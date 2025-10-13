抗精神病药物的分类和不良反应*
药物治疗
锥体外系反应（EPS）/ 迟发性运动障碍（TD）/ 静坐不能
镇静
体重增加/2型糖尿病/血脂异常
泌乳素升高
抗胆碱能作用
直立性低血压
QTC间期延长
注释
第一代抗精神病药（多巴胺-2 [D2] 拮抗剂）
氯丙嗪†,‡
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原型低效能药物，首个研发的抗精神病药
有直肠栓剂
氟奋乃静†‡
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+
+
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+/-
也有氟奋乃静癸酸酯和庚酸酯剂型，为肌内注射长效制剂（无剂量等效数据）
氟哌啶醇†‡
+++
+
+
+++
+/-
-
++（若为静脉注射）
高效价
可能使某些物质中毒（如苯环利定）的情况恶化
氟哌啶醇癸酸酯有肌内注射长效制剂
口服浓缩液，吸收迅速
无呼吸抑制
洛沙平
++
++
++
++
+
+
+
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吗茚酮
++
+
+/-
++
+
+
+
可能与体重减轻有关
奋乃静†‡
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+
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++
+
+
+
被认为是中效抗精神病药
哌迷清
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+
用于抽动秽语综合征
甲硫哒嗪‡
+
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++
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日极量800mg，超量可致色素性视网膜病变
可致QT间期延长
氨砜噻吨†‡
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+
++
+
+
+
常见静坐不能
三氟啦嗪†‡
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+
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+
+
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—
第二代抗精神病药物（5-羟色胺-多巴胺拮抗剂）§¶
阿立哌唑
+
+
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-
-
+/-
多巴胺D2部分激动剂
有时作为抗抑郁药增效剂治疗抑郁症
镇静和代谢综合征的风险低
监测服用降低（卡马西平）或升高（氟西汀、帕罗西汀）血浆药物浓度的患者的反应
阿塞那平
++
+
++
++
+
+
++
舌下含服后10分钟不能进食（不应吞服）
可致体重增加、锥体外系反应、口腔感觉减退及头晕
依匹哌唑（Brexpiprazole）
+
+
+
+/-
+/-
+/-
+/-
多巴胺D2和5HT1A部分激动剂
有时作为抗抑郁药增效剂治疗抑郁症
需在第1-8天逐步调整剂量
卡利拉嗪（Cariprazine）
+
+
+/-
+
—
—
—
D2/5HT1A/D3受体部分激动剂
代谢综合征风险低
嗜睡、胃部不适
需在第1-2天逐步调整剂量
氯氮平
+/-
+++
++++
+/-
+++
+++
++
首个SGA
对其他抗精神病药物无反应的患者有效
因存在粒细胞缺乏症风险，需频繁进行白细胞计数（WBC）检查
癫痫、代谢综合征和心肌炎风险增加
伊潘立酮
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—
—
—
—
—
—
由于可能出现 QT 间期延长和直立性低血压，起始时需在 4 天内逐渐加量
Lumateperone
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+/-
+/-
+
+
+
++
可能对中枢 5 - 羟色胺 5-HT2A 和多巴胺 D2 受体有拮抗活性
老年痴呆相关精神病患者禁用
肝功能不全者减少剂量
鲁拉西酮
++
+
+/-
+/-
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+
+/-
每日一次随餐服用
相对较低的镇静风险和代谢综合征
肝功能不全患者需减量
奥氮平
+
+++
++++
+/-
++
+
++
每月一次的长效注射剂剂型
常见不良反应为嗜睡，代谢综合征，眩晕
有时用于激越患者的静脉注射
帕利哌酮
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++
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++
++
利培酮的代谢产物；未被肝脏广泛代谢，因此可能优先用于肝损伤患者
药理学类似于利培酮
匹莫范色林
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+
-
+
++
++
5HT2A 反向激动剂
用于治疗帕金森病中的精神病症状
美国尚未批准用于治疗精神分裂症
喹硫平
+/-
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+++
+/-
++
++
+++
低效价允许较宽的剂量范围
因具有镇静作用，有时用于治疗失眠
有时作为抗抑郁药的辅助用药治疗重度抑郁症
由于阻滞alpha-2受体需要剂量滴定
速释剂型因半衰期为 6 小时，需每日两次给药；缓释剂型睡前一次给药
利培酮
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++
+++
+++
+
+
++
剂量>6毫克时更易出现锥体外系反应；剂量依赖性催乳素升高或代谢综合征；可引起直立性低血压
提供每两周一次的微球长效注射剂型
齐拉西酮†
+
+
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血清素和去甲肾上腺素再摄取抑制可能具有抗抑郁作用
第二代抗精神病药物的最短半衰期
每日2次需要与食物同服
用于激越时可能需要心电图监测
应避免与卡马西平及酮康唑合用
毒蕈碱激动剂
扎那米林 - 托特罗定
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+
+
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++
+/-
-
M1/M4激动剂
恶心，呕吐
可能导致高血压
* Adapted from Boland R, Verduin ML, eds. Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, 11th Edition.Vol 2, Lippincott Williams & Wilkins, New York, 2024; Schatzberg A and Nemeroff CB.Textbook of Psychopharmacology, 6th edition.American Psychiatric Association Publishing.2024.
†这些药物也有肌内注射（IM）剂型，用于急性治疗。
‡这些药物也有口服浓缩剂型。
§ 这类药物推荐监测代谢综合征和2型糖尿病。
¶所有第二代抗精神病药物与老年痴呆患者的死亡率增加有关。
5HT2A = 5 - 羟色胺受体家族的 5HT2A 亚型；ECG = 心电图；EPS = 锥体外系（或不良）反应；IM = 肌内注射；IV = 静脉注射；SGA = 第二代抗精神病药；T2DM = 2 型糖尿病；WBC = 白细胞。+/-=不确定；+=轻度；++=中度；+++=重度；++++=极重度；-=未见。