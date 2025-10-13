ALL常见的细胞遗传学异常
细胞遗传学异常
估计发病率（成人）
估计发病率（儿童）
预后
t(9;22)/BCR::ABL1；（费城染色体阳性或Ph+）
25%
5%
差
高超二倍体（白血病细胞中有51–65条染色体）
2–11%
25%
有利的
次二倍体（白血病细胞中<46条染色体）
5%
5%
差
t(12;21)/TEL::AML1 (ETV6-RUNX1)
< 3%
20–25%
有利的
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