治疗癫痫的药物选择
类型
药物
用途
全身发作的强直-阵挛性癫痫
双丙戊酸钠
丙戊酸盐
一线单药治疗
拉莫三嗪
左乙拉西坦
托吡酯
二线单药治疗或辅助治疗
拉科酰胺
吡仑帕奈
唑尼沙胺
辅助治疗
苯巴比妥
因为会导致镇静、儿童行为和学习问题，尽管有效但仍通常被认为是二线单药治疗
各种类型的局灶性发作和局灶性-双侧强直阵挛性发作
卡马西平
磷苯妥英
拉莫三嗪
左乙拉西坦
奥卡西平
苯妥英
托吡酯
一线单药治疗
西诺氨酯
双丙戊酸钠
艾司利卡西平
加巴喷丁
拉科酰胺
吡仑帕奈
普瑞巴林
丙戊酸盐
唑尼沙胺
二线单药治疗或辅助治疗
氯巴占
非尔氨酯
噻加宾
氨己烯酸
三线单药治疗或辅助治疗
苯巴比妥
尽管有效，但通常不作为首选，因为它具有镇静作用，并可能导致儿童出现行为问题。
典型非运动性失神发作
双丙戊酸钠
乙琥胺
拉莫三嗪
丙戊酸盐
一线单药治疗
氯巴占
左乙拉西坦
托吡酯
唑尼沙胺
也可作为二线或辅助治疗
非典型非运动性失神发作
伴有其他发作类型的非运动性（失神）发作
双丙戊酸钠
非尔氨酯
拉莫三嗪
托吡酯
丙戊酸盐
一线单药治疗
氯硝安定
同样有效，但常产生耐受性
乙酰唑胺
用于难治性病例
癫痫性（婴儿）痉挛
失张力发作
肌阵挛发作
双丙戊酸钠
丙戊酸盐
一线单药治疗
氨己烯酸
不可逆视野缺损的风险
氯硝安定
二线治疗
Dravet 综合征*
丙戊酸盐（或双丙戊酸钠）
氯巴占
托吡酯
唑尼沙胺
一线治疗
大麻二酚（口服液）
司替戊醇联合氯巴占
芬氟拉明
辅助治疗
Lennox-Gastaut综合征中的强直和/或失张力发作
双丙戊酸钠
拉莫三嗪
托吡酯
丙戊酸盐
一线单药治疗
大麻二酚
芬氟拉明
辅助治疗
氯巴占
非尔氨酯
唑尼沙胺
有时在失张力发作中作为替代治疗或辅助治疗
青少年肌阵挛性癫痫
双丙戊酸钠
丙戊酸盐
一线单药治疗
拉莫三嗪†
左乙拉西坦
托吡酯
唑尼沙胺
二线单药治疗或辅助治疗
不能分类的发作
双丙戊酸钠
丙戊酸盐
一线单药治疗
拉莫三嗪
二线单药治疗
左乙拉西坦
托吡酯
唑尼沙胺
三线单药治疗或辅助治疗
癫痫持续状态
劳拉西泮
咪达唑仑
地西泮
初始治疗：静脉注射苯二氮䓬类药物
随后加入长效二线治疗（见下文）
磷苯妥英
苯妥英
左乙拉西坦
丙戊酸盐
拉科酰胺
二线疗法
* 卡马西平、苯妥英和拉莫三嗪可加重 Dravet 综合征患者的肌阵挛和癫痫发作。
†拉莫三嗪可加重部分青少年肌阵挛性癫痫患者的肌阵挛发作。