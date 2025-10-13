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AJCC/TNM *睾丸癌分期

AJCC/TNM *睾丸癌分期

分期

肿瘤†

区域淋巴结转移

远处转移

血清肿瘤标志物

0

pTis

N0

M0

S0

I

pT1–pT4

N0

M0

SX

IA

pT1

N0

M0

S0

IB

pT2–pT4

N0

M0

S0

IS

任何pT/TX

N0

M0

S1-S3

II

任何pT/TX

N1-N3

M0

SX

IIA

任何pT/TX

N1

M0

S0, S1

IIB

任何pT/TX

N2

M0

S0, S1

IIC

任何pT/TX

N3

M0

S0, S1

III

任何pT/TX

任何N

M1

SX

IIIA

任何pT/TX

任何N

M1a

S0, S1

IIIB

任何pT/TX

N1-N3

M0

S2

任何pT/TX

任何N

M1a

S2

IIIC

Any pT/TX

N1-N3

M0

S3

Any pT/TX

任何N

M1a

S3

Any pT/TX

任何N

M1b

任何S

* 有关AJCC/TNM定义，请参见表睾丸癌的TNM和血清标志物定义。数据改编自美国癌症学会《睾丸癌分期》。Accessed February 3, 2025.

† pT = 根据睾丸切除标本的病理T分期；TX = 由于某些原因无法评估肿瘤。

* 有关AJCC/TNM定义，请参见表睾丸癌的TNM和血清标志物定义。数据改编自美国癌症学会《睾丸癌分期》。Accessed February 3, 2025.

† pT = 根据睾丸切除标本的病理T分期；TX = 由于某些原因无法评估肿瘤。

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