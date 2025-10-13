类风湿性关节炎分类标准
表现
评分
评估标准：
类风湿性关节炎的分类标准是一种基于评分的算法。将 A-D 各类的得分相加；总分 ≥ 6（总分最高为 10 分）即可将患者归类为确诊的类风湿性关节炎。a
A.受累的关节b
1个大关节c
0
2-10个大关节
1
1-3个小关节d （有或没有大关节受累）
2
4-10个小关节（有或没有大关节受累）
3
> 10 个关节e（至少 1 个小关节）
5
B.血清学（至少需要获得1项检验结果）
RF阴性和抗CCP抗体阴性
0
低度阳性fRF或低度阳性抗CCP抗体
2
RF强阳性g或抗CCP抗体强阳性
3
C.急性时相反应物（至少需要获得一项检验结果）
CRP和ESR均在正常范围
0
CRP或ESR升高
1
D.症状持续时间（根据患者描述）
<6周
0
≥6周
1
a 评分 < 6 分的患者可以重新评估；随着时间的推移，他们可能累计达到类风湿性关节炎的标准。
b 远端指（趾）间关节、第一腕掌关节和第一跖趾关节不包含在评估范围内。
c大关节包括肩、肘、髋、膝和踝关节。
d 小关节包括掌指关节、近端指（趾）间关节、第二至第五跖趾关节、拇指指间关节和腕关节。
e这些关节也可包括其他没有特别列出的关节（如颞颌关节、肩锁关节和胸锁关节）。
f弱阳性表示水平在正常上限的 1 到 3 倍之间。
g强阳性表明水平至少是正常水平上限的 3 倍。
Anti-CCP = anticitrullinated protein（抗瓜氨酸化蛋白）；CRP = C-reactive protein（C反应蛋白）；RF = rheumatoid factor（类风湿因子）。
Adapted from Aletaha D, Neogi T, Silman AJ, et al.2010 Rheumatoid arthritis classification criteria: An American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative.Arthritis Rheum.62 (9):2569–2581, 2010.