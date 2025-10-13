常见瞳孔异常
表现
解释
瞳孔直径相差1-2mm，对光反射存在且无症状
正常变异（生理性瞳孔大小不等）
双侧不对称，对光反射受损，调节反射存在（对光与调节反射分离或阿罗瞳孔）
神经梅毒（可能）
双侧瞳孔缩小
阿片类
治疗青光眼的缩瞳药（最常见；若仅单眼用药则引起单侧瞳孔缩小）
脑桥出血（破坏扩张瞳孔的交感神经中枢通路）
有机磷或胆碱能毒素
双侧瞳孔扩大，对光反射存在
高肾上腺素能状态（如戒断反应、使用拟交感神经药或可卡因、甲状腺毒症）
双侧瞳孔扩大，直接对光反射迟钝
扩瞳药*如拟交感神经药（如苯肾上腺素）和睫状肌麻痹剂（如环戊酯、托吡卡胺、霍马托品、阿托品）
脑疝
缺氧或缺血性脑病
单侧瞳孔扩大，瞳孔传入神经受累
眼、视网膜或视神经病变
单侧瞳孔扩大，瞳孔传出神经受累
动眼神经麻痹，通常由压迫引起（如后交通动脉瘤或小脑幕裂孔疝）
虹膜外伤（也可表现为不规则瞳孔）
扩瞳药*
单侧瞳孔扩大伴极微弱或缓慢的直接和间接对光反射，以及调节引起的瞳孔缩小极微弱或缓慢
强直性（艾迪）瞳孔†
* 小脑幕切迹疝和使用散瞳药常可通过向散大的瞳孔滴入毛果芸香碱眼药水来区分；无收缩反应提示为散瞳药所致。
†强直性 (Adie) 瞳孔是一种持续的无进展的瞳孔异常扩大，常由睫状神经节受损引起。它通常发生在 20 至 40 岁的女性中。发病通常是突然的。唯一症状是轻微的视物模糊，暗适应受损，部分伴深反射消失。