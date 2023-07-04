女性普遍担心性功能（1)。引起个人或人际困扰的担忧被认为是性功能障碍障碍。在美国，大约12%的女性有与痛苦相关的性功能问题（2）。
一旦性刺激引发兴奋和愉悦（主观唤醒）和生殖器充血（身体生殖器唤醒），女性就会获得性欲（反应性欲望）。 性满足感随着两人之间的性行为和亲密感的延续而建立，可能包含或不包含一次或多次性高潮。它是一种生理和情感上快乐的满足体验并且增强了女性最初的动机。
参考文献
1.Zhang C, Tong J, Zhu L, et al: A Population-Based Epidemiologic Study of Female Sexual Dysfunction Risk in Mainland China: Prevalence and Predictors. J Sex Med 14(11):1348-1356, 2017.doi:10.1016/j.jsxm.2017.08.012
2.Shifren JL, Monz BU, Russo PA, et al: Sexual problems and distress in United States women: prevalence and correlates. Obstet Gynecol 112(5):970-978, 2008.doi:10.1097/AOG.0b013e3181898cdb
生理学
性反应周期的传统模式包括以下内容：
欲望（性欲）
唤醒（兴奋）
性高潮
性消退
对女性的性反应的生理学还未完全了解，但可能与激素和中枢神经系统的调节因子有关。
雌激素 影响性反应。雌激素有助于维持生殖器组织敏感性、阴道 pH 值、正常微生物群落、弹性、润滑和骨盆肌肉张力。可疑但未证实的是，雄激素可能通过雄激素受体和雌激素受体（在细胞内雄激素转化为雌二醇）起作用。
绝经后，卵巢产生雌激素停止了，同时雄激素的产生ye发生了变化。 然而，女性在30岁左右开始，肾上腺产生性激素前体（如硫酸脱氢表雄酮）的量开始下降，在外周转化为雄激素和雌激素的量也相应减少。绝经后卵巢产生的性激素前体的量也下降了。总体而言，雄激素水平往往会在 60 岁左右停止下降。性激素分泌的下降是否与性欲、性趣及主观性唤起下降有关还不清楚。
大脑也能将胆固醇转化为性激素（神经类固醇），而且在绝经后生成增加。这种增加是否是普遍现象，是否在外周的激素减少时增加性唤起，是否会受到外源性补充的激素的影响都还未知。
女性性反应周期很大程度上受她自身的心理和她与伴侣之间的关系的影响。对性的主动要求通常随着年龄的增长而减少；但当换了一名新的伴侣时，在任何年纪，其性的需求都会增加。
欲望（性欲）
欲望是从事性活动的愿望。想要性活动的理由有很多，包括性兴趣。性兴趣或欲望可以通过思维，语言，视觉，气味，或触摸而触发。欲望可能在一开始就很明显，也可能在女人被唤起后逐渐形成。
性唤起
大脑中涉及认知、情感、欲望和生殖器充血组织的区域被激活。这些反应有作用于特异性的受体的神经递质的参与。基于已知的药物作用和动物实验，有些神经递质是和促进性欲的，包括多巴胺、去甲肾上腺素和黑皮质素。5-羟色胺一般抑制性欲，就如催乳素和gamma－氨基丁酸(GABA)。
这是一种出现于性刺激后数秒内的自发反射反应，导致生殖器官的充血和润滑。大脑对性刺激的评价是生物性的，不一定是色情或主观性唤起触发此反应。外阴、阴蒂和阴道的小动脉周围的平滑肌细胞舒张，导致血流增加（充血）和组织液从阴道上皮之间渗出（润滑）。女性并不是总能意识到充血，一些年轻女性更多的是感到生殖器刺痛和搏动。 当妇女年龄增大时，生殖器官基础血流减少，但对于性刺激（如与性有关的录像）产生反射的性器官充血可能并不减少。
