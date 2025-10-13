常用特效解毒药
毒素
解毒药
对乙酰氨基酚
N-乙酰半胱氨酸
抗胆碱能药物
毒扁豆碱*
抗凝剂、口服 Xa 因子抑制剂（阿哌沙班、依度沙班、利伐沙班）
安地昔单抗α
苯二氮䓬类
氟马西尼*
黑寡妇蜘蛛咬伤
黑寡妇抗毒血清
肉毒杆菌中毒
肉毒杆菌抗毒素
β受体阻滞剂
胰高血糖素
静脉用脂肪乳剂
钙通道阻滞剂
钙
静脉用高剂量胰岛素加葡萄糖
静脉用脂肪乳剂
氨基甲酸酯
阿托品
解磷定
蝮蛇科蛇类咬伤（美国）
蝮蛇多价免疫Fab（羊）
氰化物
羟钴胺素
氰化物解毒包（包括：亚硝酸戊酯、亚硝酸钠、硫代硫酸钠）
达比加群
依达赛珠单抗
洋地黄糖苷（地高辛、洋地黄毒苷、夹竹桃、洋地黄）
地高辛特异性Fab片段
乙二醇
甲吡唑
酒精
重金属
螯合剂（见表 ）
电离辐射
碘化钾
铁
去铁胺
异烟肼
吡哆醇（维生素 B6）
甲醇
甲吡唑
酒精
高铁血红蛋白形成剂（如：苯胺染料、某些局部麻药、硝酸盐类、亚硝酸盐、非那西丁、磺胺类药物）
亚甲蓝
甲氨蝶呤
亚叶酸钙（亚叶酸）
谷卡匹酶（羧肽酶-G2）
阿片类
纳洛酮
有机磷类
阿托品
解磷定
蝎蛰伤（刺尾蝎属sp）
刺尾蝎的免疫F（ab'）2
磺脲类
奥曲肽
铊
普鲁士蓝
三环类抗抑郁药
碳酸氢钠
普通肝素
鱼精蛋白
丙戊酸
左旋肉碱†
华法林
维生素 K
新鲜冰冻血浆
凝血酶原复合物浓缩物（PCC）
* 使用存在争议，因为如果适应症、给药和监测不适当，可能导致毒性。建议咨询医学毒理学家。
† 关于左旋肉碱作为急性丙戊酸过量的一般解毒剂的有效性的证据有限。然而，左旋肉碱可能是安全的，考虑在意识水平下降的患者中使用它是合理的。
Fab=分离抗体。