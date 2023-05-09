血脂异常是指血浆胆固醇及（或）甘油三酯水平 增高或是高密度脂蛋白胆固醇水平降低，促使 动脉粥样硬化的形成。病因可为原发性（遗传）或继发性。诊断依靠测定血浆总胆固醇、甘油三酯和各种脂蛋白的水平。治疗包括饮食改变、运动和降脂药物。
（参见 于脂质代谢概述。）
血脂水平是连续的；正常和异常水平之间没有精确的阈值。脂质水平和心血管病危险之间可能存在着一种线性关系 (见表 胆固醇水平和心血管风险), 因此对于许多胆固醇“正常”者来说，保持更低的水平将有益于健康。基于上述原因，脂质异常不能从数量上进行定义，这一术语是指血脂的某个水平，在该水平上治疗有确切的效果。
降低升高的低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）水平的益处最为明显。对于大多数人群，降低高TG及增高低水平的HDL-C胆固醇有益的证据较弱。
HDL-C水平往往无法预测心血管风险。例如，某些遗传因素能导致HDL升高，但这种升高并不具有心血管保护效应；同意，一些遗传因素能使HDL降低，但这并不会增加心血管疾病风险。尽管在总人群中进行的研究提示，HDL-C水平降低能预测心血管疾病风险，但其中可能还存在其他混杂因素，如合并的脂质紊乱与代谢异常，如高甘油三酯血症，而不是HDL-C本身造成的。
胆固醇水平与心血管风险
心血管风险
总胆固醇
LDL-C
HDL-C
更高的风险
≥ 6.2 毫摩尔/升（240 毫克/分升）
≥ 4.1毫摩尔/升（160毫克/分升）
男性：< 1.0毫摩尔/升（40毫克/分升）
女性：< 1.3毫摩尔/升（50毫克/分升）
危险人群
5.2～6.2毫摩尔/升（200～239毫克/分升）
2.6～4.1毫摩尔/升（100～159 毫克/分升）
男性：1.0～1.5毫摩尔/升（40～59毫克/分升）
女性：1.3～1.5毫摩尔/升（50～59毫克/分升）
更低的风险
< 5.2 毫摩尔/升（200 毫克/分升）
< 2.6毫摩尔/升（100毫克/分升）
≥ 1.6毫摩尔/升（60毫克/分升）
高密度脂蛋白 = 高密度脂蛋白；低密度脂蛋白 = 低密度脂蛋白。
Data from Carmena R: Primary Mixed Dyslipidemias, Editor(s): Ilpo Huhtaniemi, Luciano Martini, Encyclopedia of Endocrine Diseases (Second Edition), Academic Press, 2019, Pages 314-319, ISBN 9780128122006, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801238-3.65333-3, National Heart Lung and Blood Institute: What is Blood Cholesterol?Updated March 24, 2022, https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/high-blood-cholesterol; American Heart Association: Cholesterol, https://www.heart.org/en/health-topics/cholesterol; Centers for Disease Control and Prevention: Cholesterol.2023年3月20日审查，https://www.cdc.gov/cholesterol。
血脂异常的分类
传统上血脂异常按照脂质和脂蛋白增高的模式进行分类（Fredrickson分型，见表 脂蛋白类型）。一个更实用的分类方法将血脂异常分为原发性与继发性
仅胆固醇升高（孤立性高胆固醇血症）
仅甘油三酯升高（孤立性高甘油三酯血症），
胆固醇与甘油三酯均升高（混合性高脂血症）
这一方法没有考虑某些特殊脂蛋白的异常（如低HDL-C或高LDL-C），后者在胆固醇和甘油三酯水平正常的情况下仍有可能致病。
脂蛋白类型 （Fredrickson分型）
表型
升高的脂蛋白
升高的脂质
I
乳糜微粒
TGs
IIa*
LDL
胆固醇
IIb*
LDL和VLDL
TGs和胆固醇
III
VLDL和乳糜微粒残余
TGs和胆固醇
IV
VLDL
TGs
V
乳糜微粒和VLDL
TGs和胆固醇
* 许多病名反映了一种古老的命名方法，这种命名方法，即按照脂蛋白在凝胶电泳上如何分离成α（HDL）带和β（LDL）来检测和区分它们。
LDL=低密度脂蛋白；TGs=甘油三酯；VLDL=极低密度脂蛋白。
血脂异常的病因
血脂异常可能是
原发性：遗传
继发性：由生活方式和其他因素引起
原发和继发因素均可造成不同程度的血脂异常。例如，在家族性混合性高脂血症中，表达可能会出现只有在存在显着的继发性病因。
原发性病因
原发性血脂异常的病因是单个或多个基因突变导致甘油三酯和LDL胆固醇产生过多或清除缺陷，或是HDL产生不足或清除过多（见表遗传性(原发)血脂异常）。
遗传 （原发性） 脂代谢紊乱
疾病状态
遗传缺陷
遗传方式
流行情况
临床特征
治疗
Apo C-Ⅱ缺乏 [a]
Apo C-Ⅱ（导致功能性LPL缺乏）
隐性
< 百万分之一
成人可发生胰腺炎；常有代谢综合征
TG：>750mg/dL（>8.5mmol/L）
饮食：严格限制脂肪摄入，补充脂溶性维生素及中链甘油三酯
脑腱黄色瘤 [b]
肝脏线粒体27羟化酶
胆汁酸合成阻断，胆固醇转化成二氢胆固醇并蓄积
隐性
罕见
白内障，早期发生的冠心病，神经病变，共济失调
鹅去氧胆酸
溶酶体酸性酯酶缺乏
隐性
罕见
早期发生的冠心病
胆固醇酯和甘油三酯在肝脏、脾脏和淋巴结的溶酶体中堆积
肝硬化
可试用他汀类药物
酶替代
家族性apo AI 缺乏/突变[d]
Apo AI
未知
罕见
角膜混浊，黄瘤，部分患者有早期发生的冠心病
HDL: 15–30 mg/dL (0.39–0.78 mmol/L)
无特异性
家族性复合型 [e]
不详，有多种缺陷和发病机制
显性
1/50 ~1/100
早期发生的冠心病15％的心肌梗死发病<60岁
Apo B：比例异常升高
TC：250～500mg/dL（6.5～13.0mmol/L）
TG：250～750mg/dL（2.8～8.5mmol/L）
饮食
体重下降
降脂药物
家族性载脂蛋白apoB－100缺陷 [f]
Apo B（LDL受体结合区域）
LDL清除减少
显性
1/700
黄瘤、角膜老年环及早期发生的冠心病
TC：250～500mg/dL（6.5～13mmol/L）
饮食
降脂药物
家族性异常beta脂蛋白血症 [g]
