围产期 HIV 暴露的新生儿的抗逆转录病毒给药
药物（口服）*
低风险预防（2 周总治疗）
高风险治疗（总共 6 周治疗）‡
Zidovudine （ZDV）†
大于及以上35 周出生妊娠：ZDV 4 mg/kg，每天两次
大于及以上35 周出生妊娠：ZDV 4 mg/kg，每天两次
出生时 ≥ 30 至 < 35 周妊娠：
出生时 ≥ 30 至 < 35 周妊娠：
小于30 周妊娠：
小于 30 周妊娠：
Lamivudine（3TC）
不适用
出生时≥ 32 周妊娠：
奈韦拉平(NVP)
不适用
出生时≥ 37 周妊娠：
出生时大于及以上34 至 小于 37 周妊娠：
32-34 周妊娠：
Raltegravir（RAL）
不适用
出生时妊娠≥ 37 周且体重≥ 2 kg：
* 抗逆转录病毒药物应尽快开始使用，最好在分娩后6小时内。有关围产期传播风险的详细信息见表 根据 HIV 感染风险的新生儿抗逆转录病毒管理。在根据具体病例的风险因素和中期HIV检测结果选择治疗持续时间时，建议咨询儿科HIV专家。有关新生儿期后的抗逆转录病毒药物管理，请参阅儿童艾滋病毒感染中使用抗逆转录病毒药物指南。
† 对于不能耐受口服药物的新生儿，ZDV 可以按口服剂量的 75% 静脉注射，使用相同的给药间隔。
‡ 对于HIV感染高风险婴儿，三联药物方案的最佳疗程尚不明确；所有婴儿均应接受三联方案中的ZDV成分治疗6周。另外两种成分（3TC和NVP，或3TC和RAL）可给予2至6周；这些药物的推荐疗程根据婴儿HIV NAT结果、分娩时母体病毒载量以及其他HIV传播风险因素而异。建议在选择疗程时咨询儿科HIV感染专家，因为此决定应基于个案特异性风险因素及婴儿HIV NAT中期结果。
ART = 抗逆转录病毒疗法。
Data from the Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of Children Living With HIV.Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection.Accessed June 19, 2025.