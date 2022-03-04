哮喘是由多种刺激因素引起部分或完全可逆性气道阻塞的弥散性气道炎症性疾病。症状和体征包括呼吸困难、胸闷、咳嗽和喘鸣。诊断基于病史、体检和肺功能检查。治疗包括控制诱发因素和药物治疗，最常用的是吸入beta-2 受体激动剂和糖皮质激素。治疗积极则预后良好。
(参见婴幼儿喘息。）
流行病学
在美国，超过2500万的人患有哮喘。哮喘是儿童期最常见的慢性疾病之一，在美国影响了大约600万儿童。哮喘在非西班牙裔黑人和波多黎各人中的发生频繁也更高。
在美国，每年约有10,000人死于哮喘，而且死亡率正在下降 (1)。 而黑人死亡率比白人高2~3倍。成年人的死亡率高于儿童，尤其是 65 岁以上的成年人。哮喘是儿童住院的主要原因之一，也是学校缺勤的主要原因 (2）。在医疗保健和生产力损失方面，估计每年哮喘治疗的总费用达560亿美元 (3)。
肥胖症的增加反映了哮喘患病率的增加。由于这种关联，肥胖现在被认为是哮喘的一个重要的可改变的危险因素。肥胖通常先于哮喘的诊断。观察性和横断面研究涉及的关键介质包括瘦素、脂肪因子和血清 Il-6。然而，潜在的机制尚不清楚。多项研究表明，体重减轻后哮喘严重程度和恶化程度会降低（4）。
流行病学参考
1.Pate CA, Zahrn HS, Qin X, et al: Asthma Surveillance — United States, 2006–2018.MMWR Surveill Summ 70(No. SS-5):1–32, 2021.doi: 10.15585/mmwr.ss7005a1
2.Centers for Disease Control and Prevention: CDC Healthy Schools: Asthma.Updated June 14, 2021.访问时间：2022 年 1 月 21 日。
3.Allergy and Asthma Foundation of America: Cost of asthma on society.访问时间：2022 年 1 月 21 日。https://www.aafa.org/cost-of-asthma-on-society
4.Peters U, Dixon AE, Forno E: Obesity and asthma.J Allergy Clin Immunol 141(4):1169–1179, 2018.doi: 10.1016/j.jaci.2018.02.004
哮喘的病因
哮喘的发生是多因素的，由多个易感基因和环境因素相互作用所致。
超过 100个哮喘易感基因 已经报道。许多被认为涉及广泛的2型T辅助细胞（TH2），可能在炎症中起作用。 例如 FCER1B 基因编码高亲和力IgE受体的beta链； 某些白介素（IL）的编码基因，如IL-4，IL-13和IL-4受体； 负责先天免疫的基因（HLA-DRB1，HLA-DQB1，CD14）和参与细胞炎症的基因（如编码粒细胞-单核细胞集落刺激因子[GM-CSF]和肿瘤坏死因子-alpha[TNF-α]的基因)。 另外， ADAM33 基因可能刺激气道平滑肌和成纤维细胞增殖和重塑； 这是首个通过全基因组家庭连锁研究发现的哮喘风险位点。
最近，重复最多的位点是染色体17q21。该位点包含 ORMDL3 基因，这是一种变应原和细胞因子（IL-4/IL-13）诱导型基因，参与上皮细胞重塑和鞘脂代谢，影响支气管高反应性。
环境危险因素包括以下几个方面：
过敏原暴露
饮食
围产期因素
大量证据提示家居过敏原（如灰尘、蟑螂、宠物）和其他环境过敏原参与年长儿和成人哮喘的发生。维生素C、维生素E以及欧米伽-3脂肪酸含量低的饮食与哮喘有关；然而，一些支持饮食影响的研究样本量有限，或者没有考虑社会经济、环境和人口因素的差异。这些物质的膳食补充剂似乎不能预防哮喘。另外，哮喘与多种围产期因素有关如低龄产妇、孕产期母亲的营养差、早产、低出生体重、缺乏母乳喂养。
另一方面，早期暴露于内毒素能诱导耐受，这可能有保护性。虽然空气污染可能促进哮喘加重，但与疾病进展无明确关系。少儿暴露于吸烟后产生的作用尚存在争议，因为部分研究发现其能促进疾病发生，而另一部分发现其具有保护因素。
遗传和环境因素可能相互作用。婴儿可能天生就具有促变应性和促炎性2型 (T2) 免疫反应（与T辅助细胞2xing相关的免疫反应）的倾向。促炎性T2反应的特征在于嗜酸性粒细胞的生长和激活以及IgE的产生。具有这种炎症模式的哮喘通常被称为嗜酸性哮喘。幼儿期细菌、病毒感染，以及内毒素均可能使机体产生T辅助细胞1型（TH1）免疫应答，从而抑制TH2细胞并诱导耐受。1 型 (T1) 反应的特征在于 1 型 T 辅助细胞的增殖。儿童较少的小家庭、清洁的室内环境以及早期使用疫苗和抗生素的趋势可能会使儿童失去T2抑制、诱导耐受的一些接触，可能这也解释了高收入国家哮喘患病率持续上升的原因（卫生假说理论）。
反应性气道功能不全综合征（RADS）和刺激性物质诱导的哮喘
反应性气道功能不全综合征（RADS）是一种快速发作（数分钟至数小时，但不超过24小时）的哮喘样综合征，