Apo E（通常为e2/e2纯合子）
乳糜微粒和VLDL清除减少
隐性（较常见）或显性（较少见）
1/5000
黄瘤（特别手掌处结节性），手掌黄色皱痕，早期发生的冠心病
TC：250～500mg/dL（6.5～13.0mmol/L）
TG：250～500mg/dL（2.8～5.6mmol/L）
饮食
降脂药物
家族性HDL缺乏
ABCA1 gene
显性
罕见
早期发生的冠心病
低脂饮食
家族性高胆固醇血症 [h]
LD受体；
LDL清除减少
共显性
—
—
饮食
降脂药物
LDL血浆分离置换法（纯合子及严重疾病的杂合子）
肝脏移植（纯合子）
杂合子： 1/200
黄瘤、角膜弓和早期发生的冠心病（年龄30～50岁），5%< 60 岁发生心肌梗死。
TC：250～500mg/dL（6.5～13mmol/L）
纯合子： 1/250,000–1/100万，（更多见于法裔加拿大人、黎巴嫩基督徒、南非人群）
手掌及跟腱黄瘤及结节性黄瘤，早发性冠心病（18岁前）
TC：>500mg/dL（>13mmol/L）
家族性高甘油三酯血症 [g]
不详，有多种缺陷和发病机制
显性
1/500
通常无症状或体征；偶尔有高尿酸血症
TG：200～500mg/dL（2.3～5.6mmol/L）
饮食
体重下降
降脂药物
家族性LCAT缺乏 [i]
LCAT gene
隐性
极为罕见
角膜混浊，贫血，慢性肾脏疾病
HDL：<10mg/dL (< 0.26 mmol/L)
限制脂肪摄入
肾移植
Fisheye病（部分性LCAT缺乏）
LCAT gene
隐性
极为罕见
角膜混浊
HDL：<10mg/dL (< 0.26 mmol/L)
无特异性
肝脏脂酶缺乏
肝脏脂酶
隐性
极为罕见
早期发生的冠心病
TC：250～1500mg/dL（6.5～39mmol/L）
TG： 395–8200 mg/dL(4.5–93 mmol/L)
HDL：不定
根据经验：饮食，降脂药物
LPL缺乏 [j]
内皮LPL
乳糜微粒清除减少
隐性
罕见；全世界均有病例发现
婴儿发育不良；爆发性黄瘤，肝脾肿大，胰腺炎
TG：>750mg/dL（>8.5mmol/L）
饮食：严格限制脂肪摄入，补充脂溶性维生素及中链甘油三酯
基因治疗（欧盟批准）
PCSK9功能性突变
LDL受体的降解增加
显性
未知
类似家族性高胆固醇血症
饮食
降脂药物
多基因性高胆固醇血症
不详，有多种缺陷和发病机制
根据需要调整剂量
常见
早期发生的冠心病
TC：250～350mg/dL（6.5～9.0mmol/L）
饮食
降脂药物
原发性低alpha脂蛋白血症（家族性或非家族性）
不详，可能为apo A-Ⅰ，C-Ⅲ，或A-Ⅳ
显性
5％左右
早期发生的冠心病
HDL：15～35mg/dL (0.39–0.91 mmol/L)
运动
LDL-降脂药物
谷固醇血症
ABCG5 and ABCG8 genes
隐性
罕见
肌腱黄色瘤，早期发生的冠心病
限制脂肪摄入
胆汁酸多价螯合剂
依泽替米贝（Ezetimibe）
Tangier病
ABCA1 gene
隐性
罕见
部分患者有早期发生的冠心病，周围神经病变，溶血性贫血，角膜混浊，肝脾肿大，橙色扁桃体
HDL: <5mg/dL（<0.13 mmol/L）
低脂饮食
[a] Prevalence data from Hoffmann, M.M., März, W.(2009).Apo C-Ⅱ缺乏In: Lang, F.(eds) Encyclopedia of Molecular Mechanisms of Disease.Springer, Berlin, Heidelberg.https://doi.org/10.1007/978-3-540-29676-8_137
[b] Prevalece data from Nie S, Chen G, Cao X, Zhang Y.Cerebrotendinous xanthomatosis: a comprehensive review of pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis, and management. Orphanet J Rare Dis 2014;9:179.2014 年 11 月 26 日发布。doi:10.1186/s13023-014-0179-4
[c] Prevalence data from Pericleous M, Kelly C, Wang T, Livingstone C, Ala A.Wolman's disease and cholesteryl ester storage disorder: the phenotypic spectrum of lysosomal acid lipase deficiency. Lancet Gastroenterol Hepatol.2017;2(9):670-679.doi:10.1016/S2468-1253(17)30052-3
[d] Data from Geller AS, Polisecki EY, Diffenderfer MR, et al.Genetic and secondary causes of severe HDL deficiency and cardiovascular disease. J Lipid Res 2018;59(12):2421-2435.doi:10.1194/jlr.M088203
[e] Prevalence data from Taghizadeh E, Farahani N, Mardani R, Taheri F, Taghizadeh H, Gheibihayat SM.Genetics of Familial Combined Hyperlipidemia (FCHL) Disorder: An Update. Biochem Genet 2022;60(2):453-481.doi:10.1007/s10528-021-10130-2
[f] Prevalence data from Tybjaerg-Hansen A, Humphries SE.Familial defective apolipoprotein B-100: a single mutation that causes hypercholesterolemia and premature coronary artery disease. Atherosclerosis 1992;96(2-3):91-107.doi:10.1016/0021-9150(92)90056-m
