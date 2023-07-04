性反应周期的传统模式包括以下内容：

欲望（性欲）

唤醒（兴奋）

性高潮

性消退

对女性的性反应的生理学还未完全了解，但可能与激素和中枢神经系统的调节因子有关。

雌激素 影响性反应。雌激素有助于维持生殖器组织敏感性、阴道 pH 值、正常微生物群落、弹性、润滑和骨盆肌肉张力。可疑但未证实的是，雄激素可能通过雄激素受体和雌激素受体（在细胞内雄激素转化为雌二醇）起作用。

绝经后，卵巢产生雌激素停止了，同时雄激素的产生ye发生了变化。 然而，女性在30岁左右开始，肾上腺产生性激素前体（如硫酸脱氢表雄酮）的量开始下降，在外周转化为雄激素和雌激素的量也相应减少。绝经后卵巢产生的性激素前体的量也下降了。总体而言，雄激素水平往往会在 60 岁左右停止下降。性激素分泌的下降是否与性欲、性趣及主观性唤起下降有关还不清楚。

大脑也能将胆固醇转化为性激素（神经类固醇），而且在绝经后生成增加。这种增加是否是普遍现象，是否在外周的激素减少时增加性唤起，是否会受到外源性补充的激素的影响都还未知。

女性性反应周期很大程度上受她自身的心理和她与伴侣之间的关系的影响。对性的主动要求通常随着年龄的增长而减少；但当换了一名新的伴侣时，在任何年纪，其性的需求都会增加。

欲望（性欲） 欲望是从事性活动的愿望。想要性活动的理由有很多，包括性兴趣。性兴趣或欲望可以通过思维，语言，视觉，气味，或触摸而触发。欲望可能在一开始就很明显，也可能在女人被唤起后逐渐形成。

性唤起 大脑中涉及认知、情感、欲望和生殖器充血组织的区域被激活。这些反应有作用于特异性的受体的神经递质的参与。基于已知的药物作用和动物实验，有些神经递质是和促进性欲的，包括多巴胺、去甲肾上腺素和黑皮质素。5-羟色胺一般抑制性欲，就如催乳素和gamma－氨基丁酸(GABA)。 这是一种出现于性刺激后数秒内的自发反射反应，导致生殖器官的充血和润滑。大脑对性刺激的评价是生物性的，不一定是色情或主观性唤起触发此反应。外阴、阴蒂和阴道的小动脉周围的平滑肌细胞舒张，导致血流增加（充血）和组织液从阴道上皮之间渗出（润滑）。女性并不是总能意识到充血，一些年轻女性更多的是感到生殖器刺痛和搏动。 当妇女年龄增大时，生殖器官基础血流减少，但对于性刺激（如与性有关的录像）产生反射的性器官充血可能并不减少。

性高潮 性高潮是一种到达兴奋顶端的体验，伴随着骨盆肌每0.8秒收缩一次的频率释放，之后生殖器官充血缓慢消退。胸腰交感传出通路可能与之有关，但性高潮即使在完全性脊髓横切的情况下也可能达到（当使用振动器刺激宫颈时）。催乳素、抗利尿激素（ADH）和催产素在性高潮时释放，并可能和随后产生的幸福感、放松感或疲劳感（消退）有关。但是，许多女性即使没有经历任何确定的性高潮仍能体验幸福感和放松感。