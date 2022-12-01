重症患者中的激惹、意识紊乱和神经肌肉阻滞问题

首先要考虑已有的外伤或疾病是主要的原因。从护理记录及交谈中可辨别血压和尿量下降趋势（提示CNS灌注不足）和睡眠不良的类型。查询患者的用药史，判断是否有镇痛和镇静过量或不足的情况。

从既往病史中了解有无潜在病因。 潜在肝病提示可能 门体性脑病 （肝性脑病）。 已知药物成瘾或滥用，则需考虑戒断综合征。

当患者清醒配合时，询问有何不适，特别是疼痛、呼吸困难及未报的药物成瘾。