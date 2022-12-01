Ehlers-Danlos综合征是一种遗传性胶原疾病，其特征是关节活动过度、真皮超弹性和广泛的组织脆性。诊断是基于临床的。治疗是支持性的。

遗传一般是常染色体显性遗传，但是Ehlers-Danlos综合征的遗传方式是多样的。不同的基因突变影响着不同胶原的数量、结构或组成。突变可能存在于编码不同类型胶原蛋白（如I型、III型或V型）或胶原蛋白修饰酶（如赖氨酰羟化酶，一种胶原蛋白切割蛋白酶）的基因中。

有6种主要类型：

高活动性

经典型

血管型

脊柱后凸侧弯型

关节松弛症

皮肤脆裂症

过度移动型、典型型和血管型是最常见的。

还有 7 种罕见类型。

Ehlers-Danlos综合征的症状和体征 埃勒斯-丹洛斯综合征的症状和体征差别很大，但某些表现被认为是不同类型的特征。 主要症状包括关节过度活动，异常瘢痕形成和伤口愈合，血管脆弱，皮肤柔软，过度伸展。皮肤可以拉伸几厘米，但释放后会恢复正常。 宽大的纸样瘢痕常覆盖在骨的突起部分，尤其是肘、膝和胫骨处。瘢痕在关节活动过度型中程度要轻一些，在瘢痕顶部和受压部位常形成肉赘疣（软疣状假瘤）。 关节活动过度的程度不同，但关节松弛型、经典型和活动过度型中关节活动过度都相当明显。 尽管血管型是以血管破裂和擦伤为特征，但出血倾向很少见。 皮下的钙化结节可以扪出或经X线诊断。 Ehlers-Danlos综合征 隐藏详情 Ehlers-Danlos 综合征患者的皮肤弹性异常。 ST MARYS HOSPITAL MEDICAL SCHOOL/SCIENCE PHOTO LIBRARY Ehlers-Danlos综合征的并发症 轻微的创口可引起较大的开裂性伤口，但出血很少。由于缝合后脆性组织易于撕裂，伤口愈合困难。因深部组织变脆引起外科并发症。 在眼-脊柱后侧凸类型中巩膜可能脆性增加会导致眼球穿孔。 常常发生滑液渗出、扭伤、脱臼。25%的患者出现脊柱后凸（尤其是脊柱后侧凸型），20%有胸部畸形，5%有马蹄内翻足。约90%的成人患者有平足症。发育性髋关节发育不良(以前称为先天性髋关节脱位)发生率为1%；关节松弛型的特点是双侧髋关节发育不良。 常伴有胃肠道疝和憩室。很少发生胃肠道的自发性出血和穿孔，同样，夹层主动脉瘤破裂和大动脉自发性破裂也少见。 孕妇的组织伸展性大可引起早产。 如果胎儿受到侵犯，可能发生胎膜变脆，有时会引起羊膜早破。母体组织脆弱可能使会阴切开术或剖宫产复杂化。可能会发生产前、围产期和产后出血。 其他潜在的严重并发症包括动静脉瘘、内脏破裂、气胸或血气胸。

Ehlers-Danlos综合征的预后 疾病大多数类型的寿命通常正常。 潜在致死性的并发症会发生在特定类型（例如，在血管类型中发生动脉破裂）。

Ehlers-Danlos综合征的治疗 早期识别和治疗并发症 Ehlers-Danlos综合征尚无特效治疗方法。 应尽量避免创伤。保护性的衣服和垫子可能有帮助。 如果做了手术，止血工作必须一丝不苟。伤口被仔细缝合，并避免组织紧张。 妊娠和分娩期间必须进行产科监护。应提供遗传咨询。