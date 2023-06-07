人体寄生虫是一类寄生于人体内或体表，并从人体（宿主）获取营养物质的生物。分为3种类型：

单细胞生物（原生动物，小孢子虫）

多细胞蠕虫

体外寄生虫，如疥螨和虱子

全球由原虫和蠕虫导致的寄生虫感染，其发病率和病死率都很高。在中美洲、南美洲，以及非洲、亚洲等地，寄生虫感染尤为流行。它们在澳大利亚、加拿大、欧洲、日本、新西兰和美国不太常见。到目前为止，影响最大的是资源有限且卫生条件差的热带地区的居民，但在资源丰富、卫生系统充足的国家，从流行地区返回的移民和旅行者中也会遇到寄生虫感染，有时甚至在没有旅行过，特别是那些感染艾滋病毒或其他导致免疫缺陷的疾病的人。

一些寄生虫适应于寄生在为厌氧环境的肠腔或阴道中，另一些则定居在同为厌氧环境的血液或组织中。

很多肠道寄生虫感染是通过被粪便污染的食物和水源而传播的。这种情况在清洁卫生条件匮乏地区最为常见。一些寄生虫，如钩虫能在人体接触受污染土壤时钻入皮肤导致感染，而血吸虫也可由接触疫水引起感染。另外一些寄生虫病，如疟疾则是通过节肢动物媒介传播的。在极少数情况下，寄生虫可能通过输血或共用针具传播或由母婴传播导致先天感染。

一些寄生虫在美国和其他资源丰富的国家流行。比如Enterobius vermicularis, Trichomonas vaginalis, Toxoplasma gondii和Giardia intestinalis（也称 G. duodenalis 或 G. lamblia）以及Cryptosporidium 等肠道寄生虫。

原虫和蠕虫感染特点在许多重要方面均有不同。

原虫 原虫为通过简单二分裂方式增殖的单细胞生物（见肠外原生动物、肠道原生动物和微孢子虫）。原虫可以在其人类宿主中增殖，数量不断增加以致严重感染。除了少数的特例外，原虫感染一般不会造成嗜酸性粒细胞增多。

微孢子虫 微孢子虫 是一类胞内寄生的产孢子型微生物，曾经被归类为原虫，但基因分析表明它们属于真菌或更接近于真菌。微孢子虫引起的人类疾病主要发生在艾滋病患者或其他严重免疫功能缺陷的人群。临床表现视感染微生物而定，包括胃肠炎，眼部病灶和播散性感染。