美国年平均辐射暴露*
源自
有效剂量（mSv）
自然发生的辐射源
氡气
2.3
其他陆地辐射来源
0.2
太阳和宇宙辐射
0.3
自然界内部放射性元素
0.3
合计
3.1
人造放射源（人均暴露量）
诊断性放射学和核医学
3.0
消费品
0.1
核武器试验的沉降物
< 0.01
核工业
< 0.01
合计
3.1
每年暴露总量
6.2
其他放射暴露源（平均一次暴露或过程）
航空旅行†
0.001–0.014/每飞行小时
牙片
0.005
胸片（正位片）
0.02
胸部 X 线检查（2 个切面：正位和侧位）
0.1
乳腺X线检查
0.4
头颅CT
2
躯体CT（胸、腹、盆）
6–8
钡剂灌肠
8
核医学（如骨扫描）
4.2
* National Council on Radiation Protection and Measurements.Ionizing radiation exposure of the population of the United States.NCRP Report No. 160 National Council on Radiation Protection and Measurements, Bethesda, MD, 2009.
†自2014年起，美国不再使用基于X射线的乘客检查设备，但其他国家可能仍在使用。在美国，乘客安检设备使用毫米波（mmW），这是一种非电离辐射。这些相同的频率用于5G无线电通信设施。