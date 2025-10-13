a 评分 < 6 分的患者可以重新评估；随着时间的推移，他们可能累计达到类风湿性关节炎的标准。

b 远端指（趾）间关节、第一腕掌关节和第一跖趾关节不包含在评估范围内。

c大关节包括肩、肘、髋、膝和踝关节。

d 小关节包括掌指关节、近端指（趾）间关节、第二至第五跖趾关节、拇指指间关节和腕关节。

e这些关节也可包括其他没有特别列出的关节（如颞颌关节、肩锁关节和胸锁关节）。

f弱阳性表示水平在正常上限的 1 到 3 倍之间。

g强阳性表明水平至少是正常水平上限的 3 倍。

Anti-CCP = anticitrullinated protein（抗瓜氨酸化蛋白）；CRP = C-reactive protein（C反应蛋白）；RF = rheumatoid factor（类风湿因子）。