‡ 对于HIV感染高风险婴儿，三联药物方案的最佳疗程尚不明确；所有婴儿均应接受三联方案中的ZDV成分治疗6周。另外两种成分（3TC和NVP，或3TC和RAL）可给予2至6周；这些药物的推荐疗程根据婴儿HIV NAT结果、分娩时母体病毒载量以及其他HIV传播风险因素而异。建议在选择疗程时咨询儿科HIV感染专家，因为此决定应基于个案特异性风险因素及婴儿HIV NAT中期结果。