放射/辐射暴露和污染

辐射源可以是天然的或是人为的（见表美国年平均辐射暴露量）。

人们经常暴露于自然发生的低剂量辐射被称为背景辐射。背景辐射来源于宇宙辐射和来自于空气、水和地表的放射性元素。宇宙辐射因地球磁场而聚集于南北两极，并被大气层所衰减。因而生活在高纬度和（或）高海拔的人和飞机航程中的人们暴露的辐射更多。地表来源的外部辐射主要是因为有半衰期与地球年龄（约为45亿年）相当的放射性元素的存在。特别是在许多岩石和矿物中存在的铀238和钍232以及它们衰减数十代后的放射性子代和钾的放射性同位素（K-40）。在食物、水和空气中也含有少量这些放射性核素，因此，当这些放射性核素混合并持续不断进入人体后即可造成体内暴露。体内掺入的放射性核素的大部分剂量来自碳（C-14）和钾（K-40）的放射性同位素，由于这些元素和其他元素（稳定和放射性形式）通过摄入和吸入不断补充到体内，因此体内每秒约有7000个原子发生放射性衰变。

吸入惰性气体氡的放射性同位素（Rn-222和 Rn-220）也同样来自于铀-238衰变而造成的体内暴露占美国人口人均自然产生的辐射剂量的大部分（73%）。宇宙辐射占11％，人体内放射性元素占9％，外部地球辐射占7％。在美国，人们接受自然辐射的平均有效剂量约3毫西弗（mSv）/年（范围在0.5-20mSv/年）。在地球的一些地方，人们接受的辐射量则超过50mSv/年。来自自然背景辐射剂量远低于能引起辐射损害的剂量，它们可能使肿瘤风险略有增加，但一些专家认为不会增加肿瘤风险。

在美国，人们接受的辐射中，大约有3mSv/年来源于人为因素，而其中绝大部分又来自于医疗成像。按人均计算，CT和心脏核素检查占来自医学成像暴露辐射的比例最高。尽管在理论上可能会增加肿瘤风险，但医疗诊断过程中所使用的辐射剂量几乎不会造成辐射损伤。 但也有例外情况，如需要长时间在透视引导下进行的介入治疗（如血管重建、血管栓塞、心脏或肿瘤射频消融），这些会损伤皮肤和皮下组织。放射性治疗也会造成靶组织附近的正常组织损伤。

慢性放射性皮炎 图片 © Springer Science+Business Media

极小部分公众暴露事件是因为核意外和核武器试验泄漏所致。核意外包括工业辐射仪、工业辐射源和核反应堆。 这些核意外通常是由于未遵循安全操作所致（如绕过联锁设备）。辐射损伤也可由含有大量放射性核素的医疗和工业辐射源的遗失或失窃造成。人们治疗这些损伤的同时，可能没有意识到自己已暴露于辐射。

已发生的放射性物质意外泄露事件，包括1979年宾夕法尼亚州三哩岛工厂泄露事件、1986年乌克兰切尔诺贝利反应堆事件以及2011年日本福岛第一核电站事件。

其中三哩岛的暴露量最小，这是因为没有像切尔诺贝利反应堆事件中密闭管路泄露以及福岛核电站发生的氢气爆炸。住在三哩岛1.6公里范围内的人最多只受到约0.08mSv的辐射量（一个月内其中部分来自天然来源）。

最终从切尔诺贝利核电站的附近地区疏散的115,000名员工平均接受到的有效辐射量是30mSv而甲状腺平均剂量约490mGy。事故发生时在切尔诺贝利核电站工作的人接受的辐射剂量是相当高的。超过30名工人和紧急救援人员在事故后数月内死亡，而有更多的人患上急性放射性疾病。而在遥远的欧洲、亚洲，甚至北美（在较小程度上）都能检测到来自那次事故的低剂量污染。在白俄罗斯、俄罗斯和乌克兰的各受影响地区中，预计事故发生20年后人群平均累积辐射量约为9mSv。

2011年在日本发生地震和海啸导致放射性物质从福岛第一核电站的多个反应堆释放入环境中。当时未发现对现场工人有造成严重的放射性损伤。在福岛县近40万居民中，根据问卷和剂量重建模型，估计95%的人接受的有效辐射量<2mSv，99.8%的人＜5mSv。世界卫生组织倾向较保守的假设，所以其估计的暴露量略高。估计与福岛县不紧邻辖区的有效暴露量为0.1-1mSv之间，而日本以外的人群接受的暴露量几乎是可忽略不计（<0.01mSv）。

1945年8月在日本引爆的2枚原子弹爆炸，造成大约11万人死于爆炸和高温的直接创伤，这是日本人口遭受的最严重的辐射照射。在随后的70年间，由于辐射诱发的癌症造成的死亡人数少得多（＜1,000）。对幸存者的持续健康监测仍然是评估辐射诱发癌症风险的最重要来源之一。

虽然报道有数起由个人故意投放放射性污染的犯罪事件，而目前还没有发生因恐怖活动造成的人群辐射暴露，但仍令人担忧。 可能采取的行动有使用装置播散放射性物质造成该区域污染（如丢弃放疗源或工业来源的铯-137或钴-60）。使用传统炸药制成辐射扩散装置（RDD）被称作脏弹。 其他恐怖情况还包括使用隐藏的辐射源使不知情的人群受到大剂量暴露、袭击核反应堆或放射性物质贮存设施以及引爆核武器（如一种简易核装置[IND]，一个被盗的武器）。