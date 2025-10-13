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成人血压的分类*

成人血压的分类*

分类

血压

正常血压

< 120/80毫米汞柱

血压升高

120–129/< 80 mmHg

1级高血压

130–139 mmHg（收缩压）

80–89 mmHg（舒张压）

2级高血压

140 mmHg（收缩压）

90 mmHg（舒张压）

*若患者的收缩压和舒张压分属不同级别，应按照较高的血压级别归类。

Data from Writing Committee Members*, Jones DW, Ferdinand KC, et al.2025 AHA/ACC/AANP/AAPA/ABC/ACCP/ACPM/AGS/AMA/ASPC/NMA/PCNA/SGIM Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Hypertension.2025;82(10):e212-e316.doi:10.1161/HYP.0000000000000249

*若患者的收缩压和舒张压分属不同级别，应按照较高的血压级别归类。

Data from Writing Committee Members*, Jones DW, Ferdinand KC, et al.2025 AHA/ACC/AANP/AAPA/ABC/ACCP/ACPM/AGS/AMA/ASPC/NMA/PCNA/SGIM Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Hypertension.2025;82(10):e212-e316.doi:10.1161/HYP.0000000000000249

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