[g] Data from Shah AS, Wilson DP.Genetic Disorders Causing Hypertriglyceridemia in Children and Adolescents.[2023 年 2 月 22 日更新]。In: Feingold KR, Anawalt B, Blackman MR, et al., editors.Endotext [Internet].South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000-.Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK395571/
[h] Data from Jackson CL, Ahmad Z, Das SR, Khera A.The evaluation and management of patients with LDL-C ≥ 190 mg/dL in a large health care system. Am J Prev Cardiol 2020;1:100002.2020 年 5 月 1 日发布。doi:10.1016/j.ajpc.2020.100002
[i] Data from Mehta R, Elias-Lopez D, Martagon AJ, et al.LCAT deficiency: a systematic review with the clinical and genetic description of Mexican kindred. Lipids Health Dis 2021;20(1):70.2021 年 7 月 13 日发布。doi:10.1186/s12944-021-01498-6
[j] Data from Balasubramanian S, Aggarwal P, Sharma S: Lipoprotein Lipase Deficiency.[2022 年 7 月 4 日更新]。In: StatPearls [Internet].Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-.Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560795/
ABCA1= ATP结合盒转运子A1；ABCG5 and 8=结合盒亚家族G成员5和8；apo=载脂蛋白；CAD=冠状动脉疾病；HDL=高密度脂蛋白；LCAT=高密度脂蛋白；LDL低密度脂蛋白；LPL=脂蛋白脂酶； MI=心肌梗死；PCSK9 = 前趋蛋白转化酶枯草蛋白酶样/骨架9；TC=总胆固醇；TG=甘油三酯；VLDL= 极低密度脂蛋白。
继发性病因
继发性原因是大多数成人血脂异常的病因。
高收入国家继发性血脂异常最重要的原因是
久坐的生活方式，摄入过多的总热量、饱和脂肪、胆固醇和反式脂肪
反式脂肪是加入氢原子的多不饱和脂肪酸或单不饱和脂肪酸；被用于制作加工食品，它和饱和脂肪酸一样可导致动脉粥样硬化。
血脂异常的其他常见继发因素包括
原发性胆汁性肝硬化 和其他胆汁淤积性肝病
药物，例如噻嗪类、β-受体阻滞剂、类维生素A、高效抗逆转录病毒药物、环孢素、他克莫司、孕激素和糖皮质激素；口服 雌激素 造成混合效应（降低 LDL-C 并增加 HDL-C，但也会增加 TG）。
高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）水平低的次要原因包括吸烟，合成代谢类固醇，HIV感染，肾病综合征。
糖尿病在继发性血脂异常的病因中糖尿病特别重要，因为患者常有甘油三酯增高、小而致密的LDL增、以及HDLs降低，这三者的组合特别容易导致动脉粥样硬化（糖尿病性血脂异常，高甘油三酯血症高载脂蛋白B）；因而2型糖尿病患者的风险特别高。这一组合可能是肥胖及（或）糖尿病控制不佳的结果，因其使血循环中FFA增加，导致肝脏中VLDL产生增多。富含TG的VLDL将TG和胆固醇转移到LDL和HDL，促使机体生成富含TG的小而致密的LDL和清除富含TG的HDL。糖尿病性血脂异常经常因热卡摄入增加和体力活动减少而加剧，而这正是某些2型糖尿病患者生活方式的特征。女性糖尿病患者发生心脏病的风险可能因此血脂异常而增高。
血脂异常的症状和体征
血脂异常本身通常不会引起任何症状，尽管非常高的TG水平会导致感觉异常、呼吸困难和意识模糊。脂质紊乱可导致症状性终末器官疾病，包括
急性胰腺炎 可能是由于高TG水平引起的（> 500 毫克/分升 [> 5.65 毫摩尔/升])。
肝脾肿大可能是由非常高的TG水平引起的
严重血脂异常患者的发现可能包括局部脂质沉积（黄色瘤）或由高血清浓度或脂质积聚引起的其他发现。
高LDL-C可导致角膜弓环，以及足跟、肘、膝肌腱处和掌指骨关节周围的腱性黄色瘤。高 LDL-C 患者（例如家族性高胆固醇血症或异常 β 脂蛋白血症）中出现的其他临床表现包括平面性或结节性黄色瘤。平面黄色瘤表现为平坦的或略抬高的淡黄色班片样皮损。结节性黄色瘤通常是无痛的，坚硬的结节，好发于关节伸侧。
LDL-C 水平高的患者会出现角膜弧（虹膜周围角膜中的脂质沉积）和黄斑瘤（内侧眼睑上富含脂质的黄色斑块）。 原发性胆汁性肝硬化患者和正常血脂水平的患者也可发生黄斑瘤。
极高的总胆固醇水平使血浆呈现乳白色（奶白色）外观。
TGs水平特别高的患者在躯干、背部、肘部、臀部、膝部、手、脚等处可出现发疹性黄色瘤。严重高甘油三酯血症（>2000mg/dL[>22.6mmol/L]）可使视网膜动静脉呈乳白色（视网膜脂血症）。
Image courtesy of Michael H.Davidson, MD.
发疹性黄瘤是甘油三酯水平升高的皮肤表现。
图片由医学博士Thomas Habif提供。
TGs水平特别高的患者在躯干、背部、肘部、臀部、膝部、手、脚等处可出现发疹性黄色瘤。
© Springer Science+Business Media
结节性黄色瘤通常是无痛的，坚硬的结节，好发于关节伸侧。
© Springer Science+Business Media
跟腱黄瘤可诊断家族性高胆固醇血症。
Image courtesy of Michael H.Davidson, MD.
肌腱黄色瘤（箭头）可诊断家族性高胆固醇血症。
Image courtesy of Michael H.Davidson, MD.
发疹性黄瘤是甘油三酯水平升高的皮肤表现。
图片由医学博士Thomas Habif提供。
TGs水平特别高的患者在躯干、背部、肘部、臀部、膝部、手、脚等处可出现发疹性黄色瘤。
© Springer Science+Business Media
结节性黄色瘤通常是无痛的，坚硬的结节，好发于关节伸侧。
© Springer Science+Business Media
跟腱黄瘤可诊断家族性高胆固醇血症。
Image courtesy of Michael H.Davidson, MD.
肌腱黄色瘤（箭头）可诊断家族性高胆固醇血症。
Image courtesy of Michael H.Davidson, MD.
Image courtesy of Michael H.Davidson, MD.
