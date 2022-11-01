最常见的是，细菌血行播散至蛛网膜下腔和脑膜。 细菌也可能通过附近感染结构或通过先天或后天的颅骨或脊柱缺损到达脑膜（见侵入途径)。

因为白细胞（WBC），免疫球蛋白和补体在脑脊液（CSF）中含量低或无，细菌最初仅繁殖并不引起炎症。之后，细菌释放内毒素、磷壁酸和其他可引起炎性应答的介质比如白细胞和肿瘤坏死因子（TNF）典型的脑脊液表现为蛋白质水平升高而葡萄糖降低，因为细菌会消耗葡萄糖且很少量的葡萄糖会被转运至脑脊液中。急性细菌性脑膜炎主要累及脑实质。

蛛网膜下腔的验证通常伴有皮质脑炎和脑室炎。

细菌性脑膜炎常见的并发症，可以包括