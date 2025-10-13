*修正因素： 合并症： 慢性心脏、肺、肝或肾疾病；糖尿病；酒精使用障碍；癌症；无脾。

MRSA 或 Pseudomonas aeruginosa（铜绿假单胞菌） 感染的危险因素包括先前呼吸道分离出 MRSA 或 P. aeruginosa（铜绿假单胞菌），或最近住院并接受肠外抗生素治疗（在过去 90 天内）。