skip to main content
MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

用于诊断谵妄的意识混乱评估方法（CAM）*

用于诊断谵妄的意识混乱评估方法（CAM）*

特征

评估†

所需的特点

急性发作和病情波动

以下问题的肯定回答反映了该特点：

“是否病人的精神状态突然和平日不同？“

“是否异常行为在日内有波动（即，时有时无，或忽重忽轻）？“

注意力不集中

以下问题的肯定回答反映了该特点：

“病人有注意力集中的困难么（例如，容易分神，无法对交谈内容保持专注）？“

需要一条下面的特征

思维凌乱

以下问题的肯定回答反映了该特点：

“是否病人思维凌乱没有条理 （例如，散漫或无关的谈话，模糊或毫无逻辑的思维，毫无征兆的话题跳跃）？“

意识水平改变

“警觉”之外的回答反映了意识改变：

“总体而言，你如何评价这个病人的意识水平？“

  • 正常=警觉

  • 高度警觉=警醒

  • 打瞌睡但易唤醒=嗜睡

  • 难以唤醒=昏睡

  • 不能唤醒=昏迷

* 谵妄的诊断需要具备前2项特征 加上 后2项特征中的1项。

†这些信息通常由家庭成员或护士收集。

Inouye SK, van Dyck CH, Alessi CA, Balkin S, Siegal AP, Horwitz RI.澄清意识混乱：意识混乱评估方法。A new method for detection of delirium. Ann Intern Med.1990;113(12):941-948.doi:10.7326/0003-4819-113-12-941

* 谵妄的诊断需要具备前2项特征 加上 后2项特征中的1项。

†这些信息通常由家庭成员或护士收集。

Inouye SK, van Dyck CH, Alessi CA, Balkin S, Siegal AP, Horwitz RI.澄清意识混乱：意识混乱评估方法。A new method for detection of delirium. Ann Intern Med.1990;113(12):941-948.doi:10.7326/0003-4819-113-12-941

在这些主题中