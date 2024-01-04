急性中耳炎是中耳的细菌或病毒感染，经常伴随上呼吸道感染。 症状有耳痛，且常伴有全身症状（如发热、恶心、呕吐、腹泻），尤其在年龄偏小患儿。诊断基于耳镜检查。应用止痛药治疗，有时加用抗生素。
急性中耳炎可以发生在任何年龄，但最常发生在3个月到3岁之间。 在这个年龄段，咽鼓管在结构和功能上都是不成熟的，咽鼓管的角度更水平；腭帆张肌和咽鼓管软骨的角度导致咽鼓管经常不能有效的开放。
急性中耳炎的病因可能包括病毒或细菌。病毒感染常因继发细菌感染而更为复杂。在新生儿，急性中耳炎多由革兰氏阴性肠杆菌尤其是 Escherichia coli, 大肠杆菌和 Staphylococcus aureus金黄色葡萄球菌引起。在较大的婴儿和<14岁的儿童致病菌多为 Streptococcus pneumoniae肺炎链球菌、Moraxella (Branhamella) catarrhalis卡他莫拉菌（布兰汉球菌）和Haemophilus influenzae非典型的流感嗜血杆菌；比较少见的致病菌为 betaA组溶血性链球菌和S. aureus金黄色葡萄球菌。>14岁的病人中， S. pneumoniae, S肺炎球菌、A组beta溶血性链球菌、 S. aureus金黄色葡萄球菌最常见，然后是 H. influenzae流感嗜血杆菌。
危险因素
在家庭环境中吸烟的是急性中耳炎一个显著危险因素。其他风险因素包括有中耳炎家族史、生活在资源匮乏或空气污染严重的地区、奶瓶喂养（即代替母乳喂养）以及去日托中心。
并发症
急性中耳炎的症状和体征
急性中耳炎的诊断
临床评估
临床中急性中耳炎的诊断包括，突然发生的明显的耳部疼痛（48小时内），鼓膜充血红肿，儿童更明显，耳内镜检查可见中耳积液。除非在鼓膜切开术中获取液体，否则通常不进行培养。
急性中耳炎的治疗
止痛剂
有时用抗生素
很少进行鼓膜切开
必要时候给予镇痛治疗，或者患儿通过行为表现出明显的疼痛（例如，揪耳或摩擦耳，过度啼哭或烦躁不安）。口服止痛药，如对乙酰氨基酚或布洛芬，通常是有效的;止痛药需根据患儿体重计算给药。各种外用制剂可通过处方购买和药房购买。虽然没有充分的研究数据支持，一些外用制剂可暂时缓解疼痛，但不超过20至30分钟。鼓膜穿孔时不能使用外用制剂。
大多数（80%）病例可自行缓解；然而，在美国，通常会给予抗生素治疗（[1]；见表格 抗生素治疗中耳炎）。抗生素能更快的缓解症状（尽管1~2周后的结果是相同的），减轻听力下降和降低迷路或颅内后遗症的概率。然而，随着最近出现耐药菌，儿科组织强烈建议仅对某些儿童使用初始抗生素，例如：
年龄较小或病情较重的人——见表格 儿童急性中耳炎抗生素应用指南
患有复发性急性中耳炎的人（例如， ≥ 6个月4次）
其他若能够较好随访的患儿，可以观察48至72小时，仅在无好转时应用抗生素；若已计划电话随访，为节省时间和费用可以在第一次就诊时就开好处方。随访观察的治疗方案需与患儿家属讨论。
中耳炎的抗生素治疗
抗生素
备注
初始治疗
阿莫西林
推荐除非以下任何一项
高剂量方案 用于可能的耐药菌
青霉素过敏†
头孢地尼
—
头孢呋辛
头孢泊肟
—
头孢曲松
静脉注射或肌肉注射
特别是对于严重呕吐的患儿或不能口服抗生素的患儿
耐药病例‡
阿莫西林/克拉维酸钾
推荐剂量基于阿莫西林的成分
需要注意的是，不要超过克拉维酸的最大日剂量
头孢曲松
静脉注射或肌肉注射
即使口服头孢菌素无效也可以使用
考虑到药物的顺应性很可能不好
克林霉素
第二线替代治疗方案，可以考虑合并使用头孢
*非特殊情况，小于2岁的患儿治疗时间为10天，年龄更大的患儿治疗时间为7天。非特殊情况，一般口服给药。
†用青霉素2代和3代头孢菌素的交叉反应是非常低的。
‡ 如果患者接受治疗 48 至 72 小时后病情没有改善、之前曾有过耐药性感染、在过去 30 天内使用过阿莫西林或同时患有化脓性结膜炎，则该病例被视为耐药病例。
Data from Lieberthal AS, Carroll AE, Chonmaitree T, et al: The diagnosis and management of acute otitis media.Pediatrics e964–99, 2013.
