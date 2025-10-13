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埃勒斯-丹洛斯综合征的临床类型

埃勒斯-丹洛斯综合征的临床类型

类型

常见临床特征

基因变异

分子病理生理学

经典型

脆弱皮肤（丝绒状或生面团状质地）

萎缩性瘢痕

全身性过度活动

COL5A1

COL5A2

COL1A1

胶原蛋白的结构和加工

血管

动脉脆弱性、动脉瘤、夹层、破裂

瘀伤

结肠与子宫、肌肉或肌腱断裂

突发性气胸

COL3A1

COL1A1

胶原蛋白的结构和加工

关节松弛症

严重过度活动伴脱位

先天性髋关节脱位（双侧）

组织脆弱性与萎缩性瘢痕

COL1A1

COL1A2

胶原蛋白的结构和加工

皮肤脆裂症

皮肤极度脆弱伴有皮肤松弛、过度伸展及严重瘀伤

特征性颅面特征*

四肢短

ADAMTS2

胶原蛋白的结构和加工

心脏瓣膜

心脏瓣膜关闭不全

过度活动

COL1A2

胶原蛋白的结构和加工

脊柱后侧凸

张力过低

先天性/早发性脊柱后侧凸

过度活动

PLOD1

FKBP14

胶原蛋白的折叠与交联

经典型

类经典2型（暂定）

经典型：

皮肤过度伸展（质地如si绒般）；无萎缩性瘢痕

腿部水肿

类经典2型：

皮肤过度伸展伴萎缩性瘢痕

全身性过度活动

骨量减少

兼而有之:

足部畸形†

经典样：TNXB

类经典2型：AEBP1

经典型：肌基质结构和功能

类经典2型：胶原蛋白和细胞外基质形成

肌病性

张力过低

挛缩

过度活动

COL12A1

肌基质结构和功能

肌肉挛缩性

多发性挛缩

特征性颅面特征*

皮肤脆弱、过度伸展伴容易瘀伤

CHST14

DSE

糖胺聚糖生物合成

脊柱发育不良

进行性身材矮小

张力过低

肢体弯曲

部分受累基因相关的特异性颅面特征

B4GALT7

B3GALT6

SLC39A13

糖胺聚糖生物合成（B4GALT7B3GALT6

细胞内过程（SLC39A13

脆性角膜综合征

角膜薄、角膜破裂、视网膜脱离

听力损失

ZNF469

PRDM5

细胞外基质稳态

牙周

严重、早发性牙周病伴牙齿缺失

胫前斑块

皮肤过度伸展伴易出现瘀伤

C1R

C1S

补体途径

高活动性

全身关节过度活动

关节不稳

慢性疼痛

未知

未知

* 颅面特征包括大囟门、向下倾斜的眼睑裂和蓝色巩膜；其他特征因埃勒斯-当洛斯综合征类型而异。1

† 足部畸形包括宽前足、短趾畸形、扁平足、拇囊炎和足跟丘疹。

Data from The Ehlers-Danlos Society.2017 EDS International Classification; Malfait F, Castori M, Francomano CA, Giunta C, Kosho T, Byers PH.The Ehlers-Danlos syndromes. Nat Rev Dis Primers.2020;6(1):64.Published 2020 Jul 30.doi:10.1038/s41572-020-0194-9; and from Malfait F, Francomano C, Byers P, et al.The 2017 international classification of the Ehlers-Danlos syndromes. Am J Med Genet C Semin Med Genet.2017;175(1):8-26.doi:10.1002/ajmg.c.31552.

* 颅面特征包括大囟门、向下倾斜的眼睑裂和蓝色巩膜；其他特征因埃勒斯-当洛斯综合征类型而异。1

† 足部畸形包括宽前足、短趾畸形、扁平足、拇囊炎和足跟丘疹。

Data from The Ehlers-Danlos Society.2017 EDS International Classification; Malfait F, Castori M, Francomano CA, Giunta C, Kosho T, Byers PH.The Ehlers-Danlos syndromes. Nat Rev Dis Primers.2020;6(1):64.Published 2020 Jul 30.doi:10.1038/s41572-020-0194-9; and from Malfait F, Francomano C, Byers P, et al.The 2017 international classification of the Ehlers-Danlos syndromes. Am J Med Genet C Semin Med Genet.2017;175(1):8-26.doi:10.1002/ajmg.c.31552.

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