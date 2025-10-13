目前，尚无足够的数据将急性发作的频率与哮喘的不同严重水平联系起来。一般来说，病情频繁且严重地加重（例如，需要紧急、非计划性的治疗，如前往急诊室就诊、住院治疗或入住重症监护病房）表明疾病本身的严重程度更高。出于治疗的考虑，如果患者在过去 12 个月内出现过 2 次或以上的病情加重情况，则可被认定为患有持续性哮喘。