儿童急性中耳炎抗生素应用指南*
年龄
耳漏
严重的症状†（单侧或者双侧性）
双侧发病
单侧发病，症状不严重
<6个月‡
抗生素
抗生素
抗生素
抗生素
6个月至2岁
抗生素
抗生素
抗生素
抗生素治疗或观察48至72小时§
≥ 2岁
抗生素
抗生素
抗生素治疗或观察48至72小时§
抗生素治疗或观察48至72小时§
*这些指南仅适用于符合急性中耳炎的诊断标准的患儿（如急性[48小时内]疼痛发作，鼓膜充血红肿，耳内镜检查见中耳积液迹象）。
†症状包括开始24小时内任何时间肛温≥39°C或在48小时内减缓为中重度耳痛，或医生判断儿童病情严重。
‡The guidelines in the Pediatrics article from which this table was derived do not include this age group in which observation has not been thoroughly studied。 因此，继续用抗生素来治疗是合理的。
§制定方案应该告知患儿家长。如果48 - 72小时内可以确保电话或办公室随访，可以先观察；若无好转，则开始使用抗生素治疗。
Modified from Lieberthal AS, Carroll AE, Chonmaitree T, et al: The diagnosis and management of acute otitis media.Pediatrics e964–99, 2013.
所有的病人都应用镇痛药（如对乙酰氨基酚、布洛芬）。
在成人中，局部鼻内血管收缩剂，例如苯肾上腺素或羟甲唑啉，可以改善耳咽管功能，尽管这些制剂的功效尚未得到明确证实。为防止反弹性充血，这些药应用不能超过3天。全身性减充血剂（如根据需要每6小时口服30至60毫克伪麻黄碱）可能有助于缓解鼻窦充血或压力。 抗组胺药（如氯苯那敏每4~6小时服用4mg，持续7~10天）对伴有过敏症状的病人可以改善咽鼓管功能，但仅适用于真正的过敏。
在儿童，血管收缩药和抗组胺药都没有益处。
鼓膜切开术可由鼓膜肿胀的专家进行，尤其在出现严重而持续的疼痛、发热、呕吐和腹泻时。鼓室测量法用于监测鼓膜运动；监测患者的听力和鼓膜外观和运动，直到恢复正常。如果急性中耳炎患者出现面神经麻痹或无力，则必须紧急将患者转诊至专科医生处，以进行鼓膜切开术并放置鼓膜置管。
治疗参考文献
1.Lieberthal AS, Carroll AE, Chonmaitree T, et al: The diagnosis and management of acute otitis media.Pediatrics e964–99, 2013.
预防急性中耳炎
关键点
所有患者给予镇痛药。
根据患者的年龄、病情的严重程度和后续情况有选择地使用抗生素。
抗组胺药和减充血剂不推荐用于儿童；口服或鼻腔用减充血剂对成年人有效，但抗组胺药仅用于有过敏病因的成年人。