* Adapted from Boland R, Verduin ML, eds. Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, 11th Edition.Vol 2, Lippincott Williams & Wilkins, New York, 2024; Schatzberg A and Nemeroff CB.Textbook of Psychopharmacology, 6th edition.American Psychiatric Association Publishing.2024. †这些药物也有肌内注射（IM）剂型，用于急性治疗。 ‡这些药物也有口服浓缩剂型。 § 这类药物推荐监测代谢综合征和2型糖尿病。 ¶所有第二代抗精神病药物与老年痴呆患者的死亡率增加有关。 5HT2A = 5 - 羟色胺受体家族的 5HT2A 亚型；ECG = 心电图；EPS = 锥体外系（或不良）反应；IM = 肌内注射；IV = 静脉注射；SGA = 第二代抗精神病药；T2DM = 2 型糖尿病；WBC = 白细胞。+/-=不确定；+=轻度；++=中度；+++=重度；++++=极重度；-=未见。