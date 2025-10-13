ARDS的柏林标准
ARDS分类
氧合
严重程度
轻度
200mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 300mmHg* 且 PEEP 或 CPAP ≥ 5cm H2O
中度
100mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 200mmHg 且 PEEP ≥ 5cm H2O
重度
PaO2/FiO2 ≤ 100mmHg 且 PEEP ≥ 5cm H2O
临床标准
起病时间
在已知诱因后，新出现或已有的呼吸系统症状加重后一周内发病
影像（胸片或胸部CT）
双肺透亮度减低，而且不能完全用胸腔积液、肺叶不张或结节解释
肺水肿来源
无法用心力衰竭或液体负荷过多解释的呼吸衰竭
*PaO2单位为mmHg；FiO2用小数表示（如0.5）。
ARDS = 急性呼吸窘迫综合征；CPAP = 持续气道正压；FiO2 = 吸入氧浓度；PaO2 = 动脉血氧分压；PEEP = 呼气末正压。
Adapted from ARDS Definition Task Force, Ranieri VM, Rubenfeld GD, et al: Acute respiratory distress syndrome: The Berlin definition.Journal of the American Medical Association 307:2526–2533, 2012.doi: 10.1001/jama.2012.5669