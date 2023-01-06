约1/3的未治病人可发展为晚期梅毒，尽管有时要到初始感染很多年后。 病变在临床上可分为

良性三期梅毒

心血管梅毒

神经梅毒

良性三期梅毒通常在感染后3～10年发生，可累及皮肤、骨骼和内脏。树胶肿是肉芽肿性肿块，有时呈坏死性、周围有血管炎。常为局限性的，但也可弥漫浸润整个器官或组织，缓慢生长、缓慢愈合并遗留瘢痕。

梅毒 (梅毒瘤) 图片 BSIP, SIDEA REVUZ/SCIENCE PHOTO LIBRARY

骨的良性三期梅毒可引起伴骨质增生的骨膜炎或有破坏性病损的骨炎，导致深部的钻孔样疼痛，以晚间加重为其

心血管梅毒通常在初始感染后10～25年后出现以下情况：

升主动脉动脉瘤样扩张

主动脉瓣关闭不全

冠状动脉狭窄

扩张的主动脉瘤可能由于压迫或侵蚀邻近的纵隔和胸壁结构而产生症状。 症状包括因气管受压而引起的刺耳咳嗽和呼吸受阻、因左侧喉返神经受压导致声带麻痹引起的声音嘶哑，以及胸骨、肋骨或脊柱的侵蚀性疼痛。

神经梅毒有几种形式：

无症状性神经梅毒

脑膜血管神经梅毒

脑实质神经梅毒

脊髓痨

无症状性神经梅毒可引起轻度的脑膜炎，在原先诊断为潜伏梅毒的患者中比例为15％，二期梅毒患者中为25％~40％，心血管梅毒为12％，良性三期梅毒为5％。未治疗的感染者中约5％发展为有症状的神经梅毒。初始感染2年以上脑脊液（CSF）仍正常者不大可能出现神经梅毒。

脑膜血管神经梅毒由脑或脊髓的中-大动脉血管炎。症状一般在感染5～10年后出现，轻者无症状，重者可出现脑卒中。起始症状可能为头痛、颈项强直、眩晕、异常行为、注意力不集中、记忆力下降、倦怠、失眠和视物模糊。脊髓受累时，可产生肩胛带肌和上肢肌肉肌力减退和消耗，缓慢进展的痉挛性截瘫伴小便和（或）大便失禁。在罕见的病例可有横贯性脊髓炎伴有突然发作的软瘫或括约肌失禁。

破坏脑皮质的慢性脑膜脑炎可引起脑实质性神经梅毒（麻痹性痴呆）。通常在初始感染15~20年后发生，且不影响40～50多岁之前的病人。行为发生异常改变，有时导致精神性疾病和痴呆。表现为进行性行为改变和精神病样或痴呆样症状。常有神经过敏，注意力集中困难，记忆力减退，判断障碍，头痛，失眠，疲倦和嗜睡，可有惊厥、失语或一过性偏瘫。病人的卫生状况恶化，不修边幅，可能出现情绪不稳定、虚弱、忧郁和夸大妄想和伴自知力缺失，出现浪费。体征包括口、舌、伸出的手和全身震颤；瞳孔异常；构音困难；腱反射亢进；有的病例出现踝阵挛。笔迹常东歪西扭无法读认。

脊髓痨（运动性共济失调）包括后柱和神经根缓慢进展的退行性变。它通常在初始感染20～30年后出现，机制尚不明确。最初和最具特征性的症状通常为不规则发作的背部和腿部剧烈的刀刺样（电击样）疼痛，下肢的振动觉、本体感觉和反射丧失。步态共济失调，感觉过敏和感觉异常可产生行走时踩泡沫橡皮的感觉。膀胱感觉缺失可导致尿潴留、尿失禁和反复感染。勃起功能障碍常见。

许多脊髓痨病人消瘦，有特征性的悲伤面容和阿-罗瞳孔。可发生视神经萎缩。腿部检查可发现肌张力低下，腱反射减退或消失，震动觉和关节位置觉受损，跟胫试验共济失调，深部疼痛感觉缺失和Romberg征阳性。脊髓痨有顽固性倾向，即使接受过治疗。

内脏危象（间断性疼痛）是一种不同的脊髓痨，其阵发性疼痛可出现在许多器官，最长见于胃（导致呕吐），也可见于直肠，膀胱和喉部。