慢性淋巴细胞白血病的临床分期*
分类和分期
概述
Rai
0期
外周血淋巴细胞绝对数>10,000/mcL (> 10 × 109/L) 和骨髓淋巴细胞≥30%
Ⅰ期
0期＋淋巴结肿大
Ⅱ期
0–I期合并肝肿大或脾肿大
Ⅲ期
0–II期合并血红蛋白<11 g/dL (< 110 g/L)的贫血
Ⅳ期
0–III期合并血小板计数<100,000/mcL (< 100 × 109/L)的血小板减少
Binet
A期
外周血淋巴细胞绝对数>10,000/mcL (> 10 × 109/L)和骨髓淋巴细胞≥30%
血红蛋白≥10 g/dL (≥ 100 g/L)
血小板≥100,000/mcL (≥ 100 × 109/L)
受累部位≤2处*
B期
如A期，但受累部位为3~5处
C期
A或B期，但Hb<10 g/dL (<100 g/L) 或血小板<100,000/mcL (<100 × 109/L)
*受累部位：颈部、腋下和腹股沟淋巴结；肝；以及脾。
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Binet JL, Auquier A, Dighiero G, et al.A new prognostic classification of chronic lymphocytic leukemia derived from a multivariate survival analysis. Cancer.1981;48(1):198-206.doi:10.1002/1097-0142(19810701)48:1<198::aid-cncr2820480131>3.0.co;2-v