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脑膜炎的脑脊液表现

脑膜炎的脑脊液表现

疾病

主要细胞*

蛋白质*

葡萄糖*

特异性试验

正常CSF

均为淋巴细胞†（0–5个/微升）

<40mg/dL

>血糖的50%

细菌性脑膜炎

白细胞（通常为多形核中性粒细胞）常显著升高。

升高

<50％的血糖（可以是非常低）

革兰氏染色（当细菌浓度为 105 菌落形成单位/毫升，则阳性率高）

细菌培养

多重PCR检测（如果可用）

病毒性脑膜炎

淋巴细胞（可为混合性；最初24-48小时内可见多形核中性粒细胞和淋巴细胞）

升高

通常是正常的

多重PCR（聚合酶链式反应）检测（若可及）和/或传统PCR（聚合酶链式反应）检测（用于检测肠道病毒、单纯疱疹病毒、带状疱疹病毒或西尼罗河病毒）

IgM抗体（用于检测西尼罗病毒或其他虫媒病毒）

结核性脑膜炎‡

PMNs和淋巴细胞（通常为混合细胞增多）

升高

<50％的血糖（可以是非常低）

抗酸染色

PCR

分枝杆菌培养（理想的是使用≥30mL的脑脊液样品）

血清和脑脊液（如果可行）gamma干扰素试验

Xpert MTB/RIF§

真菌性脑膜炎

通常淋巴细胞

升高

<50％的血糖（可以是非常低）

隐球菌抗原检测

如有条件可行多重 PCR 检测（仅作为辅助检查，不能替代其他检查）

血清学检测 Coccidioides immitis（球孢子菌）或 Histoplasma（组织胞浆菌)抗原尤其是如果患者最近到过疾病流行地区

真菌培养（理想使用≥30毫升的脑脊液样品）

墨汁染色（用于 Cryptococcus 隐球菌属）

* 免疫功能重度低下的患者中，细胞计数，葡萄糖和蛋白质的变化可能微乎其微。进行腰椎穿刺时应测量血糖，以便计算CSF（脑脊液）与血清的葡萄糖比值。

†新生儿或癫痫发作后出现少量细胞可能是正常的。

‡结核性脑膜炎中，脑脊液抗酸染色不敏感，PCR的敏感性仅为50％左右，而培养需要长达8周。 脑脊液干扰素gamma试验结果阳性提示结核性脑膜炎，但血清干扰素gamma检测可能仅提示既往感染。因此，证实结核性脑膜炎的诊断是困难的，但如果被强烈怀疑，即使未被确诊，也需开始推测性治疗。

§Xpert MTB/RIF（自动化快速核酸扩增试验）可用于检测CSF中的 M. tuberculosis DNA。

CSF = 脑脊液；PCR = 聚合酶链反应；PMNs = 多形核中性粒细胞。

* 免疫功能重度低下的患者中，细胞计数，葡萄糖和蛋白质的变化可能微乎其微。进行腰椎穿刺时应测量血糖，以便计算CSF（脑脊液）与血清的葡萄糖比值。

†新生儿或癫痫发作后出现少量细胞可能是正常的。

‡结核性脑膜炎中，脑脊液抗酸染色不敏感，PCR的敏感性仅为50％左右，而培养需要长达8周。 脑脊液干扰素gamma试验结果阳性提示结核性脑膜炎，但血清干扰素gamma检测可能仅提示既往感染。因此，证实结核性脑膜炎的诊断是困难的，但如果被强烈怀疑，即使未被确诊，也需开始推测性治疗。

§Xpert MTB/RIF（自动化快速核酸扩增试验）可用于检测CSF中的 M. tuberculosis DNA。

CSF = 脑脊液；PCR = 聚合酶链反应；PMNs = 多形核中性粒细胞。

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