发生于没有哮喘病史的人
在单次特定的吸入并暴露于大量刺激性气体或颗粒之后发作
持续≥3个月
涉及许多物质，包括氯气，氮氧化物和挥发性有机化合物（如油漆，溶剂，粘合剂）。暴露事件通常对患者来说是显而易见的，特别是当症状几乎立即开始时。
刺激物诱发的哮喘是指多次或长期吸入高浓度刺激物后产生类似的持续性哮喘样反应。表现有时更为隐蔽，与吸入暴露的联系只有在回顾时才清楚。
RADS和慢性刺激性哮喘在临床表现上有很多相似之处（如喘息，呼吸困难，咳嗽，气流受限，支气管高反应性），并且对支气管扩张药和糖皮质激素有明显反应。与哮喘不同，对吸入物质的反应并不是IgE介导的过敏。 低水平接触不会引起RADS或刺激性哮喘。但是，反复接触引发剂可能会引发其他症状。
哮喘的病理生理学
哮喘发病涉及以下几个过程：
支气管痉挛
气道水肿和炎症
气道高反应性
气道重塑
在哮喘患者中，TH2细胞和其他类型细胞，尤其是嗜酸性粒细胞和肥大细胞，还有其他CD4+细胞亚型和中性粒细胞导致气道上皮和平滑肌发生广泛性炎症浸润，造成气道重塑（如：上皮脱落、上皮下纤维化、血管形成和平滑肌增生）。平滑肌增生使气道狭窄，从而对过敏原、感染、刺激物、副交感神经刺激（这些可引起神经肽如P物质、神经激肽A和降钙素基因相关肽的释放）及其他气管收缩刺激物的反应性增加。
此外，其他一些因素包括支气管收缩抑制剂（上皮源性的舒张因子、前列腺素E2）以及内肽酶（代谢内源性气道收缩剂）的减少都可导致气道反应性增加。黏液栓和外周血中嗜酸性粒细胞增多也是哮喘的典型表现，可能是气道炎症的伴随现象。然而，并非所有的病人都有嗜酸性粒细胞增多。
哮喘的触发
哮喘发作的常见诱发因素包括：
环境和职业过敏原（大量）
冷干空气
感染
运动
吸入性刺激物
情绪
阿司匹林和其他非甾体抗炎药物 (NSAIDs)
感染性诱发物，在幼儿主要包括呼吸道合胞病毒、鼻病毒和副流感病毒感染；在年长儿tong和成人中，上呼吸道感染（尤其是鼻病毒）和肺炎是常见的感染诱发因素。运动也能诱发哮喘发生，尤其是在寒冷或干燥的环境中,冷空气本身也会引发症状。常见的吸入刺激物如空气污染、吸烟、香水和清洁剂也可引发哮喘患者的症状。（与反应性气道功能障碍综合征和慢性刺激物诱发的哮喘相比，吸入刺激物引发哮喘恶化是通过诱导 T2 反应来实现的。）情绪波动如焦虑、生气和激动等易诱发加重。
在多达30%的重症哮喘病人和＜10%的哮喘患者中，阿司匹林是一种诱发因素。阿司匹林敏感型哮喘通常伴有鼻息肉和鼻窦充血，这种疾病也被称为Samter's triad(哮喘、鼻息肉、对阿司匹林和非甾体抗炎药敏感)。
胃食管反流病（GERD）对于某些哮喘患者来说是常见诱发因素，可能是通过胃食管酸性物质或由于微量酸吸入引起反射性气道收缩。 然而，治疗无症状胃食管反流病（如质子泵抑制剂）似乎并不能改善哮喘的控制。
过敏性鼻炎常并发哮喘，现在尚不清楚这两种疾病是否是同一种过敏过程的不同表现抑或过敏性鼻炎只是独立的哮喘诱发因素。
反应性
哮喘的分类
不同于高血压（如，一个参数[BP]确定疾病的严重程度及治疗的有效性），哮喘可引起一系列的临床及检验异常。同样，和高血压的绝大多数类型不一样，哮喘的典型表现为发作和缓解交替。因此，监测（和学习）哮喘需要固定的专业术语和明确的基准。
哮喘持续状态是治疗无效的严重、强烈而持续性支气管痉挛。
严重程度
严重程度是疾病发生的内在强度（如，严重程度见表对哮喘严重程度的分类）。往往仅在治疗开始前直接评估，主要因为对治疗反应良好的患者仅具有很少的症状。哮喘按严重程度可分为：
间歇状态
轻度持续
中度持续
重度持续
必须明白严重程度分类并不能预测患者发生急性加重时的严重程度。例如，一个轻度哮喘患者可长期无或仅有轻度症状且肺功能正常，然而，也可经历严重的、危及生命的急剧恶化。
哮喘的严重程度分级*
组成部分
间歇状态
轻度持续
中度持续
重度持续
症状和风险评估
所有年龄段：≤2天/周
所有年龄段：> 2天/周，并非每天
所有年龄段：每天
所有年龄：每天持续有症状
夜间憋醒
成人和≥5岁儿童：≤2次/月
0～4岁儿童：无
成人和≥5岁儿童：3~4次/月
0～4岁儿童：1~2次/月
成人和≥5岁儿童：>1次/周，但非每晚有症状
0～4岁儿童：3~4次/月
成人和≥5岁儿童：经常出现，7次/周
0～4岁儿童：>1次/周
应急缓解药SABA的使用（不是为了预防EIB）
≤2天/周
成人和≥5岁儿童：>2天/周，但不是每天
0～4岁儿童：>2天/周，但不是每天
每天使用
每天多次使用
正常活动受限
无
轻微受限
部分受限
严重受限
FEV1
成人和≥5岁儿童： > 80%
0～4岁儿童：不适用
成人和≥5岁儿童： > 80%
0～4岁儿童：不适用
成人和≥5岁儿童：60~80%
0～4岁儿童：不适用
成人和≥5岁儿童：< 60%
0～4岁儿童：不适用
FEV1/FVC
成人和≥12岁儿童：正常†
5-11岁儿童：> 85％
0～4岁儿童：不适用
成人和≥12岁儿童：正常†
5-11岁儿童：> 80％
0～4岁儿童：不适用
成人和≥12岁儿童：降低5%†
5～11岁儿童：75~80%
0～4岁儿童：不适用
成人和≥12岁儿童：降低>5%†
5～11岁儿童： < 75%
