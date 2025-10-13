收集和处理寄生虫感染的显微镜诊断样本
寄生虫
最佳样本
详细收集方法
注释
血液
Plasmodium种类
毛细血管血（如手指或耳垂，应用一次性刺血针）或5~10mL新鲜抗凝血（推荐用含EDTA的抗凝管采集）制作的厚和薄涂片
在疾病急性期采集多个样本
在采集毛细血管血或抗凝血样本后3小时内制涂片
应用Wright或Giemsa染色。
保证玻片清洁
Babesia巴贝西虫
Plasmodium（疟原虫）种类的厚血涂片和薄血涂片
同收集Plasmodium疟原虫种。
应用Wright或Giemsa染色。
形态类似疟原虫的环状体但缺乏色素，且无配子体。出现四联体对巴贝斯虫有诊断价值，但不常见。
厚血涂片可能难以判读，应由经验丰富的镜检人员操作。在血涂片上可能会看到“马耳他十字”图案。
丝虫
取 1 mL 抗凝血制成厚涂片和薄涂片；如果第一份标本为阴性，则取 5-10 mL，通过离心或过滤浓缩
Wuchereria bancrofti（班氏吴策线虫）和Brugia malayi（马来布鲁线虫）的微丝蚴：需在晚10点至凌晨2点采血。
Loa loa（罗阿丝虫）、Dipetalonema perstans（常现棘唇线虫）和Mansonella ozzardi（奥氏曼森线虫）的微丝蚴：上午10点至下午6点抽血。
丝虫具有昼夜周期性，必须在特定的时间段内获取标本，以优化产量。
可直接使用吉姆萨或苏木精-伊红染色，也可在2%福尔马林（诺特技术）中浓缩后，或通过核孔膜过滤后再染色，以提高灵敏度。
Trypanosoma锥虫属
毛细血管血或5~6mL抗凝血的薄涂片
采集毛细血管或抗凝血。在玻片上进行涂片。
可采用多种浓缩技术以提高检出率。
在湿片中可见活动的锥虫；吉姆萨（或菲尔德）染色用于鉴定固定标本中的虫体。
骨髓、其他网状内皮组织或脑脊液
Leishmania 种类（内脏利什曼病）
骨髓、脾脏、肝脏或淋巴结抽吸物或血沉棕黄层的涂片
在玻片上进行涂片
采用吉姆萨、赖特-吉姆萨或苏木精-伊红染色。
Naegleria
Acanthamoeba
Balamuthia
新鲜脑脊液
应用无菌采集方法
尽快观察样本
应用光镜或相差显微镜观察
可通过其活动发现寄生虫；可对其固定且用Giemsa染色或培养。
Trypanosoma brucei rhodesiense
Trypanosoma brucei gambiense
淋巴结或下疳的抽吸液
新鲜脑脊液
应用无菌采集方法
使用湿涂片*观测运动寄生虫，或在离心浓集前或后固定并用吉姆萨或菲尔德染色后观测。
十二指肠抽吸物或空肠活检
Giardia 种类
Cryptosporidium隐孢子虫属
Cystoisospora囊等孢子虫
Cyclospora环孢子虫属
微孢子虫
Strongyloides类圆线虫属
在内镜检查时获取的十二指肠液抽吸物或空肠活检标本。
立即对抽吸液进行检测，或直接固定和染色。
对活检标本进行组织病理学检查。
对吸取物进行湿封，用以查找虫卵或Strongyloides（类圆线虫）幼虫。可应用多种染色方法进行诊断（具体参见下文“粪便”章节）。
透射电子显微镜已成为微孢子虫检测和物种鉴定的主要方法。
直肠活检
Schistosoma mansoni
Schistosoma japonicum
