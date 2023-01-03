接触性皮炎是由直接接触刺激物（刺激性接触性皮炎）或过敏原（过敏性接触性皮炎）引起的皮肤炎症。症状包括瘙痒，有时还有灼痛。皮肤变化包括红斑、脱屑、皮肤肿胀，有时还会出现水疱和溃疡。 位置取决于接触部位。 诊断依赖接触史及体检，有时也依靠斑贴试验。治疗包括外用皮质类固醇、止痒药和避免刺激物和过敏原。
（参见 皮炎的定义。）
接触性皮炎的病理生理学
接触性皮炎由刺激物或变应原引起。
刺激性接触性皮炎（ICD）
ICD 是对接触皮肤的有毒物质的非特异性炎症反应。 许多物质会刺激皮肤，包括
化学物（如酸，碱，溶剂，金属盐）
肥皂（如磨蚀剂、去垢剂）
植物（如猩猩木、胡椒）
慢性水分（例如，来自体液、尿液和唾液）
是否发展为ICD取决于刺激物的性质（极端的pH值、在皮肤表面脂膜中的溶解度）、环境（湿度低、高温、不断摩擦）及患者的情况（小孩或老人）。 ICD通常可以分为以下几类：
急性 ICD：强效刺激物，如腐蚀性化学物质，会立即损伤皮肤，通常表现为急性灼痛或刺痛。
慢性或累积性 ICD：较弱的刺激物需要更长时间（慢性）或重复（累积）的皮肤接触时间才能引起 ICD；这些形式通常表现为瘙痒。
职业ICD 是由许多可能与工作相关的皮肤刺激物中的一种或多种引起的 ICD。它可以是急性的、慢性的或累积性的。
由于皮肤屏障功能受损和皮肤刺激阈值较低，特应性疾病会增加 ICD 的风险。
光毒性皮炎 ( see page 化学物诱发的光敏反应) 是一种变体，其中局部（例如，香水、煤焦油）或摄入（例如，补骨脂素）的药剂仅在暴露于紫外线（最典型的是长波紫外线 (UVA）后才变成皮肤毒素。 因此，光毒性皮炎仅发生在暴露于紫外线的皮肤中，通常具有明显的分界线。
变应性接触性皮炎（ACD）
ACD 是对环境过敏原的 IV 型、T 细胞介导的迟发型超敏反应，分为两个阶段：
初次接触抗原时的致敏期
再次接触后的反应期
在致敏期，Langerhans细胞（表皮树突状细胞）捕捉变应原后移行到局部淋巴结，将其加工并呈递给T细胞。 当被先天免疫级联激活时，这些细胞迁移到区域淋巴结，在那里它们处理抗原并将抗原呈递给幼稚的抗原特异性 T 细胞。当初始 T 细胞通过与其 T 细胞受体结合来识别其抗原时，它会无性繁殖并分化为记忆/效应 T 细胞。无症状的致敏qi可能很短（对于毒性常春藤等强过敏原仅需6～10天），也可能较长（对于遮光剂、香料及糖皮质激素等弱过敏原可能需要几年的时间）。 在分化过程中，致敏的 T 细胞变得能够表达皮肤归巢抗原（例如皮肤淋巴细胞抗原），使它们能够从皮肤毛细血管迁移到表皮。当抗原呈递细胞将抗原呈递给致敏的 T 细胞时，T 细胞会在该位置（ACD 的诱发期）扩增并引发炎症反应，从而导致 ACD 的特征性症状和体征。
多种过敏原可导致 ACD (见表 变应性接触性皮炎的病因)。硫酸镍是大多数人群中最常见的接触过敏原。 Toxicodendron漆属植物（如毒藤、毒橡树、毒漆树）为很大比例ACD患者的（包括中度和重度病例）病因。漆酚为有害过敏原。
