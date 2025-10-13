前列腺癌的AJCC/TNM*分期*
分期
肿瘤
区域淋巴结
远处转移
前列腺特异性抗原水平†
格里森等级分组
I
cT1、cT2a 或 pT2
N0
M0
< 10
1
IIA
cT1、cT2a 或 pT2
N0
M0
≥10 但 <20
1
cT2b 或 cT2c
N0
M0
< 20
1
IIB
T1, T2
N0
M0
< 20
2
IIC
T1, T2
N0
M0
< 20
3 或 4
IIIA
T1, T2
N0
M0
≥ 20
1-4
IIIB
T3, T4
N0
M0
任何PSA
1-4
IIIC
任何T
N0
M0
任何PSA
5
IVA
任何T
N1
M0
任何PSA
任何等级
IVB
任何T
任何N
M1
任何PSA
任何等级
*AJCC/TNM定义，见表 前列腺癌的TNM定义。数据引自美国癌症学会《前列腺癌AJCC/TNM分期系统》。Accessed February 3, 2025.
†此表中所有PSA含量均以ng/mL和mcg/L（即10 ng/mL = 10 mcg/L）表示。
AJCC=美国癌症联合委员会； cT= 疾病范围的临床评估（通过体检、前列腺活检和影像学检查确定）； PSA=前列腺特异性抗原； pT=基于前列腺病理学检查确定的疾病范围； TNM=肿瘤、淋巴结、转移。