常见单基因糖尿病类型
MODY分型
基因突变
典型表现
治疗
常见合并症/特征
MODY 1型
HNF4A
青春期/成年早期进行性高血糖；可能出现新生儿低血糖
磺脲类
新生儿低血糖、血脂异常
MODY 2型
GCK
出生即存在轻度、稳定的空腹高血糖，常无症状
通常无需治疗或饮食控制
一般无并发症
MODY 3型
HNF1A
进行性高血糖，通常发生于青春期或成年早期
磺脲类药物（高敏感性）
未经治疗存在微血管并发症风险
MODY 4型
PDX1 （曾用名IPF1）
伴胰腺发育不全或缺失的早发性糖尿病
胰岛素疗法
胰腺外分泌功能不全
MODY 5型
HNF1B
伴肾囊肿及肾脏畸形的糖尿病
常需胰岛素治疗
肾囊肿、肾脏结构及生殖道异常、胰腺萎缩
MODY 6型
NEUROD1
发病时间不定的糖尿病
口服药物或胰岛素治疗
有时出现神经系统特征
MODY 7型
KLF11
轻度至中度高血糖
饮食调整、口服药物或胰岛素治疗
轻度，类似于2型糖尿病
MODY 8
CEL
伴胰腺外分泌功能障碍的糖尿病
胰岛素疗法
胰腺外分泌功能不全
MODY 9型
PAX4
发病时间不定的糖尿病
饮食调整、口服药物或胰岛素治疗
酮症倾向型糖尿病
MODY 10型
INS
新生儿期或早发性糖尿病
胰岛素疗法
可能存在胰岛素缺乏
MODY = 青年发病成年型糖尿病
Data from Dzhemileva LU, Zakharova EN, Goncharenko AO, et al.Current views on etiology, diagnosis, epidemiology and gene therapy of maturity onset diabetes of the young. Front Endocrinol (Lausanne).2025;15:1497298.doi:10.3389/fendo.2024.1497298 and American Diabetes Association Professional Practice Committee.2.Diagnosis and Classification of Diabetes: Standards of Care in Diabetes-2025. Diabetes Care.2025;48(1 Suppl 1):S27-S49.doi:10.2337/dc25-S002