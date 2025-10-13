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慢性淋巴细胞白血病的临床分期*

慢性淋巴细胞白血病的临床分期*

分类和分期

概述

Rai

0期

外周血淋巴细胞绝对数>10,000/mcL (> 10 × 109/L) 和骨髓淋巴细胞30%

Ⅰ期

0期＋淋巴结肿大

Ⅱ期

0–I期合并肝肿大或脾肿大

Ⅲ期

0–II期合并血红蛋白<11 g/dL (< 110 g/L)的贫血

Ⅳ期

0–III期合并血小板计数<100,000/mcL (< 100 × 109/L)的血小板减少

Binet

A期

外周血淋巴细胞绝对数>10,000/mcL (> 10 × 109/L)和骨髓淋巴细胞30%

血红蛋白10 g/dL (≥ 100 g/L)

血小板100,000/mcL (≥ 100 × 109/L)

受累部位2处*

B期

如A期，但受累部位为3~5处

C期

A或B期，但Hb<10 g/dL (<100 g/L) 或血小板<100,000/mcL (<100 × 109/L)

*受累部位：颈部、腋下和腹股沟淋巴结；肝；以及脾。

Rai KR, Sawitsky A, Cronkite EP, et al.Clinical staging of chronic lymphocytic leukemia.Blood.1975;46(2):219-234. Blood.2016;128(17):2109.doi:10.1182/blood-2016-08-737650

Binet JL, Auquier A, Dighiero G, et al.A new prognostic classification of chronic lymphocytic leukemia derived from a multivariate survival analysis. Cancer.1981;48(1):198-206.doi:10.1002/1097-0142(19810701)48:1<198::aid-cncr2820480131>3.0.co;2-v

*受累部位：颈部、腋下和腹股沟淋巴结；肝；以及脾。

Rai KR, Sawitsky A, Cronkite EP, et al.Clinical staging of chronic lymphocytic leukemia.Blood.1975;46(2):219-234. Blood.2016;128(17):2109.doi:10.1182/blood-2016-08-737650

Binet JL, Auquier A, Dighiero G, et al.A new prognostic classification of chronic lymphocytic leukemia derived from a multivariate survival analysis. Cancer.1981;48(1):198-206.doi:10.1002/1097-0142(19810701)48:1<198::aid-cncr2820480131>3.0.co;2-v

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