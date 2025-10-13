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类风湿性关节炎分类标准

类风湿性关节炎分类标准

表现

评分

评估标准：

  • 至少1个关节有明确的滑膜炎的临床表现（肿胀）

  • 滑膜炎不能被其他更合适的疾病解释

类风湿性关节炎的分类标准是一种基于评分的算法。将 A-D 各类的得分相加；总分 ≥ 6（总分最高为 10 分）即可将患者归类为确诊的类风湿性关节炎。a

A.受累的关节b

1个大关节c

0

2-10个大关节

1

1-3个小关节d （有或没有大关节受累）

2

4-10个小关节（有或没有大关节受累）

3

> 10 个关节e（至少 1 个小关节）

5

B.血清学（至少需要获得1项检验结果）

RF阴性和抗CCP抗体阴性

0

低度阳性fRF或低度阳性抗CCP抗体

2

RF强阳性g或抗CCP抗体强阳性

3

C.急性时相反应物（至少需要获得一项检验结果）

CRP和ESR均在正常范围

0

CRP或ESR升高

1

D.症状持续时间（根据患者描述）

<6周

0

≥6周

1

a 评分 < 6 分的患者可以重新评估；随着时间的推移，他们可能累计达到类风湿性关节炎的标准。

b 远端指（趾）间关节、第一腕掌关节和第一跖趾关节不包含在评估范围内。

c大关节包括肩、肘、髋、膝和踝关节。

d 小关节包括掌指关节、近端指（趾）间关节、第二至第五跖趾关节、拇指指间关节和腕关节。

e这些关节也可包括其他没有特别列出的关节（如颞颌关节、肩锁关节和胸锁关节）。

f弱阳性表示水平在正常上限的 1 到 3 倍之间。

g强阳性表明水平至少是正常水平上限的 3 倍。

Anti-CCP = anticitrullinated protein（抗瓜氨酸化蛋白）；CRP = C-reactive protein（C反应蛋白）；RF = rheumatoid factor（类风湿因子）。

Adapted from Aletaha D, Neogi T, Silman AJ, et al.2010 Rheumatoid arthritis classification criteria: An American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative.Arthritis Rheum.62 (9):2569–2581, 2010.

a 评分 < 6 分的患者可以重新评估；随着时间的推移，他们可能累计达到类风湿性关节炎的标准。

b 远端指（趾）间关节、第一腕掌关节和第一跖趾关节不包含在评估范围内。

c大关节包括肩、肘、髋、膝和踝关节。

d 小关节包括掌指关节、近端指（趾）间关节、第二至第五跖趾关节、拇指指间关节和腕关节。

e这些关节也可包括其他没有特别列出的关节（如颞颌关节、肩锁关节和胸锁关节）。

f弱阳性表示水平在正常上限的 1 到 3 倍之间。

g强阳性表明水平至少是正常水平上限的 3 倍。

Anti-CCP = anticitrullinated protein（抗瓜氨酸化蛋白）；CRP = C-reactive protein（C反应蛋白）；RF = rheumatoid factor（类风湿因子）。

Adapted from Aletaha D, Neogi T, Silman AJ, et al.2010 Rheumatoid arthritis classification criteria: An American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative.Arthritis Rheum.62 (9):2569–2581, 2010.

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