梅毒分类
分期
描述
症状和体征
获得性
原发性
有传染性
硬下疳（一个小的通常无痛的皮肤溃疡），区域淋巴结肿大
继发性
有传染性
在一期的数周到数月后出现
皮疹（可能与一些其他疾病相混淆），黏膜糜烂、脱发，发热，许多其他症状
潜伏期
通常不具有传染性
可能持续存在或进展至晚期
无症状
早期潜伏梅毒（感染病程< 1年）有时出现感染性病损复发
晚期潜伏梅毒感染 （感染≥1年时间）很少复发;血清学检测阳性
三期或晚期
有症状；无传染性
临床上分为良性三期梅毒，心血管梅毒，神经梅毒（无症状性神经梅毒、脑膜血管神经梅毒、脑实质神经梅毒、脊髓痨）
先天性*†
早期
有症状；
症状发生在2岁以前
显性疾病（例如，肝脾肿大、黄疸、鼻炎、皮疹、淋巴结肿大、骨骼异常）
晚期
有症状；
发生在2岁之后
哈钦森切牙、眼部或骨骼异常
* 先天性梅毒可导致早产、死产或新生儿死亡。在未经治疗的梅毒患者所生的婴儿中，超过 30% 的婴儿是死产或因新生儿感染而死亡（沃兹尼亚克・PS、坎蒂・JB、泽雷・F 等。《先天性梅毒的死亡率》。J Pediatr。2023;263:113650. doi:10.1016/j.jpeds.2023.113650）。
†先天性梅毒也可能处于永久潜伏（无症状）状态。