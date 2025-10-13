* 先天性梅毒可导致早产、死产或新生儿死亡。在未经治疗的梅毒患者所生的婴儿中，超过 30% 的婴儿是死产或因新生儿感染而死亡（沃兹尼亚克・PS、坎蒂・JB、泽雷・F 等。《先天性梅毒的死亡率》。J Pediatr。2023;263:113650. doi:10.1016/j.jpeds.2023.113650）。