成人社区获得性肺炎
分组
可能的病原体
经验性治疗
I.门诊患者——无合并症或 MRSA 和 Pseudomonas aeruginosa（铜绿假单胞菌） 风险因素*
Streptococcus pneumoniae（肺炎链球菌）、Mycoplasma pneumoniae（肺炎支原体）、Chlamydia pneumoniae（肺炎衣原体）、Haemophilus influenzae（流感嗜血杆菌）、呼吸道病毒、其他微生物（例如Legionella（军团菌）、Mycobacterium tuberculosis（结核分枝杆菌）、地方性真菌）
阿莫西林
联合下列任何一种
大环内酯类（阿奇霉素或克拉霉素）
或
强力霉素（如果对大环内酯类过敏）
II.门诊患者——存在合并症*
S. pneumoniae（肺炎链球菌）（包括耐药菌株）、M. pneumoniae（肺炎支原体）、C. pneumoniae（肺炎衣原体）、混合感染（细菌+非典型病原体或病毒）、H. influenzae（流感嗜血杆菌）、肠道革兰氏阴性菌、呼吸道病毒、其他微生物（例如Moraxella catarrhalis（卡他莫拉菌）、 Legionella（军团菌）、厌氧菌[吸入性感染]、M. tuberculosis（结核分枝杆菌）、地方性真菌）
β-内酰胺类（头孢泊肟、头孢呋辛、阿莫西林或阿莫西林/克拉维酸）
联合下列任何一种
大环内酯类 口服
或
口服或静脉注射抗肺炎球菌氟喹诺酮类药物（如莫西沙星、左氧氟沙星）
III.住院患者——非重症监护室（ICU）患者，无MRSA或P. aeruginosa（铜绿假单胞菌）的风险因素
S. pneumoniae（肺炎链球菌）、H. influenzae（流感嗜血杆菌）、M. pneumoniae（肺炎支原体）、C. pneumoniae（肺炎衣原体）、混合感染（细菌+非典型病原体或病毒）、呼吸道病毒、Legionella（军团菌）、其他微生物（例如M. tuberculosis（结核分枝杆菌)、地方性真菌、Pneumocystis jirovecii（耶氏肺孢子菌））
阿奇霉素
联合
β-内酰胺静脉注射（头孢噻肟或头孢曲松）
或
抗肺炎球菌氟喹诺酮类口服或静脉注射（单用）
IVA.ICU 患者——无 MRSA 风险因素或 铜绿假单胞菌
S. pneumoniae（肺炎链球菌）（包括耐药菌株）、Legionella（军团菌）、H. influenzae（流感嗜血杆菌）、肠道革兰氏阴性菌、 Staphylococcus aureus（金黄色葡萄球菌）、M. pneumoniae（肺炎支原体）、呼吸道病毒、其他微生物（例如C. pneumoniae（肺炎衣原体）、M. tuberculosis（结核分枝杆菌)、地方性真菌）
β-内酰胺静脉注射（头孢噻肟或头孢曲松）
联合下列任何一种
抗肺炎球菌的氟喹诺酮类IV
或
阿奇霉素
IVB。住院患者或ICU患者——存在MRSA或Pseudomonas(假单胞菌)风险因素（若既往分离出该菌是唯一风险因素，则仅初始覆盖该病原体并获取培养物）
与 IVA 类（上文）相同，另加 MRSA 或 Pseudomonas(假单胞菌)
利奈唑胺或万古霉素
或/加
抗假单胞菌β-内酰胺类药物（头孢吡肟、头孢他啶、亚胺培南、美罗培南、哌拉西林/他唑巴坦）或氨曲南（若对β-内酰胺类药物过敏或不耐受）
*修正因素：
MRSA= 甲氧西林耐药金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus。
数据来自 梅特雷 JP，WatererGW，Long AC，等。Diagnosis and Treatment of Adults with Community-acquired Pneumonia.An Official Clinical Practice Guideline of the American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America. Am J Respir Crit Care Med 2019;200(7):e45-e67.doi:10.1164/rccm.201908-1581ST