变应性接触性皮炎的病因
病因
举例
鞋子与服装制作过程中用的化学品
皮革及橡胶制品加工过程中用的特殊试剂；鞋子中的鞣革成分；手套、鞋子、内裤及其他衣服中的橡胶促进剂及抗氧化剂；耐压成品中的甲醛、杀虫剂喷雾
化妆品
脱毛剂、指甲膏、除臭剂
染料
对苯二胺（染发剂与纺织印染剂）及其他
香料
各种化合物
普遍存在于化妆品、香皂及芳香的家庭日用品中的各种化合物
工业用品
多种化合物，包括丙烯酸单体、环氧化合物、桶装染料、橡胶加速剂以及塑料和胶水中的甲醛
外用药中的成分
抗生素（如：杆菌肽，新霉素）
抗组胺药（如：苯海拉明）
麻醉剂（如：苯唑卡因）
消毒剂（如：硫柳汞、六氯酚）
稳定剂（如：氨茶碱及其衍生物）
橡胶
橡胶手套、避孕套、导管、气球
金属化合物
镍钴
铬酸盐
钴
汞
多种职业接触物
皮带扣、手表扣及珠宝等个人物品
植物
毒性常春藤、橡树、漆树；报春花；腰果壳；芒果皮
光致敏性接触性皮炎是ACD的一种变体，其中一种物质只有在经历由紫外光触发的结构变化后才变得敏化。致敏后可能扩展到未暴露阳光的皮肤部分。 典型的原因包括香水（例如麝香、檀香）、非甾体抗炎药和防晒过滤剂。
接触性皮炎的症状和体征
刺激性接触性皮炎
急性ICD患者疼痛较瘙痒明显，体征范围从红斑、鳞屑和水肿到糜烂、结痂和水疱。慢性和累积性 ICD 更常出现瘙痒。
变应性接触性皮炎
ACD 比疼痛更痒。 皮肤的变化范围从红斑、鳞屑和水肿，到水疱到大疱严重肿胀。 皮损的形态或分布部位的不同可以提示特异的接触物，比如手臂或腿部的线状划痕（如毒性常春藤的划痕）或环形红斑（如对手表或腰带过敏的皮肤）。线状条痕能够显示外部的过敏刺激原。
接触部位是过敏原接触皮肤的地方，通常是手，因为他们接触了很多物质。虽然手掌和手指的手掌侧面最暴露，但 ACD 经常从手指之间的网状空间开始，因为厚厚的角质层阻止或延迟了过敏原渗透到手掌和手指的手掌侧面（也在脚底）。 对于易经过空气播散的接触物（如气雾剂香料），未被衣服遮盖的部位最易受累。虽然 ACD 通常仅限于接触部位，但它可能会因抓挠和自身湿疹（id 反应，在远离最初炎症问题或感染部位的部位发生皮炎）而在以后传播。由于在表皮中募集和扩增 T 细胞需要时间，ACD 通常在暴露后 ≥ 1 天变得明显，并需要 2 至 3 天进一步恶化（渐强反应）。（相比之下，ICD 通常在 1 或 2 天后强度降低 [递减反应]）。
经验与提示
接触性皮炎的诊断
临床评估
必要时可行斑贴实验
接触性皮炎通常根据皮损及接触史作出诊断。必须考虑患者的职业、爱好、家务、最近的旅行、服装、局部药物使用和化妆品。
斑贴试验适用于疑诊ACD且对治疗无反应的患者，表明触发因素还不明确。在贴片测试中，使用含有微量过敏原的粘性贴片或塑料室（Finn室®）用多孔胶带固定，将标准接触性过敏原应用于上背部。标准接触过敏原系列包括在特定地理位置最常见的过敏原（见表 补丁测试中使用的常见过敏原）。 它可以扩展为包括所示的其他物质（例如，金属工人系列、美发师系列）。薄层快速表皮应用斑贴试验（T.R.U.E实验®）是一种简单，易于使用的试剂盒，包含36种最常见的接触过敏原，任何医护人员均可应用并对其结果进行判断。然而，它只能检测约 50% 的临床相关接触过敏原。因此，如果可用，建议使用更广泛的测试面板进行补丁测试。