性高潮
性高潮是一种到达兴奋顶端的体验，伴随着骨盆肌每0.8秒收缩一次的频率释放，之后生殖器官充血缓慢消退。胸腰交感传出通路可能与之有关，但性高潮即使在完全性脊髓横切的情况下也可能达到（当使用振动器刺激宫颈时）。催乳素、抗利尿激素（ADH）和催产素在性高潮时释放，并可能和随后产生的幸福感、放松感或疲劳感（消退）有关。但是，许多女性即使没有经历任何确定的性高潮仍能体验幸福感和放松感。
消退
消退是高潮之后的一种幸福感，广泛的肌松放松，或疲劳。然而，消退也能在没有性高潮的高度唤起的性活动之后缓慢出现。一些女性在解决问题后几乎可以立即对额外的刺激做出反应。
女性性功能障碍的分类
女性性功能障碍至少具有以下特征之一：
性活动时疼痛
性欲丧失
觉醒障碍
无法达到性高潮
当这些症状中的任何一种导致个人或人际关系困扰时，就可以诊断为女性性功能障碍。
精神疾病诊断和统计手册，第五版，文本修订版（ [DSM-5]）(1)包括以下类型的女性性功能障碍，根据症状分类：
物质/药物引起的性功能障碍
其他指定和未指定的性功能障碍
持续性生殖器唤醒障碍 是 DSM-5-TR 中未包含的一种单独的罕见疾病。它涉及持续性过度的生殖器唤醒，当性欲消失时发生，没有已知的原因，并且唤醒不会随着性高潮而消退。
生殖盆腔疼痛/穿透障碍 可以是终身的，也可以是后天获得的。 它的特点是存在≥ 1 项以下症状≥ 6 个月：
穿透时深部骨盆疼痛和紧张或轻微触摸引起的浅表灼烧性外阴阴道疼痛
插入之前、之中或之后的恐惧或焦虑，这通常会导致性欲降低或避免性活动
尝试进入阴道时会反射性收紧阴道肌肉，使插入变得困难或不可能
女性性兴趣/性唤起障碍 ≥ 6 个月不存在或减少 ≥ 3 项：
对性活动的兴趣
性活动的开始和对伴侣开始的反应
几乎所有性活动中的兴奋或愉悦
性或色情的幻想或想法
性活动期间的生殖器或非生殖器感觉
对内部或外部性或色情刺激（例如，书面、口头、视觉）的兴趣或唤醒
女性性高潮障碍是指性高潮的消失或者强度显著减弱，或即使有较高程度的主观性唤起而对刺激的反应显著延迟。症状必须发生在几乎所有的性活动中，并且必须存在 ≥ 6 个月。获得性性高潮障碍通常与新的障碍有关，包括心理和行为障碍，或与解剖学变化（例如，由于癌症或手术）有关。
在物质/药物引起的性功能障碍中，性功能障碍与物质或药物的开始、剂量改变或停用有关。
其他指定和未指定的性功能障碍 包括不符合其他类别标准的性功能障碍。
当症状出现≥ 6 个月并引起严重痛苦时，通常会诊断为性功能障碍。有些妇女在性欲、性趣、性唤起或性高潮降低或消失时并不感到痛苦或烦恼。
几乎所有的性功能障碍的妇女都有不止一种的障碍。例如，生殖器骨盆疼痛/插入障碍往往导致性欲/性趣和性唤起障碍；性唤起障碍可能导致性生活愉悦度下降甚至造成疼痛，继而降低达到性高潮的可能性以及性欲。 但是，在一些性欲、性趣和主观性唤起程度较高的女性中，因为润滑不足造成的性交痛可能作为一种单独的症状出现。
女性性功能障碍还可分为先天的或后天获得的；环境特异性的或普遍的；基于妇女的痛苦程度的高低分为轻微的、中等的或严重的。
尽管研究很少，这些障碍可能在有异性性取向或同性性取向的女性中都存在。
分类参考文献
1.American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed.Text Revision (DSM-5-TR).Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022.
