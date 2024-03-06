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支链氨基酸代谢疾病

作者：Matt Demczko, MD, Mitochondrial Medicine, Children's Hospital of Philadelphia
已审核/已修订 3月 2024
看法 进行患者培训

缬氨酸，亮氨酸和异亮氨酸是支链氨基酸; 涉及其代谢的酶的缺乏导致有机酸的积累与严重的代谢性酸中毒

支链氨基酸代谢有许多障碍（见) 以及许多其他氨基酸和有机酸代谢紊乱。也可参考可疑遗传性代谢病的诊断程序

表格
表格

支链氨基酸代谢* 疾病

疾病（OMIM编号）

蛋白质或酶缺陷

注释

枫糖尿病，或支链酮酸尿症(248600†)

支链alpha-酮酸脱氢酶复合物(BCKD)

生化特征：血浆缬氨酸，亮氨酸，异亮氨酸，和别异亮氨酸升高

临床特征（不与临床类型关联的分子类型，除了高百分比的II型突变与硫胺反应相关）：

在典型类型中，肌张力过高、癫痫、昏迷、死亡

I中间类型中，智力残疾、神经系统症状、成熟的进展为压力症状

间歇型中，只有压力症状（如发烧、感染）

硫铵反应型中，与轻度中间型的特征相似

E3亚基缺陷型中，与中间型特征相似，但是伴随严重的乳酸性酸中毒，因为丙酮酸脱氢酶和alpha-酮戊二酸脱氢酶需要E3

紧急治疗：腹膜透析、血液透析、或两者都需要；积极的营养管理，包括高剂量葡萄糖、胰岛素和特殊静脉输入营养液；密切监测脑水肿和急性胰腺炎。

慢性治疗：限制支链氨基酸饮食、需要时补充硫铵

急性疾病的紧急计划，可能引起代谢危机

肝移植

IA型

BCKD E1alpha组分

IB型

BCKD E1beta组分

Ⅱ型

BCKD E2 组分

III型

BCKD E3 组分

丙酸血症(606054†)

丙酰辅酶A羧化酶

生化特征：血浆甘氨酸、尿甲基枸橼酸、3-羟丙酸、丙酰甘氨酸、甲基巴豆酰甘氨酸升高

临床特征：肌张力减退、呕吐、嗜睡、昏迷、酮症酸中毒、低血糖、高氨血症、骨髓抑制、生长延迟、智力残疾、肢体残疾

治疗：急性发作期，高剂量葡萄糖和积极的液体复苏和蛋白质限制

对于极端的高氨血症，可能需要血液透析和腹膜透析

对于长期管理，控制苏氨酸、缬氨酸、异亮氨酸、蛋氨酸的摄入；补充肉毒碱；对于反应患者应用生物素（也可参见 多种羧化酶缺乏和生物素酶缺乏症，见下）

间歇性课程的抗生素考虑减少来自肠道细菌的丙酸负荷

急性疾病的紧急计划，可能引起代谢危机

I型

alpha-亚基

Ⅱ型

beta亚基

多种羧化酶缺乏症(253270†)

羧化全酶合成酶

生化特征：与丙酸血症相同，但是也会升高乳酸和3-巴豆酸甲酯

临床特征：皮疹，脱发、癫痫、肌张力减退、发育延迟、酮酸中毒、有缺陷的T和B细胞免疫、听力缺失

治疗：生物素，肉碱

生物素酶缺乏症(253260†)

生物素酶

临床特征与多种羧化酶缺乏相似

治疗：生物素

甲基丙二酸血症（mut缺陷；251000†）

甲基丙二酸单酰辅酶A变位酶

Mut0（没有酶活性）

Mut-（一些残余酶活性）

生化特征：血浆甘氨酸升高、尿液丙二酸二甲酯、3-羟丙酸、柠檬酸甲酯和甲基巴豆酰甘氨酸增加

临床特征：肌张力减退、呕吐、嗜睡、昏迷、酮症酸中毒、低血糖、高氨血症、骨髓抑制、生长延迟、智力残疾、肢体残疾

治疗：急性发作期，高剂量葡萄糖和积极的液体复苏和蛋白质限制

密切监测中风，肾衰竭和急性胰腺炎

对于极端的高氨血症，可能需要血液透析和腹膜透析

对于长期管理，控制苏氨酸、缬氨酸、异亮氨酸、蛋氨酸的摄入；补充肉毒碱；对于mut-型患者，使用维生素B12

间歇性课程的抗生素考虑减少来自肠道细菌的丙酸负荷

急性疾病的紧急计划，可能引起代谢危机

甲基丙二酸血症(cblA; 251100†)

