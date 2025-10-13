斑贴试验常用的过敏原
试剂
来源
杆菌肽
局部用抗生素制剂
秘鲁香脂（myroxylon）
饮料和烟草中的调味剂，还有香水中的固定剂和香气；还见于很多局部用药、牙科用药和其他产品
主要过敏原：肉桂酸和苯甲酸的酯类、香草醛
与树脂（松香）和妥鲁香脂、肉桂酸盐、苯甲酸盐、苏合香脂和安息香酊的交叉反应
可能还有光毒性
黑橡胶混合物
橡胶
可能与染发剂有交叉反应
溴硝丙二醇
在化妆品、洗发水和护肤品中添加的防腐剂；也用于一些洗涤剂和清洁剂
布地奈德
筛查 B 类皮质类固醇过敏，并应开始寻找对其他局部皮质类固醇的过敏
卡因混合物
包含3个局麻药：苯佐卡因、盐酸辛可卡因、盐酸丁卡因
牙科经常使用，也广泛用于减轻瘙痒、疼痛、刺痛的外用制剂中，还广泛用于痔疮制剂和咳嗽糖浆中
卡巴混合物
作为橡胶、橡胶胶水、乙烯树脂及一些杀虫剂的催化剂
氯甲基异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮
出现在化妆品和皮肤护理品、某些药物、日用清洁用品和某些工业液体和油脂中
二氯化钴
见于某些涂料、水泥、金属电镀物体
与镍有协同活性（这并非交叉敏感性）
树脂（松香）
弦乐器演奏者（小提琴手容易松香过敏）、棒球手、保龄球手使用
来源于一些松柏类植物
存在于化妆品、粘合剂、漆、清漆、助焊液、纸张和许多其他工业产品中
重氮烷基脲
广泛应用于化妆品、洗发水、护肤品和清洁剂中的广谱防腐剂
分散蓝106
一种深蓝色的纺织品染料，存在于深蓝色、棕色、黑色、紫色和一些绿色的织物中
环氧树脂
基于双酚A和表氯醇的低分子量（340）环氧树脂
仅在未固化或未完全固化时才是致敏物
乙二胺
用作某些局部用药、滴眼剂、一些工业溶剂的乳化剂和稳定剂，某些塑料的固化剂，以及抗腐蚀剂
甲醛和甲醛释放物
由杀菌剂季铵盐-15释放，偶尔由咪唑烷基脲释放
在塑料成形、服装树脂、胶水和粘合剂中广泛使用
香料混合物
可包含α-戊基肉桂醇、肉桂醛、肉桂醇、橡苔净油、羟基香茅醛、丁香酚、异丁香酚、香叶醇、柠檬醛、香茅醇、香豆素、金合欢醇、己基肉桂醛、羟基异己基-3-环己烯甲醛等成分
存在于许多洗护用品、肥皂、须后水、洗发水、有香味的日常用品和许多工业产品（如切削液）中
硫代硫酸金钠
用于金或镀金首饰或牙科修复体
17-丁酸氢化可的松
用于治疗炎症性皮肤病的霜剂或洗液中发现的皮质类固醇；也存在于一些耳药水和眼药水中
咪唑烷基脲
广泛应用于化妆品、洗发水、护肤品和清洁剂中的广谱防腐剂
巯基苯并噻唑
见于橡胶、粘合剂和冷却剂中
巯基混合物
见于橡胶、胶水、冷却剂和其他工业产品中
甲基二溴戊二腈
见于油漆、粘合剂和油中
硫酸新霉素
见于局部抗生素、急救膏、滴耳剂和滴鼻剂中；斑贴试验的反应可能延迟出现（约4‒5天），因此应尽量在第7天读取结果
硫酸镍
最常见的过敏原
用于珠宝、假牙、剪刀、剃须刀、眼镜架、银器和食品（例如罐头食品、用镍器具烹制的食品）
对羟基苯甲酸酯类混合物
5种对羟基苯甲酸酯：甲基、乙基、丙基、丁基和苄基对羟基苯甲酸酯，为全球广泛使用的防腐剂，见于许多乳膏剂和化妆品以及一些工业油、脂肪和粘合剂中
小白菊内酯
一种天然存在于传统药草小白菊（Tanacetum parthenium）中的倍半萜内酯，用于天然药物和化妆品
与菊科和木兰科的其他属发生交叉反应
重铬酸钾
见于水泥（微量）、皮革鞣液和安全火柴中
在摄影、电镀液、许多抗腐蚀剂、涂料、胶水、颜料和一些清洁剂中使用
对苯二胺 (PPD)
见于染发剂、一些墨水、照片显影剂和纺织品染料中
对叔丁基酚醛树脂
由对叔丁基苯酚和甲醛缩合形成的树脂
存在于皮革涂饰剂（特别是鞋类）、纸张、织物、岩棉、家具以及某些胶粘剂中。
季铵盐
化妆品和一些日常清洁剂和抛光剂中常用的防腐剂
喹诺酮混合物
含有氯碘羟喹和氯喹那多
见于某些药用乳膏和软膏、药用绷带和兽医用品中的抗菌剂
硫柳汞
隐形眼镜护理液、一些化妆品、滴鼻剂、滴耳剂和注射剂的防腐剂
通常无法确定来源
秋兰姆混合物
常见的橡胶过敏原
也见于粘合剂、某些杀虫剂和药物（如双硫仑）
特戊酸硫氢可的松
筛查A类皮质类固醇过敏；存在于口腔、鼻腔、咽喉和直肠用皮质类固醇制剂中，但不存在于外用皮质类固醇制剂中
羊毛醇
羊毛脂的一部分；在许多化妆品、软膏、防晒霜、处方和非处方局部用药中发现