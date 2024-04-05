类风湿关节炎（RA）

肿瘤坏死因子 (TNF)-α 拮抗剂 （例如，阿达木单抗、依那西普、戈利木单抗、certolizumab pegol、英夫利昔单抗及其生物仿制药）可减少侵蚀的进展并减少新侵蚀的数量。虽然该药并非对所有患者均有效，但大部分患者用药后可迅速感到关节症状明显好转，一些患者甚至在第一次使用后即感好转。炎症常可显著减轻。这些药物通常和甲氨蝶呤联合使用，以增强疗效，同时防止机体产生中和生物制剂的抗体。

安全数据表明，可在妊娠前期和中期继续使用 TNF 抑制剂治疗，但大多数专业协会建议在妊娠晚期停止使用。然而，由于其聚乙二醇化剂型，赛妥珠单抗是一种 TNF 抑制剂，不能穿过胎盘，可以在整个妊娠期间持续使用（6）。TNF 抑制剂通常应在大型手术前停止使用，以降低围手术期感染的风险（7）。TNF-alpha拮抗剂可能增加心力衰竭的风险，因此心功能3级和4级是其使用的相对禁忌症。接受TNF抑制剂治疗的类风湿性关节炎患者患淋巴瘤的风险很小。2015年ACR指南有条件地建议有淋巴瘤病史的患者使用DMARD、利妥昔单抗或阿巴西普代替TNF抑制剂（8个)。关于实体瘤关于TNF抑制剂中的实体瘤的证据好坏参半。TNF抑制剂其他可能的不良事件包括注射部位反应、急性和延迟输注反应、脱髓鞘病、肉芽肿性疾病如结节病、细胞减少症(尤其是中性粒细胞减少症)、皮肤血管炎、牛皮癣和罕见的抗中性粒细胞细胞质相关的血管炎。主要担忧是分枝杆菌或真菌感染的复发。

几种 TNF 抑制剂（和其他生物制剂）的生物仿制药已经在市场上销售，并且还有其他药物正在开发中。生物仿制药在功效和毒性方面与参考产品高度相似，但其分子结构可能略有不同。（见 U.S. Food and Drug Administration: Biosimilar Product Information 和 European Medicines Agency: Biosimilars。

托珠单抗是一种IL-6抑制剂，对于其他生物制剂疗效欠佳的患者依然有效。它可以用作单一疗法，但也可以与甲氨蝶呤或其他常规合成 DMARD 联合使用。

沙利鲁单抗 是一种 IL-6 抑制剂。它适用于对一种或多种DMARD反应不足或不耐受的中度至重度活动性类风湿性关节炎成年人。

阿巴西普， 一种可溶性融合细胞毒性T淋巴细胞相关抗原 4 (CTLA-4) 免疫球蛋白，适用于对其他 DMARD 反应不足的类风湿性关节炎患者。对于患有类风湿性关节炎和非结核分枝杆菌肺病的患者，有条件地推荐使用阿巴西普而不是其他生物制剂 DMARD。

利妥昔单抗是一种抗CD20抗体，可清除B细胞。它可用于对其他治疗无效的患者。 该药显效较慢但疗效可以维持6个月。 6个月后可以重复疗程。轻微的药物不良反应很常见，可以单用或联用镇痛药、激素或苯海拉明来缓解不良反应。利妥昔单抗治疗与进行性多灶性白质脑病 （其他免疫抑制药物也是如此）、粘膜皮肤反应、迟发性白细胞减少和乙型肝炎再激活伴肝坏死有关。服用利妥昔单抗的患者可能对 2019冠状病毒病疫苗 的免疫反应迟钝，如果感染SARS-CoV-2，则预后较差。因此，利妥昔单抗现在通常保留给对其他生物DMARD（包括TNF-联合抑制剂和甲氨蝶呤）没有反应的患者和淋巴增生性疾病患者。

如果患者的疾病活动性较低或病情缓解至少6个月，则利妥昔单抗治疗可能会逐渐停止。

阿纳金拉 是一种重组白细胞介素-1 (IL-1) 受体。白介素-1在类风湿关节炎的发病机制中起很大作用。不良反应包括感染和白细胞减少症。由于与其他生物制剂相比疗效较差并且需要每日注射，因此很少使用。

尽管制剂之间存在一些差异，但生物制剂和靶向DMARD最严重的问题是感染，尤其是再激活的结核病。 应使用纯化蛋白衍生物 (PPD) 或干扰素-γ 释放试验对患者进行结核病筛查。 在使用 DMARD 治疗之前，还应进行乙型肝炎和丙型肝炎的治疗前血清学检测。其它严重的感染也可发生，包括败血症、侵袭性真菌感染以及其他条件致病微生物引起的感染。在用生物制剂治疗之前。在使用生物制剂进行治疗之前，患者应 及时接种疫苗