使用抗癫痫药(也称为镇痫药或抗惊厥药)有一些一般原则：

单药治疗，通常在第一或第二种药物尝试时能控制60%的患者。

如果一开始就很难控制的发作（在30～40%患者中），可能最终需要≥2种药物才能控制。

如果发作是难治的（经过适当的≥2种药物治疗还复发），应当推荐患者去癫痫中心评估是否适合手术治疗。

一些药物（如苯妥英、丙戊酸盐）通过静脉或口服给药能很快达到药物治疗浓度。 另一些药物（如拉莫三嗪、托吡酯）必须从一个相对较小的剂量开始，而后逐渐经过数周达到标准的、依患者瘦体重计算出的治疗浓度。剂量应当依据患者的耐受性而制定。有些患者在血药浓度低的情况下就出现药物毒性症状，而有的患者则能耐受高血药浓度而无症状。如果仍有发作，应当小剂量缓慢增加每日剂量。

抗惊厥药的理想剂量是在最小的副作用下能控制任何形式的发作的最小剂量，而不论血药浓度多少。血药浓度仅供参考。一旦药物反应得以明确，随访临床病程比监测血药浓度更为重要。

经验与提示

如果药物毒性在发作控制前进展，则剂量减少到毒性出现前的剂量。随后，增加低剂量的另一种药物，并逐渐增到发作得到控制。患者应被严密监测，因为2种药物可以互相作用，干扰其中任何一个药物的代谢降解率。对于先用的药物，应缓慢减量，直至完全撤除。

可能的话应避免联合用药，因联合用药时药物不良反应和相互作用的发生率明显增加。使用第二种药物可以让10％的患者得到缓解，但不良反应发生率增加了2倍以上。很多药物会改变抗癫痫药的血药浓度，反之亦然。医生在开任何一种药时，均应意识到药物间的相互作用。

一旦发作被控制，该药物应不中断地连续使用，直到患者至少2年完全没有发作。到那时可以考虑停药。大多数抗惊厥药可以每两周减少10％的用量。

以下患者复发几率较高：

儿童期起病

需要>1种药物联合应用

服用抗癫痫药时曾发作过

局灶性发作或肌阵挛发作

潜在的静态（非进展性）脑病

去年的脑电图（EEG）结果异常

结构性病变（影像学检查发现）

那些未服抗癫痫药的患者出现发作时应立即治疗。