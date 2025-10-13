用于诊断谵妄的意识混乱评估方法（CAM）*
特征
评估†
所需的特点
急性发作和病情波动
以下问题的肯定回答反映了该特点：
“是否病人的精神状态突然和平日不同？“
“是否异常行为在日内有波动（即，时有时无，或忽重忽轻）？“
注意力不集中
以下问题的肯定回答反映了该特点：
“病人有注意力集中的困难么（例如，容易分神，无法对交谈内容保持专注）？“
需要一条下面的特征
思维凌乱
以下问题的肯定回答反映了该特点：
“是否病人思维凌乱没有条理 （例如，散漫或无关的谈话，模糊或毫无逻辑的思维，毫无征兆的话题跳跃）？“
意识水平改变
“警觉”之外的回答反映了意识改变：
“总体而言，你如何评价这个病人的意识水平？“
* 谵妄的诊断需要具备前2项特征 加上 后2项特征中的1项。
†这些信息通常由家庭成员或护士收集。
Inouye SK, van Dyck CH, Alessi CA, Balkin S, Siegal AP, Horwitz RI.澄清意识混乱：意识混乱评估方法。A new method for detection of delirium. Ann Intern Med.1990;113(12):941-948.doi:10.7326/0003-4819-113-12-941