0～4岁儿童：不适用
急性发作需要口服糖皮质激素‡
0～1次/年
≥ 成人和≥5岁儿童：≥2次/年
0～4岁儿童：6个月内≥2次或喘息≥4次/年，持续> 1天并且有哮喘持续的危险因素
更频繁和剧烈的发作表明严重度更高
更频繁和剧烈的发作表明严重度更高
*严重程度根据损害程度和急性加重需要口服糖皮质激素进行分类。评估过去2-4周内的受限情况及过去一年内的风险。严重程度分级最好在治疗开始之前进行（无SABA或全身性糖皮质激素用于控制症状和急性发作）。
†气流阻塞的证据基于 FEV1/FVC低于年龄组的正常预测值。按年龄组正常 FEV1/FVC：8~19岁= 85％; 20~39岁= 80％; 40~59岁= 75％; 60~80年= 70％。
‡目前，尚无足够的数据将急性发作的频率与哮喘的不同严重水平联系起来。 一般说来，频繁且严重的急性发作（如，需要急诊，非常规随访，住院，或入住重症监护室）都表明哮喘的严重程度非常高。出于治疗目的，≥2次急性发作的患者可能被认为患有持续性哮喘。
EIB=运动诱发支气管痉挛；FEV1=一秒钟用力呼气量；FVC = 用力肺活量；ICS=吸入性糖皮质激素；SABA=短效beta2受体激动剂
Adapted from National Heart, Lung, and Blood Institute: Expert Panel Report 3: Guidelines for the diagnosis and management of asthma—full report 2007.2007年8月28日。Available at http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/asthma/asthgdln.htm.
控制
控制是指治疗后疾病症状、损害及风险达到最小的状态。控制是患者接受治疗时的重要评价指标。无论疾病严重程度如何，获得良好的控制是哮喘治疗的目标。哮喘控制水平分为：
完全控制
部分控制
未控制
通过损害程度及风险评价哮喘患者的严重程度及控制水平（见表 哮喘严重程度分类、哮喘控制水平分类）。
哮喘控制水平分类*, †
组成部分
完全控制
部分控制
未控制
症状
所有年龄，不包括5～11岁儿童：≤2天/周
5～11岁儿童：≤2天/周，但不超过1次/天
所有年龄（不包括5～11岁儿童）：>2天/周
5～11岁儿童：>2天/周，或≤2天/周内多次发作
所有年龄：每天
夜间憋醒
成人和≥12岁儿童：Adults and children ≥ 12 yr: ≤2/月
5～11岁儿童：≤1/月
0～4岁儿童： ≤1/月
成人和≥12岁儿童：1-3/周
5～11岁儿童：≥2/月
0～4岁儿童：>1/月
成人和≥12岁儿童：Adults and children ≥ 12 yr: ≥4次/周
5～11岁儿童：≥2/周
0～4岁儿童：>1/周
正常活动受限
无
稍受限
非常受限
使用短效beta受体激动剂控制症状（不包括用于预防运动性哮喘）
≤2天/周
>2天/周
几次/天
FEV1或峰值流速
>80%预计值或个人最佳值
60%～80%预计值或个人最佳值
<60%预计值或个人最佳值
FEV1/FVC（儿童5～11岁）
> 80%
75–80%
< 75%
加重时需要口服糖皮质激素‡
0～1/年
成人和≥5岁儿童：Adults and children ≥ 5 yr: ≥ ≥2次/年
0～4岁儿童：2～3/年
成人和≥5岁儿童Adults and children ≥ 5 yr: ≥2次/年
0～4岁儿童：>3次/年
问卷：
0
1–2
3−4
≤ 0.75†
≥ 1.5
Ν/Α
≥ 20
16−19
≤ 15
治疗推荐
维持现阶段治疗
每1～6个月随访
如果病情稳定控制 ≥3个月，考虑降阶梯治疗
升1个阶梯治疗
2～6周内重新评估
如果发生药物不良反应，考虑其他治疗
考虑短期运用全身性糖皮质激素
升1～2个阶梯治疗
2周内重新评估
如果发生药物不良反应，考虑其他治疗
*除非特别指出，否则适用于所有年龄。
†控制水平基于损害程度或风险分类。其他需要考虑的因素：肺功能测试提示进行性肺功能降低，严重的药物副作用，急性加重时的严重程度及间隔时间（如：急性加重时如需插管或1个月内住院两次提示控制很差）。
‡目前，尚无足够的数据将急性加重的频率与哮喘的不同控制水平联系起来。 一般说来，频繁且严重的急性加重（如，需要急诊，非常规随访，住院，或入住重症监护室）都表明哮喘控制非常差。
ACQ = 哮喘控制问卷；ACT = 哮喘控制测试；ATAQ = 哮喘治疗评估问卷；FEV1 = 第1秒用力呼气量；FVC = 用力肺活量。
Adapted from National Heart, Lung, and Blood Institute: Expert Panel Report 3: Guidelines for the diagnosis and management of asthma—full report 2007.2007年8月28日。Available at http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/asthma/asthgdln.htm.
