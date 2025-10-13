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胆固醇水平与心血管风险

胆固醇水平与心血管风险

心血管风险

总胆固醇

LDL-C

HDL-C

更高的风险

≥ 6.2 毫摩尔/升（240 毫克/分升）

≥ 4.1毫摩尔/升（160毫克/分升）

男性：< 1.0毫摩尔/升（40毫克/分升）

女性：< 1.3毫摩尔/升（50毫克/分升）

危险人群

5.2～6.2毫摩尔/升（200～239毫克/分升）

2.6-4.1mmol/L (100-159mg/dL)

男性：1.0～1.5毫摩尔/升（40～59毫克/分升）

女性：1.3～1.5毫摩尔/升（50～59毫克/分升）

更低的风险

< 5.2 毫摩尔/升（200 毫克/分升）

< 2.6毫摩尔/升（100毫克/分升）

≥ 1.6毫摩尔/升（60毫克/分升）*

*证据表明HDL水平与心脏风险呈U型曲线关系，HDL极高时可能增加风险。(Mørland JG, Magnus P, Vollset SE, Leon DA, Selmer R, Tverdal A. Associations between serum high-density lipoprotein cholesterol levels and cause-specific mortality in a general population of 345 000 men and women aged 20-79 years. Int J Epidemiol 2023;52(4):1257-1267.doi:10.1093/ije/dyad011)

HDL=high-density lipoprotein（高密度脂蛋白）；LDL= low-density lipoprotein（低密度脂蛋白）。

Data from Carmena R: Primary Mixed Dyslipidemias, Editor(s): Ilpo Huhtaniemi, Luciano Martini, Encyclopedia of Endocrine Diseases (Second Edition), Academic Press, 2019, Pages 314-319, ISBN 9780128122006, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801238-3.65333-3.

*证据表明HDL水平与心脏风险呈U型曲线关系，HDL极高时可能增加风险。(Mørland JG, Magnus P, Vollset SE, Leon DA, Selmer R, Tverdal A. Associations between serum high-density lipoprotein cholesterol levels and cause-specific mortality in a general population of 345 000 men and women aged 20-79 years. Int J Epidemiol 2023;52(4):1257-1267.doi:10.1093/ije/dyad011)

HDL=high-density lipoprotein（高密度脂蛋白）；LDL= low-density lipoprotein（低密度脂蛋白）。

Data from Carmena R: Primary Mixed Dyslipidemias, Editor(s): Ilpo Huhtaniemi, Luciano Martini, Encyclopedia of Endocrine Diseases (Second Edition), Academic Press, 2019, Pages 314-319, ISBN 9780128122006, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801238-3.65333-3.

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