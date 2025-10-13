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ARDS的柏林标准

ARDS的柏林标准

ARDS分类

氧合

严重程度

轻度

200mmHg < PaO2/FiO2 300mmHg* 且 PEEP 或 CPAP 5cm H2O

中度

100mmHg < PaO2/FiO2 200mmHg 且 PEEP 5cm H2O

重度

PaO2/FiO2 100mmHg 且 PEEP 5cm H2O

临床标准

起病时间

在已知诱因后，新出现或已有的呼吸系统症状加重后一周内发病

影像（胸片或胸部CT）

双肺透亮度减低，而且不能完全用胸腔积液、肺叶不张或结节解释

肺水肿来源

无法用心力衰竭或液体负荷过多解释的呼吸衰竭

*PaO2单位为mmHg；FiO2用小数表示（如0.5）。

ARDS = 急性呼吸窘迫综合征；CPAP = 持续气道正压；FiO2 = 吸入氧浓度；PaO2 = 动脉血氧分压；PEEP = 呼气末正压。

Adapted from ARDS Definition Task Force, Ranieri VM, Rubenfeld GD, et al: Acute respiratory distress syndrome: The Berlin definition.Journal of the American Medical Association 307:2526–2533, 2012.doi: 10.1001/jama.2012.5669

*PaO2单位为mmHg；FiO2用小数表示（如0.5）。

ARDS = 急性呼吸窘迫综合征；CPAP = 持续气道正压；FiO2 = 吸入氧浓度；PaO2 = 动脉血氧分压；PEEP = 呼气末正压。

Adapted from ARDS Definition Task Force, Ranieri VM, Rubenfeld GD, et al: Acute respiratory distress syndrome: The Berlin definition.Journal of the American Medical Association 307:2526–2533, 2012.doi: 10.1001/jama.2012.5669

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