胆固醇水平与心血管风险
心血管风险
总胆固醇
LDL-C
HDL-C
更高的风险
≥ 6.2 毫摩尔/升（240 毫克/分升）
≥ 4.1毫摩尔/升（160毫克/分升）
男性：< 1.0毫摩尔/升（40毫克/分升）
女性：< 1.3毫摩尔/升（50毫克/分升）
危险人群
5.2～6.2毫摩尔/升（200～239毫克/分升）
2.6-4.1mmol/L (100-159mg/dL)
男性：1.0～1.5毫摩尔/升（40～59毫克/分升）
女性：1.3～1.5毫摩尔/升（50～59毫克/分升）
更低的风险
< 5.2 毫摩尔/升（200 毫克/分升）
< 2.6毫摩尔/升（100毫克/分升）
≥ 1.6毫摩尔/升（60毫克/分升）*
*证据表明HDL水平与心脏风险呈U型曲线关系，HDL极高时可能增加风险。(Mørland JG, Magnus P, Vollset SE, Leon DA, Selmer R, Tverdal A. Associations between serum high-density lipoprotein cholesterol levels and cause-specific mortality in a general population of 345 000 men and women aged 20-79 years. Int J Epidemiol 2023;52(4):1257-1267.doi:10.1093/ije/dyad011)
HDL=high-density lipoprotein（高密度脂蛋白）；LDL= low-density lipoprotein（低密度脂蛋白）。
Data from Carmena R: Primary Mixed Dyslipidemias, Editor(s): Ilpo Huhtaniemi, Luciano Martini, Encyclopedia of Endocrine Diseases (Second Edition), Academic Press, 2019, Pages 314-319, ISBN 9780128122006, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801238-3.65333-3.