线粒体钴胺素移位酶

生化特征：与变位酶缺乏造成的甲基丙二酸血症相似

临床特征：与变位酶缺乏造成的甲基丙二酸血症相似

治疗：响应高剂量羟钴胺

甲基丙二酸血症(cblB;251110†)

ATP：cob(l)阿拉明腺苷转移酶

生化特征：与变位酶缺乏造成的甲基丙二酸血症相似

临床特征：与变位酶缺乏造成的甲基丙二酸血症相似

治疗：响应高剂量羟钴胺

甲基丙二酸血症-高胱氨酸尿症（cblC；277400†）

甲基丙二酰辅酶A变位酶和甲硫氨酸合酶

生化特征：与甲基丙二酸血症cblA和cblB相似，但是也会有高胱氨酸血症、高胱氨酸尿症、低蛋氨酸、高胱硫醚；血清钴胺素正常

临床特征：与cblA和cblB相似，但是也会有巨红细胞性贫血

治疗：蛋白限制、高剂量羟钴胺素

甲基丙二酸尿症和高胱氨酸尿症(cblD; 277410†)

甲基丙二酰辅酶A变位酶和甲硫氨酸合酶

类似于甲基丙二酸尿症和高胱氨酸尿症 cblC

甲基丙二酸尿症-高胱氨酸尿症(cblF; 277380†)

有缺陷的溶酶体释放钴胺素

类似于甲基丙二酸尿症和高胱氨酸尿症 cblC

内在因子缺乏症 (261000†)

内因子

巨幼细胞性贫血

巨幼红细胞性贫血 1（Imerslund-Grasbeck 综合征；261100†）

靶标（内在因子受体）

巨幼细胞性贫血

转钴胺II缺乏 (275350†)

钴胺传递蛋白II

甲基丙二酸尿症、巨幼红细胞性贫血和全血细胞减少症

甲基丙二酸半醛脱氢酶缺乏合并轻度甲基丙二酸血症(603178†)

甲基丙二酸半醛脱氢酶（也可参见 beta-和gamma-氨基酸紊乱，如下）

生化特征：中度尿丙二酸二甲酯

临床表现： 发育迟缓、癫痫发作

治疗：无有效治疗方法

异戊酸血症 (243500†)

异戊酰辅酶A脱氢酶

生化特征：异戊酰甘氨酸、3-羟基异戊酸

临床特征：汗脚臭味特征、呕吐、嗜睡、酸中毒、智力残疾、骨髓抑制、低血糖、酮症酸中毒、高氨血症、新生儿死亡。

治疗：控制甘氨酸摄入、亮氨酸、肉碱

3-甲基巴豆酰辅酶A羧化酶缺乏症

3-甲基巴豆酰辅酶A羧化酶

生化特征：3-羟基异戊酸、3-甲基巴豆酰甘氨酸、3-羟基异戊酰基肉碱升高

临床特征：发作性呕吐、酸中毒、低血糖、肌张力减退、智力障碍、昏迷；有时具有无症状智力障碍

治疗：控制亮氨酸摄入

(参见多羧化酶缺乏和生物素缺乏症，见上。)

I型(210200†)

alpha-亚基

II型(210210†)

beta亚基

3-甲基戊烯二酸尿症I型(250950†)

3-甲基戊烯二酰-辅酶A水合酶

生化特征：尿3-甲基戊烯二酸二甲酯和3-羟基异戊酸升高

临床特征：酸中毒、肌张力低下、肝肿大、语言发育迟缓

治疗：：肉碱；亮氨酸限制的益处是未知的

3-甲基戊烯二酸尿症II型（巴特综合征；302060†）

Tafazzin

生化特征：尿3-甲基戊烯二酸二甲酯和3-甲基戊二酸升高

临床特征：肌病、扩张型心肌病、线粒体异常、嗜中性白血球减少症、发育迟缓

治疗：泛酸

Elamipretide 在早期临床试验中显示出积极作用。

3--甲基戊烯二酸尿症III型（Costeff视神经萎缩； 258501†）

未确定

生化特征：尿3-甲基戊烯二酸二甲酯和3-甲基戊二酸升高

临床特征：视神经萎缩、共济失调、痉挛、舞蹈样运动

治疗：无有效治疗方法

3-甲基戊烯二酸尿症IV型(250951†)

