抗心律失常药物（Vaughan Williams分类）
药物
可选择性不良反应
备注
Ia类
用途：抑制房早和室早、室上速和室速、房颤、房扑和室颤
丙吡胺
抗胆碱能效应（尿潴留、青光眼、口干、视力模糊、肠道不适）、低血糖、尖端扭转型室性心动过速、负性肌力效应
左心功能不全或肾功能不全者慎用。
不良作用可能导致依从性差。
如果 QRS 间期过度增宽，则降低输注速度或剂量，或停止用药†
静脉注射剂型在美国不可用
普鲁卡因胺*
低血压（静脉输注时）、抗核抗体阳性或药物引起的狼疮、粒细胞缺乏症、尖端扭转型室性心动过速
可用的缓释制剂
如果QRS间期过度增宽†或QTc间期延长，则减少输液速度或剂量或停止用药
奎尼丁
胃肠道症状、血小板减少、肝功能异常、尖端扭转型室性心动过速
如果QRS间期过度增宽†或QTc间期延长，则降低输注速率或剂量或停止用药
Ⅰb类
用途：抑制室性心律失常（室早、室速、室颤）
利多卡因
快速给药可能引起震颤、癫痫发作、嗜睡、谵妄、感觉异常；急性心肌梗死后有发生缓慢性心律失常的风险
24小时后减量
广泛的首过肝代谢
美西律
恶心、呕吐、震颤、抽搐
美国无法获得口服缓释和静脉注射剂型
Ⅰc类
用途：抑制房早和室早、室上速和室速、房颤、房扑和室颤
氟卡尼
偶有视觉模糊或感觉异常
在伴有结构性心脏病时具促心律失常作用
如果QRS间期延长，应减量或停药
静脉注射剂型在美国不可用
普罗帕酮
β受体阻滞作用，可能加重反应性气道疾病，引起胃肠道不适
药物代谢动力学呈非线性；剂量增加幅度不应超过上次剂量的 50%。
首过代谢饱和效应
静脉注射剂型在美国不可用
Ⅱ类（β受体阻滞剂）
临床应用：室上性心律失常（房性早搏、窦性心动过速、室上性心动过速、房颤、房扑）和室性心律失常（通常起辅助作用）
醋丁洛尔
对于所有β受体阻滞剂：胃肠道紊乱、失眠、噩梦、嗜睡、勃起功能障碍、房室结功能障碍患者可能出现房室传导阻滞；加重反应性气道疾病（非选择性β受体阻滞剂如普萘洛尔、纳多洛尔、噻吗洛尔更严重）
支气管痉挛性气道疾病患者相对禁忌
阿替洛尔
倍他洛尔
比索洛尔
卡维地洛
艾司洛尔
美托洛尔
纳多洛尔
普萘洛尔
噻吗洛尔
Ⅲ类（膜稳定剂）
除尖端扭转型室速外的任何快速心律失常
胺碘酮‡
肺毒性、QTc间期延长；尖端扭转型室性心动过速；心动过缓；日光暴露部位皮肤呈灰色或蓝色变色；肝功能异常；周围神经病变；角膜微沉积、甲状腺功能改变；血清肌酐升高
具有非竞争性β受体阻滞、钙通道阻滞和钠通道阻滞作用，但起效缓慢
比其他QT间期延长药物更均匀地延长不应期，因此尖端扭转型室速发生率较低
静脉剂型可用于心律转复
阿齐利特*
尖端扭转型室速
—
溴苄胺*
低血压
亦具有II类特性
用于治疗潜在的致命性难治性室性心律失常（顽固性室性心动过速、复发性室颤）
多非利特
尖端扭转型室速
QTc间期延长或肾小球滤过率降低时禁用
决奈达隆
QTc间期延长、尖端扭转型室速、心动过缓、胃肠道不适、肝毒性、血肌酐升高
改良型胺碘酮分子，半衰期更短、分布容积更小、不良反应更少但疗效也较差
心力衰竭病史或永久性房颤患者禁用
伊布利特
尖端扭转型室速
用于终止房颤和房扑
索他洛尔
与Ⅱ类药物相似；可能抑制左心室功能，并可能引起尖端扭转型室速
临床可用制剂也具有β受体阻滞（II类）作用
肾功能不全者避免使用
维纳卡兰
低血压（尤其合并心力衰竭）
缓慢性心律失常（尤其是在同时使用β受体阻滞剂时）
用于终止新发房颤
在美国不可用
Ⅳ类（钙通道阻滞剂）
用途：终止室上速和减慢快速房颤或房扑的心室率
地尔硫䓬
可能诱发室速患者发生室颤，具有负性肌力作用
静脉制剂用于减缓房颤或房扑的心室率
维拉帕米
室性心动过速患者可能诱发室颤，具有负性肌力作用
常用静注形式来终止涉及房室结的窄QRS波心动过速
其他抗心律失常药物
腺苷
呼吸困难、胸部不适、潮红、支气管痉挛
减缓或阻断房室结传导
作用时间极短
禁忌证包括哮喘和高度房室传导阻滞
双嘧达莫可增强其疗效
地高辛
胃肠道症状；多种心律失常（室性早搏、室速、房性早搏、房性心动过速、二度或三度房室传导阻滞，或组合形式）
禁用于伴有室性预激（明确的WPW综合征）的患者，因为地高辛会缩短旁路连接的不应期；如果发生房颤，心室反应可能过度并危及生命
*供应情况不确定。
† QRS时限预计将延长。仅在疗程显著延长时才更换药物。
‡胺碘酮剂量因年龄及适应症差异显著；应查阅制造商的处方信息。
AF =心房颤动；APB =房性早搏；AV =房室；GFR=肾小球滤过率；GI=胃肠道；IV=静脉注射；LV =左心室；QTc =校正心率后的QT间期；SVT =室上性心动过速；VF =心室颤动；VPB =室性早搏；VT =室性心动过速。