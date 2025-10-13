支链氨基酸代谢* 疾病
疾病（OMIM编号）
蛋白质或酶缺陷
注释
枫糖尿症，或支链酮酸尿症(248600†)
支链alpha-酮酸脱氢酶复合物(BCKD)
生化特征：血浆缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸和别异亮氨酸升高
临床特征：（分子形式与临床形式无明显相关性，但高比例的II型突变与硫胺素反应相关）
在典型类型中，肌张力过高、癫痫、昏迷、死亡
在中间型中，智力残疾、神经系统症状、在压力下可发展为典型表现
间歇型中，只有压力症状（如发烧、感染）
硫胺素反应型的表现类似轻度中间型
E3亚基缺乏型的表现类似中间型，但伴有严重乳酸性酸中毒，因为E3是丙酮酸脱氢酶和α-酮戊二酸脱氢酶的必需组分
紧急治疗：腹膜透析、血液透析或两者联用；积极的营养管理，包括蛋白质限制、高剂量葡萄糖、胰岛素和特殊高营养支持；密切监测脑水肿和急性胰腺炎。
长期治疗：限制饮食中支链氨基酸，必要时补充硫胺素
急性疾病的紧急计划，可能引起代谢危机
肝移植
IA型
BCKD E1alpha组分
IB型
BCKD E1beta组分
Ⅱ型
BCKD E2 组分
III型
BCKD E3 组分
丙酸血症(606054†)
丙酰辅酶A羧化酶
生化特征：血浆甘氨酸、尿甲基枸橼酸、3-羟丙酸、丙酰甘氨酸、甲基巴豆酰甘氨酸升高
临床特征：肌张力低下、呕吐、嗜睡、昏迷、酮症酸中毒、低血糖、高氨血症、骨髓抑制、生长迟缓、智力障碍、躯体残疾
治疗：急性发作期，高剂量葡萄糖和积极的液体复苏和蛋白质限制
对于极端的高氨血症，可能需要血液透析和腹膜透析
长期管理需控制苏氨酸、缬氨酸、异亮氨酸和蛋氨酸的摄入；补充肉碱；对部分患者可使用生物素（另见下文多种羧化酶缺乏症和生物素酶缺乏症）
考虑使用间歇性抗生素疗程以减少肠道细菌产生的丙酸负荷
可能引起代谢危机的急性疾病的应急预案
I型
alpha-亚基
Ⅱ型
beta亚基
多种羧化酶缺乏症(253270†)
羧化全酶合成酶
生化特征：与丙酸血症相同，但是也会升高乳酸和3-甲基巴豆酸
临床特征：皮疹，脱发、癫痫、肌张力减退、发育延迟、酮酸中毒、有缺陷的T和B细胞免疫、听力缺失
治疗：生物素，肉碱
生物素酶缺乏症(253260†)
生物素酶
临床特征与多种羧化酶缺乏相似
治疗：生物素
甲基丙二酸血症（mut缺陷；251000†）
甲基丙二酸单酰辅酶A变位酶
Mut0（没有酶活性）
Mut-（一些残余酶活性）
生化特征：血浆甘氨酸升高，尿液甲基丙二酸、3-羟丙酸、甲基柠檬酸和甲基巴豆酰甘氨酸增加
临床特征：肌张力减退、呕吐、嗜睡、昏迷、酮症酸中毒、低血糖、高氨血症、骨髓抑制、生长延迟、智力残疾、肢体残疾
治疗：急性发作期，使用高剂量葡萄糖、积极液体复苏和蛋白质限制
密切监测中风、肾衰竭和急性胰腺炎
对于极端的高氨血症，可能需要血液透析和腹膜透析
对于长期管理，控制苏氨酸、缬氨酸、异亮氨酸和蛋氨酸的摄入；补充肉碱；对于mut-型患者，补充维生素B12
考虑使用间歇性抗生素疗程以减少肠道细菌产生的丙酸负荷
可能引起代谢危机的急性疾病的应急预案
