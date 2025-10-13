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常见单基因糖尿病类型

常见单基因糖尿病类型

MODY分型

基因突变

典型表现

治疗

常见合并症/特征

MODY 1型

HNF4A

青春期/成年早期进行性高血糖；可能出现新生儿低血糖

磺脲类

新生儿低血糖、血脂异常

MODY 2型

GCK

出生即存在轻度、稳定的空腹高血糖，常无症状

通常无需治疗或饮食控制

一般无并发症

MODY 3型

HNF1A

进行性高血糖，通常发生于青春期或成年早期

磺脲类药物（高敏感性）

未经治疗存在微血管并发症风险

MODY 4型

PDX1 （曾用名IPF1

伴胰腺发育不全或缺失的早发性糖尿病

胰岛素疗法

胰腺外分泌功能不全

MODY 5型

HNF1B

伴肾囊肿及肾脏畸形的糖尿病

常需胰岛素治疗

肾囊肿、肾脏结构及生殖道异常、胰腺萎缩

MODY 6型

NEUROD1

发病时间不定的糖尿病

口服药物或胰岛素治疗

有时出现神经系统特征

MODY 7型

KLF11

轻度至中度高血糖

饮食调整、口服药物或胰岛素治疗

轻度，类似于2型糖尿病

MODY 8

CEL

伴胰腺外分泌功能障碍的糖尿病

胰岛素疗法

胰腺外分泌功能不全

MODY 9型

PAX4

发病时间不定的糖尿病

饮食调整、口服药物或胰岛素治疗

酮症倾向型糖尿病

MODY 10型

INS

新生儿期或早发性糖尿病

胰岛素疗法

可能存在胰岛素缺乏

MODY = 青年发病成年型糖尿病

Data from Dzhemileva LU, Zakharova EN, Goncharenko AO, et al.Current views on etiology, diagnosis, epidemiology and gene therapy of maturity onset diabetes of the young. Front Endocrinol (Lausanne).2025;15:1497298.doi:10.3389/fendo.2024.1497298 and American Diabetes Association Professional Practice Committee.2.Diagnosis and Classification of Diabetes: Standards of Care in Diabetes-2025. Diabetes Care.2025;48(1 Suppl 1):S27-S49.doi:10.2337/dc25-S002

MODY = 青年发病成年型糖尿病

Data from Dzhemileva LU, Zakharova EN, Goncharenko AO, et al.Current views on etiology, diagnosis, epidemiology and gene therapy of maturity onset diabetes of the young. Front Endocrinol (Lausanne).2025;15:1497298.doi:10.3389/fendo.2024.1497298 and American Diabetes Association Professional Practice Committee.2.Diagnosis and Classification of Diabetes: Standards of Care in Diabetes-2025. Diabetes Care.2025;48(1 Suppl 1):S27-S49.doi:10.2337/dc25-S002

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