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中耳炎的抗生素治疗

中耳炎的抗生素治疗

抗生素

备注

初始治疗

阿莫西林

首选，除非儿童有以下任何一项情况：

  • 在过去30天内使用过阿莫西林

  • 化脓性结膜炎

  • 复发性急性中耳炎对阿莫西林无反应

高剂量方案 用于可能的耐药菌

青霉素过敏†

头孢地尼

头孢呋辛

头孢泊肟

头孢曲松

静脉注射或肌肉注射

特别适用于严重呕吐或不能吞咽液体制剂抗生素的患儿

耐药病例‡

阿莫西林/克拉维酸钾

首选；剂量根据阿莫西林成分计算

需要注意的是，不要超过克拉维酸的最大日剂量

头孢曲松

静脉注射或肌肉注射

即使口服头孢菌素无效也可以使用

如果依从性可能较差，可考虑使用

克林霉素

第二线替代治疗方案，可以考虑合并使用头孢

*非特殊情况，小于2岁的患儿治疗时间为10天，年龄更大的患儿治疗时间为7天。非特殊情况，一般口服给药。

†第二代和第三代头孢菌素与青霉素的交叉反应性很低。

‡ 如果患者接受治疗 48 至 72 小时后病情没有改善、之前曾有过耐药性感染、在过去 30 天内使用过阿莫西林或同时患有化脓性结膜炎，则该病例被视为耐药病例。

Data from Lieberthal AS, Carroll AE, Chonmaitree T, et al: The diagnosis and management of acute otitis media.Pediatrics e964–99, 2013.

*非特殊情况，小于2岁的患儿治疗时间为10天，年龄更大的患儿治疗时间为7天。非特殊情况，一般口服给药。

†第二代和第三代头孢菌素与青霉素的交叉反应性很低。

‡ 如果患者接受治疗 48 至 72 小时后病情没有改善、之前曾有过耐药性感染、在过去 30 天内使用过阿莫西林或同时患有化脓性结膜炎，则该病例被视为耐药病例。

Data from Lieberthal AS, Carroll AE, Chonmaitree T, et al: The diagnosis and management of acute otitis media.Pediatrics e964–99, 2013.

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