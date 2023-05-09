对于所有个人而言，预防ASCVD需要强调心脏健康的生活方式，尤其是饮食和运动。降低所有年龄段 LDL-C 的其他选择包括药物、膳食补充剂和程序干预。许多其他的替代疗法对治疗脂类异常也有效果。

饮食变化 有助于保持理想体重并提供其他好处。这些变化包括

减少饱和脂肪和胆固醇的摄入

增加膳食纤维和复合碳水化合物的比例

转介给营养师通常很有用。

运动可以降低在某些人群的低密度脂蛋白胆固醇，也有助于维持理想体重。

只要可行，就应进行饮食改变和锻炼，但美国心脏协会 (AHA)/美国心脏病学会 (ACC) 指南建议在讨论他汀类药物治疗的风险和益处后，对某些患者群体也使用药物治疗 (1)。

为了 成人药物治疗， AHA/ACC 指南建议对 4 组患者使用他汀类药物治疗，其中包括具有以下任何一种情况的患者：

临床的动脉粥样硬化性心血管疾病

LDL-C ≥190mg/dL (≥ 4.9 mmol/L)

年龄 40 至 75 岁，患有糖尿病且 LDL-C 70 至 189 mg/dL（1.8 至 4.9 mmol/L）

年龄40〜75，低密度脂蛋白胆固醇70〜189 mg/dL(1.8- 4.9 mmol/L)，估算的10年ASCVD风险≥7.5％

ASCVD 风险 使用汇总队列风险评估方程进行估计。这个新的风险计算器基于性别，年龄，种族，总胆固醇和HDL胆固醇，收缩压及舒张压，糖尿病，吸烟状况,以及使用抗高血压药物或他汀类药物。

增加的终生风险是相关的（使用AHA/ACC风险计算器标识），因为对于年轻患者而言10年风险可能偏低，因此需要评估中长期的心血管风险。

在考虑是否服用他汀类药物时，临床医生还可能考虑其他因素，包括

LDL-C ≥160mg/dL (4.1 mmol/L)

早产ASCVD家族史（即男性一级亲属的发病年龄<55岁，或女性一级亲属的发病年龄<65岁）

高敏C反应蛋白≥2 mg/L（≥19 nmol/L）

冠状动脉钙化评分≥ 300 Agatston 单位（或 ≥ 患者人口统计学的第 75 个百分位数）

踝臂指数/踝肱指数< 0.9

终生风险增加

他汀类药物 是降低 LDL-C 的首选治疗方法，因为有证据表明它们可以降低心血管发病率和死亡率（2）。其他类别的降脂药物不是治疗LDL-C升高的首选药物，因为它们在降低ASCVD方面没有表现出同等的疗效。

他汀类药物抑制胆固醇合成的关键酶羟甲基戊二酰辅酶a还原酶，导致LDL受体的上调和LDL清除率的增加。它们将LDL-C降低高达60%，并使HDL-C小幅增加，TG适度降低。即使在LDL没有升高的情况下，这种抗炎作用仍能对抗动脉粥样硬化。

他汀类药物治疗被分类为高，中，或低强度。给药时应考虑患者的心血管风险与年龄(见表他汀类药物预防ASCVD [动脉粥样硬化性心血管疾病])。他汀类药物的选择取决于患者的并存病、其他用药、不良事件的风险因素，他汀药物不耐受、成本和患者的偏好。

他汀类的副作用不常见，但可能有肝酶活性上升，肌炎和横纹肌溶解。肝酶升高是罕见的，严重的肝毒性更是极其罕见的。高达 10% 的服用他汀类药物的患者会出现涉及肌肉的症状或严重不良反应，并且可能呈剂量依赖性。肌肉症状可能在肌酶（例如，肌酸激酶）不升高的情况下发生。副作用多见于老年人，患有多种疾病或是同时服用多种药物者。在一些患者中，换用另一种他汀类药物，或将剂量降低（短暂停药后）能减轻副作用。 某些他汀类和细胞色素P3A4抑制剂（如大环内酯类抗生素，吡咯类抗真菌药，环孢霉素）及贝特类（fibrate），特别是吉非贝齐等药物同用时，肌肉毒性比较常见。他汀类药物禁用于妊娠期及哺乳期妇女

在ASCVD患者中，LDL-C水平的降低会降低其风险程度。因此，初始治疗采用最大耐受剂量的他汀类药物，以使LDL胆固醇降低> 50％（高强度治疗）。 对于极高风险的ASCVD患者（如近期 心肌梗塞 或不稳定型心绞痛, 或有糖尿病等高风险合并症），尽管使用最大治疗剂量的他汀类药物，但LDL-C水平仍> 70 mg/dL（> 1.2 mmol/L），应添加依折麦布或PCSK9抑制剂（如依伏库单抗，阿利库单抗）。在大型临床结局试验中，已证明这些疗法与他汀类药物联合使用可减少主要的不良心血管事件（3, 4)。