标准程序是将过敏原贴片贴在背部皮肤上，放置 48 小时，然后去除。在贴片后 48 小时和 72 小时或 96 小时评估贴片下皮肤的红斑程度、反应大小、肿胀和水疱/结痂。渐强反应（从第一个读数到第二个读数的反应增加）是阳性反应的典型代表。 当浓度引起刺激而不是过敏反应时会出现假阳性结果，但这些通常可以被识别，因为它们通常会引起递减反应（反应从第一次读数到第二次读数下降）。 当对一种抗原的反应引发对其他抗原或交叉反应抗原的非特异性反应时，也会出现假阳性结果。 当用于斑贴试验的变应原没有包括引起皮炎的变应原时，就会发生假阴性 或当患者最近接受过免疫抑制治疗时。 最终诊断需要阳性检测结果和检测过敏原与皮肤接触区域的皮肤病史。
斑贴试验常用的过敏原
试剂
来源
杆菌肽
局部用抗生素制剂
秘鲁香脂（myroxylon）
饮料和烟草中的调味剂，还有香水中的固定剂和香气；还见于很多局部用药、牙科用药和其他产品
主要过敏原：肉桂、苯甲酸、香草醛的酯类
与树脂（松香）和妥鲁香脂、肉桂酸盐、苯甲酸盐、苏合香脂和安息香酊的交叉反应
可能还有光毒性
黑橡胶混合物
橡胶
可能与染发剂有交叉反应
溴硝丙二醇
在化妆品、洗发水和护肤品中添加的防腐剂；也用于一些洗涤剂和清洁剂
布地奈德
筛查 B 类皮质类固醇过敏，并应开始寻找对其他局部皮质类固醇的过敏
卡因混合物
包含3个局麻药：苯佐卡因、盐酸辛可卡因、盐酸丁卡因
牙科经常使用，也用于减轻瘙痒、疼痛、刺痛的外用制剂中，还广泛用于直肠类制剂和咳嗽糖浆中。
卡巴混合物
作为橡胶、橡胶胶水、乙烯树脂及一些杀虫剂的催化剂
氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮
出现在化妆品和皮肤护理品、某些药物、日用清洁用品和某些工业液体和油脂中
二氯化钴
见于某些涂料、水泥、金属电镀物体
有镍涂层的物体（其不发生交叉反应）
树脂（松香）
弦乐器演奏者（小提琴手容易松香过敏）、棒球手、保龄球手使用
来源于一些松柏类植物
存在于化妆品、粘合剂、漆、牙科用腔洞衬料、助焊液、纸张和许多其他工业产品中
重氮烷基脲
广泛应用于化妆品、洗发水、护肤品和清洁剂中的广谱防腐剂
分散蓝106
一种深蓝色的纺织品染料，存在于深蓝色、棕色、黑色、紫色和一些绿色的织物中
环氧树脂
基于双酚A和表氯醇的低分子量（340）环氧树脂
未固化或未完全固化的感光剂
乙二胺
某些局部用药、滴眼剂、一些工业溶剂的乳化剂和稳定剂，某些塑料及防腐剂的固化剂
甲醛和甲醛释放物
由季铵盐-15、杀菌剂、有时为咪唑烷基脲所释放
在塑料成形、服装树脂、胶水和粘合剂中广泛使用
香料混合物
含戊基肉桂醇、肉桂醛、肉桂醇、橡苔精油、羟基香茅醛、丁香酚、异丁子香酚、香叶醇、柠檬醛、香茅醇、香豆素、金合欢醇、己基肉桂醛和甲醛
存在于许多化妆品、肥皂、须后水、洗发水、有香味的日常用品和许多工业产品（如润切液）中
硫代硫酸金钠
用于金或镀金首饰或牙科修复体
17-丁酸氢化可的松
用于治疗炎症性皮肤病的霜剂或洗液中发现的皮质类固醇；也存在于一些耳药水和眼药水中