甲基丙二酸血症(cblA; 251100†)
线粒体钴胺素移位酶
生化特征：与变位酶缺乏造成的甲基丙二酸血症相似
临床特征：与变位酶缺乏造成的甲基丙二酸血症相似
治疗：对高剂量羟钴胺有反应
甲基丙二酸血症(cblB;251110†)
ATP：钴(I)胺腺苷转移酶
生化特征：与变位酶缺乏造成的甲基丙二酸血症相似
临床特征：与变位酶缺乏造成的甲基丙二酸血症相似
治疗：对高剂量羟钴胺有反应
甲基丙二酸血症-高胱氨酸尿症（cblC；277400†）
甲基丙二酰辅酶A变位酶和甲硫氨酸合酶
生化特征：与cblA和cblB型甲基丙二酸血症相似，但伴有高同型半胱氨酸血症、高胱氨酸尿症、低蛋氨酸和高胱硫醚；血清钴胺素正常
临床特征：与cblA和cblB相似，但是也会有巨红细胞性贫血
治疗：蛋白限制、高剂量羟钴胺
甲基丙二酸尿症和高胱氨酸尿症(cblD; 277410†)
甲基丙二酰辅酶A变位酶和甲硫氨酸合酶
类似于甲基丙二酸尿症和高胱氨酸尿症 cblC
甲基丙二酸尿症-高胱氨酸尿症(cblF; 277380†)
有缺陷的溶酶体释放钴胺素
类似于甲基丙二酸尿症和高胱氨酸尿症 cblC
内在因子缺乏症 (261000†)
内因子
巨幼细胞性贫血
巨幼红细胞性贫血 1（Imerslund-Grasbeck 综合征；261100†）
Cubilin（内因子受体）
巨幼红细胞性贫血
转钴胺II缺乏 (275350†)
钴胺传递蛋白II
甲基丙二酸尿症、巨幼红细胞性贫血和全血细胞减少症
甲基丙二酸半醛脱氢酶缺乏合并轻度甲基丙二酸血症(603178†)
甲基丙二酸半醛脱氢酶（也可参见 beta-和gamma-氨基酸紊乱，如下）
生化特征：中度尿甲基丙二酸
临床表现： 发育迟缓、癫痫发作
治疗：无有效治疗方法
异戊酸血症 (243500†)
异戊酰辅酶A脱氢酶
生化特征：异戊酰甘氨酸、3-羟基异戊酸
临床特征：特征性汗脚臭味、呕吐、嗜睡、酸中毒、智力残疾、骨髓抑制、低血糖、酮症酸中毒、高氨血症、新生儿死亡
治疗：控制亮氨酸摄入、补充甘氨酸和肉碱
3-甲基巴豆酰辅酶A羧化酶缺乏症
3-甲基巴豆酰辅酶A羧化酶
生化特征：3-羟基异戊酸、3-甲基巴豆酰甘氨酸和3-羟基异戊酰肉碱升高
临床特征：发作性呕吐、酸中毒、低血糖、肌张力减退、智力障碍、昏迷；有时具有无症状智力障碍
治疗：控制亮氨酸摄入
(参见多羧化酶缺乏和生物素缺乏症，见上。)
I型(210200†)
alpha-亚基
II型(210210†)
beta亚基
3-甲基戊烯二酸尿症I型(250950†)
3-甲基戊烯二酰-辅酶A水合酶
生化特征：尿中3-甲基戊烯二酸和3-羟基异戊酸升高
临床特征：酸中毒、肌张力低下、肝肿大、语言发育迟缓
治疗：肉碱；亮氨酸限制的益处不明确
3-甲基戊烯二酸尿症II型（巴特综合征；302060†）
Tafazzin
生化特征：尿中3-甲基戊烯二酸和3-甲基戊二酸升高
临床特征：肌病、扩张型心肌病、线粒体异常、嗜中性白血球减少症、发育迟缓
治疗：泛酸
Elamipretide 在早期临床试验中显示出积极作用。
3-甲基戊烯二酸尿症III型（Costeff视神经萎缩综合征；258501†）
未确定
生化特征：尿3-甲基戊烯二酸和3-甲基戊二酸升高
临床特征：视神经萎缩、共济失调、痉挛、舞蹈样运动
治疗：无有效治疗方法