未确定

生化特征：尿3-甲基戊烯二酸二甲酯和3-甲基戊二酸升高

临床特征：表达多变、生长和发育延迟、肌张力减退、癫痫、视神经萎缩、耳聋、心肌病、酸中毒

治疗：无有效治疗方法

3-羟基-3-甲基戊二酰基-辅酶A裂解酶缺乏症(246450†)

3-羟基-3-甲基戊二酰-辅酶A裂解酶

生化特征：尿3-羟基-3甲基戊二酸、3-甲基戊烯二酸二甲酯、3-羟基异戊酸升高；血浆3-甲基戊二酰肉碱升高

临床特征：瑞氏样综合征，呕吐，肌张力低下，酸中毒，低血糖，嗜睡，高氨血症无酮症

治疗：限制亮氨酸摄入，控制低血糖

甲羟戊酸尿症 (610377†)、高 IgD 综合征 (260920†)

甲羟戊酸激酶

生化特征：肌酸激酶、转氨酶、白三烯、尿甲羟戊酸升高；胆固醇降低

临床特征：经典型中，身材矮小症、肌张力降低、发育延迟、畸形特征、白内障、呕吐、腹泻、肝脾肿大、关节痛、淋巴结肿大、大脑和小脑萎缩、贫血、血小板减少症、早期死亡

在较高IgD型中，反复热性发作、呕吐、腹泻、关节痛、腹痛、皮疹、脾肿大、血清IgD和IgA水平增高

治疗： 急性发作期间使用皮质类固醇； 有时会受益于IL-1阻断剂，肿瘤坏死因子阻断剂和干细胞移植

线粒体乙酰乙酰辅酶A硫解酶缺乏症(607809†)

乙酰辅酶A硫解酶

生化特征：尿2-甲基-3-羟基丁酸和2-乙酰乙酸甲酯升高，血浆甲基巴豆酰甘氨酸升高

临床特征：酮酸中毒、呕吐、腹泻、昏迷、智力障碍

治疗：低蛋白饮食，控制异亮氨酸摄入

异丁酰辅酶A脱氢酶缺乏(611283†)

异丁酰辅酶A脱氢酶

生化特征：C-4肉碱升高、游离肉碱降低

临床特征：贫血、心肌病

治疗：肉碱

3-羟异丁酰基-辅酶A脱酰酶缺乏症（甲基丙二酸尿症；250620†）

3-羟异丁酰基-辅酶A脱酰酶

生化特征：S（2-羟丙基）-半胱氨酸和S（2-羟丙基）-半胱胺升高

临床特征：生长和发育延迟、畸形特征、脊柱异常、中枢神经系统畸形、死亡

治疗：无有效治疗方法

3-羟基丙二酸尿症(236795†)

3-羟基异丁酸脱氢酶

生化特征：尿3-羟基异丁酸升高；50%的患者乳酸升高

临床特征：生理缺陷、中枢神经系统畸形、肌张力降低、酮症酸中毒

治疗：低蛋白饮食、肉碱

2-甲基丁酰甘氨酸尿症 (610006†)

短支链酰基辅酶A脱氢酶

生化特征：尿2-甲基丁酰甘氨酸升高

临床特征：肌张力降低、肌肉萎缩、嗜睡、低血糖、低体温

治疗：无有效治疗方法

乙基丙二酸脑病变(602473†)

未确定功能的线粒体蛋白

生化特征：尿乙基丙二酸和甲基酸升高、血清乳酸升高

临床特征：视网膜病变、手足发绀、腹泻、瘀斑、发育迟缓、智力障碍、锥体外系症状、共济失调、癫痫、基底核高血压病变

治疗：无有效治疗方法

丙二酸尿症(248360†)

丙二酰-CoA脱羧酶

生化特征：乳酸、丙二酸、甲基丙二酸、丙二酰肉碱升高

临床特征：肌张力降低、发育延迟、低血糖、酸中毒

治疗：无有效治疗方法；低脂、高碳水化合物饮食

某些患者肉碱可能有效

高缬氨酸血症 (277100†)

缬氨酸转氨酶

生化特征：尿和血清缬氨酸升高

临床特征：生长阻滞

治疗：控制缬氨酸摄入

*支链氨基酸是缬氨酸，亮氨酸和异亮氨酸。

† 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database

枫糖尿症

是一组常染色体隐性遗传病，由脱羧酶的一个或多个亚单位的缺失所致。虽然相当罕见，在门诺派人口中发病率是显着的（可能是1/200出生） (1)。

临床表现包括体液闻起来像枫糖浆（在耳垢特别强）体液气味和压倒性的疾病在生命的第一天，呕吐及嗜睡开始，如果不及时治疗发展为抽搐，昏迷，甚至死亡。 轻型病人仅仅在应激下（感染和外科手术时）有临床表现。