损害程度
损害指患者的症状及功能受限的频率及强度(见表 哮喘严重程度的分类)。评估损伤使用与严重程度相似的标准进行，但与严重程度的不同在于损伤评估强调症状和功能限制，而不是疾病过程的内在强度。肺功能或生理、客观损害可以通过肺活量测定法测量，主要是1秒用力呼气量（FEV1）和FEV1占用力肺活量（FVC）的比值，这与哮喘控制的主观成分（比如包括症状和临床表现）密切相关
症状的发生频率
夜间憋醒频率
使用短效beta2受体激动剂缓解症状的频率
正常生活受限的频率
风险
风险是指未来急性发作或肺功能降低的可能性以及发生药物副作用的风险。风险主要通过长期的肺功能及临床指标（见下）评价：
需要口服糖皮质激素的频率
需要住院
需要入住重症监护病房（ICU）
需要插管
xiao'chuan的症状和体征
轻度哮喘患者在发作间期常无典型症状。重度哮喘或病情加重者可出现呼吸困难、胸闷、可闻及的哮鸣音和咳嗽。咳嗽可能是一些患者的唯一症状（咳嗽变异型哮喘）。症状呈昼夜节律性，在睡眠期间加重，经常发生在凌晨4点左右。许多严重患者经常发生夜间憋醒（夜间哮喘）。
体征包括哮鸣音、奇脉（在吸气期间收缩压[BP]下降>10mmHg）、呼吸急促、心动过速和肉眼可见的呼吸用力（使用颈部和胸骨上[辅助]肌肉、呈直立姿势、嘴唇紧闭、因呼吸困难而无法说话）。严重时，呼气时相延长，呼吸比至少为1：3。哮鸣音在吸气相及呼气相均出现或只在呼气相出现。严重气管收缩者因严重气流受限可能出现哮鸣音消失。
严重恶化或即将发生呼吸衰竭的患者会出现典型的意识改变、紫绀、收缩压下降>15mmHg、氧饱和度< 90%以及PaCO2>45mmHg等症状。胸部 X 光片经常显示过度充气，并且 气胸 或者 纵隔气肿 很少。
在哮喘急性发作间期，病人可无任何症状和体征，尽管在用力呼气、运动后和休息时可能闻及轻微哮鸣音。如哮喘长期未控制则易发生肺过度充气，导致桶状胸。
所有症状和体征都是非特异性的，通过及时治疗具有可逆性，尤其是典型的由一种或多种激发因素所引发的哮喘。
哮喘的诊断
临床评估
肺功能测定
诊断主要基于病史和体格检查，并通过肺功能检查确诊。病因诊断和排除其他可引发喘鸣的疾病也是非常重要的。哮喘和慢性阻塞性肺疾病（COPD）有时很易混淆；二者症状和肺功能检测结果相似，但它们发病机制不同。T2 或过敏性炎症最常见的特征是呼出气一氧化氮 (FeNO)、血嗜酸性粒细胞计数和血清 IgE 升高，是被认为最常见的哮喘亚组。T1 细胞介导的免疫与升高的干扰素-γ、肿瘤坏死因子和中性粒细胞炎症相关，这些炎症传统上与 COPD 相关，但可能发生在不受 T2 炎症驱动的哮喘亚组中。这些生物学机制并不专属于这两种疾病，并且他还可以在哮喘和 COPD 之间重合。
哮喘-慢性阻塞性肺病重合(ACO) 越来越被认为是一种独特的实体，表现为持续气流阻塞以及哮喘和慢性阻塞性肺病的几个特征。主要特征包括对支气管扩张剂无反应的固定气道阻塞、显着暴露于吸烟或污染物，以及传统哮喘特征，包括血液或痰嗜酸性粒细胞增多和可逆性气流阻塞。ACO 代表了哮喘（15% 到 35%）和 COPD（10% 到 40%）患者的一个重要子集，这些患者可能对与患者主要诊断相对应的疾病通常不适用的药物产生反应（例如，为诊断为哮喘的患者开具罗夫司特/阿奇霉素的处方，或为诊断为 COPD 的患者开具 T2 生物疗法。
对于难以控制或使用常规治疗方法无效的哮喘，应进一步评估发作性喘息、咳嗽和呼吸困难的其他原因，如 过敏性支气管肺曲霉菌病、支气管扩张、哮喘合并COPD、α-1抗胰蛋白酶缺乏症、囊性纤维化或声带功能障碍。
肺功能测定
疑有哮喘者应进行 肺功能检查 来确定和量化气道阻塞的严重性和可逆程度。肺功能结果的质量与是否用力有关，所以在肺功能测定前需对病人进行耐心教育。如果停用支气管扩张剂尚安全，那么在检查前应停用支气管扩张剂，如检查前8小时，停用短效beta-2 受体激动剂沙丁胺醇等；前24小时停用异丙托溴铵；前12～48小时停用氨茶碱；前48小时停用长效beta2受体激动剂，如沙美特罗和福莫特罗；前1周停用噻托溴铵。
在吸入短效支气管扩张剂前后做肺功能测定。在吸入支气管扩张剂前出现的气流受限体征包括第一秒用力呼气量（FEV1）降低和FEV1对用力肺活量的比值（FEV1/FVC）降低。由于气体潴留，FVC也可下降；此外，肺容积测量显示残气量和（或）功能残气量增加。吸入支气管扩张剂后FEV1增加 >12%或增加 ≥10%预计值FEV1，证明气道阻塞是可逆的；即使无改善也不能除外试用长效支气管扩张剂治疗。
流速-容量曲线也可用于诊断声带功能障碍——一种与哮喘类似的可引起上气道阻塞的常见病因。但是，应该注意的是声带功能障碍是间歇性的，流速容量曲线正常也不能排除这种情况。
支气管激发试验，为吸入乙酰甲胆碱（或替代物，如吸入组胺、腺苷、缓激肽，或运动试验）激发气道收缩，用于肺功能和流速－容量环正常的可疑哮喘病人、可疑咳嗽变异性哮喘，前提是无禁忌症。 禁忌症包括FEV1<1L或<50%预计值、新近发生的心肌梗死或中风、严重高血压（收缩压>200mmHg；舒张压>100mmHg）。激发试验后FEV1下降>20%支持哮喘的诊断。 但在对其他疾病如COPD作刺激性试验时，FEV1也可能出现用药后的反应性下降。如果 FEV1 在激发试验的最后降低<20％，不太可能存在哮喘。
