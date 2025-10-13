skip to main content
MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

支链氨基酸代谢* 疾病

支链氨基酸代谢* 疾病

疾病（OMIM编号）

蛋白质或酶缺陷

注释

枫糖尿症，或支链酮酸尿症(248600†)

支链alpha-酮酸脱氢酶复合物(BCKD)

生化特征：血浆缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸和别异亮氨酸升高

临床特征：（分子形式与临床形式无明显相关性，但高比例的II型突变与硫胺素反应相关）

在典型类型中，肌张力过高、癫痫、昏迷、死亡

在中间型中，智力残疾、神经系统症状、在压力下可发展为典型表现

间歇型中，只有压力症状（如发烧、感染）

硫胺素反应型的表现类似轻度中间型

E3亚基缺乏型的表现类似中间型，但伴有严重乳酸性酸中毒，因为E3是丙酮酸脱氢酶和α-酮戊二酸脱氢酶的必需组分

紧急治疗：腹膜透析、血液透析或两者联用；积极的营养管理，包括蛋白质限制、高剂量葡萄糖、胰岛素和特殊高营养支持；密切监测脑水肿和急性胰腺炎。

长期治疗：限制饮食中支链氨基酸，必要时补充硫胺素

急性疾病的紧急计划，可能引起代谢危机

肝移植

IA型

BCKD E1alpha组分

IB型

BCKD E1beta组分

Ⅱ型

BCKD E2 组分

III型

BCKD E3 组分

丙酸血症(606054†)

丙酰辅酶A羧化酶

生化特征：血浆甘氨酸、尿甲基枸橼酸、3-羟丙酸、丙酰甘氨酸、甲基巴豆酰甘氨酸升高

临床特征：肌张力低下、呕吐、嗜睡、昏迷、酮症酸中毒、低血糖、高氨血症、骨髓抑制、生长迟缓、智力障碍、躯体残疾

治疗：急性发作期，高剂量葡萄糖和积极的液体复苏和蛋白质限制

对于极端的高氨血症，可能需要血液透析和腹膜透析

长期管理需控制苏氨酸、缬氨酸、异亮氨酸和蛋氨酸的摄入；补充肉碱；对部分患者可使用生物素（另见下文多种羧化酶缺乏症和生物素酶缺乏症）

考虑使用间歇性抗生素疗程以减少肠道细菌产生的丙酸负荷

可能引起代谢危机的急性疾病的应急预案

I型

alpha-亚基

Ⅱ型

beta亚基

多种羧化酶缺乏症(253270†)

羧化全酶合成酶

生化特征：与丙酸血症相同，但是也会升高乳酸和3-甲基巴豆酸

临床特征：皮疹，脱发、癫痫、肌张力减退、发育延迟、酮酸中毒、有缺陷的T和B细胞免疫、听力缺失

治疗：生物素，肉碱

生物素酶缺乏症(253260†)

生物素酶

临床特征与多种羧化酶缺乏相似

治疗：生物素

甲基丙二酸血症（mut缺陷；251000†）

甲基丙二酸单酰辅酶A变位酶

Mut0（没有酶活性）

Mut-（一些残余酶活性）

生化特征：血浆甘氨酸升高，尿液甲基丙二酸、3-羟丙酸、甲基柠檬酸和甲基巴豆酰甘氨酸增加

临床特征：肌张力减退、呕吐、嗜睡、昏迷、酮症酸中毒、低血糖、高氨血症、骨髓抑制、生长延迟、智力残疾、肢体残疾

治疗：急性发作期，使用高剂量葡萄糖、积极液体复苏和蛋白质限制

密切监测中风、肾衰竭和急性胰腺炎

对于极端的高氨血症，可能需要血液透析和腹膜透析

对于长期管理，控制苏氨酸、缬氨酸、异亮氨酸和蛋氨酸的摄入；补充肉碱；对于mut-型患者，补充维生素B12

考虑使用间歇性抗生素疗程以减少肠道细菌产生的丙酸负荷

可能引起代谢危机的急性疾病的应急预案

甲基丙二酸血症(cblA; 251100†)

线粒体钴胺素移位酶

生化特征：与变位酶缺乏造成的甲基丙二酸血症相似

临床特征：与变位酶缺乏造成的甲基丙二酸血症相似

治疗：对高剂量羟钴胺有反应

甲基丙二酸血症(cblB;251110†)