距肛门约9cm处直肠背侧皱襞（Houston瓣）的直肠活检标本
固定以进行组织病理学检查，并在玻片间压碎一段标本以提高敏感性。
根据虫卵的形态确定物种
乙状结肠镜检查（直肠镜检查）
Entamoeba histolytica
可使用刮匙或福克曼匙进行新鲜刮取，或进行黏膜活检，亦可使用带橡皮球的1ml移液管从病变部位抽吸样本（棉签不适用）。
立即检查标本或在固定和染色后检查。
使用湿封片或固定染色玻片（例如三色染剂）检测滋养体和包囊。应测定粪便中E. histolytica（溶组织内阿米巴）的抗原或DNA；这些检测更敏感，可将E. histolytica（溶组织内阿米巴）与迪斯帕尔阿米巴及其他非致病性阿米巴区分开来。
粪便
Cryptosporidium隐孢子虫属
每日或隔日采集多份新鲜粪便样本（≥3份）进行粪便虫卵及寄生虫检查
冷藏并观察新鲜的标本，或保存在福尔马林或其他固定剂中。
小心处理样本；新鲜及重铬酸钾保存的粪便样本具有传染性
十二指肠抽吸液或活检标本可用于诊断。
使用一般光学、微分干涉相差以及免疫荧光显微镜对湿封片进行观察。
用改良的抗酸或改良的红花色素染色标本。
粪便抗原或DNA分析更为敏感
Cyclospora环孢子虫属
每日或隔日收集多份新鲜粪便样本进行粪便虫卵和寄生虫检查
应冷藏样本，直接检测新鲜样本或冰冻样本，或将样本保存于10％福尔马林和2.5％重铬酸钾溶液中。 不同的实验室检测需要不同的标本留存技术。浓集法可提高检测灵敏度。
通过常规光学、明视野微分干涉相差以及紫外线荧光显微镜进行观察湿封片。在紫外线下卵囊可自发荧光。固定标本可以用改良的抗酸染色或改良的红花色素染色。
孢子形成试验可以鉴别Cyclospora（环孢子虫）和蓝绿藻。
粪便脱氧核糖核酸检测更为特异和敏感。
Cystoisospora囊等孢子虫
每日或隔日收集多份新鲜粪便样本进行粪便虫卵和寄生虫检查
检查新鲜样本，或保存在福尔马林或其他固定剂中。浓集法可提高敏感性
通过明视野微分干涉相差显微镜或落射荧光显微镜可在湿封片中查见卵囊。
应用改良的抗酸染色法对固定样本进行染色。
当粪便检测阴性时，检查十二指肠抽吸物或活检标本可帮助诊断。
Entamoeba dispar
Entamoeba histolytica
其他阿米巴
早上收集多份新鲜粪便样本
未成形或腹泻的样本应在15分钟内进行观察
成形的样本可冷藏直到进行观察 保存在福尔马林或其他标本固定液中。
使用湿封片、永久染色玻片（如三色染剂）和浓集技术检测包囊。
粪便应检测特异性E. histolytica（溶组织内阿米巴）抗原或DNA；这些检测更敏感，可将E. histolytica（溶组织内阿米巴）与E. dispar（迪斯帕尔阿米巴）及其他非致病性阿米巴区分开来。
Enterobius蛲虫属
通过透明胶纸在肛周收集虫卵并置于玻片上。
每日或隔日收集多份新鲜粪便样本进行粪便虫卵和寄生虫检查
于上午在排便或洗澡前在肛周采集。
Enterobius（蛲虫）虫卵偶尔可以在粪便标本或宫颈、阴道样本中发现（例如，在巴氏涂片检查中偶然发现）。
通过检查肛周或阴道可以观察到成虫。
Giardia（贾第鞭毛虫）属
每隔一天在上午收集多份新鲜粪便样本（≥3）。
通过上消化道内窥镜获取十二指肠抽吸物以检测滋养体
直接检测新鲜标本，或用福尔马林或其他固定剂保存。
直接对标本进行检测，以及浓聚后检测。
包囊常见于湿封片，滋养体则多见于固定的三色染色片。
粪便抗原或DNA分析更为敏感
微孢子虫
每天或隔天收集多份粪便样本
如粪检为阴性则需进行小肠活检。
