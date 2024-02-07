最常见的细菌性病因为

衣原体和支原体感染引起的肺炎临床上很难与其他病原体引起的肺炎相区别。

肺炎衣原体 是5至35岁健康人群中第二大常见肺部感染原因。C. pneumoniae肺炎衣原体 也是家庭内、大学寝室和军队训练营内呼吸道感染暴发流行的最常见原因。这类肺炎预后良好，很少需要住院治疗。鹦鹉热衣原体肺炎（鹦鹉热）较少见，常发生于养鸟（即鹦鹉、长尾小鹦鹉、金刚鹦鹉）人或经常与鸟接触的人。

自2000年以来，社区获得性耐甲氧西林金黄色葡萄球菌Staphylococcus aureus（CA-MRSA）皮肤感染发病率明显升高。这种病菌很少能引起严重的、空洞肺炎，并且往往影响年轻人。

肺炎链球菌 和 金黄色葡萄球菌 （包括 MRSA）可导致坏死性肺炎。

对可能的 MRSA 肺炎的识别基于对风险因素的评估，包括已知的 MRSA 定植（鼻腔）、先前的 MRSA 感染、相容的革兰氏染色、过去 3 个月内住院或使用抗生素、免疫抑制、坏死性或空洞性肺炎、近期流感、脓胸。

识别可能的 铜绿假单胞菌 肺炎是基于对风险因素的评估，包括已知的假单胞菌定植、先前的假单胞菌感染、过去 3 个月内住院或使用抗生素、严重的慢性阻塞性肺病 (COPD) 或其他结构性肺病以及免疫抑制。

Q 热、野兔热、炭疽和鼠疫是与接触受感染的动物或动物产品有关的罕见细菌综合征，其中肺炎可能是其主要特征。土拉菌病，炭疽热和鼠疫应当怀疑与生物恐怖主义相关。