ATP：钴(I)胺腺苷转移酶

生化特征：与变位酶缺乏造成的甲基丙二酸血症相似

临床特征：与变位酶缺乏造成的甲基丙二酸血症相似

治疗：对高剂量羟钴胺有反应

甲基丙二酸血症-高胱氨酸尿症（cblC；277400†）

甲基丙二酰辅酶A变位酶和甲硫氨酸合酶

生化特征：与cblA和cblB型甲基丙二酸血症相似，但伴有高同型半胱氨酸血症、高胱氨酸尿症、低蛋氨酸和高胱硫醚；血清钴胺素正常

临床特征：与cblA和cblB相似，但是也会有巨红细胞性贫血

治疗：蛋白限制、高剂量羟钴胺

甲基丙二酸尿症和高胱氨酸尿症(cblD; 277410†)

甲基丙二酰辅酶A变位酶和甲硫氨酸合酶

类似于甲基丙二酸尿症和高胱氨酸尿症 cblC

甲基丙二酸尿症-高胱氨酸尿症(cblF; 277380†)

有缺陷的溶酶体释放钴胺素

类似于甲基丙二酸尿症和高胱氨酸尿症 cblC

内在因子缺乏症 (261000†)

内因子

巨幼细胞性贫血

巨幼红细胞性贫血 1（Imerslund-Grasbeck 综合征；261100†）

Cubilin（内因子受体）

巨幼红细胞性贫血

转钴胺II缺乏 (275350†)

钴胺传递蛋白II

甲基丙二酸尿症、巨幼红细胞性贫血和全血细胞减少症

甲基丙二酸半醛脱氢酶缺乏合并轻度甲基丙二酸血症(603178†)

甲基丙二酸半醛脱氢酶（也可参见 beta-和gamma-氨基酸紊乱，如下）

生化特征：中度尿甲基丙二酸

临床表现： 发育迟缓、癫痫发作

治疗：无有效治疗方法

异戊酸血症 (243500†)

异戊酰辅酶A脱氢酶

生化特征：异戊酰甘氨酸、3-羟基异戊酸

临床特征：特征性汗脚臭味、呕吐、嗜睡、酸中毒、智力残疾、骨髓抑制、低血糖、酮症酸中毒、高氨血症、新生儿死亡

治疗：控制亮氨酸摄入、补充甘氨酸和肉碱

3-甲基巴豆酰辅酶A羧化酶缺乏症

3-甲基巴豆酰辅酶A羧化酶

生化特征：3-羟基异戊酸、3-甲基巴豆酰甘氨酸和3-羟基异戊酰肉碱升高

临床特征：发作性呕吐、酸中毒、低血糖、肌张力减退、智力障碍、昏迷；有时具有无症状智力障碍

治疗：控制亮氨酸摄入

(参见多羧化酶缺乏和生物素缺乏症，见上。)

I型(210200†)

alpha-亚基

II型(210210†)

beta亚基

3-甲基戊烯二酸尿症I型(250950†)

3-甲基戊烯二酰-辅酶A水合酶

生化特征：尿中3-甲基戊烯二酸和3-羟基异戊酸升高

临床特征：酸中毒、肌张力低下、肝肿大、语言发育迟缓

治疗：肉碱；亮氨酸限制的益处不明确

3-甲基戊烯二酸尿症II型（巴特综合征；302060†）

Tafazzin

生化特征：尿中3-甲基戊烯二酸和3-甲基戊二酸升高

临床特征：肌病、扩张型心肌病、线粒体异常、嗜中性白血球减少症、发育迟缓

治疗：泛酸

Elamipretide 在早期临床试验中显示出积极作用。

3-甲基戊烯二酸尿症III型（Costeff视神经萎缩综合征；258501†）

未确定

生化特征：尿3-甲基戊烯二酸和3-甲基戊二酸升高

临床特征：视神经萎缩、共济失调、痉挛、舞蹈样运动

治疗：无有效治疗方法

3-甲基戊烯二酸尿症IV型(250951†)

