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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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常用检验套餐*

常用检验套餐*

检查

CMP

RFP

BMP

ELEC

HFPA

LPP

AHP

白蛋白

碱性磷酸酶

氨基转移酶，丙氨酸（ALT，以前SGPT）

氨基转移酶，天门冬氨酸（AST，以前SGOT）

胆红素，直接

胆红素，总

二氧化碳

胆固醇，总

胆固醇，高密度脂蛋白

肌酐

空腹血糖

甲型肝炎，IgM抗体

乙肝核心抗体，IgM抗体

乙肝表面抗原

丙型肝炎抗体

蛋白质，总

甘油三酯*

尿素氮（BUN）

*包括风险比率和低密度脂蛋白（LDL）的计算。

AHP=acute hepatitis panel（急性肝炎组合）; BMP=basic metabolic panel（基础代谢组合）; CMP=comprehensive metabolic panel（综合代谢组合）; ELEC=electrolyte panel（电解质组合）; HDL=high-density lipoprotein（高密度脂蛋白）; HFPA =hepatic function panel（肝功能组合）; LPP =lipid panel（脂质组合）; RFP=renal function panel（肾功能组合）; SGOT=serum glutamic-oxaloacetic transaminase（血清谷草转氨酶）; SGPT=serum glutamatic-pyruvic transaminase（血清谷丙转氨酶）。参见American Medical Association Medicare Test Panels.

*包括风险比率和低密度脂蛋白（LDL）的计算。

AHP=acute hepatitis panel（急性肝炎组合）; BMP=basic metabolic panel（基础代谢组合）; CMP=comprehensive metabolic panel（综合代谢组合）; ELEC=electrolyte panel（电解质组合）; HDL=high-density lipoprotein（高密度脂蛋白）; HFPA =hepatic function panel（肝功能组合）; LPP =lipid panel（脂质组合）; RFP=renal function panel（肾功能组合）; SGOT=serum glutamic-oxaloacetic transaminase（血清谷草转氨酶）; SGPT=serum glutamatic-pyruvic transaminase（血清谷丙转氨酶）。参见American Medical Association Medicare Test Panels.

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