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前列腺癌的AJCC/TNM*分期*

前列腺癌的AJCC/TNM*分期*

分期

肿瘤

区域淋巴结

远处转移

前列腺特异性抗原水平†

格里森等级分组

I

cT1、cT2a 或 pT2

N0

M0

< 10

1

IIA

cT1、cT2a 或 pT2

N0

M0

≥10 但 <20

1

cT2b 或 cT2c

N0

M0

< 20

1

IIB

T1, T2

N0

M0

< 20

2

IIC

T1, T2

N0

M0

< 20

3 或 4

IIIA

T1, T2

N0

M0

≥ 20

1-4

IIIB

T3, T4

N0

M0

任何PSA

1-4

IIIC

任何T

N0

M0

任何PSA

5

IVA

任何T

N1

M0

任何PSA

任何等级

IVB

任何T

任何N

M1

任何PSA

任何等级

*AJCC/TNM定义，见表 前列腺癌的TNM定义。数据引自美国癌症学会《前列腺癌AJCC/TNM分期系统》。Accessed February 3, 2025.

†此表中所有PSA含量均以ng/mL和mcg/L（即10 ng/mL = 10 mcg/L）表示。

AJCC=美国癌症联合委员会； cT= 疾病范围的临床评估（通过体检、前列腺活检和影像学检查确定）； PSA=前列腺特异性抗原； pT=基于前列腺病理学检查确定的疾病范围； TNM=肿瘤、淋巴结、转移。

*AJCC/TNM定义，见表 前列腺癌的TNM定义。数据引自美国癌症学会《前列腺癌AJCC/TNM分期系统》。Accessed February 3, 2025.

†此表中所有PSA含量均以ng/mL和mcg/L（即10 ng/mL = 10 mcg/L）表示。

AJCC=美国癌症联合委员会； cT= 疾病范围的临床评估（通过体检、前列腺活检和影像学检查确定）； PSA=前列腺特异性抗原； pT=基于前列腺病理学检查确定的疾病范围； TNM=肿瘤、淋巴结、转移。

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