AJCC/TNM *睾丸癌分期
分期
肿瘤†
区域淋巴结转移
远处转移
血清肿瘤标志物
0
pTis
N0
M0
S0
I
pT1–pT4
N0
M0
SX
IA
pT1
N0
M0
S0
IB
pT2–pT4
N0
M0
S0
IS
任何pT/TX
N0
M0
S1-S3
II
任何pT/TX
N1-N3
M0
SX
IIA
任何pT/TX
N1
M0
S0, S1
IIB
任何pT/TX
N2
M0
S0, S1
IIC
任何pT/TX
N3
M0
S0, S1
III
任何pT/TX
任何N
M1
SX
IIIA
任何pT/TX
任何N
M1a
S0, S1
IIIB
任何pT/TX
N1-N3
M0
S2
任何pT/TX
任何N
M1a
S2
IIIC
Any pT/TX
N1-N3
M0
S3
Any pT/TX
任何N
M1a
S3
Any pT/TX
任何N
M1b
任何S
* 有关AJCC/TNM定义，请参见表睾丸癌的TNM和血清标志物定义。数据改编自美国癌症学会《睾丸癌分期》。Accessed February 3, 2025.
† pT = 根据睾丸切除标本的病理T分期；TX = 由于某些原因无法评估肿瘤。