其他试验
其他试验可能对一些疾病诊断有帮助：
一氧化碳弥散功能测定（DLCO）
胸部X线检查
过敏试验
呼出气一氧化氮（FeNO）
DLCO检测有助于区分哮喘和COPD。哮喘时结果正常或升高，而在COPD时结果常降低，尤其是肺气肿患者。
胸片可帮助除外引起哮喘的某些病因或排除其他诊断，如心衰或肺炎。哮喘时胸片多为正常，但也可呈现过度充气或节段性肺不张，后者是粘液栓的一种表现。对于渗出影，尤其那些呈游走性并伴有中央支气管扩张的，提示变应性支气管肺曲霉病。
过敏试验适用于那些病史提示有明确过敏原的儿童（尤其是过敏性鼻炎），因为所有儿童都可能适宜免疫治疗。对于病史提示在避免过敏原后症状减轻的成年患者和那些考虑用抗IgE抗体治疗的患者也考虑进行该检查。皮肤试验和通过放射性过敏原吸附试验（RAST）测定过敏原特异性IgE，可以明确特异性激发因素。
血液检查可能是必要的。血液中嗜酸性粒细胞升高（> 400细胞/mcL [> 0.4×109/L]）和非特异性IgE水平升高提示过敏性哮喘的诊断，但既不敏感也无特异性。此外，一些研究表明，嗜酸性粒细胞水平也可能随其他因素而每天变化（1)。一般来说，早上血嗜酸性粒细胞水平较高，下午采集样本时可能出现嗜酸性粒细胞计数假性偏低。
在患病 ≥ 5年的患者中，尤其是儿童，当哮喘诊断不明确时，呼出气一氧化氮分数（FeNO）可用于评估，并可作为监测疾病严重程度和治疗效果的生物标志物 (2）。FeNO 水平 > 50 ppb 与过敏性气道炎症一致，支持哮喘诊断。一个等级 < 25 ppb 更符合另一种诊断。25 到 50 ppb 之间的水平是不确定的。
较少应用痰中嗜酸性粒细胞升高来评价病情，因痰中发现大量嗜酸性粒细胞只能提示哮喘，既不敏感也不特异。
用价格便宜的手持式峰流速仪测量呼气峰流速（PEF）被推荐用于在家中监测病情严重性以及指导治疗。
急性发作的评估
可根据临床症状评估哮喘急性发作的患者，但有时仍需进行某些测定：
脉搏血氧饱和度
有时呼气峰流速(PEF)测定
FeNO
哮喘加重的治疗决定主要基于对体征和症状的评估。PEF检测有助于判断病情恶化的严重程度，但最常用于监测门诊患者的治疗反应。PEF值要取患者的最佳值，在同样控制很好的患者中其值差异较大。低于基线值的15%～20％提示明显加重。如果不知道基线值，可以使用基于年龄，身高和性别预测PEF百分比，但准确度不如与患者的个人最佳状况进行比较。
虽然肺活量测定法（如FEV1）比PEF更准确地反映气流量，但其在大多数紧急门诊和急诊科中是不切实际。它可在基于办公室的治疗监测时使用，或在需要采取客观措施时使用（例如，当出现病情比患者自身感觉的更严重的情况时，或未察觉时）。
对大多数急性发作的患者不需做胸片，但对有症状或体征提示肺炎、气胸或纵隔气肿者可进行胸片检查。
对于有明显呼吸窘迫或呼吸衰竭症状和体征的患者，应行动脉或静脉血气分析。
呼出气一氧化氮分数测量已被提议作为评估对病史或临床表现混乱不清患者的哮喘控制的辅助手段。没有建立临界值；然而，基于 FeNO 的治疗效果和依从性监测导致恶化频率显着降低。关于服用免疫调节药物的患者使用 FeNO 的数据有限（2）。
诊断参考
1.Gibson PG: Variability of blood eosinophils as a biomarker in asthma and COPD.Respirology 23(1):12–13, 2018.doi: 10.1111/resp.13200
2.Expert Panel Working Group of the National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) administered and coordinated National Asthma Education and Prevention Program Coordinating Committee (NAEPPCC), Cloutier MM, Baptist AP, et al: 2020 Focused Updates to the Asthma Management Guidelines: A Report from the National Asthma Education and Prevention Program Coordinating Committee Expert Panel Working Group.J Allergy Clin Immunol 146(6):1217–1270, 2020. doi: 10.1016/j.jaci.2020.10.003
哮喘的预后
大多数患儿的哮喘能缓解，但还有1/4的患者病程迁延到成人或复发。女性、吸烟、初发年龄小、对家庭尘螨敏感都是复发和持续发作的危险因素。
尽管每年有大量的人死于哮喘，但其中大多数死亡可通过治疗来防止。所以通过充分的评估和坚持治疗，预后较好。死亡的危险因素包括入院前增加口服糖皮质激素用量、既往有急性加重病史，以及当前呼气峰流速较低。一些研究表明应用吸入性糖皮质激素可降低住院率和死亡率。
