评估女性性功能障碍时病史内容
方面
要点
病史（过去史和现病史）
一般健康状况（包括病史、内分泌状况、体力、压力和焦虑水平、精神病史和情绪）、药物、物质滥用、妇科和产科病史（例如手术、怀孕、性传播感染）、盆腔创伤和性创伤
与性伴的关系
性取向、情感亲密、信任、尊重、吸引、交流、忠诚、愤怒、敌意、怨恨、亲密伴侣暴力史
现在的性生活情况
性伴侣的性功能状况、尝试性活动前数小时的活动和行为、性刺激的充足性、性交流的充足性、时间（例如，太晚、太匆忙）、隐私程度
性欲和性唤起的激发物
环境；视觉、文字和语言性暗示；活动（例如，一起洗澡、跳舞、听音乐）；刺激的类型（非身体的、非生殖器身体刺激、非插入式的生殖器刺激）
性唤起的抑制剂
疲劳、紧张、焦虑、抑郁、既往不良性体验、担心不利结果（如失去控制、疼痛、意外受孕、不孕）、日常分心、睡眠剥夺
性高潮
高潮的存在或缺失、对缺乏性高潮的反应（女性是否感到困扰）、对伴侣和自慰的不同反应
结果
心理和生理的满意或不满意
性交痛的性质和部位
烧灼，撕裂，摩擦，牵拉，或钝痛
浅表（阴道口）、阴道内或盆腔深部
性交痛的时间
部分或全部进入时，进入深处时，阴茎运动时，男性射精时，插入后即刻，或阴道插入后排尿时
自我形象
自信心；对自身吸引力、身体、生殖器或性能力的感受
个人史
和看护人以及兄弟姐妹的关系，创伤史，挚爱的人的去世，虐待（情感，身体或性），作为孩子表达情感的后果，文化或宗教的限制
以往的性经历
类型（是否自愿、强迫性、虐待性或兼而有之），主观体验（愉悦度、多样性、满意度），结果（正面或负面——例如意外怀孕、性传播感染、父母或社会的不满、因宗教教义而产生的罪恶感）
个人因素
对他人的信任度、脆弱状态的舒适度、压抑的愤怒导致对性情感的压抑、控制需求、对自身不切实际的期望、对自我伤害的高度警觉（即因担心疼痛而抑制享受）、强迫性、焦虑、抑郁倾向
药物史
特定药物（包括非处方药）及其使用与性功能障碍的发生时间
STIs=性传播疾病