中耳炎的抗生素治疗
抗生素
备注
初始治疗
阿莫西林
首选，除非儿童有以下任何一项情况：
高剂量方案 用于可能的耐药菌
青霉素过敏†
头孢地尼
—
头孢呋辛
头孢泊肟
—
头孢曲松
静脉注射或肌肉注射
特别适用于严重呕吐或不能吞咽液体制剂抗生素的患儿
耐药病例‡
阿莫西林/克拉维酸钾
首选；剂量根据阿莫西林成分计算
需要注意的是，不要超过克拉维酸的最大日剂量
头孢曲松
静脉注射或肌肉注射
即使口服头孢菌素无效也可以使用
如果依从性可能较差，可考虑使用
克林霉素
第二线替代治疗方案，可以考虑合并使用头孢
*非特殊情况，小于2岁的患儿治疗时间为10天，年龄更大的患儿治疗时间为7天。非特殊情况，一般口服给药。
†第二代和第三代头孢菌素与青霉素的交叉反应性很低。
‡ 如果患者接受治疗 48 至 72 小时后病情没有改善、之前曾有过耐药性感染、在过去 30 天内使用过阿莫西林或同时患有化脓性结膜炎，则该病例被视为耐药病例。
Data from Lieberthal AS, Carroll AE, Chonmaitree T, et al: The diagnosis and management of acute otitis media.Pediatrics e964–99, 2013.