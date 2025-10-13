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美国年平均辐射暴露*

美国年平均辐射暴露*

源自

有效剂量（mSv）

自然发生的辐射源

氡气

2.3

其他陆地辐射来源

0.2

太阳和宇宙辐射

0.3

自然界内部放射性元素

0.3

合计

3.1

人造放射源（人均暴露量）

诊断性放射学和核医学

3.0

消费品

0.1

核武器试验的沉降物

< 0.01

核工业

< 0.01

合计

3.1

每年暴露总量

6.2

其他放射暴露源（平均一次暴露或过程）

航空旅行

0.001–0.014/每飞行小时

牙片

0.005

胸片（正位片）

0.02

胸部 X 线检查（2 个切面：正位和侧位）

0.1

乳腺X线检查

0.4

头颅CT

2

躯体CT（胸、腹、盆）

6–8

钡剂灌肠

8

核医学（如骨扫描）

4.2

* National Council on Radiation Protection and Measurements.Ionizing radiation exposure of the population of the United States.NCRP Report No. 160 National Council on Radiation Protection and Measurements, Bethesda, MD, 2009.

自2014年起，美国不再使用基于X射线的乘客检查设备，但其他国家可能仍在使用。在美国，乘客安检设备使用毫米波（mmW），这是一种非电离辐射。这些相同的频率用于5G无线电通信设施。

* National Council on Radiation Protection and Measurements.Ionizing radiation exposure of the population of the United States.NCRP Report No. 160 National Council on Radiation Protection and Measurements, Bethesda, MD, 2009.

自2014年起，美国不再使用基于X射线的乘客检查设备，但其他国家可能仍在使用。在美国，乘客安检设备使用毫米波（mmW），这是一种非电离辐射。这些相同的频率用于5G无线电通信设施。

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