女性性功能障碍的病因学
传统的将病因分割为心理或生理上的方法是武断的；心理上的痛苦可以导致激素和神经生理的改变，而生理上的改变可以造成心理的反应，这些都能够构成功能障碍。在不同类的或同一功能障碍中的症状常常有多种原因，这些病因常常还不清楚。
原发性心理因素
情绪障碍（例如抑郁、焦虑）与兴趣低下和觉醒密切相关。对于患有严重抑郁症和性功能障碍的女性，当使用抗抑郁药物有效治疗抑郁症时，性困扰会变得不那么严重(1)。然而，某些类型的抗抑郁药也会导致性功能障碍（选择性血清素再摄取抑制剂）。患有焦虑症的女性也更有可能出现性功能障碍，包括性兴趣、性唤起、性高潮和生殖盆腔疼痛障碍。不同的忧虑—被轻视，敏感，被拒绝，失控以及自卑感都是诱因。
既往的经历可以影响妇女性心理的发展，比如：
过去消极的性或其他经历，包括性创伤，可能导致自卑、羞耻或内疚。
幼年或青春期的心理、生理或性虐待可致儿童控制和隐藏自身情感－一种有效的防御机制—但这种自我抑制可导致日后性感觉表达困难。
幼年失去父母或其他挚爱的人造成的创伤可因害怕再次失去而阻碍与性伴侣的亲密关系的建立。
对负面结果的担忧（如意外怀孕、性传播感染[STIs]、无法达到高潮、伴侣的性功能障碍）也会影响性反应。
其他相关原因（特别是与女性当前状况有关的）有：
个人方面：自我性评价低下（比如不孕不育、早绝经或手术切除乳房、子宫、或其他与性相关身体部分）
双方关系方面：对性伴缺乏信任，负面感觉，对方的吸引力降低（如因为伴侣的行为或者逐渐意识到性取向的改变）。
性的方面：如周围环境不够情趣，私密或安全。
文化方面：比如文化对性活动的限制。
其他困扰和情绪压力（比如来自家庭的、工作的、或经济的）都可能影响性唤起。
原发性生理因素
各种生殖道病变，全身和性激素因素、药物和非法药物以及可能导致性功能障碍的药物（见表 引起女性性功能障碍的生理因素）。
更年期泌尿生殖器综合征包括雌激素和雄激素缺乏引起的症状和体征，如
外阴阴道萎缩
性交时阴道干燥和润滑减少，导致疼痛
泌尿系统症状（如尿急、尿路感染复发）
更年期泌尿生殖系统综合症影响了大约一半的更年期女性。低雌激素水平会导致类似的症状，如产后或使用某些药物（如芳香酶抑制剂）治疗期间发生的症状。
选择性血清素再摄取抑制剂 (SSRIs) 是导致性功能障碍的一种特别常见的医源性药物。SSRIs 可能导致多种类型的性功能障碍。
酒精成瘾也是原因之一。
病因参考文献
1.Rosen RC, Shifren JL, Monz BU, et al: Correlates of sexually related personal distress in women with low sexual desire. J Sex Med 6(6):1549-1560, 2009.doi:10.1111/j.1743-6109.2009.01252.x
女性性功能障碍的诊断
采访女性，有时还会采访她的伴侣
盆腔检查
大多数性功能障碍是根据 DSM-5-TR 描述的临床标准进行诊断的。这些障碍包括生殖器盆腔疼痛/穿透障碍、女性性高潮障碍、女性性兴趣/性唤起障碍和物质/药物引起的性功能障碍。对于所有这些疾病的诊断，必须没有更可能的症状替代解释；除物质/药物引起的性功能障碍外，所有症状必须已存在 ≥ 6 个月。如果性功能障碍不符合任何这些障碍的标准，则根据 DSM-5-TR，功能障碍被归类为其他指定或未指定的性功能障碍。
诊断性功能障碍及其原因是基于病史和体格检查。临床医生应该定期询问性功能障碍，以帮助减少任何相关的耻辱感。经过验证的问卷，例如 Female Sexual Function Index (FSFI)，可以帮助促进这种做法(1)。
