是一组常染色体隐性遗传病，由脱羧酶的一个或多个亚单位的缺失所致。虽然相当罕见，在门诺派人口中发病率是显着的（可能是1/200出生） (1)。

临床表现包括体液闻起来像枫糖浆（在耳垢特别强）体液气味和压倒性的疾病在生命的第一天，呕吐及嗜睡开始，如果不及时治疗发展为抽搐，昏迷，甚至死亡。 轻型病人仅仅在应激下（感染和外科手术时）有临床表现。

生化检查表现为较明显的酮血症和酸血症。根据升高的支链氨基酸水平（特别是亮氨酸），诊断枫糖尿症，并通过基因检测加以证实。（参见测试新陈代谢疑似遗传性疾病。）

急性地，可能需要用腹膜透析或血液透析治疗枫糖浆尿病以及IV水合和营养（包括蛋白质限制和高剂量葡萄糖）。应密切监测患者的脑水肿和急性胰腺炎。

但需要小剂量的支链氨基酸以维持正常的代谢功能。硫胺素是脱羧的辅助因子，一些患者对高剂量口服硫胺素反应良好。应该制定应急计划，如何管理可能引起代谢危机的急性疾病。肝移植是治疗性的。