CLL-IPI预后因子分值：年龄>65岁=1分；CLL-IPI预后因子分值：Rai分期I-IV或Binet分期B-C=1分；IGHV未突变=2分；血清β2微球蛋白>3.5 mg/L=2分；TP53突变或17p缺失=4分。 * 针对各CLL-IPI风险类别，5年总生存率（未治疗）估计如下：低风险：93%（95% CI 91-96）；中风险：79%（95% CI 76-83）；高风险：63%（95% CI 58-69）；极高风险：23%（95% CI 13-34）（所有比较 p < 0.001）。 CLL = 慢性淋巴细胞白血病；IGHV = 免疫球蛋白重链可变区；IPI = 国际预后指数。 International CLL-IPI working group.An international prognostic index for patients with chronic lymphocytic leukaemia (CLL-IPI): a meta-analysis of individual patient data. Lancet Oncol.2016;17(6):779-790.doi:10.1016/S1470-2045(16)30029-8