可以通过采访女性（有时还采访她的伴侣）来了解历史；它首先要求女性用她自己的话描述问题，并且应该包括具体的元素（见表用于评估女性性功能障碍的性史的组成部分）。临床医生还应获得详细的性史。 初次询问中发现的问题（如过去挫败的性经历，对性的自我评价低）在之后的随访中应详细询问。
评估女性性功能障碍时病史内容
部位
要点
病史（过去史和现病史）
一般健康状况（包括病史、内分泌状况、体力、压力和焦虑水平、精神病史和情绪）、药物、药物滥用、妇科和产科病史（例如手术、怀孕、性传播感染）、盆腔创伤和性行为创伤
与性伴的关系
性取向，情感的亲密性、信任、尊重、吸引、交流、忠诚、愤怒、敌意、不满、有亲密伴侣暴力史
现在的性生活情况
性伴性功能，尝试性活动前数小时的活动和行为，性刺激是否足够，性交流是否充足，时间（例如，太晚，太匆忙），隐私度
性欲和性唤起的激发物
环境；视觉的、书面和口头的性暗示;活动（例如，一起洗澡、跳舞、听音乐）；刺激的类型（非生理的，生理性但非生殖器的，非插入性的生殖器）
性唤起的抑制剂
疲劳、紧张、焦虑、抑郁、既往不良性体验、担心不利结果（如失去控制、疼痛、意外受孕、不孕）、日常分心、睡眠剥夺
性高潮
存在或缺失，对缺乏性高潮的反应（是否感到失落），对性伴侣或手淫的不同反应
结果
心理或生理的满意程度
性交痛的性质和部位
烧灼，撕裂，摩擦，牵拉，或钝痛
浅表（内腔）/阴道内或盆腔深部
性交痛的时间
部分或全部进入时，进入深处时，阴茎运动时，男性射精时，插入后即刻，或阴道插入后排尿时
自我评价
自信，对能产生性欲的感觉，身体，生殖器，性能力
个人史
和看护人以及兄弟姐妹的关系，创伤史，挚爱的人的去世，虐待（情感，身体或性），作为孩子表达情感的后果，文化或宗教的限制
以往的性经历
类型（是否自愿的、强迫的、性虐待、或兼而有之的），主观体验（快乐程度、多样性、满意度），结果（正面或者负面，比如非计划妊娠、STIs、父母或社会不满、因宗教教义感到罪恶）
个人因素
对他人的信任度，对受伤的安慰，对愤怒的压制导致对性情感的压抑，需要有控制感，对自身不理智的期望，对伤害的高度警觉（如因担心疼痛而抑制享受）妄想，焦虑，抑郁倾向
Medications（药物应用史）
特定药物（包括非处方药）及其与性功能障碍的使用时间
STIs=性传播疾病
进行体格检查，包括盆腔检查，以确定可能导致性功能障碍的任何妇科异常；这种检查通常可以确定疼痛的位置。技术可能与常规的妇科检查有一些不同。向患者解释在体检中可能会遇到哪些情况能帮助患者放松，而且解释应贯穿在整个体检过程中。临床医生可能会问妇女是否愿意在检查时坐起来对着镜子看她的生殖器；这样做可能会支持一种控制感。
在检查过程中，临床医生应寻找雌激素低的迹象，特别是小阴唇变薄、阴唇脂肪垫丢失、阴道粘膜苍白和阴道皱襞丢失。湿棉签可用于识别外阴和外阴前庭的痛点。
当病史或检查表明患有外阴炎、阴道炎或盆腔炎时，需要对阴道分泌物进行湿法准备检查，并用培养物或DNA探针进行革兰氏染色，以检测淋病奈瑟菌和衣原体。
除非怀疑有未确诊的疾病，女性性功能障碍的初步评估通常不需要实验室评估。临床检查z可以检出低雌激素性功能和 睾酮水平不相关，不管它们是如何测量的。假如怀疑高催乳素血症，要检测泌乳素水平。如果临床怀疑甲状腺疾病，应该做适当的检测；包括怀疑甲状腺功能减退时，则应测定促甲状腺激素，如果怀疑甲状腺功能亢进时，则应测定甲状腺素（T4），有时还包括其他甲状腺功能测试。
诊断参考文献
1.Rosen R, Brown C, Heiman J, et al: The Female Sexual Function Index (FSFI): a multidimensional self-report instrument for the assessment of female sexual function. J Sex Marital Ther26(2):191-208, 2000.doi:10.1080/009262300278597
