常用检验套餐*
检查
CMP
RFP
BMP
ELEC
HFPA
LPP
AHP
白蛋白
是
是
否
否
是
否
否
碱性磷酸酶
是
否
否
否
是
否
否
氨基转移酶，丙氨酸（ALT，以前SGPT）
是
否
否
否
是
否
否
氨基转移酶，天门冬氨酸（AST，以前SGOT）
是
否
否
否
是
否
否
胆红素，直接
否
否
否
否
是
否
否
胆红素，总
是
否
否
否
是
否
否
钙
是
是
是
否
否
否
否
二氧化碳
是
是
是
是
否
否
否
氯
是
是
是
是
否
否
否
胆固醇，总
否
否
否
否
否
是
否
胆固醇，高密度脂蛋白
否
否
否
否
否
是
否
肌酐
是
是
是
否
否
否
否
空腹血糖
是
是
是
否
否
否
否
甲型肝炎，IgM抗体
否
否
否
否
否
否
是
乙肝核心抗体，IgM抗体
否
否
否
否
否
否
是
乙肝表面抗原
否
否
否
否
否
否
是
丙型肝炎抗体
否
否
否
否
否
否
是
磷
否
是
否
否
否
否
否
钾
是
是
是
是
否
否
否
蛋白质，总
是
否
否
否
是
否
否
钠
是
是
是
是
否
否
否
甘油三酯*
否
否
否
否
否
是
否
尿素氮（BUN）
是
是
是
否
否
否
否
*包括风险比率和低密度脂蛋白（LDL）的计算。
AHP=acute hepatitis panel（急性肝炎组合）; BMP=basic metabolic panel（基础代谢组合）; CMP=comprehensive metabolic panel（综合代谢组合）; ELEC=electrolyte panel（电解质组合）; HDL=high-density lipoprotein（高密度脂蛋白）; HFPA =hepatic function panel（肝功能组合）; LPP =lipid panel（脂质组合）; RFP=renal function panel（肾功能组合）; SGOT=serum glutamic-oxaloacetic transaminase（血清谷草转氨酶）; SGPT=serum glutamatic-pyruvic transaminase（血清谷丙转氨酶）。参见American Medical Association Medicare Test Panels.