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斑贴试验常用的过敏原

斑贴试验常用的过敏原

试剂

来源

杆菌肽

局部用抗生素制剂

秘鲁香脂（myroxylon）

饮料和烟草中的调味剂，还有香水中的固定剂和香气；还见于很多局部用药、牙科用药和其他产品

主要过敏原：肉桂酸和苯甲酸的酯类、香草醛

与树脂（松香）和妥鲁香脂、肉桂酸盐、苯甲酸盐、苏合香脂和安息香酊的交叉反应

可能还有光毒性

黑橡胶混合物

橡胶

可能与染发剂有交叉反应

溴硝丙二醇

在化妆品、洗发水和护肤品中添加的防腐剂；也用于一些洗涤剂和清洁剂

布地奈德

筛查 B 类皮质类固醇过敏，并应开始寻找对其他局部皮质类固醇的过敏

卡因混合物

包含3个局麻药：苯佐卡因、盐酸辛可卡因、盐酸丁卡因

牙科经常使用，也广泛用于减轻瘙痒、疼痛、刺痛的外用制剂中，还广泛用于痔疮制剂和咳嗽糖浆中

卡巴混合物

作为橡胶、橡胶胶水、乙烯树脂及一些杀虫剂的催化剂

氯甲基异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮

出现在化妆品和皮肤护理品、某些药物、日用清洁用品和某些工业液体和油脂中

二氯化钴

见于某些涂料、水泥、金属电镀物体

与镍有协同活性（这并非交叉敏感性）

树脂（松香）

弦乐器演奏者（小提琴手容易松香过敏）、棒球手、保龄球手使用

来源于一些松柏类植物

存在于化妆品、粘合剂、漆、清漆、助焊液、纸张和许多其他工业产品中

重氮烷基脲

广泛应用于化妆品、洗发水、护肤品和清洁剂中的广谱防腐剂

分散蓝106

一种深蓝色的纺织品染料，存在于深蓝色、棕色、黑色、紫色和一些绿色的织物中

环氧树脂

基于双酚A和表氯醇的低分子量（340）环氧树脂

仅在未固化或未完全固化时才是致敏物

乙二胺

用作某些局部用药、滴眼剂、一些工业溶剂的乳化剂和稳定剂，某些塑料的固化剂，以及抗腐蚀剂

甲醛和甲醛释放物

由杀菌剂季铵盐-15释放，偶尔由咪唑烷基脲释放

在塑料成形、服装树脂、胶水和粘合剂中广泛使用

香料混合物

可包含α-戊基肉桂醇、肉桂醛、肉桂醇、橡苔净油、羟基香茅醛、丁香酚、异丁香酚、香叶醇、柠檬醛、香茅醇、香豆素、金合欢醇、己基肉桂醛、羟基异己基-3-环己烯甲醛等成分

存在于许多洗护用品、肥皂、须后水、洗发水、有香味的日常用品和许多工业产品（如切削液）中

硫代硫酸金钠

用于金或镀金首饰或牙科修复体

17-丁酸氢化可的松

用于治疗炎症性皮肤病的霜剂或洗液中发现的皮质类固醇；也存在于一些耳药水和眼药水中

咪唑烷基脲

广泛应用于化妆品、洗发水、护肤品和清洁剂中的广谱防腐剂

巯基苯并噻唑

见于橡胶、粘合剂和冷却剂中

巯基混合物

见于橡胶、胶水、冷却剂和其他工业产品中

甲基二溴戊二腈

见于油漆、粘合剂和油中

硫酸新霉素

见于局部抗生素、急救膏、滴耳剂和滴鼻剂中；斑贴试验的反应可能延迟出现（约4‒5天），因此应尽量在第7天读取结果

硫酸镍

最常见的过敏原

用于珠宝、假牙、剪刀、剃须刀、眼镜架、银器和食品（例如罐头食品、用镍器具烹制的食品）

对羟基苯甲酸酯类混合物

5种对羟基苯甲酸酯：甲基、乙基、丙基、丁基和苄基对羟基苯甲酸酯，为全球广泛使用的防腐剂，见于许多乳膏剂和化妆品以及一些工业油、脂肪和粘合剂中

小白菊内酯

一种天然存在于传统药草小白菊（Tanacetum parthenium）中的倍半萜内酯，用于天然药物和化妆品

菊科木兰科的其他属发生交叉反应

重铬酸钾

见于水泥（微量）、皮革鞣液和安全火柴中

在摄影、电镀液、许多抗腐蚀剂、涂料、胶水、颜料和一些清洁剂中使用

苯二胺 (PPD)

见于染发剂、一些墨水、照片显影剂和纺织品染料中

叔丁基酚醛树脂

叔丁基苯酚和甲醛缩合形成的树脂

存在于皮革涂饰剂（特别是鞋类）、纸张、织物、岩棉、家具以及某些胶粘剂中。

季铵盐

化妆品和一些日常清洁剂和抛光剂中常用的防腐剂

喹诺酮混合物

含有氯碘羟喹和氯喹那多

见于某些药用乳膏和软膏、药用绷带和兽医用品中的抗菌剂

硫柳汞

隐形眼镜护理液、一些化妆品、滴鼻剂、滴耳剂和注射剂的防腐剂

通常无法确定来源

秋兰姆混合物

常见的橡胶过敏原

也见于粘合剂、某些杀虫剂和药物（如双硫仑）

特戊酸硫氢可的松

筛查A类皮质类固醇过敏；存在于口腔、鼻腔、咽喉和直肠用皮质类固醇制剂中，但不存在于外用皮质类固醇制剂中

羊毛醇

羊毛脂的一部分；在许多化妆品、软膏、防晒霜、处方和非处方局部用药中发现

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