随着时间的推移，一些哮喘患者的气道会发生永久性的结构改变(重构)，并发展到无法完全逆转的基本气流阻塞。早期积极应用抗炎药物可能对预防气道重塑有益。
哮喘的治疗
控制诱发因素
药物治疗
监测
患者教育
急性发作的治疗
哮喘治疗目的是最大限度减小损害和风险，包括防止急性发作和将包括夜间觉醒次数在内的慢性症状降到最少；将急诊就诊或住院治疗的必要性降到最小；保持基本（正常）肺功能和活动水平；避免治疗的副作用。
控制诱发因素
通过用合成纤维枕头、不透水床垫套，经常用热水洗床单、枕套和毯子可能会控制一些患者的诱发因素。理想情况下，应至少从卧室中去除软垫家具、软玩具、地毯、窗帘和宠物，以减少尘螨和动物皮屑。对于地下室和其他通风不良处，潮湿的房间宜用干燥器来减少霉菌的滋生。房屋内雾化可减少尘螨等过敏原。清扫房屋和根除蟑螂尤为重要。虽然在城市环境中控制诱发因素更难，但这些措施仍很重要。
高效粒子空气（HEPA）吸尘器和过滤器可减轻症状，但是他们对改善肺功能和药物需求量的作用并未证实。
亚硫酸盐敏感的患者应避免饮用含此类成分的食物（如某些酒和沙拉酱）。
尽可能避免或控制一些非过敏性诱发因素，如吸烟、强烈气味、刺激性烟尘、冷空气、高湿度。限制与病毒性上呼吸道感染患者的接触也很重要。但是，运动诱发的哮喘不能通过避免运动来治疗，因为运动对健康很重要。相反，在运动前或运动期间或运动后，根据需要预防性给予短效支气管扩张剂（急救吸入器）； 控制性疗法（ 哮喘管理步骤表中的第2步及以上）如果运动引起的症状对急救吸入器无反应，或每天或更频繁地发生，则应开始进行控制性治疗。
阿司匹林敏感型哮喘患者在需要止痛药时，可以使用对乙酰氨基酚、胆碱水杨酸镁或高选择性非甾体抗炎药（如塞来昔布）。
对于非选择性beta受体阻滞剂（如普萘洛尔、替莫洛，卡维地洛，纳多洛，索他洛），包括局部剂型，哮喘是其相对禁忌证，但是心脏选择性药物（如美托洛尔、阿替洛尔）可能无副作用。
药物治疗
支气管热成形术
支气管热成形术是一种支气管镜技术，通过装置将局部控制的射频波传递到气道而施加热能。热能减少哮喘气道平滑肌重塑（从而减少平滑肌纤维量）。在经多种药物治疗未控制的严重哮喘患者中，临床试验发现，它能使哮喘发作频率略有下降，并改善症状控制。然而，一些患者在该治疗后症状迅速恶化，有时甚至需要在手术后立即住院。专家建议避免支气管热成形术，除非患者对潜在不良后果的重视程度较低，而对短期潜在益处的重视程度较高。如果可能，支气管热成形术应在正规的中心进行（1)。
有以下情况的重症哮喘患者可考虑支气管热成形术：吸入糖皮质激素和长效支气管扩张剂仍无法控制、需要间断或连续口服糖皮质激素、 FEV1 ≥50％预计值、无危及生命的急性发作史。应用该技术前，患者应了解术后发生哮喘急性发作并因此需要住院的风险。支气管热成形术的长期疗效和安全性未知。在急性发作次数> 3次/年或FEV1<50％预计值的哮喘患者中，尚无数据，因为这些患者在临床试验被排除。
监测治疗反应
指南推荐使用肺功能（FEV1，FEV1/FVC，FVC）来测量气流受限和评估损害及风险。确诊哮喘的患者应至少每1~2年进行一次肺功能测定，监测疾病进展情况，如果肺功能下降或因气流阻塞增加而受损，则可能需要加强治疗（见表 哮喘控制水平的分类）。在院外，家用呼气峰流速（PEF）监测联合患者症状日志卡和哮喘控制计划，对记录中至重度持续性哮喘患者的疾病进展和治疗反应非常有用。当哮喘缓解时，只需早晨测量一次PEF。如果病人PEF < 80%个人最佳值，则每天监测2次来评估昼夜节律性变化。昼夜节律变化>20%提示气道不稳定，需要重新评价治疗方案。
患者教育
患者教育重要性不可忽视。关于哮喘（如诱发因素、用何种药物及用药时间、正确的吸入技术、如何使用带定量雾化吸入器（MDI）的储物罐及严重发作时糖皮质激素早期应用的重要性），患者知晓的越多做得越好。每个患者应有一完整的书面计划用于日常管理，尤其是急性发作的管理，而这主要基于患者最佳个人峰流速而不是正常预计值。依此计划坚持治疗可更好地控制哮喘。
急性哮喘发作的治疗
慢性哮喘的治疗
目前哮喘指南推荐根据严重程度分级确定治疗。而维持治疗主要根据哮喘控制水平的评估（见表 哮喘控制水平的分类）。在哮喘的损害及风险控制前，呈“升阶梯治疗”（见表 哮喘管理的程序）。在治疗升级前，应综合考虑以下因素：依从性、环境因素暴露（如诱因暴露）、并发合并症（如肥胖、过敏性鼻炎、胃食管反流病、慢性阻塞性肺疾病、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、声带功能障碍、吸入型可卡因滥用）。在增加药物治疗之前这些因素需要被控制。一旦哮喘控制达3个月以上，药物剂量应尽量减少到维持良好控制的最小剂量（降级）。具体药物及剂量见表治疗慢性哮喘的药物。
哮喘的阶梯治疗*
阶梯
适宜治疗†
替换治疗
1（间歇性哮喘的初始治疗）
按需给予短效beta2受体激动剂†
—
2（轻度持续初始治疗）
每日低剂量吸入皮质类固醇和按需使用短效β2激动剂
或
对于 12 岁及以上的年龄，根据需要同时使用吸入性皮质类固醇和短效 β-2 激动剂
肥大细胞稳定剂、白三烯受体拮抗剂、茶碱或齐留通（适用于 12 岁及以上），必要时（抢救）短效 beta-2 激动剂治疗
