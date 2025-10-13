哮喘的严重程度分级*
组成部分
间歇状态
轻度持续
中度持续
重度持续
症状和风险评估
所有年龄段：≤2天/周
所有年龄段：> 2天/周，并非每天
所有年龄段：每天
所有年龄段：全天持续
夜间憋醒
成人和≥5岁儿童：≤2次/月
0～4岁儿童：无
成人和≥5岁儿童：3~4次/月
0～4岁儿童：1~2次/月
成人和≥5岁儿童：>1次/周，但不是每晚
0～4岁儿童：3~4次/月
成人和≥5岁儿童：经常，7次/周
0～4岁儿童：>1次/周
缓解症状用药†、‡（并非用于预防运动诱发性支气管收缩）
≤2天/周
成人和≥5岁儿童：>2天/周，但不是每天
0～4岁儿童：>2天/周，但不是每天
每天使用
每天多次使用
正常活动受限
无
轻微受限
部分受限
严重受限
FEV1
成人和≥ 5岁儿童： > 80%
0～4岁儿童：不适用
成人和≥5岁儿童： > 80%
0～4岁儿童：不适用
成人和≥5岁儿童：60~80%
0～4岁儿童：不适用
成人和 ≥ 5岁儿童：< 60%
0～4岁儿童：不适用
FEV1/FVC
成人和≥ 12岁儿童：正常†
5-11岁儿童：> 85％
0～4岁儿童：不适用
成人和≥ 12岁儿童：正常†
5-11岁儿童：> 80％
0～4岁儿童：不适用
成人和≥12岁儿童：降低5%†
5～11岁儿童：75~80%
0～4岁儿童：不适用
成人和≥12岁儿童：降低>5%†
5～11岁儿童：< 75%
0～4岁儿童：不适用
需要口服糖皮质激素的哮喘急性发作风险¶
0～1次/年
成人和≥ 5岁儿童： ≥2次/年
0～4岁儿童：6个月内≥2次或喘息≥4次/年，持续> 1天并且有哮喘持续的危险因素
更频繁和剧烈的发作表明严重度更高
更频繁和剧烈的发作表明严重度更高
*严重程度根据损害程度和急性加重需要口服糖皮质激素进行分类。评估过去2-4周内的受限情况及过去一年内的风险。在启动控制药物治疗后，应根据维持足够疾病控制所需的治疗水平评估疾病严重程度。
†气流阻塞的证据基于 FEV1/FVC低于年龄组的正常预测值。按年龄组正常 FEV1/FVC：8~19岁= 85％; 20~39岁= 80％; 40~59岁= 75％; 60~80岁= 70％。
‡ 缓解药物,也称为急救吸入器,包括短效β2-受体激动剂、吸入性糖皮质激素加短效β2-受体激动剂,或吸入性糖皮质激素加长效β2-受体激动剂。
目前，尚无足够的数据将急性发作的频率与哮喘的不同严重水平联系起来。一般来说，病情频繁且严重地加重（例如，需要紧急、非计划性的治疗，如前往急诊室就诊、住院治疗或入住重症监护病房）表明疾病本身的严重程度更高。出于治疗的考虑，如果患者在过去 12 个月内出现过 2 次或以上的病情加重情况，则可被认定为患有持续性哮喘。
EIB = 运动诱发性支气管收缩；FEV1 = 1 秒用力呼气容积；FVC = 用力肺活量；ICS = 吸入性糖皮质激素（糖皮质激素）；SABA = 短效β2 受体激动剂。
Adapted from National Heart, Lung, and Blood Institute: Expert Panel Report 3: Guidelines for the diagnosis and management of asthma—full report 2007.August 28, 2007.Available at http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/asthma/asthgdln.htm and Expert Panel Working Group of the National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) administered and coordinated National Asthma Education and Prevention Program Coordinating Committee (NAEPPCC), Cloutier MM, Baptist AP, et al: 2020 Focused Updates to the Asthma Management Guidelines: A Report from the National Asthma Education and Prevention Program Coordinating Committee Expert Panel Working Group [published correction appears in J Allergy Clin Immunol 2021 Apr;147(4):1528-1530. doi: 10.1016/j.jaci.2021.02.010]. J Allergy Clin Immunol 146(6):1217–1270, 2020.doi:10.1016/j.jaci.2020.10.003..
更多信息参见全球哮喘防治倡议。Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2025.Updated May 2025.Accessed May 20, 2025.Available from www.ginasthma.org