急性中耳炎是中耳的细菌或病毒感染，经常伴随上呼吸道感染。 症状有耳痛，且常伴有全身症状（如发热、恶心、呕吐、腹泻），尤其在年龄偏小患儿。诊断基于耳镜检查。应用止痛药治疗，有时加用抗生素。

急性中耳炎可以发生在任何年龄，但最常发生在3个月到3岁之间。 在这个年龄段，咽鼓管在结构和功能上都是不成熟的，咽鼓管的角度更水平；腭帆张肌和咽鼓管软骨的角度导致咽鼓管经常不能有效的开放。

急性中耳炎的病因可能包括病毒或细菌。病毒感染常因继发细菌感染而更为复杂。在新生儿，急性中耳炎多由革兰氏阴性肠杆菌尤其是 Escherichia coli, 大肠杆菌和 Staphylococcus aureus金黄色葡萄球菌引起。在较大的婴儿和<14岁的儿童致病菌多为 Streptococcus pneumoniae肺炎链球菌、Moraxella (Branhamella) catarrhalis卡他莫拉菌（布兰汉球菌）和Haemophilus influenzae非典型的流感嗜血杆菌；比较少见的致病菌为 betaA组溶血性链球菌和S. aureus金黄色葡萄球菌。>14岁的病人中， S. pneumoniae, S肺炎球菌、A组beta溶血性链球菌、 S. aureus金黄色葡萄球菌最常见，然后是 H. influenzae流感嗜血杆菌。

危险因素 在家庭环境中吸烟的是急性中耳炎一个显著危险因素。其他风险因素包括有中耳炎家族史、生活在资源匮乏或空气污染严重的地区、奶瓶喂养（即代替母乳喂养）以及去日托中心。

并发症 急性中耳炎的并发症并不常见。细菌性中耳炎在很少的情况下向局部扩展，导致急性乳突炎，岩尖炎或迷路炎。颅内扩散极为罕见；它通常导致 脑膜炎。脑脓肿， 硬膜下积脓， 硬膜外脓肿，可能会发生侧窦血栓形成或耳炎性脑积水。尽管应用抗生素治疗，颅内并发症的治愈也非常缓慢，尤其在免疫功能低下的病人。

急性中耳炎的症状和体征 最常见的初始症状为耳痛，常伴听力下降。婴儿常仅表现为烦躁或入睡困难。发热、恶心、呕吐、腹泻多发生在儿童。耳镜检查可见鼓膜肿胀，色红，标志不清，光锥移位。鼓气耳镜鼓气时鼓膜活动度小。自发性鼓膜穿孔导致血清性或 化脓性耳漏，通常可以迅速缓解疼痛。 正常的鼓膜 图片 CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY 急性中耳炎 图片 © Springer Science+Business Media 当感染蔓延到颅内时会出现严重的头痛，意识模糊和病灶性神经体征。出现面瘫和眩晕则提示感染扩散至面神经骨管或迷路。

急性中耳炎的诊断 临床评估 临床中急性中耳炎的诊断包括，突然发生的明显的耳部疼痛（48小时内），鼓膜充血红肿，儿童更明显，耳内镜检查可见中耳积液。除非在鼓膜切开术中获取液体，否则通常不进行培养。

急性中耳炎的治疗 止痛剂

有时用抗生素

很少进行鼓膜切开 必要时候给予镇痛治疗，或者患儿通过行为表现出明显的疼痛（例如，揪耳或摩擦耳，过度啼哭或烦躁不安）。口服止痛药，如对乙酰氨基酚或布洛芬，通常是有效的;止痛药需根据患儿体重计算给药。各种外用制剂可通过处方购买和药房购买。虽然没有充分的研究数据支持，一些外用制剂可暂时缓解疼痛，但不超过20至30分钟。鼓膜穿孔时不能使用外用制剂。 大多数（80%）病例可自行缓解；然而，在美国，通常会给予抗生素治疗（[1]；见表格 抗生素治疗中耳炎）。抗生素能更快的缓解症状（尽管1~2周后的结果是相同的），减轻听力下降和降低迷路或颅内后遗症的概率。然而，随着最近出现耐药菌，儿科组织强烈建议仅对某些儿童使用初始抗生素，例如： 年龄较小或病情较重的人——见表格 儿童急性中耳炎抗生素应用指南

患有复发性急性中耳炎的人（例如， ≥ 6个月4次） 其他若能够较好随访的患儿，可以观察48至72小时，仅在无好转时应用抗生素；若已计划电话随访，为节省时间和费用可以在第一次就诊时就开好处方。随访观察的治疗方案需与患儿家属讨论。 表格 中耳炎的抗生素治疗 表格 表格 儿童急性中耳炎抗生素应用指南* 表格 所有的病人都应用镇痛药（如对乙酰氨基酚、布洛芬）。 在成人中，局部鼻内血管收缩剂，例如苯肾上腺素或羟甲唑啉，可以改善耳咽管功能，尽管这些制剂的功效尚未得到明确证实。为防止反弹性充血，这些药应用不能超过3天。全身性减充血剂（如根据需要每6小时口服30至60毫克伪麻黄碱）可能有助于缓解鼻窦充血或压力。 抗组胺药（如氯苯那敏每4~6小时服用4mg，持续7~10天）对伴有过敏症状的病人可以改善咽鼓管功能，但仅适用于真正的过敏。 在儿童，血管收缩药和抗组胺药都没有益处。 鼓膜切开术可由鼓膜肿胀的专家进行，尤其在出现严重而持续的疼痛、发热、呕吐和腹泻时。鼓室测量法用于监测鼓膜运动；监测患者的听力和鼓膜外观和运动，直到恢复正常。如果急性中耳炎患者出现面神经麻痹或无力，则必须紧急将患者转诊至专科医生处，以进行鼓膜切开术并放置鼓膜置管。 治疗参考文献 1.Lieberthal AS, Carroll AE, Chonmaitree T, et al: The diagnosis and management of acute otitis media.Pediatrics e964–99, 2013.

预防急性中耳炎 在儿童常规接种针对肺炎双球菌的疫苗（结合肺炎球菌疫苗）， H. influenzaeB型流感嗜血杆菌，流行性感冒疫苗降低了急性中耳炎的发病率。婴儿避免含奶瓶睡觉，禁止室内抽烟可以减少发病率。对于儿童反复发作的急性中耳炎不推荐预防性的应用抗生素。 复发性急性中耳炎和复发性分泌性中耳炎 可通过插入鼓室造瘘管来预防。