最常应用亲色方法对样本进行染色。化学荧光染料如卡尔科弗卢尔白也可用于快速检测。
电子显微镜镜检最敏感而且可以应用于物种鉴定。
某些物种可以进行粪便或组织中的DNA检测。
绦虫（带绦虫）
线虫 （蛔虫）
Ascaris
钩虫
Strongyloides
Trichuris
吸虫（吸虫）
其他
每天收集多份粪便标本（Strongyloides则需收集最多7份标本）
冷藏标本并检查新鲜标本，或固定在10％福尔马林中，用福尔马林-乙酸乙酯沉淀法进行浓集。
Strongyloides（类圆线虫）感染可见活动幼虫；其他肠道蠕虫感染可见虫卵。
若粪便置于室温环境中，钩虫卵可能孵化出幼虫，这些幼虫必须与圆线虫幼虫鉴别。
当怀疑类类圆线虫感染且直接检查结果为阴性时，应进行以下至少一种专门的粪便检测：
痰或呼吸道抽吸物
Paragonimus（并殖吸虫）属
新鲜痰液
尽快检查标本或保存供后续检查。
可能需要浓集法
有时虫卵也存在于胸水中。
Strongyloides类圆线虫属（重叠感染）
痰液、任何抽吸物以及肺泡灌洗或引流液
立即观察样本或保存起来用以后续观察
湿封片中可见活动幼虫，也可固定后吉姆萨染色。
肺活检
Paragonimus（并殖吸虫）属
开放性肺活检或在透视或CT引导下经皮肺活检
采集并将样本置于装有无菌盐水的无菌容器中固定并用吉姆萨或苏木精 - 伊红染色。
可查见吸虫虫卵及成虫。
皮肤
Leishmania利什曼原虫属（皮肤利什曼病）
对病灶的非溃疡区域进行活检，并行滚片或刮擦物涂片检查。
在用Giemsa染色的滚片或涂片和用苏木精 - 伊红染色的活检标本中寻找无鞭毛体。
Leishmania（利什曼原虫）的无鞭毛体在形态学上难以和Trypanosoma cruzi（克氏锥虫）的无鞭毛体相鉴别。Leishmania（利什曼原虫）可以从皮肤活检组织中培养，但体外生长可能需要数周时间。
可进行利什曼原虫DNA的分子检测。
Onchocerca volvulus
对于在非洲感染的患者： 大腿、臀部或髂嵴的皮肤切片
对于拉丁美洲感染的患者： 从头部、肩胛骨或臀部切取皮肤
获取皮片时，先用酒精消毒，再将25号针插到皮下，将皮肤抬起，然后用手术刀或剃刀切下一小块皮肤组织，或应用巩膜角膜活检工具进行操作。不应出现出血检查新鲜标本，或固定在甲醇中，并用吉姆萨或苏木精 - 伊红染色。
将样本悬浮于盐水中观察从皮片中迁移出的活动微丝蚴。微丝蚴可在组织切片中查见。
泌尿生殖系统分泌物或活检
Schistosoma haematobium埃及血吸虫，偶尔为日本血吸虫S. japonicum
新鲜尿液或膀胱活检，特别是三角区周围区域
推荐的尿液采集时间：正午到下午3时之间离心处理可提高检出率。
在尿液标本的湿封片或膀胱活检标本中可查见虫卵。
Trichomonas vaginalis
将阴道、宫颈、尿道或前列腺分泌物的拭子放入含有少量无菌生理盐水的试管中
应在收集阴道分泌物后10-15分钟内检查湿涂片标本，因为滴虫的活力会随时间减弱。
通过湿片法鉴定活动生物体是最快速的检测方法，但灵敏度较低。培养法更灵敏，但需要5-7天，且需要孵育。
对阴道、宫颈、尿道和尿液标本进行的高灵敏度、高特异性的核酸扩增检测也已投入使用。
BAL = 支气管肺泡灌洗；EDTA = 乙二胺四乙酸；UV = 紫外线。
* 湿涂片是一种实验室技术，包括将样本置于载玻片上，滴加液体并加盖盖玻片，以便在显微镜下检查和鉴定寄生虫。
根据美国疾病预防与控制中心：公共卫生相关寄生虫的实验室鉴定，该文件提供了详细说明。