊排出

直肠及盆腔检查可见盆底肌及肛门括约肌张力亢进。嘱患者向下用力时,正常情况下见肛门松弛、会阴部下降,但并不见于此类患者。用力过度时,若有肛门松弛受损,患者直肠前壁可能脱垂至阴道;故出现继发性直肠脱垂,并非原发性。持续排便困难者,若长期用力排便,可致孤立性直肠溃疡、不同程度直肠脱垂、会阴过度下垂,或 肠疝。

诊断需行肛门直肠测压及直肠球囊排出试验,必要时行动态磁共振排粪造影。(参见 the American College of Gastroenterology's 2021 clinical guidelines for the management of benign anorectal disorders.)