非他汀类药物 在降低 LDL-C 方面也有作用（见表 非他汀类降脂药)。2022年ACC非他汀类药物治疗作用专家共识决策路径为临床医生提供了非他汀类治疗在ASCVD一级和二级预防中的作用指导（5)。他汀类药物通常是一线药物，但对于他汀类药物不耐受的患者，或那些尽管使用他汀类药物仍无法达到目标LDL-C水平的患者，则使用非他汀类药物。

表格 他汀类药物预防ASCVD（动脉粥样硬化性心血管疾病） 表格

表格 非他汀类降脂药物* 表格

腺苷 三磷酸柠檬酸裂解酶抑制剂（bempedoic acid）是一种一线口服药物，可破坏肝脏中的胆固醇合成并增加 LDL 受体。它将 LDL-C 降低 15% 至 17%（6, 7）。Bempedoic acid 对他汀类药物相关的肌肉不良反应患者特别有用，因为它不会引起肌肉疼痛或虚弱。它可以用作单一疗法或作为其他降脂疗法的附加疗法。风险包括高尿酸血症和肌腱断裂。

胆酸螯合剂能阻断小肠内胆酸的重吸收，从而上调肝脏LDL受体来吸收血液中的胆固醇用于胆汁的合成。已证实此类药物能降低心血管病的死亡率。胆汁酸螯合剂通常与他汀类药物或与他汀类药物一起使用 烟酸 促进 LDL-C 降低。它们是怀孕或计划怀孕的女性的首选药物。他汀类药物在怀孕期间禁用，因为它们可能由于胆固醇合成的中断而致畸，而胆固醇合成对胎儿发育至关重要。胆酸螯合剂的安全性较高，但因其使用引起胃气胀、恶心、腹痛与便秘等副作用而受到限制。此外，因其能使TGs升高，所以不能用于高甘油三酯血症患者。考来烯胺和考来替泊和考来维仑（但程度较低）可干扰其他药物的吸收，特是噻嗪类、beta受体阻断剂、华法林、地高辛、及甲状腺素，但在服用噻嗪类等药物前4小时或后1个小时服用考来烯胺等药物可将这种不利影响降到最低。胆汁酸螯合剂应随餐服用，以增加其疗效。

胆固醇吸收抑制剂，如依泽替米贝（ezetimibe）能抑制肠道吸收胆固醇和植物甾醇。依折麦布通常可使LDL-C降低15%～20%，并能使HDL-C轻度增高、TGs轻度降低。依折麦布可单独用于他汀类不耐受的患者，或者在最大剂量服用他汀类药物但LDL胆固醇仍持续升高的患者中与他汀类联用。副作用很少见。

PCSK9单克隆抗体 可皮下注射给药，每月1-2次。这类药物能阻止PCSK9与LDL受体结合。低密度脂蛋白胆固醇能降低40〜70％。应用依伏库单抗和阿利库单抗的心血管预后试验显示，先前动脉粥样硬化性心血管疾病患者的心血管事件减少（3）。

靶向 PCSK9 的 siRNA 每 6 个月进行一次皮下注射。因利司然抑制肝脏中 PCSK9 的产生，从而延长 LDL 受体的活性并降低 LDL-C 水平。尽管LDL-C降低，但英克西兰的心血管结局试验仍在进行中。对于患有 ASCVD 或杂合家族性高胆固醇血症的患者，英克西兰可用作饮食和最大耐受他汀类药物治疗的辅助手段。

膳食补充剂能够降低LDL的膳食补充剂包括膳食纤维，含植物固醇（谷固醇、菜油固醇）的人造奶油或甾烷醇。纤维补充剂可以通过多种方式降低胆固醇水平，包括减少吸收和增加排泄。燕麦纤维补充剂可以降低总胆固醇达18％。植物固醇和甾烷醇通过取代肠道胶束中的胆固醇来降低胆固醇的吸收，并且可以在不影响HDL或TG的情况下减少10％的LDL胆固醇。

胆固醇酯转移蛋白抑制剂 是一类正在研究中的药物，可以同时升高 HDL-C 和降低 LDL-C。胆固醇转移蛋白（CETP）是一种在肝脏和脂肪组织中产生的血浆糖蛋白，在血液中循环，主要与HDL结合，介导胆固醇酯从HDL转移到含ApoB的颗粒。

用于纯合子型家族性高胆固醇血症的药物 纯合子家族性高胆固醇血症治疗药物 包括 PCSK9 抑制剂、洛美他派 和依维苏单抗。 洛美他派是微粒体甘油三酯转运蛋白抑制剂，干扰肝脏和小肠中富TG脂蛋白的分泌。从小剂量开始，每2周加量1次。患者饮食中脂肪的热卡不应超过20％。 Lomitapide可引起消化系统不良反应（如腹泻，肝脂肪沉积，肝酶升高）。Evinacumab 是一种重组人单克隆抗体，可结合并抑制血管生成素样蛋白 3，一种 LPL 和内皮脂肪酶抑制剂。它可以降低 LDL-C（降低 47%）、TG 和 HDL-C。Evinacumab 每月一次通过静脉输注给药。可引起痛风、流感样疾病和输液反应。