© Springer Science+Business Media
血脂异常的诊断
血脂谱（TC、TG、HDL、LDL、VLDL-C）
血脂异常是通过测量血脂来诊断的。常规测量（血脂谱）包括总胆固醇 (TC)、TG、HDL-C 和 LDL-C；这些结果用于计算 LDL-C 和 VLDL-C。
血脂异常通常是通过常规筛查测试诊断的。患有血脂异常并发症（例如动脉粥样硬化性疾病）的患者也可能怀疑该病。体检结果不太常见，提示原发性血脂异常。
疑诊原发性脂质代谢紊乱，当患者存在
血脂异常的体征，如肌腱黄色瘤，这是家族性高胆固醇血症的特征
早发动脉粥样硬化性疾病(男性< 55岁，女性< 60岁)
早发性动脉粥样硬化疾病或严重高脂血症的家族史
血清胆固醇>190 mg/dL（>4.9mmol/L）
血脂谱测定
直接测量总胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG) 和 HDL-C。TC和TG值反映了所有血浆脂蛋白中的胆固醇和TGs，包括乳糜微粒、VLDL、IDL、LDL和HDL。即使是在正常人中TC和TGs值也可逐日变化，其幅度TC为10%，TGs可达25％。
总胆固醇和HDL胆固醇可以在非禁食状态下测定，但是为了最大限度地确保准确性和一致性，大多数患者都应在空腹状态（通常禁食12h）检测血脂的各项指标。
经验与提示
血脂检查必须在急性疾病恢复后进行，因为在炎症状态下TG和脂蛋白（a）会增高，胆固醇水平会降低。此外，急性心肌梗死（MI）30天内，血脂会发生变化；然而，在急性心肌梗死后第一个24小时内测定的脂蛋白谱通常仍能正确反映患者的脂代谢状态，可用于指导最初的降脂治疗。
LDL-C值通常计算为HDL和VLDL中不含的胆固醇量。VLDL胆固醇=TG÷5是因为在VLDL颗粒中胆固醇占总脂肪量的1/5。因此，Friedewald公式估计LDL-C如下：
计算的低密度脂蛋白胆固醇值包括所有非高密度脂蛋白和非西洛密克戎胆固醇的测量值，包括IDL和脂蛋白（a）中的测量值（Lp（a）)。
对于 TG 水平升高的患者，使用常数因子 5 时，估计 VLDL-C 的误差会被放大。Martin-Hopkins 方程可用于获得更可靠的 LDL-C 估计值。常数因子 5 被基于患者的非 HDL-C 和 TG 值的新因子取代（1)。新因子是一种可调节因子，基于患者的非HDL-C和TG水平，来源于表格。Friedewald和Martin Hopkins方程均针对血清TG水平<400 mg/dL（<4.5 mmol/L）的禁食患者进行了开发和验证。
马丁-霍普金斯方程如下：
LDL-C也可用血浆超速离心法（将乳糜微粒及VLDL部分和HDL-C及LDL-C分离）和免疫法直接测定。某些TGs增高的患者可以用直接法来判断LDL水平是否也增高，但常规检查时通常无须使用这些方法。
其他检查
对于某些患者，应进行额外的血脂测试。
早发性动脉粥样硬化性心血管疾病、心血管疾病患者（即使他们的脂质水平风险较低；见表 胆固醇水平和心血管风险)或药物治疗无效的高LDLc水平的患者应测量Lp(A)水平和C反应蛋白水平。对那些LDL在临界高值的患者也应直接检测其Lp（a）水平以决定是否需要药物治疗。
LDL颗粒数目或载脂蛋白B-100（载脂蛋白B）的测定对于高甘油三酯血症与和代谢综合征患者非常有意义。载脂蛋白B与LDL颗粒数目相似，因为对于每个LDL颗粒对应1分子载脂蛋白B。Apo B测量包括所有致动脉粥样化颗粒，包括残余物和Lp（a）。
Apo B 值反映了所有非 HDL-C（VLDL、IDL 和 LDL），并且比 LDL-C 更能预测 CAD 风险。非 HDL-C (TC – HDL-C) 也比 LDL-C 更能预测 CAD 风险，特别是对于高甘油三酯血症患者。
继发性病因
绝大多数新诊断为血脂异常的患者，或血脂谱中某一指标出现不可解释的恶化时，均应检查继发性血脂异常的病因。 检测内容包括
肌酐
空腹血糖和/或糖化血红蛋白 (HbA1C)
肝酶
促甲状腺激素（TSH）
蛋白尿
诊断参考文献
1.Martin SS, Blaha MJ, Elshazly MB, et al: Comparison of a novel method vs the Friedewald equation for estimating low-density lipoprotein cholesterol levels from the standard lipid profile. JAMA 310(19):2061-2068, 2013.doi:10.1001/jama.2013.280532
血脂异常筛查
用空腹血脂筛查（TC、TGs、HDL胆固醇和计算的LDL胆固醇）。医学会关于何时开始筛查的指南各不相同。根据风险因素，对有心脏病家族史或家族性高胆固醇血症的儿童最早可以在2岁时开始筛查。
检测血脂水平的同时应评估其他心血管事件危险因素，包括
儿童筛查
成人筛查
筛查参考文献
1.Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents; National Heart, Lung, and Blood Institute.Expert panel on integrated guidelines for cardiovascular health and risk reduction in children and adolescents.2011.
2.Goff DC Jr, Lloyd-Jones DM, Bennett G, et al: 2013 ACC/AHA Guideline on the Assessment of Cardiovascular Risk.J Am Coll Cardiol 63:2935–2959, 2014.doi: 10.1016/j.jacc.2013.11.005
3.Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, et al: 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Blood Cholesterol A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines.Circulation 139: e1082–e1143, 2019.doi: 10.1161/CIR.0000000000000625
4.Kleipool EE, Dorresteijn JA, Smulders YM, et al: Treatment of hypercholesterolaemia in older adults calls for a patient-centred approach. Heart 106(4):261-266, 2020.doi:10.1136/heartjnl-2019-315600
血脂异常的治疗
生活方式干预（如运动、饮食改变）
LDL升高：他汀类调脂药物，可予胆酸螯合剂、依折麦布、贝培多酸，和PCSK9(蛋白转化酶枯草素/可心9型)抑制剂
高TG、 贝特类调脂药物、omega-3 脂肪酸，有时可用其他手段
普通原则
血脂异常治疗的主要适应症是预防动脉粥样硬化性心血管疾病（ASCVD），包括急性冠脉综合征、中风、短暂性脑缺血发作或推测由动脉粥样硬化引起的外周动脉疾病。所有心血管疾病（ASCVD）患者均需要治疗（二级预防），部分无心血管疾病的患者也需要治疗（一级预防）。
