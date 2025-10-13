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美国泌尿科协会良性前列腺增生症状评分

美国泌尿科协会良性前列腺增生症状评分

评分

过去一个月

从未有

<20％的时候

< 50％的时候

约50％的时候

> 50%的时候

总是有此情况

是否经常有尿不尽感？

0

1

2

3

4

5

排尿后<2小时内是否又想排尿？

0

1

2

3

4

5

是否经常有间断性排尿？

0

1

2

3

4

5

是否经常有憋尿困难？

0

1

2

3

4

5

是否经常有尿线变细现象？

0

1

2

3

4

5

是否经常需要用力使劲才能开始排尿？

0

1

2

3

4

5

从入睡到早起一般需要起来排几次尿？

=

0

1次=

1

2次=

2

3次=

3

4次=

4

5次

= 5

美国泌尿科协会症状评分=总分______

症状评分:

  • 症状轻微：1~7分

  • 症状中等：8~19分

  • 症状严重：20~35分

Adapted from Barry MJ, Fowler FJ, O’Leary MP, et al: The American Urological Association symptom index for benign prostatic hyperplasia.J Urol 197(2S):S189-S197, 2017.doi: 10.1016/j.juro.2016.10.071

症状评分:

  • 症状轻微：1~7分

  • 症状中等：8~19分

  • 症状严重：20~35分

Adapted from Barry MJ, Fowler FJ, O’Leary MP, et al: The American Urological Association symptom index for benign prostatic hyperplasia.J Urol 197(2S):S189-S197, 2017.doi: 10.1016/j.juro.2016.10.071

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