女性性功能障碍的治疗
解释女性的性反应。
纠正病因
心理治疗
Medications（药物应用史）
女性性功能障碍的治疗因障碍类型和原因不同而异，通常应用多种治疗方法因为不同障碍会叠加。 即使未完全满足特定 DSM-5-TR 障碍的标准，治疗也可能有所帮助。
同情理解和仔细地检查本身就有治疗效果。向女性教授性解剖学和生理学，包括女性性反应所涉及的内容也可能有所帮助。
治疗可能需要一个多学科团队，包括性咨询师、疼痛专家、心理治疗师和/或物理治疗师。
如果可能，对影响因素进行更正，如下：
治疗情绪障碍
如果妇女正在服用选择性5 -羟色胺再摄取抑制剂（SSRI），则应改用对性不良反应较小的抗抑郁药（如安非他酮、米氮平、度洛西汀），或可能在SSRI中加入安非他酮
对于物质/药物引起的性功能障碍，停止滥用药物或更换处方药
心理治疗
认知行为疗法针对由疾病（包括妇科疾病）或不孕症引起的消极自我看法。
一种与佛教禅修同根的东方行为，正念，可能会有帮助。它侧重于对当下情况的非评判性意识。该做法有助于女性从干扰性感受的心烦意乱中解放出来。正念能够让健康女性和患有盆腔肿瘤或者诱发性外阴前庭痛的女性减轻性功能障碍。女性可以参考社区或互联网资源学习如何修习正念。正念认知疗法（MBCT）结合了认知行为疗法与正念。如认知行为治疗，鼓励妇女识别不良想法，然后简单地观察它们的存在，意识到只是精神事件，不能反映现实。这种方法可以使这些想法让人少分心。MBCT用于预防复发性抑郁症，可用于治疗性觉醒障碍和性兴趣/觉醒障碍，以及诱发前庭痛的慢性疼痛。
一些女性（例如，有性创伤史的女性）需要更广泛的心理治疗。
药物治疗
雌激素疗法 可用于治疗更年期泌尿生殖系统综合征女性的性功能障碍。外阴和阴道的萎缩变化可以用低剂量的阴道雌激素（片剂、凝胶、乳膏、环）治疗。 如果女性伴有血管舒缩性更年期症状（如潮热），则可以使用低剂量全身雌激素或雌激素加黄体酮（在有子宫的女性中）。Ospemifene（一种选择性雌激素受体调节剂）可用于治疗更年期泌尿生殖系统综合征 对于不能进行阴道雌激素治疗的女性。
雄激素疗法 可考虑用于有性兴趣/性唤起障碍的绝经后妇女。 使用透皮睾酮（300 微克，每天一次）。 应在基线和 3 至 6 周后测量睾酮水平。 建议短期治疗，使用6个月无反应者应停用睾酮素。需要监测不良反应，例如痤疮、多毛症和男性化。临床医生应明确解释睾酮治疗的证据有限，并应提供有关其有害影响和益处的详细信息。只有在其他干预措施不成功且女性总体健康且没有禁忌症的情况下，才应考虑使用睾酮治疗。尚未研究长期使用睾酮治疗性兴趣/性唤起障碍，全身性脱氢表雄酮 (DHEA) 已被证明无效。阴道内注射 prasterone（一种 DHEA 制剂）可用于患有性交困难的绝经后妇女和 生殖盆腔疼痛/穿透障碍。
目前使用雄激素来增强女性性反应的证据很弱。 一些证据表明补充睾酮可能会性欲低下但是能获得满意性经历的女性中一定程度上受益。 在有或者没有性兴趣的女性中雄激素总的活性（代谢产物测定）是相似的。
氟班色林是一种血清素受体激动剂/拮抗剂，可用于治疗无抑郁症的绝经前妇女；然而，在一项系统评价中，有效性和安全性的证据质量等级较低，有益效果微乎其微（1)。氟班色林有黑框警告，指出同时服用氟班色林和酒精、服用氟班色林与中度或强效 CYP3A4 抑制剂或有肝功能损害会增加低血压和晕厥的风险。
Bremelanotide 是一种黑皮质素受体激动剂，已被批准用于治疗女性性欲低下。它在预期性活动前至少45分钟以皮下注射的方式给药。随机试验发现性欲增加，性满足事件没有增加；潜在的不良反应包括短暂性高血压和皮肤色素沉着（2, 3）。