儿童的治疗存在争议，因为没有证据表明降低儿童时期的血脂水平可以有效预防成年后的心脏病。此外，儿童长期降脂治疗的安全性和有效性尚不清楚。尽管如此，美国儿科学会（AAP）仍然建议对某些LDL增高的儿童进行治疗。杂合子家族性高胆固醇血症的患儿应在8到10岁开始治疗。 纯合子家族性高胆固醇血症的患儿需控制饮食，接受药物治疗，定期分离LDL，以防止过早死亡。一旦确诊即应开始治疗。
虽然不同类型的脂质紊乱常同时存在，但应根据其特点选用不同的治疗方法。一些患者虽然只有一种脂质紊乱，却需要几种方法联合治疗；而对于另一些患者，一种治疗方法即足以解决数种脂质紊乱。治疗应始终包括 高血压、糖尿病的治疗和戒烟。治疗还应包括每日低剂量 阿司匹林 年龄 40 至 79 岁、出血风险较低且 10 年因 CAD 导致心肌梗塞或死亡风险的患者 ≥ 20%。男性和女性的治疗方案基本相同。
LDL-C 升高治疗
对于所有个人而言，预防ASCVD需要强调心脏健康的生活方式，尤其是饮食和运动。降低所有年龄段 LDL-C 的其他选择包括药物、膳食补充剂和程序干预。许多其他的替代疗法对治疗脂类异常也有效果。
饮食变化 有助于保持理想体重并提供其他好处。这些变化包括
减少饱和脂肪和胆固醇的摄入
增加膳食纤维和复合碳水化合物的比例
转介给营养师通常很有用。
运动可以降低在某些人群的低密度脂蛋白胆固醇，也有助于维持理想体重。
只要可行，就应进行饮食改变和锻炼，但美国心脏协会 (AHA)/美国心脏病学会 (ACC) 指南建议在讨论他汀类药物治疗的风险和益处后，对某些患者群体也使用药物治疗 (1)。
为了 成人药物治疗， AHA/ACC 指南建议对 4 组患者使用他汀类药物治疗，其中包括具有以下任何一种情况的患者：
临床的动脉粥样硬化性心血管疾病
LDL-C ≥190mg/dL (≥ 4.9 mmol/L)
年龄 40 至 75 岁，患有糖尿病且 LDL-C 70 至 189 mg/dL（1.8 至 4.9 mmol/L）
年龄40〜75，低密度脂蛋白胆固醇70〜189 mg/dL(1.8- 4.9 mmol/L)，估算的10年ASCVD风险≥7.5％
ASCVD 风险 使用汇总队列风险评估方程进行估计。这个新的风险计算器基于性别，年龄，种族，总胆固醇和HDL胆固醇，收缩压及舒张压，糖尿病，吸烟状况,以及使用抗高血压药物或他汀类药物。
增加的终生风险是相关的（使用AHA/ACC风险计算器标识），因为对于年轻患者而言10年风险可能偏低，因此需要评估中长期的心血管风险。
在考虑是否服用他汀类药物时，临床医生还可能考虑其他因素，包括
LDL-C ≥160mg/dL (4.1 mmol/L)
早产ASCVD家族史（即男性一级亲属的发病年龄<55岁，或女性一级亲属的发病年龄<65岁）
高敏C反应蛋白≥2 mg/L（≥19 nmol/L）
冠状动脉钙化评分≥ 300 Agatston 单位（或 ≥ 患者人口统计学的第 75 个百分位数）
踝臂指数/踝肱指数< 0.9
终生风险增加
他汀类药物 是降低 LDL-C 的首选治疗方法，因为有证据表明它们可以降低心血管发病率和死亡率（2）。其他类别的降脂药物不是治疗LDL-C升高的首选药物，因为它们在降低ASCVD方面没有表现出同等的疗效。
他汀类药物抑制胆固醇合成的关键酶羟甲基戊二酰辅酶a还原酶，导致LDL受体的上调和LDL清除率的增加。它们将LDL-C降低高达60%，并使HDL-C小幅增加，TG适度降低。即使在LDL没有升高的情况下，这种抗炎作用仍能对抗动脉粥样硬化。
他汀类药物治疗被分类为高，中，或低强度。给药时应考虑患者的心血管风险与年龄(见表他汀类药物预防ASCVD [动脉粥样硬化性心血管疾病])。他汀类药物的选择取决于患者的并存病、其他用药、不良事件的风险因素，他汀药物不耐受、成本和患者的偏好。
他汀类的副作用不常见，但可能有肝酶活性上升，肌炎和横纹肌溶解。肝酶升高是罕见的，严重的肝毒性更是极其罕见的。高达 10% 的服用他汀类药物的患者会出现涉及肌肉的症状或严重不良反应，并且可能呈剂量依赖性。肌肉症状可能在肌酶（例如，肌酸激酶）不升高的情况下发生。副作用多见于老年人，患有多种疾病或是同时服用多种药物者。在一些患者中，换用另一种他汀类药物，或将剂量降低（短暂停药后）能减轻副作用。 某些他汀类和细胞色素P3A4抑制剂（如大环内酯类抗生素，吡咯类抗真菌药，环孢霉素）及贝特类（fibrate），特别是吉非贝齐等药物同用时，肌肉毒性比较常见。他汀类药物禁用于妊娠期及哺乳期妇女
在ASCVD患者中，LDL-C水平的降低会降低其风险程度。因此，初始治疗采用最大耐受剂量的他汀类药物，以使LDL胆固醇降低> 50％（高强度治疗）。 对于极高风险的ASCVD患者（如近期 心肌梗塞 或不稳定型心绞痛, 或有糖尿病等高风险合并症），尽管使用最大治疗剂量的他汀类药物，但LDL-C水平仍> 70 mg/dL（> 1.2 mmol/L），应添加依折麦布或PCSK9抑制剂（如依伏库单抗，阿利库单抗）。在大型临床结局试验中，已证明这些疗法与他汀类药物联合使用可减少主要的不良心血管事件（3, 4)。
非他汀类药物 在降低 LDL-C 方面也有作用（见表 非他汀类降脂药)。2022年ACC非他汀类药物治疗作用专家共识决策路径为临床医生提供了非他汀类治疗在ASCVD一级和二级预防中的作用指导（5)。他汀类药物通常是一线药物，但对于他汀类药物不耐受的患者，或那些尽管使用他汀类药物仍无法达到目标LDL-C水平的患者，则使用非他汀类药物。
他汀类药物预防ASCVD（动脉粥样硬化性心血管疾病）
分类
影响*
推荐用于
示例†
高强度
降低LDL-C≥50％
临床ASCVD（动脉粥样硬化性心血管疾病），年龄≤75
LDL-C ≥190mg/dL (4.9 mmol/L)
年龄40到75，10年ASCVD风险≥7.5％
糖尿病和 10 年 ASCVD 风险≥ 7.5%
阿托伐他汀40～80毫克
瑞舒伐他汀20～40毫克
中等强度
降低LDL-C 30〜<50％
临床ASCVD（动脉粥样硬化性心血管疾病），年龄> 75
年龄40~75岁，10年ASCVD风险为5%~7.5％
年龄40到75，10年ASCVD风险≥7.5％（如果不能耐受高强度他汀类药物）
糖尿病和 10 年 ASCVD 风险 < 7.5%
阿托伐他汀10～20毫克
氟伐他汀XL 80毫克
洛伐他汀 40 mg
匹伐他汀2～4毫克
普伐他汀40～80毫克
Rosuvastatin 5～10 mg
辛伐他汀20～40毫克
低强度
降低LDL-C <30％
不能耐受中等或高强度治疗的患者
氟伐他汀20～40毫克
洛伐他汀 20 mg
匹伐他汀1毫克
普伐他汀10～20毫克
*个人的反应可能会有所不同。
† 所有剂量均为口服，每日一次。
ASCVD =动脉粥样硬化性心血管疾病； LDL-C =低密度脂蛋白胆固醇。
Adapted from Stone NJ, Robinson J, Lichtenstein AH, et al: 2013 ACC/AHA Guideline on the treatment of blood cholesterol to reduce atherosclerotic cardiovascular risk in adults.Circulation 129:S1–S45, 2014.
