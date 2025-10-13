*证据表明HDL水平与心脏风险呈U型曲线关系，HDL极高时可能增加风险。(Mørland JG, Magnus P, Vollset SE, Leon DA, Selmer R, Tverdal A. Associations between serum high-density lipoprotein cholesterol levels and cause-specific mortality in a general population of 345 000 men and women aged 20-79 years. Int J Epidemiol 2023;52(4):1257-1267.doi:10.1093/ije/dyad011)