*非特殊情况，小于2岁的患儿治疗时间为10天，年龄更大的患儿治疗时间为7天。非特殊情况，一般口服给药。

†第二代和第三代头孢菌素与青霉素的交叉反应性很低。

‡ 如果患者接受治疗 48 至 72 小时后病情没有改善、之前曾有过耐药性感染、在过去 30 天内使用过阿莫西林或同时患有化脓性结膜炎，则该病例被视为耐药病例。