3（中度持续初始治疗）
每日和按需联合低剂量吸入皮质类固醇加福莫特罗‡
每日中等剂量吸入皮质类固醇和按需（急救）使用短效β2激动剂
或
每日低剂量吸入皮质类固醇加以下之一：
每次按需（抢救）短效 β-2 激动剂治疗
或
对于 12 岁及以上的年龄，每日低剂量吸入皮质类固醇加长效毒蕈碱拮抗剂或齐留通，按需（抢救）短效 β-2 激动剂治疗
4
每日和按需联合使用中等剂量吸入皮质类固醇 - 福莫特罗‡
每日中等剂量吸入皮质类固醇加长效β2激动剂，以及按需（急救）使用短效β2激动剂治疗
或
对于 12 岁及以上的年龄，每日中等剂量吸入皮质类固醇加长效毒蕈碱拮抗剂和按需（抢救）短效 β-2 激动剂治疗
或
每日吸入中等ji'liang皮质类固醇加以下之一：
每次按需（抢救）短效 β-2 激动剂治疗
5（重度持续哮喘的起始阶段）
对于 5-11 岁，每日大剂量吸入皮质类固醇 - 长效 β-2 激动剂联合治疗与按需短效 β-2 激动剂治疗
或
对于 12 岁及以上，每日中高剂量吸入皮质类固醇 - 长效 β-2 激动剂联合长效毒蕈碱拮抗剂和按需短效 β-2 激动剂治疗
和
考虑添加哮喘生物制剂（包括抗 IgE、抗 IL5、抗 IL5R、抗 IL4/IL13）
对于 5-11 岁，每日大剂量吸入皮质类固醇加白三烯受体拮抗剂或每日大剂量吸入皮质类固醇加茶碱，按需（抢救）短效 β-2 激动剂治疗
或
对于 12 岁及以上，每日中高剂量吸入皮质类固醇加长效 β-2 激动剂或每日大剂量吸入皮质类固醇加白三烯受体拮抗剂，按需（抢救）短效 β-2 激动剂治疗
和
考虑添加哮喘生物制剂（包括抗 IgE、抗 IL5、抗 IL5R、抗 IL-4/IL13）
6
每日大剂量吸入皮质类固醇和长效β2激动剂，加用口服皮质类固醇并根据需要使用短效β2激动剂治疗
和
考虑添加哮喘生物制剂（包括抗 IgE、抗 IL5、抗 IL5R、抗 IL4/IL13）
对于 5-11 岁人群，每日大剂量吸入皮质类固醇加白三烯受体拮抗剂和口服全身性皮质类固醇或每日大剂量吸入皮质类固醇加茶碱加口服皮质类固醇，按需（抢救）短效 β2 激动剂治疗
和
考虑添加哮喘生物制剂（包括抗 IgE、抗 IL5、抗 IL5R、抗 IL4/IL13）
*在升级梯之前，必须首先对依从性，环境因素（如诱因）、合并症等进行综合回顾，必要时进行相应管理。
†短效beta2受体激动剂适用于快速缓解所有阶段患者的症状，并可预防运动诱发的哮喘。
‡ 更新后的 NAEPP 哮喘管理指南第 3 步和第 4 步的首选救援方案包括 5-11 岁人群24 小时内使用 1 至 2 喷按需福莫特罗和吸入皮质类固醇，每日最大剂量不超过 8 喷福莫特罗（36 mcg) ，≥ 12岁人群24 小时内 使用12 喷福莫特罗 (54 mcg)。
Adapted from the Expert Panel Working Group of the National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) administered and coordinated National Asthma Education and Prevention Program Coordinating Committee (NAEPPCC), Cloutier MM, Baptist AP, et al: 2020 Focused Updates to the Asthma Management Guidelines: A Report from the National Asthma Education and Prevention Program Coordinating Committee Expert Panel Working Group.J Allergy Clin Immunol 146(6):1217–1270, 2020. doi: 10.1016/j.jaci.2020.10.003
运动性哮喘
常通过在开始运动前预防性吸入短效beta2受体激动剂或肥大细胞稳定剂来抑制运动性哮喘。如果beta2受体激动剂无效或运动诱发的哮喘每天或更加频繁地引起症状，患者需要控制治疗。
阿司匹林过敏性哮喘
主要治疗是避免阿司匹林和其他非甾体抗炎药。塞来昔布不是一个诱发因素。白三烯拮抗剂可以阻止对非甾体抗炎药反应。另外，根据 阿司匹林 敏感性和哮喘严重程度，可以在住院或门诊诊所进行脱敏。在大多数能够坚持脱敏治疗超过一年的患者中，脱敏疗法是成功的。
研究性治疗
针对炎症发生发展特殊阶段开展多种治疗。针对白细胞介素6 (IL-6)、胸腺基质淋巴细胞生成素、肿瘤坏死因子-alpha、其他趋化因子和细胞因子或它们的受体的治疗都在研究当中，或考虑作为治疗靶点。
治疗参考文献
