skip to main content
MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

抗精神病药物的分类和不良反应*

抗精神病药物的分类和不良反应*

药物治疗

锥体外系反应（EPS）/ 迟发性运动障碍（TD）/ 静坐不能

镇静

体重增加/2型糖尿病/血脂异常

泌乳素升高

抗胆碱能作用

直立性低血压

QTC间期延长

注释

第一代抗精神病药（多巴胺-2 [D2] 拮抗剂）

氯丙嗪†,‡

+

+++

+++

++

+++

+++

+++

原型低效能药物，首个研发的抗精神病药

有直肠栓剂

氟奋乃静†‡

+++

+

+

+++

+/-

-

+/-

也有氟奋乃静癸酸酯和庚酸酯剂型，为肌内注射长效制剂（无剂量等效数据）

氟哌啶醇†‡

+++

+

+

+++

+/-

-

++（若为静脉注射）

高效价

可能使某些物质中毒（如苯环利定）的情况恶化

氟哌啶醇癸酸酯有肌内注射长效制剂

口服浓缩液，吸收迅速

无呼吸抑制

洛沙平

++

++

++

++

+

+

+

吗茚酮

++

+

+/-

++

+

+

+

可能与体重减轻有关

奋乃静†‡

++

+

++

++

+

+

+

被认为是中效抗精神病药

哌迷清

+++

+

+

++

+

+

+

用于抽动秽语综合征

甲硫哒嗪‡

+

+++

+++

++

+++

+++

+++

日极量800mg，超量可致色素性视网膜病变

可致QT间期延长

氨砜噻吨†‡

+++

+

+

++

+

+

+

常见静坐不能

三氟啦嗪†‡

+++

+

++

+++

+

+

第二代抗精神病药物（5-羟色胺-多巴胺拮抗剂）§¶

阿立哌唑

+

+

-

-

-

+/-

多巴胺D2部分激动剂

有时作为抗抑郁药增效剂治疗抑郁症

镇静和代谢综合征的风险低

监测服用降低（卡马西平）或升高（氟西汀、帕罗西汀）血浆药物浓度的患者的反应

阿塞那平

++

+

++

++

+

+

++

舌下含服后10分钟不能进食（不应吞服）

可致体重增加、锥体外系反应、口腔感觉减退及头晕

依匹哌唑（Brexpiprazole）

+

+

+

+/-

+/-

+/-

+/-

多巴胺D2和5HT1A部分激动剂

有时作为抗抑郁药增效剂治疗抑郁症

需在第1-8天逐步调整剂量

卡利拉嗪（Cariprazine）

+

+

+/-

+

D2/5HT1A/D3受体部分激动剂

代谢综合征风险低

嗜睡、胃部不适

需在第1-2天逐步调整剂量

氯氮平

+/-

+++

++++

+/-

+++

+++

++

首个SGA

对其他抗精神病药物无反应的患者有效

因存在粒细胞缺乏症风险，需频繁进行白细胞计数（WBC）检查

癫痫、代谢综合征和心肌炎风险增加

伊潘立酮

由于可能出现 QT 间期延长和直立性低血压，起始时需在 4 天内逐渐加量

Lumateperone

+

+/-

+/-

+

+

+

++

可能对中枢 5 - 羟色胺 5-HT2A 和多巴胺 D2 受体有拮抗活性

老年痴呆相关精神病患者禁用

肝功能不全者减少剂量

鲁拉西酮

++

+

+/-

+/-

-

+

+/-

每日一次随餐服用

相对较低的镇静风险和代谢综合征

肝功能不全患者需减量

奥氮平

+

+++

++++

+/-

++

+

++

每月一次的长效注射剂剂型

常见不良反应为嗜睡，代谢综合征，眩晕

有时用于激越患者的静脉注射

帕利哌酮

+++

++

+++

+++

-

++

++

利培酮的代谢产物；未被肝脏广泛代谢，因此可能优先用于肝损伤患者

药理学类似于利培酮

匹莫范色林

+/-

+

+

-

+

++

++

5HT2A 反向激动剂

用于治疗帕金森病中的精神病症状

美国尚未批准用于治疗精神分裂症

喹硫平

+/-

+++

+++

+/-

++

++

+++

低效价允许较宽的剂量范围

因具有镇静作用，有时用于治疗失眠

有时作为抗抑郁药的辅助用药治疗重度抑郁症

由于阻滞alpha-2受体需要剂量滴定

速释剂型因半衰期为 6 小时，需每日两次给药；缓释剂型睡前一次给药

利培酮

+++

++

+++

+++

+

+

++

剂量>6毫克时更易出现锥体外系反应；剂量依赖性催乳素升高或代谢综合征；可引起直立性低血压

提供每两周一次的微球长效注射剂型

齐拉西酮†

+

+

+/-

+

-

+

+++

血清素和去甲肾上腺素再摄取抑制可能具有抗抑郁作用

第二代抗精神病药物的最短半衰期

每日2次需要与食物同服

用于激越时可能需要心电图监测

应避免与卡马西平及酮康唑合用

毒蕈碱激动剂

扎那米林 - 托特罗定

-

+

+

-

++

+/-

-

M1/M4激动剂

恶心，呕吐

可能导致高血压

* Adapted from Boland R, Verduin ML, edsKaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry,  11th Edition.Vol 2, Lippincott Williams & Wilkins, New York, 2024; Schatzberg A and Nemeroff CB.Textbook of Psychopharmacology, 6th edition.American Psychiatric Association Publishing.2024.

†这些药物也有肌内注射（IM）剂型，用于急性治疗。

‡这些药物也有口服浓缩剂型。

§ 这类药物推荐监测代谢综合征和2型糖尿病。

¶所有第二代抗精神病药物与老年痴呆患者的死亡率增加有关。

5HT2A = 5 - 羟色胺受体家族的 5HT2A 亚型；ECG = 心电图；EPS = 锥体外系（或不良）反应；IM = 肌内注射；IV = 静脉注射；SGA = 第二代抗精神病药；T2DM = 2 型糖尿病；WBC = 白细胞。+/-=不确定；+=轻度；++=中度；+++=重度；++++=极重度；-=未见。

* Adapted from Boland R, Verduin ML, edsKaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry,  11th Edition.Vol 2, Lippincott Williams & Wilkins, New York, 2024; Schatzberg A and Nemeroff CB.Textbook of Psychopharmacology, 6th edition.American Psychiatric Association Publishing.2024.

†这些药物也有肌内注射（IM）剂型，用于急性治疗。

‡这些药物也有口服浓缩剂型。

§ 这类药物推荐监测代谢综合征和2型糖尿病。

¶所有第二代抗精神病药物与老年痴呆患者的死亡率增加有关。

5HT2A = 5 - 羟色胺受体家族的 5HT2A 亚型；ECG = 心电图；EPS = 锥体外系（或不良）反应；IM = 肌内注射；IV = 静脉注射；SGA = 第二代抗精神病药；T2DM = 2 型糖尿病；WBC = 白细胞。+/-=不确定；+=轻度；++=中度；+++=重度；++++=极重度；-=未见。

在这些主题中