美国泌尿科协会良性前列腺增生症状评分
评分
过去一个月
从未有
<20％的时候
< 50％的时候
约50％的时候
> 50%的时候
总是有此情况
是否经常有尿不尽感？
0
1
2
3
4
5
排尿后<2小时内是否又想排尿？
0
1
2
3
4
5
是否经常有间断性排尿？
0
1
2
3
4
5
是否经常有憋尿困难？
0
1
2
3
4
5
是否经常有尿线变细现象？
0
1
2
3
4
5
是否经常需要用力使劲才能开始排尿？
0
1
2
3
4
5
从入睡到早起一般需要起来排几次尿？
无=
0
1次=
1
2次=
2
3次=
3
4次=
4
≥5次
= 5
美国泌尿科协会症状评分=总分______
症状评分:
Adapted from Barry MJ, Fowler FJ, O’Leary MP, et al: The American Urological Association symptom index for benign prostatic hyperplasia.J Urol 197(2S):S189-S197, 2017.doi: 10.1016/j.juro.2016.10.071