1.Expert Panel Working Group of the National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) administered and coordinated National Asthma Education and Prevention Program Coordinating Committee (NAEPPCC), Cloutier MM, Baptist AP, et al: 2020 Focused Updates to the Asthma Management Guidelines: A Report from the National Asthma Education and Prevention Program Coordinating Committee Expert Panel Working Group.J Allergy Clin Immunol 146(6):1217–1270, 2020. doi: 10.1016/j.jaci.2020.10.003
特殊群体
婴儿、儿童和青少年
婴儿哮喘很难诊断，常误诊误治 (参见 婴儿和幼童的喘息和哮喘)。经验性吸入支气管扩张剂和抗炎药可有助于诊断治疗。可以通过雾化器或使用带或不带面罩的储雾罐型定量雾化器（MDI）给药。症状>每周2次，<5岁的婴儿和儿童建议每天给予抗炎治疗：吸入糖皮质激素（首选）、白三烯受体拮抗剂或色甘酸钠。
>5岁的儿童和青少年哮喘患者的治疗与成人相似，但不推荐使用长效毒蕈碱拮抗剂。此外，齐留通只能用于≥12岁的儿童。应鼓励>5 岁的儿童哮喘患者和青少年哮喘患者保持体育活动、锻炼和参与运动。青少年肺功能试验预期标准值接近儿童标准（不是成人）。青少年和发育成熟的幼儿将参与自身哮喘管理计划的制定，并建立提高依从性的治疗目标。教师和学校护士将了解治疗计划以确保急救时可靠和迅速地用药。色甘酸钠和奈多罗米常用于这类病人，但是作用不如吸入糖皮质激素。 长效制剂可避免在学校用药时出现的问题（例如，不方便，尴尬）。
孕妇
约1/3哮喘妇女孕期症状减轻，1/3加重（时而会发展为重度）；1/3无变化。胃食管反流病（GERD）可能是导致妊娠期症状性疾病的重要诱发因素。孕期控制哮喘非常重要，若母亲疾病控制不佳可致产前死亡率增加、早产、低出生体重儿。
抗哮喘药物未发现不利于胎儿的作用，但尚无安全性方面的数据。(参见 guidelines from the National Asthma Education and Prevention Program, Managing Asthma During Pregnancy: Recommendations for Pharmacologic Treatment–Update 2004.)一般情况下，相对于哮喘药物的不良反应，不受控制的哮喘对于母亲和胎儿来说更是一个危险因素。在怀孕期间，正常的血液PCO2 水平是约32 mmHg。因此, 若PCO2接近40毫米汞柱则可能发生二氧化碳潴留。
经验与提示
老年人
老年患者其他阻塞性肺部疾病的发病率较高（例如，COPD），因此识别气管阻塞可逆性部分的大小很重要，（例如，可进行2~3周糖皮质激素吸入试验或支气管扩张剂后肺功能测定）。老年患者可能对beta2受体激动剂和吸入型糖皮质激素的副作用更加敏感。 在吸入糖皮质激素期间，采取保护骨密度的方法（例如补充Ca片和维生素D，双磷酸盐）对具有骨质疏松危险因素的患者极为有益。
关键点
哮喘诱发物的范围从环境过敏原和呼吸道刺激物到感染，阿司匹林，运动，情绪和胃食管反流病。
患者出现不能解释的持续性咳嗽，尤其是在夜间，需要考虑哮喘。
如果怀疑哮喘，安排肺功能检查，必要时行乙酰甲胆碱激发试验。
教育患者如何避免诱发因素。
用于慢性哮喘的过敏和免疫反应调节药物- 通常是吸入性糖皮质激素，根据哮喘的严重程度加入其它药物（例如，长效支气管扩张剂，肥大细胞稳定剂，白三烯受体拮抗剂）。
怀孕期间积极治疗哮喘。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
The National Heart, Lung, and Blood Institute: Expert Panel Report 3, Guidelines for the diagnosis and management of asthma—full report 2007.
Expert Panel Working Group of the National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) administered and coordinated National Asthma Education and Prevention Program Coordinating Committee (NAEPPCC), Cloutier MM, Baptist AP, et al: 2020 Focused Updates to the Asthma Management Guidelines: A Report from the National Asthma Education and Prevention Program Coordinating Committee Expert Panel Working Group.J Allergy Clin Immunol 146(6):1217–1270, 2020. doi: 10.1016/j.jaci.2020.10.003