咪唑烷基脲
广泛应用于化妆品、洗发水、护肤品和清洁剂中的广谱防腐剂
巯基苯并噻唑
见于橡胶、粘合剂和冷却剂中
巯基混合物
见于橡胶、胶水、冷却剂和其他工业产品中
甲基二溴戊二腈
见于油漆、粘合剂和油中
硫酸新霉素
可见于局部用抗生素、急救膏、滴耳剂、滴鼻剂；斑贴试验中可能延迟出现（约4-5天）（因此有可能的话应在7天时查看）
硫酸镍
最常见的致敏原包括
用于珠宝、假牙、剪刀、剃须刀、眼镜架、银器和食品（例如罐头食品、用镍器具烹制的食品）
苯甲酸酯类混合物
5种对羟基苯甲酸类：甲基、乙基、丙基、丁基和苄基对羟基苯甲酸，为全球广泛使用的防腐剂，见于许多乳膏剂和化妆品和一些工业油、脂肪和粘合剂中。
小白菊内酯
一种天然存在于传统药草小白菊（Tanacetum parthenium）中的倍半萜内酯，用于天然药物和化妆品
与菊科和木兰科的其他属发生交叉反应
重铬酸钾
见于水泥（微量）、皮革鞣液和安全火柴中
在摄影、电镀液、防腐剂、涂料、胶水、天然染料和一些清洁剂中使用
对苯二胺
见于染发剂、一些墨水、照片显影剂和纺织品染料中
对叔丁基酚醛树脂
叔丁基苯酚和甲醛缩合形成的树脂
发生在皮革涂饰剂（特别是鞋）、纸、织品、石头、木材、家具以及某些胶水中
季铵盐
化妆品和一些日常清洁剂和抛光剂中常用的防腐剂
喹诺酮混合物
含有氯碘羟喹和氯喹那多
见于一些药用面霜和软膏、药用绷带和兽医用品的抗菌剂
局部抗菌剂
隐形眼镜护理液、一些化妆品、滴鼻剂、滴耳剂和注射剂的防腐剂
通常无法确定来源
秋兰姆混合物
常见的橡胶过敏原
常见于粘合剂、某些杀虫剂和药物（如戒酒硫）
特戊酸硫氢可的松
筛查A类皮质类固醇过敏；发现于口腔、鼻腔、喉咙和直肠，但不是局部皮质类固醇制剂
羊毛醇
羊毛脂的一部分；在许多化妆品、软膏、防晒霜、处方和非处方局部用药中发现
接触性皮炎的治疗
避免诱发物
支持治疗（冷湿敷，开放性湿敷，抗组胺药物）
糖皮质激素（常为外用，但有时需用口服）
预防接触性皮炎应避免接触皮肤刺激物或过敏原，光敏性接触性皮炎患者应避免日晒。
局部治疗包括冷敷（盐水或 Burow 溶液）和皮质类固醇。 轻至中度ACD患者给予中效或高效局部用皮质类固醇激素（如0.1%曲安奈德软膏或0.1%戊酸倍他米松乳膏）。
口服皮质类固醇（如强的松60mg，每日1次，共7～14天）可用于有严重的大疱或皮损广泛时。
系统应用抗组胺药（如羟嗪、苯海拉明）可减轻瘙痒，低抗胆碱能活性的抗组胺药如H1受体阻断剂则没有那么有效。
开放性湿敷可以减少渗出，使皮肤干燥，并促进愈合。
接触性皮炎的预后
皮损治愈可能需要3周时间，而对接触物的反应性通常会持续终身 停止接触后。 反应性通常是终生的，因此必须终生避免已识别的过敏原。
患者 光过敏性接触性皮炎 暴露在阳光下可能会突然发作多年（持续的光反应）；然而，这是非常罕见的。
关键点
接触性皮炎可由刺激物（例如植物、肥皂、化学品、体液）或过敏原引起。
症状包括剧烈疼痛（可见于刺激性接触性皮炎）或瘙痒（可见于变应性接触性皮炎）。
诊断通常是基于临床。
怀疑过敏性接触性皮炎和过敏原还未明确时，行斑贴试验是很有用的。
治疗通常包括冷湿敷，外用皮质类固醇，系统应用抗组胺药（治疗瘙痒）。