埃勒斯-丹洛斯综合征的临床类型
类型
常见临床特征
基因变异
分子病理生理学
经典型
脆弱皮肤（丝绒状或生面团状质地）
萎缩性瘢痕
全身性过度活动
COL5A1
COL5A2
COL1A1
胶原蛋白的结构和加工
血管
动脉脆弱性、动脉瘤、夹层、破裂
瘀伤
结肠与子宫、肌肉或肌腱断裂
突发性气胸
COL3A1
COL1A1
胶原蛋白的结构和加工
关节松弛症
严重过度活动伴脱位
先天性髋关节脱位（双侧）
组织脆弱性与萎缩性瘢痕
COL1A1
COL1A2
胶原蛋白的结构和加工
皮肤脆裂症
皮肤极度脆弱伴有皮肤松弛、过度伸展及严重瘀伤
特征性颅面特征*
四肢短
ADAMTS2
胶原蛋白的结构和加工
心脏瓣膜
心脏瓣膜关闭不全
过度活动
COL1A2
胶原蛋白的结构和加工
脊柱后侧凸
张力过低
先天性/早发性脊柱后侧凸
过度活动
PLOD1
FKBP14
胶原蛋白的折叠与交联
经典型
类经典2型（暂定）
经典型：
皮肤过度伸展（质地如si绒般）；无萎缩性瘢痕
腿部水肿
类经典2型：
皮肤过度伸展伴萎缩性瘢痕
全身性过度活动
骨量减少
兼而有之:
足部畸形†
经典样：TNXB
类经典2型：AEBP1
经典型：肌基质结构和功能
类经典2型：胶原蛋白和细胞外基质形成
肌病性
张力过低
挛缩
过度活动
COL12A1
肌基质结构和功能
肌肉挛缩性
多发性挛缩
特征性颅面特征*
皮肤脆弱、过度伸展伴容易瘀伤
CHST14
DSE
糖胺聚糖生物合成
脊柱发育不良
进行性身材矮小
张力过低
肢体弯曲
部分受累基因相关的特异性颅面特征
B4GALT7
B3GALT6
SLC39A13
糖胺聚糖生物合成（B4GALT7和B3GALT6）
细胞内过程（SLC39A13）
脆性角膜综合征
角膜薄、角膜破裂、视网膜脱离
听力损失
ZNF469
PRDM5
细胞外基质稳态
牙周
严重、早发性牙周病伴牙齿缺失
胫前斑块
皮肤过度伸展伴易出现瘀伤
C1R
C1S
补体途径
高活动性
全身关节过度活动
关节不稳
慢性疼痛
未知
未知
* 颅面特征包括大囟门、向下倾斜的眼睑裂和蓝色巩膜；其他特征因埃勒斯-当洛斯综合征类型而异。1
† 足部畸形包括宽前足、短趾畸形、扁平足、拇囊炎和足跟丘疹。
Data from The Ehlers-Danlos Society.2017 EDS International Classification; Malfait F, Castori M, Francomano CA, Giunta C, Kosho T, Byers PH.The Ehlers-Danlos syndromes. Nat Rev Dis Primers.2020;6(1):64.Published 2020 Jul 30.doi:10.1038/s41572-020-0194-9; and from Malfait F, Francomano C, Byers P, et al.The 2017 international classification of the Ehlers-Danlos syndromes. Am J Med Genet C Semin Med Genet.2017;175(1):8-26.doi:10.1002/ajmg.c.31552.