非他汀类降脂药物*
药物
注释
腺苷 三磷酸柠檬酸裂解酶抑制剂
降低LDL-C
Bempedoic acid
高尿酸血症、肌腱断裂的风险
特别适用于他汀类药物相关肌肉不良反应的患者，因为肌肉中缺乏激活这种药物所需的酶
胆汁酸多价螯合剂
降低LDL（主要作用）；轻微升高HDL-C（次要作用）；可能升高TGs
胆苯烯胺
—
考来维仑
—
降胆宁
—
胆固醇吸收抑制剂
降低LDL（主要作用），增加HDLs
依泽替米贝（Ezetimibe）
—
用于纯合子型家族性高胆固醇血症的药物
Evinacumab
静脉输注超过 60 分钟
临床试验中的不良反应包括鼻咽炎、流感样疾病和输液反应
洛美他派
肝毒性风险
逐渐加大剂量（大约每2周）
剂量加大前检测转氨酶水平
贝特类
降低甘油三酯和极低密度脂蛋白，提高高密度脂蛋白（HDL），可能会增加LDL-C（高甘油三酯患者）
苯扎贝特
肾功能不全患者减量
在美国还未上市
环丙贝特
在美国还未上市
非诺贝特
肾功能不全患者减量
是贝特类中与他汀类联用时最安全的一种
吉非贝齐
肾功能不全患者减量
烟酸
增加HDL-C，降低TGs（小剂量）；降低LDL（较大剂量）；降低Lp（a）（次要作用）
常见副作用：潮红，糖耐量受损，尿酸增加。
进食时服药及使用阿司匹林可减轻潮红症状
单克隆抗体PCSK9
Alirocumab（一种PCSK9抑制剂）
对于患有家族性高胆固醇血症和其他高风险患者
Evolocumab（一种PCSK9抑制剂）
对于患有家族性高胆固醇血症和其他高风险患者
处方ω-3脂肪酸
二十碳五烯酸乙酯（EPA）+二十二碳六烯酸（DHA）
降低TGs
增加LDL-C
仅限二十碳五烯酸乙酯（EPA）
仅降低TGs
靶向PCSK9的SiRNA
英克西兰
对于患有家族性高胆固醇血症和其他高风险患者
*这些药物中的许多也可以与他汀类药物联合使用。
HDL=高密度脂蛋白；HDL-C=高密度脂蛋白胆固醇；LDL=低密度脂蛋白；LDL-C=低密度脂蛋白胆固醇；Lp（a）=脂蛋白a；PCSK9 =原蛋白转化酶类枯草素/可心蛋白；TG=甘油三酯；VLDL=极低密度脂蛋白。
腺苷 三磷酸柠檬酸裂解酶抑制剂（bempedoic acid）是一种一线口服药物，可破坏肝脏中的胆固醇合成并增加 LDL 受体。它将 LDL-C 降低 15% 至 17%（6, 7）。Bempedoic acid 对他汀类药物相关的肌肉不良反应患者特别有用，因为它不会引起肌肉疼痛或虚弱。它可以用作单一疗法或作为其他降脂疗法的附加疗法。风险包括高尿酸血症和肌腱断裂。
胆酸螯合剂能阻断小肠内胆酸的重吸收，从而上调肝脏LDL受体来吸收血液中的胆固醇用于胆汁的合成。已证实此类药物能降低心血管病的死亡率。胆汁酸螯合剂通常与他汀类药物或与他汀类药物一起使用 烟酸 促进 LDL-C 降低。它们是怀孕或计划怀孕的女性的首选药物。他汀类药物在怀孕期间禁用，因为它们可能由于胆固醇合成的中断而致畸，而胆固醇合成对胎儿发育至关重要。胆酸螯合剂的安全性较高，但因其使用引起胃气胀、恶心、腹痛与便秘等副作用而受到限制。此外，因其能使TGs升高，所以不能用于高甘油三酯血症患者。考来烯胺和考来替泊和考来维仑（但程度较低）可干扰其他药物的吸收，特是噻嗪类、beta受体阻断剂、华法林、地高辛、及甲状腺素，但在服用噻嗪类等药物前4小时或后1个小时服用考来烯胺等药物可将这种不利影响降到最低。胆汁酸螯合剂应随餐服用，以增加其疗效。
胆固醇吸收抑制剂，如依泽替米贝（ezetimibe）能抑制肠道吸收胆固醇和植物甾醇。依折麦布通常可使LDL-C降低15%～20%，并能使HDL-C轻度增高、TGs轻度降低。依折麦布可单独用于他汀类不耐受的患者，或者在最大剂量服用他汀类药物但LDL胆固醇仍持续升高的患者中与他汀类联用。副作用很少见。
PCSK9单克隆抗体 可皮下注射给药，每月1-2次。这类药物能阻止PCSK9与LDL受体结合。低密度脂蛋白胆固醇能降低40〜70％。应用依伏库单抗和阿利库单抗的心血管预后试验显示，先前动脉粥样硬化性心血管疾病患者的心血管事件减少（3）。
靶向 PCSK9 的 siRNA 每 6 个月进行一次皮下注射。因利司然抑制肝脏中 PCSK9 的产生，从而延长 LDL 受体的活性并降低 LDL-C 水平。尽管LDL-C降低，但英克西兰的心血管结局试验仍在进行中。对于患有 ASCVD 或杂合家族性高胆固醇血症的患者，英克西兰可用作饮食和最大耐受他汀类药物治疗的辅助手段。
膳食补充剂能够降低LDL的膳食补充剂包括膳食纤维，含植物固醇（谷固醇、菜油固醇）的人造奶油或甾烷醇。纤维补充剂可以通过多种方式降低胆固醇水平，包括减少吸收和增加排泄。燕麦纤维补充剂可以降低总胆固醇达18％。植物固醇和甾烷醇通过取代肠道胶束中的胆固醇来降低胆固醇的吸收，并且可以在不影响HDL或TG的情况下减少10％的LDL胆固醇。
胆固醇酯转移蛋白抑制剂 是一类正在研究中的药物，可以同时升高 HDL-C 和降低 LDL-C。胆固醇转移蛋白（CETP）是一种在肝脏和脂肪组织中产生的血浆糖蛋白，在血液中循环，主要与HDL结合，介导胆固醇酯从HDL转移到含ApoB的颗粒。
用于纯合子型家族性高胆固醇血症的药物
纯合子家族性高胆固醇血症治疗药物 包括 PCSK9 抑制剂、洛美他派 和依维苏单抗。 洛美他派是微粒体甘油三酯转运蛋白抑制剂，干扰肝脏和小肠中富TG脂蛋白的分泌。从小剂量开始，每2周加量1次。患者饮食中脂肪的热卡不应超过20％。 Lomitapide可引起消化系统不良反应（如腹泻，肝脂肪沉积，肝酶升高）。Evinacumab 是一种重组人单克隆抗体，可结合并抑制血管生成素样蛋白 3，一种 LPL 和内皮脂肪酶抑制剂。它可以降低 LDL-C（降低 47%）、TG 和 HDL-C。Evinacumab 每月一次通过静脉输注给药。可引起痛风、流感样疾病和输液反应。
程序方法
手术方法仅适用于患有严重高脂血症（LDL-C> 300 mg/dL[>7.74 mmol/L]）且无血管疾病的患者。LDL分离术可用于 LDL胆固醇> 200 mg/dL (> 5.16 mmol/L)伴血管疾病患者，对常规方法治疗无效的患者，如家族性高胆固醇血症者。可供选择的方法有LDL血浆分离置换法（通过体外血浆置换除去LDL），偶用回肠旁路术（阻断胆酸重吸收），肝移植（移植LDL受体）在大多数情况下，当药物达最大剂量而仍不能使LDL降低时应选用LDL-C血浆分离置换法。此法也常用于药物没有作用或作用有限的家族性高胆固醇血症纯合子患者。
