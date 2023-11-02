神经眼科疾病和颅神经疾病概述

某些颅神经疾病可以影响到眼、瞳孔、视神经、眼外肌及其相关神经；因此，它们可以被认为是颅神经疾病，神经眼科疾病，或二者都有。

神经眼科疾病也包括调控和整合眼球活动和视觉的中央通路的病变。

颅神经疾病也可能涉及嗅觉、视觉、咀嚼、面部感觉或表情、味觉、听觉、平衡、吞咽、发音、头部转动和肩部抬高或舌头运动功能障碍(见表 颅神经 )。病变可累及单个或多个颅神经。

（也见于霍纳综合征,视神经疾病, 和对神经病患者的探讨.)

表格 颅神经 表格

神经眼科疾病和颅神经疾病的病因和症状有重叠。肿瘤、炎症、创伤、全身性疾病和变性病或其他病变可以影响以上结构，从而引起视力减退、复视、上睑下垂、瞳孔异常、眼眶疼痛、面部疼痛或头痛。

神经眼科和颅神经疾病的诊断 临床评估

神经影像学检查 (参见见如何评估脑神经。） 评估神经眼科疾病和颅神经疾病包括以下几点 详细询问临床症状

视觉系统检查

检查有无眼球震颤

颅神经检查 视觉系统检查包括视力、视野、瞳孔和眼球运动（眼球活动 )。作为这项检查的一部分，要检查第II、Ⅲ、Ⅳ、VI对颅神经。同时也需要进行神经影像学检查，如CT或MRI。 以下的视觉检查在诊断神经眼科疾病和颅神经疾病方面是非常重要的。 瞳孔检查包括瞳孔大小、是否规则、双侧是否对称。通常情况下，瞳孔在直接对光反射、间接对光反射、调节反射时迅速收缩（1秒内），而且两侧对称。通过移动的光线的检查瞳孔间接对光反射能够确定损伤是否存在。通常，随着光从一只眼睛移向另一只眼睛，瞳孔的收缩程度不变。 如果是 相对性瞳孔传入障碍 （去传入的瞳孔、传入神经瞳孔的损伤、或者Marcus Gunn瞳孔），当光线移向损伤侧时该瞳孔反常扩大。去传入的瞳孔间接对光反射存在而直接对光反射消失。

如果损伤在传出通路，瞳孔直接对光反射和间接对光反射均迟钝或消失。 表格 常见瞳孔异常 表格 固定患者头部后，让患者紧盯检查者的手指，检查者以活动的手指来检查患者的眼球运动，手指分别向右、左、上、下、对角线上的任一角移动，以及远离和靠近患者的鼻子（用以评估辐辏反射）。但是，以上检查无法检测出因轻微的眼肌麻痹而引起的复视。 两侧的眼外肌运动不协调（如发生在神经通路上的病变）或第Ⅲ（动眼神经）、第Ⅳ（滑车神经）、第Ⅵ（展神经）颅神经病变可引起复视。如果闭合一个眼睛后仍有复视（单眼复视），其原因可能是非神经性眼病。如果闭合任一眼睛后复视消失（双眼复视），其原因可能是眼球活动障碍。 当患者看向由麻痹的眼肌控制的方向时（如当左侧外直肌麻痹时看向左侧）两个像相隔最远。当一只眼睛闭合后，较外侧的像消失，则此眼为病侧眼。红玻璃试验有助于明确病侧。当红色玻璃放置在轻瘫眼前时，较外侧的像显示为红色。 表格 常见眼球运动障碍 表格