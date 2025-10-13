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老年患者的疾病线索

老年患者的疾病线索

器官或系统

症状

可能的病因

皮肤

过敏反应、肿瘤、皮肤干燥、甲状腺功能亢进症、黄疸、虱子、疥疮、尿毒症

头部

头痛

焦虑、颈椎骨关节炎、抑郁症、巨细胞动脉炎、硬膜下血肿、肿瘤

眼睛

夜间灯光刺眼

白内障、青光眼

中央视力减退

糖尿病性视网膜病变

黄斑变性

近视力丧失（老花眼）

晶状体调节能力下降

周围视力减退

青光眼、视网膜脱离、卒中

疼痛

巨细胞动脉炎、青光眼

听力损失

前庭神经鞘瘤（听神经瘤）、耵聍、外耳道异物、药物使用（如氨基糖苷类、阿司匹林、呋塞米）导致的耳毒性、佩吉特病、老年性聋、噪声性创伤、桥小脑角肿瘤、病毒感染

失去高频范围，常常难以理解言语

老年性耳聋（通常由耳蜗的年龄相关变化引起）

口腔

口腔烧灼感

恶性贫血、口腔炎、灼口综合征（特发性，常见于绝经后女性）、营养缺乏（B12、叶酸、锌）

义齿痛

假牙不合适、口腔癌

口干（口干症）

系统性风湿性疾病（如类风湿关节炎、干燥综合征、系统性红斑狼疮）、脱水、药物（如抗抑郁药包括三环类抗抑郁药、抗组胺药、抗高血压药、利尿剂）、精神活性药物或非法药物、因感染或头颈部肿瘤放射治疗导致的唾液腺损伤

舌头活动受限

口腔癌、卒中

味觉减退

肾上腺皮质功能不全、药物（如抗组胺药、抗抑郁药），口腔或鼻部感染、鼻咽肿瘤、放疗、吸烟、口干症

咽喉

吞咽困难

焦虑、癌症、食管狭窄、异物、沙茨基环、中风、Zenker憩室

声音改变

甲状腺功能减退、喉返神经功能障碍、声带肿瘤、喉咽反流、神经系统病因（如帕金森病、卒中）。

颈部

疼痛

颈椎关节炎、颈动脉或椎动脉剥离、风湿性多肌痛

劳力性呼吸困难

癌症、慢性阻塞性肺疾病、功能减退、心力衰竭、感染、贫血、肺栓塞

夜间阵发性呼吸困难

胃食管反流、心力衰竭

疼痛

心绞痛、焦虑、主动脉夹层、肋软骨炎、食管动力障碍、胃食管反流、带状疱疹、心肌梗死、心肌炎、心包炎、胸腔积液、胸膜炎、肺炎、气胸

胃肠道

没有其他症状的便秘

大肠癌、脱水、药物或违禁药物（如含铝的制酸剂、抗胆碱能药物、铁补充剂、阿片类药物、三环抗抑郁药）、高钙血症（如甲状旁腺功能亢进所致）、低钾血症、甲状腺功能减退症、运动量不足、滥用泻药、低纤维饮食

伴有腹痛、呕吐、间歇性腹泻的便秘

粪便嵌塞，肠梗阻

大便失禁

脑功能障碍、粪便嵌塞、吸收不良、缺血性结肠炎、肠道肿瘤、直肠癌、脊髓病变

下腹部疼痛（绞痛、突然发作）

憩室炎、肠胃炎、缺血性结肠炎、肠梗阻

餐后腹痛（餐后2-3小时发作，持续1-3小时）

慢性肠缺血

直肠出血

结肠血管发育不良、结直肠癌、憩室病、痔疮、缺血性结肠炎

泌尿生殖系统

尿频，淋漓不尽，尿踌躇，尿流变细

良性前列腺增生症、便秘、药物或违禁药物（如抗组胺药、阿片类药物）、前列腺癌、尿潴留、尿路感染

伴或不伴发热的排尿困难

前列腺炎、尿路感染、绝经期泌尿生殖综合征（萎缩性阴道炎）

多尿

尿崩症（抗利尿激素作用降低）、糖尿病、利尿剂

失禁

膀胱炎、功能衰退、正常压力脑积水、脊髓功能障碍、卒中、尿潴留或溢出、尿路感染

肌肉骨骼

背痛

腹主动脉瘤、压缩性骨折、感染、转移癌、多发性骨髓瘤、骨关节炎、Paget病、肾盂肾炎、椎管狭窄

近端肌肉疼痛

肌病、风湿性多肌痛，他汀类药物使用、甲状腺功能减退

肢端

腿痛

间歇性跛行、夜间痉挛、骨关节炎、神经根病（如椎间盘突出、腰椎管狭窄）、不宁腿综合征

脚踝肿胀

如果是双侧肿胀，则可能是心力衰竭、低白蛋白血症或肾功能不全；如果是单侧或双侧肿胀，则可能是静脉功能不全

神经系统

伴发热的精神状态改变

谵妄、脑炎、脑膜炎、败血症

不伴发热的精神状态改变

急性病、认知功能障碍、粪便嵌塞、谵妄、抑郁、药物或违禁药物、精神疾病、尿潴留

在需要精细动作协调的任务中表现得笨拙（如扣衬衫纽扣）

关节炎、帕金森综合征、颈椎病性脊髓病、意向性震颤

吃饭时过度出汗

自主神经病变

不伴意识丧失的跌倒

心动过缓、跌倒发作、神经病变、直立性低血压、姿势不稳、心动过速、短暂性脑缺血发作、视力损害、多重用药/药物作用、肌少症

伴静止性震颤的犹豫步态

帕金森病

手指麻木刺痛

腕管综合征、周围神经病、颈椎病性脊髓病

睡眠障碍

焦虑、昼夜节律紊乱、抑郁症、药物或违禁药物、疼痛、帕金森病、周期性肢体运动障碍、睡眠呼吸暂停、尿频

昏厥

主动脉瓣狭窄、心律失常、低血糖、体位性低血压（特别是药物相关性）、癫痫

言语、肌力、感觉或视觉的短暂性干扰

短暂性脑缺血发作

震颤

酒精使用障碍、中枢神经系统障碍（如小脑障碍、中风后）、原发性震颤、甲状腺机能亢进、帕金森病

在这些主题中