一些证据表明，由于使用 SSRIs 导致性兴趣/性唤起障碍的女性可能会受益于添加安非他酮（一种去甲肾上腺素-多巴胺再摄取抑制剂）。一些证据表明，如果女性在开始服用 SSRI 时停止了性高潮，西地那非（一种 5 型磷酸二酯酶抑制剂）可能会帮助她们再次达到性高潮。然而，研究结果相互矛盾；在常规实践中，不建议使用西地那非。
其他治疗
盆底物理疗法是治疗盆腔生殖器疼痛/穿透障碍女性的主要方法。其目的是教女性放松骨盆底并减少反射收紧。盆底物理治疗包括盆底肌肉训练、软组织松动和肌筋膜松解、触发点压力、电刺激、生物反馈和治疗性超声检查。
处方和非处方装置可用于骨盆肌肉紧绷的女性进行自我扩张，这会导致盆腔生殖器疼痛/穿透障碍引起的性交困难。
根据功能障碍的类型，可以实施性技能培训（例如，手淫指导）和练习，以促进与伴侣就性需求和偏好进行交流。
各种润滑剂和保湿剂可以减少导致性交困难的阴道干燥。 这些处理包括食品油（例如椰子油）、有机硅产品和水基产品。食用油不应与避孕套一起使用，但可以使用有机硅和水基润滑剂。如果需要润滑剂，临床医生和女性应该讨论她应该使用哪种润滑剂。
除了小型试点研究外，很少有证据表明振动器或阴蒂抽吸装置等装置对有性兴趣/性唤起或性高潮障碍的女性有效；但是，其中一些产品可以在柜台购买，也可以试用。
治疗参考文献
1.Jaspers L, Feys F, Bramer VM, et al: Efficacy and safety of flibanserin for the treatment of hypoactive sexual desire disorder in women: A systematic review and meta-analysis.JAMA Intern Med 176 (4):453–462, 2016.doi: 10.1001/jamainternmed.2015.8565
2.Kingsberg SA, Clayton AH, Portman D, et al: Bremelanotide for the Treatment of Hypoactive Sexual Desire Disorder: Two Randomized Phase 3 Trials. Obstet Gynecol 134(5):899-908, 2019.doi:10.1097/AOG.0000000000003500
3.Clayton AH, Kingsberg SA, Portman D, et al: Safety Profile of Bremelanotide Across the Clinical Development Program.J Womens Health (Larchmt) 31(2):171-182, 2022.doi:10.1089/jwh.2021.0191
关键点
女性性功能障碍包括女性性兴趣/性唤起障碍、女性性高潮障碍、生殖盆腔疼痛/穿透障碍、物质/药物引起的性功能障碍，以及其他特定和未特定的障碍。
心理和生理因素往往导致女性性功能障碍;他们可能会相互作用，从而加重功能障碍。
心理因素包括情绪障碍，过去经历的影响，对负面结果的担忧，该妇女的具体情况（如自我性评价低下），和注意力分散。
生理因素包括生殖器情况，全身性和性激素因素，以及药物（尤其是SSRIs类药物）。
采访女性，有时还会采访她的伴侣。
将心理疗法（例如，认知行为疗法、正念疗法、两者结合 [MBCT]）纳入大多数类型女性性功能障碍的治疗中。
需要时，使用药物（例如雌激素）来治疗某些类型的女性性功能障碍。
推荐盆底物理疗法，这是治疗生殖盆腔疼痛/穿透障碍的主要方法，并讨论如果需要润滑剂，女性应该使用哪种润滑剂。