医生对老年患者日常关注的问题、社会环境、心理功能、情绪状态和幸福感的了解有助于定位及指导病史采集。让患者描述典型的一天，能获得他们的生活质量和身心功能等方面的信息。这种方法在第一次采集病史时尤其有用。患者应有充分的时间来谈谈对其个人重要的事情。医生也应该询问患者是否存在特别关注的问题，比如害怕跌倒。产生的融洽关系有助于医生与患者及其家属间进行更好地沟通。

精神状态检查在病史采集的初期进行，以用于判断患者的可信度；这项检查应巧妙婉转地进行，以免造成患者尴尬、生气或产生防御心。从65岁开始，每年应进行身体和心理障碍的常规筛查（见表 老年患者的筛查建议）。该筛查是首次欢迎参加 医疗考试的一部分，每年作也是医疗年度健康检查 （AWE）的一部分。

通常，言语和非言语的线索（如讲述故事的方式、说话的节奏、语调、眼神的交流）能提供信息资料，如下所述：

抑郁： 老年患者可能会忽略或否认焦虑或抑郁的症状，但是他们压低的声音，低落的情绪甚至眼泪会暴露他们的问题。

身心健康： 可通过患者关于睡眠和胃口的描述了解。

体重增加或减少：医生应该记录患者衣服或义齿尺寸的任何变化。

除非精神状态受损，应该向患者单独采集病史，并鼓励讨论个人问题。医生也需要向家属或护理人员询问病史。 这些人往往能对患者的功能、精神状态和情绪状态作出不同角度的评价。这些访谈可以在病人不在场或在场的情况下来完成。

医生在邀请家属或护理人员到场前，应先征得患者的同意，并解释这样的病史采集是例行常规。 如若单独询问护理人员，患者应有事可做（如填写一个标准化的评估问卷，或被跨学科团队的另一个成员询问病史）。

如果有相关证据，医生应考虑到患者本人有药物滥用的情况及被护理人员虐待的可能性。