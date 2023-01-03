ICD 是对接触皮肤的有毒物质的非特异性炎症反应。 许多物质会刺激皮肤，包括

化学物（如酸，碱，溶剂，金属盐）

肥皂（如磨蚀剂、去垢剂）

植物（如猩猩木、胡椒）

慢性水分（例如，来自体液、尿液和唾液）

是否发展为ICD取决于刺激物的性质（极端的pH值、在皮肤表面脂膜中的溶解度）、环境（湿度低、高温、不断摩擦）及患者的情况（小孩或老人）。 ICD通常可以分为以下几类：

急性 ICD：强效刺激物，如腐蚀性化学物质，会立即损伤皮肤，通常表现为急性灼痛或刺痛。

慢性或累积性 ICD：较弱的刺激物需要更长时间（慢性）或重复（累积）的皮肤接触时间才能引起 ICD；这些形式通常表现为瘙痒。

职业ICD 是由许多可能与工作相关的皮肤刺激物中的一种或多种引起的 ICD。它可以是急性的、慢性的或累积性的。

由于皮肤屏障功能受损和皮肤刺激阈值较低，特应性疾病会增加 ICD 的风险。

光毒性皮炎 ( see page 化学物诱发的光敏反应) 是一种变体，其中局部（例如，香水、煤焦油）或摄入（例如，补骨脂素）的药剂仅在暴露于紫外线（最典型的是长波紫外线 (UVA）后才变成皮肤毒素。 因此，光毒性皮炎仅发生在暴露于紫外线的皮肤中，通常具有明显的分界线。