儿童低密度脂蛋白胆固醇升高
除家族史和糖尿病外，儿童期的危险因子还包括吸烟、高血压、低HDL-C（<35mg/dL[< 0.9 mmol/L]），肥胖和不运动。
美国心脏协会建议对 LDL-C 儿童进行饮食治疗 > 110 毫克/分升 (> 2.8 毫摩尔/升) (8）。
年龄大于8岁的儿童
如饮食治疗效果不佳，LDL≥190 mg/dL (≥ 4.9 mmol/L)但没有早发心血管疾病家族史
药物治疗同样适用于年龄大于8岁，LDL-C≥160 mg/dL （≥ 4.13 mmol/L) ，有早发心血管疾病家族史或同时有≥2个早发心血管疾病危险因子的儿童。
儿童使用的药物包括许多他汀类药物。患有家族性高胆固醇血症的儿童可能需要一个联用其他降脂药物以达到至少50％的LDL胆固醇降低。
甘油三酯升高
虽然目前尚不清楚TGs升高是否单独导致心血管疾病，但它们与能导致冠状动脉疾病（如糖尿病、代谢综合征）的多种代谢异常密切相关。共识是降低TGs对患者有利。目前还没有明确的目标值，但是一般认为应降至<150mg/dL（<1.7mmol/L）。目前，尚无指南提及如何治疗儿童的TGs升高。
整体治疗策略首先应改变生活方式，包括运动、减轻体重以及避免高糖膳食和饮酒。 每周进食2～4份富含ω-3脂肪酸的鱼类可能有一定效果，但摄入量常低于机体所需，因而服用保健品补充ω-3脂肪酸对病情有帮助。 糖尿病患者要严格控制血糖水平。如果上述措施均无效，应考虑使用降脂药物。TGs非常高（>1000mg/dL[> 11 mmol/L]）的患者在确诊后应立即开始药物治疗，以便尽快降低发生急性胰腺炎的风险。
贝特类能使TGs降低50%。此类药物能刺激内皮细胞脂蛋白脂肪酶生成，增加肝脏和肌肉中脂肪酸的氧化，减少肝脏中VLDL的合成；还能使HDL-Cs增加达20％。贝特类可引起胃肠道副作用，如消化不良和腹痛，以及肝功酶上升，但胆石症不常见；化不良和腹痛，但胆石症不常见；与他汀类合用可增强对肌肉的毒性，并能加强华法林的作用。
他汀：TGs<500mg/dL (<5.65 mmol/L)而同时有LDL增高的患者也可使用他汀类药物；因其可通过降低VLDLs来降低LDLs和TGs。如果只有TGs增高，应首选贝特类。
大剂量ω-3脂肪酸（二十碳五烯酸[EPA]或二十二碳六烯酸[DHA]，1～6g/d）能有效降低TGs。EPA和DHA是鱼油或ω-3胶囊中的有效成分。不良反应有嗳气和腹泻。 将鱼油胶囊分次在进食时服用可减少上述不良反应（如一日2次或3次）。作为辅助治疗，ω-3脂肪酸有一定效果。处方ω-3脂肪酸制剂的适应症是甘油三酯水平> 500 mg/dL（> 5.65 mmol/L）。
Apo CIII抑制剂（apo CIII的反义抑制剂）volanesorsen现在在一些国家可以买到。它能降低严重高甘油三酯血症患者包括脂蛋白脂肪酶缺乏患者的甘油三酯水平。 给药方式：每周注射一次。
低HDL-C
尽管更高的HDL水平预示更低的心血管风险，但尚不清楚通过治疗升高HDL胆固醇是否能降低死亡风险。NCEP 专家小组第三次报告中的指南将低 HDL-C 定义为 < 40 毫克/分升 [< 1.04毫摩尔/升];该指南没有指定 HDL-C 目标水平，并建议仅在达到 LDL-C 目标后采取干预措施来提高 HDL-C（9）。降低LDL胆固醇和TG的治疗往往会升高HDL胆固醇，有时可同时实现这三个目标。
目前，尚无指南涉及儿童低HDL的治疗。
经验与提示
治疗措施应包括生活方式改变如增加运动和减轻体重。酒精能提高HDL，但是不应常规使用，因其副作用很多。当单独的生活方式改变不足以升高HDL时，药物可能升高HDL-C，但目前尚不能确定升高HDL治疗能降低死亡率。
烟酸是提高HDL-Cs的最有效药物，有效药物，机制不明，可能是通过增加HDL-C生成、抑制HDL-C清除，并动员胆固醇从巨噬细胞中释出。每天服用1500～2000mg烟酸还能降低TG和LDL。烟酸可导致潮红、瘙痒和恶心；事前服用小剂量阿司匹林可防止这些副作用；烟酸缓释剂能减少这些副作用的发生次数。多数非处方缓释剂不被推荐使用，除了缓释性烟酸。烟酸能使肝功酶升高，偶尔可致肝功能衰竭、胰岛素抵抗、高尿酸血症和痛风，还能使血高 半胱氨酸水平增高。高剂量的烟酸与他汀类联合应用可以增加肌病的风险。在LDL位于平均值和HDL低于平均值的患者中，烟酸和他汀类药物联用能有效预防心血管疾病。在用他汀类药物治疗，LDL-c胆固醇的目标是<70毫克/分升（<1.8毫摩尔/L）的患者中，使用烟酸不会出现有附加的好处，并且可能增加副作用，包括缺血性中风。
贝特类能使HDL-Cs增高。贝特类药物可降低TG> 200 mg/dL(＞ 2.26mmol/L）和HDL胆固醇<40mg/dL（< 1.04mmol/L）患者的心血管风险。
Lp（a）升高
治疗高Lp（a）患者的常用方法是积极降低其LDL水平。低密度脂蛋白血液分离已被用于治疗高Lp（a）血症和其他渐进性血管疾病。
LP（a）的正常上限在30mg/dL（75nmol/L）左右，但在非裔美国人中该值较高。几乎没有关于如何治疗高Lp（a）或判断治疗是否有效的资料。烟酸是直接降低Lp（a）的唯一药物；剂量较大时能使Lp（a）降低超过20%。在临床开发中，有几种基于 RNA 的疗法可以降低 Lp(a) 水平。
合并症患者的治疗
治疗糖尿病血脂异常必须包括生活方式的改变，用他汀类降低LDLs。当甘油三酯时水平> 500毫克/分升（> 5.65毫摩尔/升）时，应使用贝特类药物以降低胰腺炎的风险。二甲双胍能够降低TGs，因此常作为口服降血糖药物用于治疗糖尿病。一些噻唑烷二酮 (TZD) 会增加 HDL-C 和 LDL-C。有些TZD病不能降低TGs。 这些降糖药物不能代替降脂药物用于治疗脂代谢紊乱的糖尿病患者，但可作为有用的辅助治疗。 与口服降糖药相比，TGs水平很高且糖尿病控制欠佳的患者对胰岛素的治疗反应可能更好。
对于甲状腺功能减退、慢性肾脏疾病、及（或）阻塞性肝脏疾病患者的血脂异常，主要是治疗原发病，其次才是脂代谢紊乱。甲状腺功能处于正常范围低端（TSH水平在正常高值）患者的血脂异常可通过激素替代而好转。如患者服用某些可导致血脂异常的药物，应考虑减量或停用。
监测治疗
治疗参考文献
