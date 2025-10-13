主要口服降糖药的特点
通用名称
注释
胰岛素促泌剂：长效（磺脲类）*
增加胰腺β细胞胰岛素分泌
可单独使用或与胰岛素等药物联合使用
它们的作用时间长，可能导致严重的低血糖，尤其是老年患者
使用 5 年后疗效可能会减弱
格列本脲（常规释放）†
没有证据表明剂量 > 10 毫克/天会增加有效性
格列本脲（微粒剂）†
没有证据表明剂量 > 10 毫克/天会增加有效性
格列吡嗪（常规释放）†
没有证据表明剂量 > 10 毫克/天会增加有效性
格列吡嗪（缓释剂）†
没有证据表明剂量 > 10 毫克/天会增加有效性
格列美脲†
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短效胰岛素促泌剂（格列奈类）
增加胰腺β细胞胰岛素分泌
可以单用或与其他口服药及胰岛素合用
那格列奈
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瑞格列奈
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胰岛素 增敏剂：双胍类
增强胰岛素对肝糖产生的抑制作用
可以单用或与其他口服药及胰岛素合用
主要不良影响：乳酸性酸中毒（罕见）
不适用于高危患者，包括那些患有终末期肾病、代谢性酸中毒、缺氧、酒精使用障碍或脱水的患者
不会导致低血糖
其他不良反应：胃肠道不适（腹泻，恶心，疼痛）、维生素B12吸收不良
促进体重减轻
在需要使用造影剂的放射学诊查前，应暂时停用
二甲双胍（常规释放）
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二甲双胍（缓释剂）
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胰岛素 增敏剂：噻唑烷二酮类
增强胰岛素对肝糖产生的抑制作用 并增加肌肉和脂肪组织的胰岛素敏感性
可以单用或与其他口服药及胰岛素合用
主要不良反应：体重增加，体液潴留，轻度贫血
肝脏毒性罕见，但是应监测肝功能
吡格列酮
吡格列酮：可能增加膀胱癌、心力衰竭和骨折风险。
罗格列酮
罗格列酮可升高LDL-c，并增加心衰、心绞痛、心梗、卒中、骨折风险
alpha-糖苷酶抑制剂
肠道酶抑制剂
可单药使用或者与其他口服降糖药或 胰岛素 联合使用以降低餐后血糖
必须与第一口饭同时服用
胃肠道副作用（肠胃气胀，腹泻，胃气胀）常见，用药一段时间后可减轻
需从小剂量开始（25mg/天），并在数周内逐渐增量。
阿卡波糖
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米格列醇
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DPP-4抑制剂
抑制 DPP-4 酶，该酶参与 GLP-1 的分解，GLP-1 是一种刺激胰岛素分泌并抑制胰高血糖素分泌的肽
所有 DPP-4 抑制剂均可用于中度至重度慢性肾病患者。 所有，除了 利格列汀 需要根据估计的肾小球滤过率调整剂量。
耐受性良好，但仅轻度改善HbA1C。
患胰腺炎的风险略有增加
阿格列汀
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利格列汀
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沙格列汀
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西格列汀
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胰高血糖素样肽-1(GLP-1)受体激动剂‡
模拟GLP-1的作用，这是一种在小肠中产生的肽，可增强葡萄糖依赖性胰岛素分泌
索马鲁肽¶
低血糖风险低；可能促进适度减重
增加胰腺炎风险
在啮齿类动物中的实验发现药物增加了甲状腺C-细胞肿瘤（髓样癌）的风险。
每周皮下注射可减少胃肠道不良反应。 如每天一次或每天两次给药，最低起始剂量可最大限度降低恶心程度
口服索马鲁肽可降低心血管疾病高危患者的心血管死亡
索马鲁肽与糖尿病性视网膜病变的进展增加有关。
钠-葡萄糖共转运蛋白2（SGLT2）抑制剂
抑制肾近端小管中的SGLT-2，从而阻断葡萄糖的重吸收，从而引起糖尿
SGLT-2抑制剂可能会导致Fournier坏疽、消瘦，体位性低血压，真菌感染，尿路感染
老年人和肾功能损害患者慎用
与血糖正常的糖尿病酮症酸中毒相关。应避免生酮或低碳水化合物饮食，并应在手术前几天、生病期间或无法耐受口服摄入时停药。
贝格列净
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卡格列净
卡格列净与高截肢率有关
卡格列净 降低有心血管风险的患者的死亡率和心力衰竭住院率。减缓慢性肾脏病的进展
达格列净
达格列净 降低有心血管风险的患者的死亡率和心力衰竭住院率。减缓慢性肾脏病的进展
恩格列净
恩格列净 降低有心血管风险的患者的死亡率和心力衰竭住院率。减缓慢性肾脏病的进展
埃格列净
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* 第一代磺酰脲类药物乙酰己酰胺、氯磺丙脲、托拉磺胺和甲苯磺丁脲由于供应有限且使用范围较小，因此未被列入其中。
†第二代磺脲类药物。
‡ 有关注射用胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂的信息，见表。
¶ 也有注射剂形式。