3-甲基戊烯二酸尿症IV型(250951†)
未确定
生化特征：尿中3-甲基戊烯二酸和3-甲基戊二酸升高
临床特征：表达多变、生长和发育延迟、肌张力减退、癫痫、视神经萎缩、耳聋、心肌病、酸中毒
治疗：无有效治疗方法
3-羟基-3-甲基戊二酰基-辅酶A裂解酶缺乏症(246450†)
3-羟基-3-甲基戊二酰-辅酶A裂解酶
生化特征：尿3-羟基-3-甲基戊二酸、3-甲基戊烯二酸和3-羟基异戊酸升高；血浆3-甲基戊二酰肉碱升高
临床特征：瑞氏样综合征，呕吐，肌张力低下，酸中毒，低血糖，嗜睡，高氨血症无酮症
治疗：限制亮氨酸摄入，控制低血糖
甲羟戊酸尿症 (610377†)、高 IgD 综合征 (260920†)
甲羟戊酸激酶
生化特征：肌酸激酶、转氨酶、白三烯、尿甲羟戊酸升高；胆固醇降低
临床特征：经典型中，身材矮小症、肌张力降低、发育延迟、畸形特征、白内障、呕吐、腹泻、肝脾肿大、关节痛、淋巴结肿大、大脑和小脑萎缩、贫血、血小板减少症、早期死亡
在较高IgD型中，反复热性发作、呕吐、腹泻、关节痛、腹痛、皮疹、脾肿大、血清IgD和IgA水平增高
治疗： 急性发作期间使用皮质类固醇； 有时会受益于IL-1阻断剂，肿瘤坏死因子阻断剂和干细胞移植
线粒体乙酰乙酰辅酶A硫解酶缺乏症(607809†)
乙酰辅酶A硫解酶
生化特征：尿2-甲基-3-羟基丁酸和2-甲基乙酰乙酸升高，血浆甲基巴豆酰甘氨酸升高
临床特征：酮酸中毒、呕吐、腹泻、昏迷、智力障碍
治疗：低蛋白饮食，控制异亮氨酸摄入
异丁酰辅酶A脱氢酶缺乏(611283†)
异丁酰辅酶A脱氢酶
生化特征：C-4肉碱升高、游离肉碱降低
临床特征：贫血、心肌病
治疗：肉碱
3-羟异丁酰基-辅酶A脱酰酶缺乏症（甲基丙二酸尿症；250620†）
3-羟异丁酰基-辅酶A脱酰酶
生化特征：S-(2-羧丙基)-半胱氨酸和S-(2-羧丙基)-半胱胺升高
临床特征：生长和发育延迟、畸形特征、脊柱异常、中枢神经系统畸形、死亡
治疗：无有效治疗方法
3-羟基丙二酸尿症(236795†)
3-羟基异丁酸脱氢酶
生化特征：尿3-羟基异丁酸升高；50%的患者乳酸升高
临床特征：生理缺陷、中枢神经系统畸形、肌张力降低、酮症酸中毒
治疗：低蛋白饮食、肉碱
2-甲基丁酰甘氨酸尿症 (610006†)
短支链酰基辅酶A脱氢酶
生化特征：尿2-甲基丁酰甘氨酸升高
临床特征：肌张力降低、肌肉萎缩、嗜睡、低血糖、低体温
治疗：无有效治疗方法
乙基丙二酸脑病变(602473†)
未确定功能的线粒体蛋白
生化特征：尿乙基丙二酸和甲基琥珀酸升高、血清乳酸升高
临床特征：视网膜病变、手足发绀、腹泻、瘀点、发育迟缓、智力障碍、锥体外系症状、共济失调、癫痫发作、基底节高信号病变
治疗：无有效治疗方法
丙二酸尿症(248360†)
丙二酰-CoA脱羧酶
生化特征：乳酸、丙二酸、甲基丙二酸、丙二酰肉碱升高
临床特征：肌张力降低、发育延迟、低血糖、酸中毒
治疗：无有效治疗方法；低脂、高碳水化合物饮食
在某些患者中，肉碱可能有帮助
高缬氨酸血症 (277100†)
缬氨酸转氨酶
生化特征：尿和血清缬氨酸升高
临床特征：生长阻滞
治疗：控制缬氨酸摄入
*支链氨基酸是缬氨酸，亮氨酸和异亮氨酸。
† 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database。