1.Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, et al: 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Blood Cholesterol A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines.Circulation 139: e1082–e1143, 2019.doi: 10.1161/CIR.0000000000000625
2.US Preventive Services Task Force, Mangione CM, Barry MJ, et al: Statin Use for the Primary Prevention of Cardiovascular Disease in Adults: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA 328(8):746-753, 2022.doi:10.1001/jama.2022.13044
3.Sabatine MS, Giugliano RP, Keech AC, et al: Evolocumab and clinical outcomes in patients with cardiovascular disease.N Engl J Med 376:1713–1722, 2017.15
4.Schwartz GG, Steg PG, Szarek M, et al: Alirocumab and cardiovascular outcomes after acute coronary syndrome.New Engl J Med 379:2097–2107, 2018.doi: 10.1056/NEJMoa1801174.
5.Writing Committee, Lloyd-Jones DM, Morris PB, et al:.2022 ACC Expert Consensus Decision Pathway on the Role of Nonstatin Therapies for LDL-Cholesterol Lowering in the Management of Atherosclerotic Cardiovascular Disease Risk: A Report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee [published correction appears in J Am Coll Cardiol 2023 Jan 3;81(1):104]. J Am Coll Cardiol 80(14):1366-1418, 2022.doi:10.1016/j.jacc.2022.07.006
6.Goldberg AC, Leiter LA, Stroes ESG, et al.Effect of Bempedoic Acid vs Placebo Added to Maximally Tolerated Statins on Low-Density Lipoprotein Cholesterol in Patients at High Risk for Cardiovascular Disease: The CLEAR Wisdom Randomized Clinical Trial [published correction appears in JAMA. 2020 Jan 21;323(3):282]. JAMA 2019;322(18):1780-1788.doi:10.1001/jama.2019.16585
7.Ray KK, Bays HE, Catapano AL, et al.Safety and Efficacy of Bempedoic Acid to Reduce LDL Cholesterol. N Engl J Med 2019;380(11):1022-1032.doi:10.1056/NEJMoa1803917
8.de Ferranti SD, Steinberger J, Ameduri R, et al: Cardiovascular Risk Reduction in High-Risk Pediatric Patients: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation 139(13):e603-e634, 2019.doi:10.1161/CIR.0000000000000618
9.National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III): Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) final report. Circulation 106(25):3143-3421, 2002.
关键点
升高的脂质水平是动脉粥样硬化的危险因素，并可导致有症状的冠状动脉疾病和外周动脉疾病。
血脂异常的原因包括饮食过度摄入能量、饱和脂肪，胆固醇和反式脂肪和/或脂质代谢的遗传（家族）异常。
诊断根据血脂谱（检测总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白[HDL]胆固醇，计算的低密度脂蛋白[LDL]胆固醇、极低密度脂蛋白[VLDL]）。
筛查试验应在9岁〜11岁和17到21岁时进行，如果有严重的高脂血症或早发性冠状动脉疾病家族史则筛查年龄应该提早到2-8岁。成人从20岁开始，每5年筛查1次。
根据美国心脏病学会/美国心脏协会指南，他汀类药物治疗能降低所有4大高危人群、没有其他危险因素血脂升高人群的动脉粥样硬化心血管疾病风险。
在添加非他汀类药物之前优化依从性，生活方式的改变和他汀类药物的使用； 如果患者的LDL-C胆固醇水平> 70 mg/dL（> 1.8 mmol/L），且动脉粥样硬化性心血管疾病的风险较高，则添加依折麦布或PSCK9抑制剂是合理的。
其他的治疗取决于具体血脂异常，但应始终包括生活方式的改变，治疗高血压和糖尿病，戒烟，以及在一些心肌梗死或因冠状动脉疾病死亡风险增加的患者，每日口服小剂量阿司匹林。