生化检查表现为较明显的酮血症和酸血症。根据升高的支链氨基酸水平（特别是亮氨酸），诊断枫糖尿症，并通过基因检测加以证实。（参见测试新陈代谢疑似遗传性疾病。）

急性地，可能需要用腹膜透析或血液透析治疗枫糖浆尿病以及IV水合和营养（包括蛋白质限制和高剂量葡萄糖）。应密切监测患者的脑水肿和急性胰腺炎。

但需要小剂量的支链氨基酸以维持正常的代谢功能。硫胺素是脱羧的辅助因子，一些患者对高剂量口服硫胺素反应良好。应该制定应急计划，如何管理可能引起代谢危机的急性疾病。肝移植是治疗性的。

枫糖尿病参考

  1. 1.Puffenberger EG.Genetic heritage of the Old Order Mennonites of southeastern Pennsylvania. Am J Med Genet C Semin Med Genet.2003;121C(1):18-31.doi:10.1002/ajmg.c.20003

异戊酸血症

亮氨酸代谢过程的第三步，即亮氨酸的脱氢作用，将异戊酸辅酶A转化成3-甲基巴豆酰辅酶A。亮氨酸脱氢酶的缺乏可以导致异戊酸血症，常被大家称为“汗脚综合征”，因为积聚的异戊酸释放的气味闻起来如汗味。

临床表现，急性型发生在生后头几天，伴有喂养困难、呕吐、呼吸窘迫，婴儿可以发展称为阴离子间隙增大的代谢性酸中毒、低血糖症、高血氨症。骨髓抑制经常发生。慢性间歇性发作的患儿通常是数月或数年后发生。

根据血和尿中异戊酸及其代谢产物增加作出异戊酸血症诊断。（参见测试新陈代谢疑似遗传性疾病。）

异戊酸血症急性期治疗是给予补液和营养支持治疗（大剂量应用葡萄糖），给予措施增加异戊酸的清除率；甘氨酸和卡尼丁可以帮助增加排泄。如果上述措施无效，则给予换血疗法和腹膜透析。长期的治疗是限亮氨酸饮食治疗，补充甘氨酸和卡尼丁。

经过治疗预后较好。

丙酸血症

丙酸积累是由于丙酰辅酶 A 羧化酶缺乏引起的。该酶负责将丙酸代谢为甲基丙二酸。

病情始于生后头几天，伴有喂养困难、呕吐和阴离子间隙增大型代谢性酸中毒所致的呼吸窘迫、低糖血症、高氨血症。可能发生癫痫发作，并且骨髓抑制是常见的。生理压力可能引发复发性攻击。存活者可能出现肾小管病、智力损害和神经系统异常。丙酸血症可以看做是多种脱羧酶缺乏症，生物素缺乏症或生物素酶缺乏症的一部分。

丙酸血症诊断根据丙酸代谢产物水平升高，包括血和尿中柠檬酸甲酯和替格酸盐及其甘氨酸偶联物，根据测定白细胞和培养的成纤维细胞中丙酰辅酶A羧化酶的活性和/或基因检测来确定诊断。（参见测试新陈代谢疑似遗传性疾病。）

丙酸血症的急性治疗是用静脉输注水合（包括高剂量葡萄糖），营养，蛋白质限制；肉碱可能有帮助。如果这些措施不足，可能需要腹膜透析或血液透析。长期丙酸血症治疗是前体氨基酸和奇数链脂肪酸的饮食限制，并且可能需要持续肉碱补充。一部分患儿对大剂量生物素的治疗反应好，它是丙酰辅酶A及其他脱羧酶的辅助因子。应考虑间歇性疗程的抗生素以减少由肠道细菌引起的丙酸负荷。应该制定应急计划，如何管理可能引起代谢危机的急性疾病。

甲基丙二酸血症

这种疾病是由甲基丙二酸单酰CoA变位酶缺乏引起的，甲基丙二酸单酰CoA变位酶将甲基丙二酸单酰CoA（丙酰CoA羧化的产物）转化为琥珀酰CoA。腺苷钴胺素，维生素B12的代谢物，是辅因子；其缺乏也可能引起甲基丙二酸血症（以及同型胱氨酸尿症巨成红细胞性贫血）。甲基丙二酸累积。

发病年龄，临床表现和治疗类似于丙酸血症，除了钴胺素而不是生物素可能对一些患者有帮助。

更多信息

以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。

  1. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database: Complete gene, molecular, and chromosomal location information

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版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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