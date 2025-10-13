†强直性 (Adie) 瞳孔是一种持续的无进展的瞳孔异常扩大，常由睫状神经节受损引起。它通常发生在 20 至 40 岁的女性中。发病通常是突然的。唯一症状是轻微的视物模糊，暗适应受损，部分伴深反射消失。