未确定

生化特征：尿中3-甲基戊烯二酸和3-甲基戊二酸升高

临床特征：表达多变、生长和发育延迟、肌张力减退、癫痫、视神经萎缩、耳聋、心肌病、酸中毒

治疗：无有效治疗方法

3-羟基-3-甲基戊二酰基-辅酶A裂解酶缺乏症(246450†)

3-羟基-3-甲基戊二酰-辅酶A裂解酶

生化特征：尿3-羟基-3-甲基戊二酸、3-甲基戊烯二酸和3-羟基异戊酸升高；血浆3-甲基戊二酰肉碱升高

临床特征：瑞氏样综合征，呕吐，肌张力低下，酸中毒，低血糖，嗜睡，高氨血症无酮症

治疗：限制亮氨酸摄入，控制低血糖

甲羟戊酸尿症 (610377†)、高 IgD 综合征 (260920†)

甲羟戊酸激酶

生化特征：肌酸激酶、转氨酶、白三烯、尿甲羟戊酸升高；胆固醇降低

临床特征：经典型中，身材矮小症、肌张力降低、发育延迟、畸形特征、白内障、呕吐、腹泻、肝脾肿大、关节痛、淋巴结肿大、大脑和小脑萎缩、贫血、血小板减少症、早期死亡

在较高IgD型中，反复热性发作、呕吐、腹泻、关节痛、腹痛、皮疹、脾肿大、血清IgD和IgA水平增高

治疗： 急性发作期间使用皮质类固醇； 有时会受益于IL-1阻断剂，肿瘤坏死因子阻断剂和干细胞移植

线粒体乙酰乙酰辅酶A硫解酶缺乏症(607809†)

乙酰辅酶A硫解酶

生化特征：尿2-甲基-3-羟基丁酸和2-甲基乙酰乙酸升高，血浆甲基巴豆酰甘氨酸升高

临床特征：酮酸中毒、呕吐、腹泻、昏迷、智力障碍

治疗：低蛋白饮食，控制异亮氨酸摄入

异丁酰辅酶A脱氢酶缺乏(611283†)

异丁酰辅酶A脱氢酶

生化特征：C-4肉碱升高、游离肉碱降低

临床特征：贫血、心肌病

治疗：肉碱

3-羟异丁酰基-辅酶A脱酰酶缺乏症（甲基丙二酸尿症；250620†）

3-羟异丁酰基-辅酶A脱酰酶

生化特征：S-(2-羧丙基)-半胱氨酸和S-(2-羧丙基)-半胱胺升高

临床特征：生长和发育延迟、畸形特征、脊柱异常、中枢神经系统畸形、死亡

治疗：无有效治疗方法

3-羟基丙二酸尿症(236795†)

3-羟基异丁酸脱氢酶

生化特征：尿3-羟基异丁酸升高；50%的患者乳酸升高

临床特征：生理缺陷、中枢神经系统畸形、肌张力降低、酮症酸中毒

治疗：低蛋白饮食、肉碱

2-甲基丁酰甘氨酸尿症 (610006†)

短支链酰基辅酶A脱氢酶

生化特征：尿2-甲基丁酰甘氨酸升高

临床特征：肌张力降低、肌肉萎缩、嗜睡、低血糖、低体温

治疗：无有效治疗方法

乙基丙二酸脑病变(602473†)

未确定功能的线粒体蛋白

生化特征：尿乙基丙二酸和甲基琥珀酸升高、血清乳酸升高

临床特征：视网膜病变、手足发绀、腹泻、瘀点、发育迟缓、智力障碍、锥体外系症状、共济失调、癫痫发作、基底节高信号病变

治疗：无有效治疗方法

丙二酸尿症(248360†)

丙二酰-CoA脱羧酶

生化特征：乳酸、丙二酸、甲基丙二酸、丙二酰肉碱升高

临床特征：肌张力降低、发育延迟、低血糖、酸中毒

治疗：无有效治疗方法；低脂、高碳水化合物饮食

在某些患者中，肉碱可能有帮助

高缬氨酸血症 (277100†)

缬氨酸转氨酶

生化特征：尿和血清缬氨酸升高

临床特征：生长阻滞

治疗：控制缬氨酸摄入

*支链氨基酸是缬氨酸，亮氨酸和异亮氨酸。

† 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database

*支链氨基酸是缬氨酸，亮氨酸和异亮氨酸。

† 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database

在这些主题中